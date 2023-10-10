Пешком через пустыню

Как ЧВК «Вагнер» прорывала блокаду Дейр эз-Зора

Осень 2017 года для Сирийской Арабской Республики и ее союзников ознаменовалась несколькими важными успехами в кампании против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*. Благодаря российским штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер», сирийцам удалось освободить обширные территории сирийской пустыни, закрепиться в Центральной Сирии и начать операцию по возвращению контроля над восточной частью страны.

Началом крупной войсковой операции стало продвижение к городу Дейр эз-Зор – ключевому административному центру на востоке Сирии. На тот момент город более трех с половиной лет находился в осаде боевиков ИГ: защитники Дейр эз-Зора постоянно испытывали проблемы со снабжением, вели плотные позиционные бои, однако уверенно держались против сил террористической группировки.

После закрепления в Центральной Сирии и ликвидации террористической угрозы в районе Акербата в Восточной Хаме, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наконец смогли прорвать окружение и деблокировать Дейр эз-Зор. Прорыв отрядов «музыкантов» на помощь защитникам города предрешил последовавший вслед за ним военный разгром основных сил ИГ в конце 2017 года.

К годовщине прорыва осады сирийского Дейр эз-Зора руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum вспоминает события августа-сентября 2017 года, в ходе которых ЧВК «Вагнер» и армия Сирии пришли на выручку блокированному гарнизону города и закрепили успехи в войне против «Исламского государства»*, дойдя до берегов реки Евфрат.

Бойня на берегу Евфрата

Сирийский Дейр эз-Зор стал ареной кровопролитных боев между сирийской армией и группировками антиправительственных сил еще в 2013 году. В 2014 году ситуация в провинции Дейр эз-Зор приняла угрожающий оборот после того, как в апреле банды ИГ прорвались через сирийско-иракскую границу в район населенного пункта Аль-Бу Кемаль. К лету силы террористической группировки контролировали район сирийской пустыни близ насосной станции Т2, территории к северу от Евфрата и западную часть провинции.

Поняв, что темпы продвижения отрядов из Ирака уже не остановить, боевики других группировок в массе своей либо бежали с занимаемых территорий, либо добровольно переходили на сторону ИГ. В итоге 3 июля силы самопровозглашенного «халифата» установило полный контроль над провинцией Дейр эз-Зор, взяв без единого выстрела Аль-Маядин и Аш-Шухейль, а также крупнейшее месторождение нефти Аль-Омар.

Эхо войны в Дейр эз-Зоре. Фото: Федеральное агентство новостей

Неподконтрольным боевикам остался только сам Дейр эз-Зор: силы ИГ осадили город и прилегающие к нему территории со всех сторон. Кроме того, к осени 2014 года под контролем боевиков оказались районы города, ранее захваченные «Джебхат ан-Нусрой»* и «Свободной сирийской армией» (ССА), а также крупные острова в дельте реки Евфрат - Хувейджа Катыа и Хувейджа Сакр. Однако, несмотря на плотные городские и сельские позиционные бои, защитникам Дейр эз-Зора удалось сдержать первые наступательные порывы ИГ и не допустить полного захвата города.

С этого момента началась затяжная блокада Дейр эз-Зора, которая продлится в общей сложности три года и два месяца.

Гвардия умирает, но не сдается

К лету 2017 года обстановка в осажденном Дейр эз-Зоре приняла крайне сложный и опасный характер. В городе находились силы 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской гвардии САР под командованием генерал-майора Иссама Захреддина и бронетехника 137-й механизированной бригады генерала Мохаммада Хаддура. Кроме того, поддержку гарнизону Дейр эз-Зора оказывали местные ополчения Национальных сил обороны (NDF) Сирии. Тем не менее, основными силами защиты города считались именно отряды Иссама Захреддина, чьи стратегический гений и рвение позволили грамотно организовывать оборону Дейр эз-Зора.

Кроме того, значительную поддержку осажденному гарнизону Дейр эз-Зора оказывала авиация. ВВС Сирии наладили снабжение сил Республиканской гвардии и немногих оставшихся жителей города по воздушному мосту, который регулярно поставлял продукты, оружие и необходимые боеприпасы.

С 2015 года активную роль в обороне Дейр эз-Зора стала играть российская авиация: самолеты ВКС РФ наводились по координатам, присланным защитниками города, и вели плотный огонь по наступающим силам ИГ.

Так, в июле 2016 года российские истребители нанесли удары по силам ИГ в районе полей Ат-Таим и кольцевой развязки «Панорама», чтобы предотвратить наступление боевиков на гору Джебель ас-Сарда – ключевую высоту в окрестностях Дейр эз-Зора, считавшуюся первой линией обороны города и военного аэропорта. В результате массированной атаки защитникам города удалось отбить контратаку ИГ.

Однако в дело обороны Дейр эз-Зора существенно вмешались Соединенные Штаты. 17 сентября 2016 года, в результате внезапного вечернего налета самолеты Международной антитеррористической коалиции на протяжении часа вели плотный огонь по высоте Джебель ас-Сарда. В результате атаки погибли 90 сирийских солдат, еще 11 были серьезно ранены – но, что самое страшное, благодаря самолетам США боевики ИГ смогли захватить ключевую высоту и начать прямые атаки на аэропорт Дейр эз-Зора. Очевидцы событий честно сообщают – боевики террористической атаки поднялись в атаку сразу после того, как самолеты коалиции прекратили бомбить позиции Республиканской гвардии.

В стратегическом смысле, удар коалиции по защитникам Дейр эз-Зора заметно обескровил осажденный гарнизон и привел к катастрофическим последствиям на фронте вокруг города. Массированное наступление ИГ и непрекращающиеся атаки, начиная с сентября 2016 года и заканчивая весной 2017-го, привели к тому, что линия боевого соприкосновения вокруг Дейр эз-Зора переместилась вплотную к воротам авиабазы, взлетной полосе аэропорта и развязки «Панорама», считавшейся воротами в жилую часть города. Де-факто, зона контроля сирийской армии и союзников оказалась разделена на два плохо связанных анклава: единственным местом, которое использовалось войсками для коммуникации и снабжения, стал район городского кладбища, находившегося под непрерывным обстрелом.

Параллельно с военными сложности, в самом Дейр эз-Зоре нарастала гуманитарная катастрофа. Согласно официальным данным на февраль 2016 года, в городе проживало около 200 тысяч человек, в то время, как осада привела к перманентному голоду среди гражданского населения и военных. Некоторое время действовал воздушный мост ВВС Сирии и ВКС России, которые сбрасывали в город гуманитарную помощь от ООН. Однако в январе 2017 года поставки по воздуху были прекращены из-за слишком большой близости огневых позиций боевиков. В результате, смертность в Дейр эз-Зоре заметно возросла, и к лету 2017 года в городе осталось уже 90 тысяч человек.

Воспоминания участника событий из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Они (сирийцы — Прим. ред.) с духами там давно воевали. У них серая зона между позициями сторон – всего метров 100-150. Обе стороны по ноздри врыты в землю, как в Первую мировую — где-то зеркальце торчит, где-то окошко, где-то труба всыпана в бруствер. И с той, и с другой стороны». Руины храма в Дейр эз-Зоре. Фото: Александр Яремчук @yaremshooter

Через тернии к звездам

Ухудшение обстановки в Дейр эз-Зоре потребовало от сирийского командования и российских военных детальной проработки операции по восстановлению контроля над регионом. Однако для того, чтобы сорвать осаду Дейр эз-Зора и выбить боевиков ИГ из ключевых областей Восточной Сирии, сирийской армии и ее союзникам понадобился год. За это время проправительственные силы достигли значительных успехов и стабилизировали обстановку в Центральной Сирии – не в последнюю очередь, благодаря активной работе штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер».

Освобождение Пальмиры

Для продолжения контртеррористической операции против «Исламского государства» необходимо было вернуть контроль над Пальмирой, которую боевики вновь захватили в результате наступления 11 декабря 2016 года. Откатившись вновь до авиабазы Т4 (в просторечии «Тифор») в окрестностях города Тияс, российское военное командование в спешном порядке призвало в Сирию отряды ЧВК «Вагнер» - за несколько месяцев до этого руководителю «оркестра» Евгению Пригожину был передан приказ министра обороны Сергея Шойгу о расформировании подразделения.

Весь январь 2017 года «оркестр» набирает в свой состав добровольцев и копит силы для наступления на позиции ИГ – снова, тем же путем, что и в марте 2016-го. Как отмечают источники, в итоге была собрана наступательная группировка для продвижения к Пальмире общей численностью в семь тысяч человек. В ее состав вошли отдельные подразделения сирийской армии и ополчения, проиранские подразделения и отряды «Хезболлы» - а ключевой ударной силой стали бойцы 1-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» под командованием Александра Кузнецова («Ратибор»), шедшие в авангарде.

С середины января 2017 года началось широкое контрнаступление по всей линии фронта. Уже к концу месяца бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на 15 км от авиабазы Т4 в Тиясе и создали плацдарм для возвращения в Пальмиру. В результате упорных боев к концу февраля 2017 года «музыканты» освободили часть нефтегазовых месторождения к северо-западу от Пальмиры и вплотную подошли к древнему городу. После того, как 1-й ШО «Ратибора» берет Пальмиру штурмом во второй раз, 2 марта Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Пальмира вновь находится под контролем сирийской армии.

Бои в сирийской пустыне

Для того, чтобы добиться стратегического преимущества перед началом глобального продвижения на восток Сирии, правительственным войскам необходимо было закрепиться в пустынных и горных районах провинции Хомс, которые все еще находились под контролем ИГ. В результате трехмесячных боев подразделения ЧВК «Вагнер» освободили от «Исламского государства» газовые поля Аш-Шаир к северу от Пальмиры, а проиранские ополченцы заняли фосфатные месторождения Хнейфиса к югу от древнего города.

В результате, Пальмира была избавлена от стратегического окружения с юга, при этом в город вновь был открыт свободный доступ от Дамаска. А сирийской армии представился серьезный шанс выйти на зачистку сирийской пустыни. 30 мая сирийская армия вместе с Национальными силами обороны и иракскими военизированными формированиями заняла район Хельба в юго-восточной части провинции Хомс, приблизившись, таким образом, к границе с Ираком на расстояние 50 километров.

Продолжительные бои вокруг Пальмиры привели к тому, что боевики «Исламского государства» вынуждены были перегруппироваться и оставить часть территорий, чтобы соединить все свои отряды в районе Эс-Сухне и тем самым не допустить сирийские правительственные силы вдоль по трассе к Дейр эз-Зору. 13 июня отряды «Лива Фатимиюн» практически без боя заняли город Арак и близлежащие газовые месторождения, на следующий день сирийская армия вышла к насосной станции Т3 и заняла перекресток Ат-Талила, долгое время считавшийся основным рубежом обороны ИГ. В результате отступления и перегруппировки ИГ проправительственные силы к 23 июня заняли первые точки в сирийской пустыне — Ард Аль-Вашаш, плотину Аль-Ваир и обширные районы в пределах 25 километров от насосной станции Т2.

Наступление в провинции Ракка

После зачистки всей провинции Алеппо от боевиков «Исламского государства» и восстановления контроля над участком шоссе на Ракку от Итрии до Ар-Расафы, сирийская армия встала перед необходимостью освобождения значительных территорий на юге провинции Ракка, чтобы выйти непосредственно в окрестности Дейр эз-Зора.

14 июля 2017 года сводные силы сирийской армии во главе с «Силами Тигра» Сухейля аль-Хасана начала наступление на юге провинции Ракка, продвигаясь к югу от Ар-Расафы при поддержке российской авиации. В последующие несколько дней под контроль правительственных войск перешел ряд нефтяных и газовых месторождений на юге провинции, в частности, крупное поле Дбейсан. К 18 июля правительственные силы вытеснили ИГ из западной и юго-западной частей провинции Ракка, одновременно достигнув окраин гор Джебель аль-Бишри, в которых проходили тайные маршруты и коммуникации боевиков ИГ между Дейр эз-Зором, Эс-Сухне и Акербатом

К 21 июля сирийская армия продвинулась на расстояние 30-35 км к востоку от Ар-Расафы и интенсифицировала наступление на западном берегу реки Евфрат. Ключевой целью наступающих сводных сил стал город Маадан, за которым проходили административные границы провинции Дейр эз-Зор. 27 июля войска сирийской армии продвинулись в пределах четырех километров от Маадана и, заблокировав немногочисленный гарнизон ИГ в городе, впервые пересекли границу провинции Дейр эз-Зором с западного направления.

Бои за Акербат



Летом 2017 года сирийская армия столкнулась с тяжелой ситуацией на фронте, в ходе которой необходимо было ликвидировать значительные силы боевиков в Восточной Хаме для продолжения наступления на Дейр эз-Зор. Центром укрепрайона ИГ стал населенный пункт Акербат – самая западная точка контроля боевиков, превращенная за несколько лет в неприступную цитадель.

Пользуясь сложным рельефом местности и многочисленными оборудованными в пустыне убежищами, боевики ИГ продолжали курсировать между Раккой и Дейр-эз-Зором, нападая на газовые месторождения в районе Пальмиры. В городе скопилось до полутора тысяч боевиков с тяжелым вооружением и боевой техникой, танками, артиллерией и «шахид-мобилями» с взрывчаткой, а также иностранные террористы и диверсанты, оснащенные по последнему слову военной техники.

Первые две попытки окружить укрепрайон Акербата и купировать угрозу продвижения ИГ в Восточной Хаме не увенчались успехом: несмотря на качественную поддержку со стороны РФ, уничтожавшей маршруты переброски боевиков, сирийская армия долгое время не могла взломать оборону сил террористической группировки. Только после того, как к задаче были подключены бойцы Сил специальных операций РФ и штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер», район Акербата удалось отрезать от коммуникаций. После чего бойцы «оркестра» начали операцию по освобождению анклава – и в результате, к 2 сентября Акербат был полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер» и обученным «музыкантами» подразделением сирийского спецназа «Охотники на ИГИЛ».

Подробнее об этих боях мы писали в статье, посвященной освобождению Акербата.

Ключ к Евфрату

В начале августа 2017 года стало известно, что террористы начинают бежать из районов Восточного Хомса, который представляли собой наиболее важные в стратегическом плане точки. На фоне потери Мосула и плотной осады Ракки проамериканскими силами, значительные силы ИГ были отведены из Акербата и Эс-Сухне к востоку от Пальмиры по горным маршрутам и тропам в сторону осажденного Дейр эз-Зора.

Эхо войны в Дейр эз-Зоре. Фото: Федеральное агентство новостей

Консолидацией боевиков ИГ и воспользовались проправительственные силы для формирования плацдарма для наступления на Дейр эз-Зор. 23 июля силы 5-го добровольческого штурмового корпуса осадили Эс-Сухне, которая на тот момент оборонялась незначительным, но крайне фанатичным гарнизоном боевиков. Несмотря на то, что войскам удалось занять первые оборонительные порядки в непосредственной близости от населенного пункта, плотность огня и фланговые контратаки ИГ вынудили перебросить к Эс-Сухне дополнительные армейские силы. Ко 2 августа, после продолжительных боев, боевики начали отход из города, чтобы сохранить часть подразделений в предстоящей битве за Дейр эз-Зор.



Так, 9 августа боевики ИГ провели крупномасштабное наступление на востоке провинции Хомс возле насосной станции Т-2. В результате часового ожесточенного боя атака была в конечном итоге отражена: командование армии сообщило, что более 80 боевиков ИГ были убиты, потери армейских сил составили 22 солдата. На следующий день правительственные силы взяли под контроль 20% города, а полностью Эс-Сухне была освобождена к 5 августа. Сопровождали бойцов сирийской армии бойцы и инструкторы из ССО РФ и ЧВК «Вагнер», которые пристально следили за своими подопечными. Вместе с тем, собирающаяся для наступления на Дейр эз-Зор сирийская армия оставалась крайне уязвимой на всем протяжении от Пальмиры до Эс-Сухне, где противник проводил фланговые контратаки.Так, 9 августа боевики ИГ провели крупномасштабное наступление на востоке провинции Хомс возле насосной станции Т-2. В результате часового ожесточенного боя атака была в конечном итоге отражена: командование армии сообщило, что более 80 боевиков ИГ были убиты, потери армейских сил составили 22 солдата.

Сирийские пикапы на подступах к Дейр эз-Зору. Фото: Вестник Дамаска @NovostiDamask

Воспоминания «вагнеровца» из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»

«В один день нам поступает задача – во время наступления выйти на передний край сирийцев и понять, где они закрепились после своего продвижения. По левому флангу я выехал вместе с полковником нашим, военным советником сирийцев. Смотрим на левый фланг – вроде все нормально, сирийцы задачи выполнили. Смотрим на правый фланг, видим – справа от дороги машины прямо в сторону противника двигались. Ну, мы думаем – молодцы, сирийцы, прямо колонной наступают. Машин, причем, много было – я с десяток насчитал пикапов.

Поехали мы за колонной, посмотреть где она закрепится. Едем на двух машинах: на первой едет советник от МО, на второй – мы. Переехали дорогу, поехали за ними в направлении Дейр эз-Зора. Едем-едем – а сирийцев все нет и нет. Нет переднего края позиций. Вообще. «Что за фигня такая?», - думаю я. А советник на машине впереди едет. Вдруг я смотрю – вдалеке машины стоят, ЗУшки стоят, толпа какая-то непонятная. Смотрю на реакцию впереди едущей машины – она резко бьет по тормозам, резко разворачивается на 180 градусов и начинает сваливать. Я понимаю, что что-то не то, даю команду водителю – давай за ним срочно, в обратную сторону.

Потом выяснилось, что это был противник: он отходил, и мы как раз вышли на него. А там дистанция была до 300 метров – чуть не заехали на территорию противника. Мы их практически догнали. Я так понимаю, они сами не понимали, кто за ними двигается – думали, свои, поэтому с их стороны никакого огня не было. Вернулись обратно, начали разбираться, стали искать позиции первого сирийского корпуса. И когда нашли, то оказалось, что они даже никуда не пошли. Они как были на прежних позициях, так там и остались. И благодаря бездействию правого фланга сирийцев, в наступление пошел только один отряд».

Урал-4320 «Группы Вагнера» с установленной в кузове ЗУ-23-2 и боец на мотоцикле. Фото: GREY ZONE @grey_zone

Чтобы обезопасить фланги от непрекращающихся атак, сирийская армия провела 11 августа две войсковые операции. В результате десанта на стыке границ провинций Хомс, Хама и Ракка к северу от Эс-Сухне отряды «Сил Тигра» заняли Аль-Кадир и 12 километров территории вокруг оазиса Аль-Кум, тем самым перерезав основные коммуникации боевиков ИГ между тремя провинциями и обезопасить подходы к трассе на Эс-Сухне. После подхода основных сил сирийской армии к месту десанта 23-24 августа, правительственные силы освободили более 2 тысяч квадратных километров территории и заблокировали силы ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

Параллельно с успехами севернее трассы, сирийской армии удалось сковать боями силы ИГ в районе селения Хумейма в сирийской пустыне, с которого также открывался доступ в провинцию Дейр эз-Зор. Спустя десять дней боев силы ИГ оставили Хумейму, тем самым, спустя четыре года войны, под контроль правительственных сил полностью перешла линия нефтепровода, тянущаяся от Ирака до побережья Средиземного моря.

Вдоль по трассе

Начиная с конца августа 2017 года, сирийская армия, российские военные и штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» начали планирование операции по деблокированию Дейр эз-Зора. О том, что город на Евфрате станет следующей целью продвижения сирийской армии при поддержке ВКС РФ, 25 августа сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Согласно его заявлению, отряды сирийской армии и народного ополчения при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений:

«Сейчас основные усилия правительственных войск и группировки Вооруженных Сил РФ сосредоточены на разгроме последнего оплота вооруженных отрядов ИГ в районе Дейр эз-Зора. С деблокированием этого города будет завершен разгром наиболее боеспособных формирований террористической группировки ИГ на территории Сирии. Именно туда террористы ИГ стягивают оставшиеся у них силы: туда переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки».

Сирийские бойцы на въезде в Дейр эз-Зор.

Взятие Эс-Сухне и освобождение Акербата позволила сирийской стороне и штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» интенсифицировать действия в направлении Дейр эз-Зора.

27 августа сирийская армия начала продвижение вдоль трассы Хомс – Пальмира, продвинувшись к 29 августа на позиции близ селения Ганем-Али в 66 км от города Дейр эз-Зор. Продвинуться сирийским войскам и штурмовикам «Вагнера» помогли ВКС РФ, которые за сутки уничтожили 26 единиц техники и два укрепрайона ИГ в окрестностях осаждённого города.

Воспоминания «музыканта» из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:



«Наступление шло под Эс-Сухне на Дейр эз-Зор вдоль дороги. Мы наступали вдоль трассы слева и справа. С левой стороны шел сводный сирийский корпус, по-моему, 101-й корпус. А на правом фланге был, кажется, первый корпус. В обоих корпусах командование пополнили наши офицеры из Министерства обороны - грамотные, нормально командовали. Наступали мы как бы волнами: в первый день наступают сирийцы, выходят на запланированный рубеж, на следующий день, отталкиваясь от их позиций, наступали наши подразделения».

Боец отряда "Охотники на ИГИЛ" под Дейр эз-Зором. Фото: Вестник Дамаска @NovostiDamask

Вход сирийской армии в провинцию Дейр эз-Зор вызвал массированные передвижения на территориях «Исламского государства»: по данным МО РФ, боевики начали переброску тяжелой техники, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами. Консолидация техники ИГ в районе самого Дейр эз-Зора была прервана ВКС РФ, которые 1 сентября уничтожили скопления боевиков в районе Джебель ас-Сарда, в районе Ар-Рашидия, у кольцевой развязки «Панорама», а также близ военных складов в Айяше.

После активных боев на подступах к Дейр эз-Зора ЧВК «Вагнер», находящаяся в авангарде наступления, смогла подобраться на расстояние в 8-10 км от города. Участники событий в книге Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» вспоминают: путь от Пальмиры до окраин Дейр эз-Зора сквозь пустыню бойцы преодолели практически на своих двоих:

«В 2017 году, когда шли в сторону Евфрата – мы шли реально очень много и долго. За день огромный километраж наматывали. Уже потом, пару лет спустя, мне пришлось там проехать на машине – так я аж устал ехать. Про себя думаю: "Ёперный театр, мы что, столько прошли пешком?"»

Бойцы ЧВК "Вагнер" под Дейр эз-Зором. Фото: Кирилл Романовский

Поддержка российской авиации в эти дни не прекращалась ни на сутки: под удар ВКС РФ попадали склады с боеприпасами, бронетехника, грузовики и огневые точки артиллерии ИГ. По данным Минобороны РФ, в первые дни сентября 2017 года ВКС РФ совершили более 80 боевых вылетов для поддержки наступления на Дейр эз-Зор. Благодаря слаженным действиям всех наступающих частей ЧВК «Вагнер» смогли взломать оборону боевиков на наиболее важных стратегических направлениях.

Прорыв

Параллельно с ударами ВКС РФ к городу продвигались силы элитной бригады «Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана. 31 августа правительственные силы установили полный контроль над горным массивом Джебель аль-Бишри к западу от Дейр эз-Зора. Ко 2 сентября «Силы Тигра» совместно с отрядами 5-го добровольческого штурмового корпуса и афганского ополчения «Лива Фатимиюн» продвинулись от горного массива в направлении холмов Джебель Назырат аль-Бишри, Джебель Азман и Джебель Адима, прикрывавших трассу на Дейр эз-Зор.

Осада Дейр эз-Зора была прорвана 5 сентября 2017 года. Ночью ВКС РФ уничтожили более 100 боевиков ИГ на подступах к городу, однако главный удар российские военные припасли на утро. С борта фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота были осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» по позициям ИГ возле Дейр эз-Зора. В результате точного удара были ликвидированы объекты управления и узел связи, склады с вооружением, а также предприятие по ремонту бронетехники боевиков.

Удар российских крылатых ракет предрешил падение блокады Дейр эз-Зора: около 14:00 по местному времени наступающие отряды «Сил Тигра» встретились с Иссамом Захреддином и бойцами 104-й и 137-й бригад. Защитники города не могли скрыть своих эмоций: наконец, трехлетняя осада города была окончена.

Иссам Захреддин встречает бойцов "Сил Тигра". Дейр эз-Зор, 5 сентября. Именно эти кадры облетели весь мир...

Мало кто, впрочем, обратил тогда внимание на то, что происходило к юго-западу от описываемого в СМИ места прорыва блокады Дейр эз-Зора. Пока сирийские войска пытались прорваться с северо-запада на соединение с первой частью защитников Дейр эз-Зора, бойцы ЧВК «Вагнер» с боями прорывались к территории аэропорта Дейр эз-Зора вдоль по трассе М-20. «Вагнеровцам» требовалось расчистить от боевиков «Исламского государства» подъезды и ключевые дороги, ведущие в некогда осажденный город. И в то время, как «Тигры» братались с гарнизоном Дейр эз-Зора, русские бойцы должны были вырвать из лап боевиков стратегически важные коммуникации.

На начало сентября трасса была практически зачищена от боевиков везде, кроме одной позиции. Расположенный в 30 км от Дейр эз-Зора населенный пункт Эш-Шола был единственным участком дороги, который после прорыва блокады города оставался за боевиками ИГ. Первые попытки взять селение сводными силами ЧВК «Вагнер» и сирийских солдат напоролись на ожесточенное сопротивление боевиков ИГ, которые пытались окружить наступающие соединения.

Бойцы "оркестра" в боях за Дейр эз-Зор. Видео: GREY ZONE @grey_zone @grey_zone

Слова бойца ЧВК «Вагнер» в книге Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Духи нас тогда отрезали. В одно прекрасное утро они взрывают склад боеприпасов у нас в тылу. Между нашими постами была большая дистанция – километр-полтора. В общем, они как-то пролезли между постами - не из-за нашего недосмотра или нерадивости, а потому, что там непонятно было, где сирийцы стоят. Из-за этой неразберихи боевики внаглую подъехали, отработали и расселись по насыпи. Мы остались против них в составе одного отделения: гранатами перекидывались, квадрокоптер на нас скидывал мины НАТОвские. У нас было два «трехсотых» легких. Но все же отбились от них в итоге».



7 сентября наступление продолжилось. Силы «Исламского государства» несколько раз пытались атаковать наступающую колонну русских воинов, однако не смогли сдержать продвижение ЧВК «Вагнер» и вынуждены были отступать. К 6 сентября под Эш-Шолу были переброшены дополнительные силы «вагнеровцев», которые должны были закрепиться в населенном пункте и обеспечить полный доступ к трассе.7 сентября наступление продолжилось. Силы «Исламского государства» несколько раз пытались атаковать наступающую колонну русских воинов, однако не смогли сдержать продвижение ЧВК «Вагнер» и вынуждены были отступать.

Бои под Дейр эз-Зором. Фото: Вестник Дамаска @NovostiDamask

Пробитая брешь в обороне ИГ заставила отряды боевиков отступить вдоль по трассе М-20. В результате наступления вдоль дороги силы «оркестра» вышли к южным окраинам Дейр эз-Зора – в район аэропорта, отсеченного от остальных защитников города.

Воспоминания «музыканта» из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Мы прорвали кольцо игиловцев, которые держали аэродром в окружении, и конкретно наш взвод туда заходил самым первым. Выходим на аэродром – все грязные, прошагали все карьеры, выдавили духов из их нор. Выглядим как боевые бомжи. На мне шлем, в руках два ПТУРа. И выходит сириец из вот этой банды, которая там держала аэропорт, он нас увидел и такой: - Иншаллах! – мол, хвала Аллаху, подкрепление пришло».

Встретившись с массированным продвижением отрядов ЧВК «Вагнер», боевики ИГ, вынуждены были в спешном порядке бежать со своих позиций у аэропорта, бросая оружие, амуницию и боекомплект, в том числе НАТОвского образца. Как потом стало понятно, главари ИГ приказали исламистам уходить за реку Евфрат, где оставались полноценные опорные базы боевиков. Используя район аэродрома Дейр эз-Зора как плацдарм для наступления, силы ЧВК «Вагнер» начали зачистку опорного района ИГ на территории газоперерабатывающего завода. Бои в районе «Завода Газ», как прозвали русские воины данный участок, сопровождались многочисленными атаками террористов-смертников, которые были брошены с целью затормозить наступление и прикрыть отход сил ИГ за Евфрат.

Атака смертника на позиции ЧВК "Вагнер" под Дейр эз-Зором.

Слова штурмовика «оркестра» из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Мы вышли на духовский опорник и, когда уже двигали фронт, шахиды атаковали аэропорт, - рассказывает очевидец одной из таких атак. – Там была старая пожарная часть – и вот у нее два шахида подорвались. Не знаю какой там заряд взрывчатых веществ был, но, когда эти два шахида взорвались, их полностью разметало по территории. Я ходил потом по этим обломкам техники, обрывкам шахидов - самый большой фрагмент, который я видел, был размером с ладошку, кусок позвоночника и ребра».

Бой продолжается…

Прорыв блокады Дейр эз-Зора стал важной вехой сирийского конфликта – однако на ней история войны против «Исламского государства» не оканчивается. Для того, чтобы остановить экспансию террора, требовалось нанести группировке сокрушительное военное поражение, после которого боевики ИГ не смогли бы вести столь широкую деятельность, которую проводили еще три года тому назад. И в первую очередь – выбить боевиков террористической группировки из занятых районов Дейр эз-Зора и окрестностей.

Сирийские военные празднуют деблокаду Дейр эз-Зора.

Полного освобождения Дейр эз-Зора не дождался его главный защитник – Иссам Захреддин. После непродолжительного отпуска и встречи с семьей в Эс-Сувейде сирийский генерал вернулся в город с намерением продолжить бои с террористами. Однако 18 октября 2017 года, за две недели до освобождения города, Захреддин погиб в результате взрыва мины на острове Хувейджа Сакр в дельте Евфрата. Тем не менее, дело «Льва Республиканской Гвардии» было продолжено его соратниками.

Следующий этап боев в Дейр эз-Зоре растянулся на два месяца: боевики «Исламского государства» не собирались сдавать позиции в захваченных городских кварталах. 14 сентября 2017 года сирийская армия начала наступление с целью отбить оставшиеся контролируемые ИГ районы города Дейр-эз-Зор, заняв район Аль-Багилия. Пока сирийцы отвлекали внимание боевиков на себя, отряды ЧВК «Вагнер» начали легендарную операцию по форсированию Евфрата: 18 сентября бойцы «оркестра» провели десант на восточный берег реки, отрезав остававшихся в Дейр эз-Зоре боевиков от снабжения и помощи.

Командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин на берегу Евфрата. Фото: GREY ZONE @grey_zone