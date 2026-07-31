Художники о Питере

Несколько картин Румянцева. Владимир Дмитриевич Румянцев – художник из Санкт-Петербурга, который известен картинами с изображениями Петербургских котов. Владимир Румянцев – профессиональный художник, Член Союза художников, участник большого числа выставок в России и за рубежом, его картины находятся в частных и государственных коллекциях.

Владимир Румянцев со своими котами. Картина «Рыбацкие страсти» принадлежит кисти современного художника Владимира Румянцева. «Исаакиевская площадь», 1964 год. Семёнов Борис. Бумага, акварель. «Зимний дворец ночью». Бумага, акварель, 27,6 х 38,9 см — Садовников Василий Семёнович, (1800–1879) «Арка Главного штаба», 1838-1845 годы, акварель. Художник Василий Семёнович Садовников (1800-1879) "Парад на Невском проспекте (возле дворца Белосельских-Белозерских)", 1859г. Акварель. Художник Василий Семёнович Садовников (1800-1879) Петербург глазами художника Ильи Птичкина Петербург глазами художника Ильи Птичкина «Крюков канал», 1984 год. Сорокин Иван. Картон, масло. Зимний Петербург: акварели Ольги Кабаевой Зимний Петербург: акварели Ольги Кабаевой Вид на церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. 6-я линия В.О. Около 1840 г. Художник: К.Поль по рисунку Ф.Перро Особняк барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге на невероятной красоты акварелях художника Луиджи Премацци Луиджи Премацци (Luigi Premazzi, 1814-1891) - выдающийся российский акварелист итальянского происхождения, мастер архитектурного пейзажа и интерьерной живописи. Родился в Милане, учился в Академии Брера. В 1834 году переехал в Санкт-Петербург, где прожил большую часть жизни, став подданным Российской империи. Получил статус академика (1854) и профессора (1861) Императорской Академии художеств. Был одним из основателей «Общества русских акварелистов». Прославился филигранными акварелями с изображением интерьеров императорских дворцов (Зимнего, Гатчинского и др.) и видов Нового Эрмитажа. Его работы отличает математическая точность перспективы и мастерская передача игры света. Огромное количество работ Премацци (более 70 только в Эрмитаже) хранится в крупнейших музеях России. Он преподавал в Академии художеств и училище барона Штиглица. Вид Калинкиного (Старо-Калинкина) моста, 1766 г. Художник: Пётр Штелин Вид на Новую Голландию. Около 1823 г. Художник: А. Мартынов "Вид на Исаакиевский мост. Санкт-Петербург", 1830-e гг. Художник Василий Семёнович Садовников (1800-1879). Раскрашенная литография. Частное собрание Квартирьеры Лейб-гвардии Преображенского полка в деревне Луизино. Новый Петергоф, 1852 г. Художник: К. Циглер Торжественная встреча городскими властями и духовенством войск гвардии у Московских ворот 3 сентября 1878 года. Адольф Шарлемань Алиса Юфа — современная российская художница-график из Санкт-Петербурга, работы которой идеально передают атмосферу Питера: узкие улочки с сугробами, дымящие трубы, спешащие пешеходы в шубах и шарфах, мягкий северный свет. Юфа рисует город как живую коммуналку: прохожие снуют по набережным, птицы и собаки добавляют уюта, фонари мерцают в тумане. Даже зима у неё не суровая, а уютная — с парадными, мостами и ощущением "большого дня", где каждый кадр как стоп-кадр из повседневной сказки. Алиса Юфа

И небольшой подарок для питерцев. Вы знали, что у Вас в городе есть арт-галереи, которые можно посетить бесплатно? Вот некоторые адреса:

Галерея Кустановича

ул. Большая Конюшенная, 11 (2-й двор Капеллы)

Музей Артмуза

13-я линия В. О., д. 70-72

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Арт-центр Борей

Литейный просп., д. 58

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Галерея Мольберт

ул. Большая Конюшенная, д. 11

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NameGallery ⠀

ул. Большая Конюшенная, д. 2

Центр Митьки-арт

ул. Марата, д. 36/38

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Галерея DiDi

Большой просп. В. О., д. 62

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Галерея Свиное рыло

ул. Караванная, 2 ⠀

Галерея Мансарда Художников

ул. Большая Пушкарская, д. 10