Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.15

Сегодня не будем много музеев. Скорее познакомимся с одним, но значимым музейным дворцом - Большим Екатерининским. Раньше на этом месте располагалась усадьба Saris hoff, или Saaris moisio. На русский лад место было названо Сарской мызой, а впоследствии название и вовсе трансформировалось в привычное нашему слуху Царское Село.

Изначально эти земли были подарены сподвижнику Петра I, Александру Даниловичу Меншикову. Позже, в 1710 году, мыза перешла невесте Петра, будущей императрице Екатерине I.

Вначале приведу материал Дмитрия Трунова и его текст. Конечно же я сама была в этом шикарном месте раза три, но тогда никаких фото не делала. Один раз просто не было фотоаппарата, другой раз была с ребенком и было вообще не до отвлечения. А в третий раз и не помню уже почему. Итак.

Большой Екатерининский дворец — это бывший императорский дворец в современном городе Пушкине (ранее — Царское Село); один из крупнейших в окрестностях Санкт-Петербурга. Здание заложено в 1717 году по приказу российской императрицы Екатерины I. Фотографии и текст Дмитрия Трунова

Признаться, сразу я не представлял, что путь к такому роскошному зданию будет лежать через какие-то менее роскошные постройки и обилие шашлычных да сувенирных лавок. Ладно, не шашлычных, блинных. Обилие позолоты и бело-голубого очень радует глаз. Особенно если всё это на фоне голубого неба. Оцените сами. Обилие разных статуй и архитектурных решений также радует. Ухоженный парк. Разумеется, гулять тут лучше летом. Одна из множественных сувенирных лавок внутри дворца. Во время Великой Отечественной войны дворец был сильно повреждён. В истории и архитектуре дворца нашли своё отражение как архитектурные веяния каждой из эпох, которые пережил дворец, так и личные пристрастия российских правителей того времени. Сам дворец был заложен в 1717 году. В 1743 году только что взошедшая на престол императрица Елизавета Петровна поручила русским архитекторам Михаилу Земцову и Андрею Васильевичу Квасову расширить и благоустроить дворец. Именно при императрице Елизавете Петровне дворец приобрёл свой нынешний вид и стиль. Впечатлили расписные потолки. Каждый потолок расписан очень круто. Камины и гжель. Одни золотые залы, залы, залы. Все похожи на себя, но в каждом имелся какой-то смысл. Я даже был рад, когда увидел обычную лестницу. И вполне обычную мебель. Золотые люстры. Кстати, в Питере и окрестностях какая-то слабость на такого рода вещи. Огромный объём Большого дворца заметен сразу. Кроме этого, симметричная осевая система накладных портиков фасада дворца соответствует основным пространственным координатам плана парка. Стол патриота. Стол солидного патриота. И опять золотые комнаты, комнаты, комнаты… Зеленая комната. Кабинет, кажется, Николая II. На сегодня это все. А я продолжу. Там где есть дворец, там есть и придомовая церковь.

Торжественная закладка церкви произошла 8 августа 1745 года. Первоначально церковь строилась по проекту С.Чевакинского, а в его проект внёс изменения Ф.Б.Растрелли, начавший в 1750 году реконструкцию дворца, затронувшую и церковь.

Церковный флигель. Вид с Садовой улицы, гравюра 1820-х годов.

Богослужения в храме прекратились в 1917 году, хотя официально церковь была ликвидирована 22 мая 1922 года. Помещение храма выполняло функции музейного пространства. В период оккупации Пушкина испанцами и немцами в церкви был устроен гараж, а внутреннее убранство было разграблено. Крыша была пробита, а купола изрешечены пулями. Реставрационные работы во дворце начались только в 1957 году, в храме находился склад уцелевших дворцовой утвари и архитектурных деталей. В 1963 году были восстановлены купола, однако сам храм не был отреставрирован полностью. Летом 2015 года музеем был объявлен конкурс на проведение реставрационных работ, которые закончились к апрелю 2019 года. С 13 апреля 2019 года храм и прилегающие залы включены в отдельный экскурсионный маршрут. Внутренний декор был выполнен в стиле рококо, на фоне синих стен ярко выступала золоченая резьба иконостаса и великолепных рам, обрамляющих иконы. Придворная церковь Воскресения Христова в Екатерининскому дворце Царского Села.

Вообще разрушения после фашистов остались просто глобальные. Екатерининский дворец после окончания блокады и в наши дни Во время Великой Отечественной войны многие залы были разрушены. Их возрождением начали заниматься реставраторы ещё при СССР, и этот процесс продолжается по сей день. Уже в нашем веке был открыт восстановленный Лионский зал — один из самых парадных интерьеров дворца. Цивилизованный запад... что с них взять. Хуже варваров! Востановленный Екатерининский дворец (Пушкин) На позолоту внутренних и внешних украшений дворца ушло почти сто килограммов червонного золота. Анфиладное расположение залов, не известное в России до середины XVIII века, архитектор Растрелли вводил и в других дворцах, но только в Царском Селе протяжённость парадных комнат равнялась длине всего здания — от Парадной лестницы до Дворцовой церкви. Восхитительный Екатерининский дворец На позолоту наружных и внутренних украшений дворца, как я упоминала, ушло около 100 килограммов червонного золота. Дополнительно пройдемся еще по некоторым залам. Столь же роскошно были украшены и апартаменты дворца. Парадная анфилада, декорированная золочёной резьбой, получила название "золотой". Более внимательно посмотрим на израсцовые печи дворца. Изразцовые печи XVIII века в интерьере Екатерининского дворца В Большом Екатерининском дворце сохранились прекрасные образцы изразцовых печей середины XVIII века, созданные архитектором Ф.Б. Растрелли по заказу Елизаветы Петровны, любившей блеск и роскошь. Печи во дворцах Петербурга сочетались с каминами. «Камин в Петербурге никогда не лишнее», - писал А.С. Пушкин. Современники отмечали, что для поддержания в помещениях более или менее постоянной температуры, печи приходилось топить два раза в сутки, но тепла хватало ненадолго. Камины давали тепло только в то время, когда в них горел огонь. Даже в дворцовых спальнях температура зимой оставалась довольно низкой. Поэтому перед тем, как ложиться спать, приходилось специально подогревать постели. Екатерининский дворец: детали Эксперты по туризму утверждают, что девять из десяти гостей Санкт-Петербурга включают в свой маршрут Царское Село! Екатерина Вторая обожала Царское Село и все 34 года своего правления проводила здесь лето и осень. Но дворец, поражающий богатством убранства, назван Екатерининским в честь другой Екатерины – Первой, это она в 1717 году повелела возвести каменные палаты на подаренных Петром Великим землях. А по случаю окончания строительства устроила торжества с пальбой из 13 пушек. Екатерининский дворец стал первой императорской резиденцией в Царском селе, а Екатерина I — первой правительницей, которая там проживала. Он поражает своим огромным размером, блеском позолоченных фасадов и изысканными интерьерами. Во дворце как будто переносишься на несколько веков назад: кажется, что вот-вот здесь начнется грандиозный бал. Реконструкция дворца идет по сей день благодаря колоссальной работе учёных Ленинградской школы реставраторов.

Сегодня, на основе сохранившихся дворцовых описей, архивных документов и фотографий зала, было восстановлено 32 комнаты из 58. Золотые интерьеры Екатерининского дворца в Царском селе Большой зал, или Светлая галерея, как его называли в XVIII веке, — самое большое парадное помещение дворца, созданное по проекту архитектора Ф. Растрелли в 1752–1756 годах. Этот нарядный зал площадью более 800 квадратных метров предназначался для проведения официальных приемов и торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов. Окна Большого зала, занимающего всю ширину дворца, выходят на обе его стороны. Летом интерьер пронизан солнечным светом, играющим на позолоте в течение всего дня, вечером Светлую галерею освещают 696 свечей, обрамляющих зеркала. Элементы пышного барочного декора создают иллюзию безграничного пространства: чередование больших окон с зеркалами зрительно расширяет границы зала, а плафон, окруженный живописной колоннадой, раскрывает пространство в высоту. Скульптурная и орнаментальная резьба Большого зала, сплошным узором покрывающая плоскости стен, была выполнена по эскизам Ф. Растрелли и моделям скульптора-декоратора И.-Ф. Дункера 130 русскими резчиками. Особенно пышный резной декор получили торцовые стены, украшенные многофигурными композициями.

Ну и конечно заслуживает отдельного внимания не так давно воссозданная (украденная и не найденная до сих пор) Янтарная комната. Но о ней у нас была отдельная, посвященная только ей, тема. Конечно же заслуживает внимание и царкосельские ворота. Золотые ворота Екатерининского дворца — визитная карточка Царского Села. Свое название они получили из-заобилия золоченых деталей. Но они удивительны не столько обилием позолоты, сколько своей ажурностью, великолепием причудливого барочного рисунка. Ограда Екатерининского дворца не имеет равных по мастерству исполнения. Кованое чёрно-золотое кружево так и притягивает взгляд. Как и ворота, они декорированы накладными акантовыми орнаментами, которые, в свою очередь, покрыты позолотным слоем.

Всего ворот в Екатерининском дворце трое: Церковные (у Воскресенской церкви с севера), Зубовские (у Зубовского флигеля с юга) и центральные Золотые — между полукруглыми служебными флигелями — циркумференциями, обрамляющими парадный двор. Ворота и решётки были выкованы мастерами Сестрорецких оружейных заводов по чертежам архитекторов С.И. Чевакинского и Ф.-Б. Растрелли. Работы по созданию ворот и решёток длились 14 лет и были закончены к 1761 году.

В годы Великой Отечественной войны Золотые ворота были сильно повреждены. В 1960-е годы их восстановили. Вновь отреставрировали ворота в 2019 году. Три с половиной тысячи декоративных деталей и более 12 тысяч заклёпок – с таким объемом работ имели дело реставраторы. Сначала все накладные детали декора снимали, нумеровали и расчищали. Когда мастера сняли позолоту с помощью специального растворителя, оказалось, что часть исторических деталей XVIII века сохранилась. Их, а также более поздние детали 1960-х рихтовали и восполняли утраты. Не сохранившиеся элементы специалисты изготавливали в мастерской художественной ковки. Самый ответственный этап – покрытие деталей тончайшими листами сусального золота по технологии XIX века на специальный лак «мордан». Сусальное золото представляет собой листы настоящего золота толщиной 0,1 микрона, уложенного в специальные книжки. Всего использовали больше трехсот книжек для золочения, в каждой – по 60 листов. Например, на самый крупный элемент – двуглавого орла – ушло шесть книжек по 4 грамма золота в каждой. Конечно же, есть при Екатериненском дворце еще большое количество ценностей, от скульптур, до парковых памятников, тут и мостики, и Камероновая галерея, и много различных павильонов как "Эрмитаж" и "Агатовые комнаты", но это каждая жемчужина и требует отдельного разговора.

А пока завершу тему, продолжим в следующий раз.