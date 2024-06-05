Пушкину - 225 лет !

Игорь Северянин

«Пушкин»

Есть имена как солнце! Имена –

Как музыка! Как яблоня в расцвете!

Я говорю о Пушкине: поэте,

Действительном в любые времена!

Но понимает ли моя страна –

Все эти старцы, юноши и дети, –

Как затруднительно сказать в сонете

О том, кем вся душа моя полна?

Его хвалить! – пугаюсь повторений…

Могу ли запах передать сирени?

Могу ль рукою облачко поймать?

Убив его, кому все наши вздохи,

Дантес убил мысль русскую эпохи,

И это следовало бы понять…

1926

https://www.culture.ru/poems/27924/pushkin Как отмечал свой день рождения поэт?

Когда отмечается день рождения великого русского поэта, знают все – 6 июня! В старых календарях (по римскому) дату записывают как 26 мая 1799 года. В этот день отмечали церковный праздник Вознесения, и Пушкин всегда связывал с ним самые важные события своей жизни. А как отмечал свой День Рождения поэт? Сохранились документальные свидетельства о нескольких празднованиях, давайте вспомним их!

1820 год

День рождения принято праздновать в кругу семьи, но Пушкину это удавалось лишь в детстве. Во взрослом возрасте именины заставали его в самых неожиданных местах, например, в дороге. А в 1820 году прямо к праздничной дате его свалила болезнь. По дороге в Кишинев (он ехал туда по долгу службы) поэт искупался в Днепре – «немножко пошалил» по словам самого литератора. В конце мая – начале июня вода в реке, действительно, холодная. Не удивительно, что к празднично дате Пушкин слег в постель. Его навестили Раевские и Евстафий Петрович, штаб-лекарь, сопровождавший их в путешествии. Из записок врача известно, что Пушкин был не очень хорошим пациентом: отказывался надевать шинель и пить микстуру.

1822 год

Очередной день рождения поэт встречает в Кишиневе. Тогда был вручен первый зафиксированный подарок поэту: три чистые тетради в кожаном переплете. Они известны, как «масонские тетради», предназначенные для ведения протоколов. Но поскольку все организации в России были закрыты, друзья – Пущин и Алексеев – преподнесли их Пушкину, зная, как он нуждается в чистой бумаге. На обороте передней крышки поздравляющие расписались, а именинник добавил свою роспись. Почти сразу он начал пользоваться подарком: заполнять тетради текстами, черновиками, писать стихотворения и пр. 1824 год

Пушкину исполнялось 25 лет. Но ему опять не везло с нормальным празднованием, и 26 мая он встретил в дороге. Генерал-губернатор Воронцов послал его в Херсонскую губернию собирать статистические сведения о саранче. По планам поездка должна была занять целый месяц, но поэт управился всего за пять дней, получив при этом кругленькую сумму за работу. Он также предоставил потрясающий, в его стиле доклад:

Саранча:

23 мая – Летела, летела;

24 мая – И села;

25 мая – Сидела, сидела;

26 мая – Всё съела;

27 мая – И вновь улетела.

Коллежский секретарь Александр Пушкин.

Между тем в имении Льва Добровольского, Сасовке, поэт – на тот момент уже довольно известный – остановился, чтобы сменить лошадей. Его встретили торжественно, а в день рождения, когда он выезжал, дамы засыпали его цветами, а мужчины с почестями проводили.

1827 год

Поэту удалось встретить свое 28-летие в кругу друзей и близких. В этот день он находился в родительском доме на Фонтанке, были приглашены гости: сестра Ольга, Анна Керн, писатель Абрам Норов. Анна Петровна подарила ему кольцо («носите на память обо мне») и оставила об этом дне письменные воспоминания. По ее словам, Пушкин:

Именины свои праздновал в доме родителей, в семейном кругу, и был очень мил. В этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности…

1828 год

Год был непростым для поэта, кризисным. Его стихотворения не печатались, а он был невыездным. Кроме того, личная жизнь поэта не складывалась: дважды он сватался – к Анне Олениной и Софье Пушкиной, дальней родственнице – но получал отказ. Именины встречал один. Тогда же было написано одно из самых печальных его стихотворений «Дар напрасный, дар случайный». 1829 год

Юбилей настиг Пушкина, когда он ехал на Кавказ, направляясь в действующую армию к брату Левушке и товарищам. Таким образом литератор пытался выйти из кризиса. В ночь с 25 на 26 мая по словам самого поэта он шел по дороге совершенно один, застревая в глине и грязи, «совершенно утомился» и, наконец, добрел до огней жилища. Первый встречный отвел его к городничему и утомленный именинник, наконец, нашел уют. День рождения Пушкина отмечали без него товарищи, пекли пирог и пили за здоровье юбиляра.

1833 год

Много изменилось за эти четыре года. Пушкин женился, и на свои 34 года получил от Натальи Николаевна прекрасный подарок: книги Э. Гофмана, собрание в 19 томах. Его поэзией Александр Сергеевич увлекался уже давно. Примечательно, что каждое издание было подписано заботливой супругой: «А. Пушкин». 1836 год

Еще более ценный подарок получил Пушкин за полгода до своей смерти, в 1836 году. Незадолго до именин (23 мая) Наталья родила ему дочь, которую назвали Натальей. Поэт был счастлив, поздравил супругу и вручил ей ожерелье. Пожалуй, это был единственный известный в истории раз, когда Пушкин проводил свой праздник в кругу семьи. И все мы знаем, что следующий день рождения поэт так и не отметил. Но он был полон позитива, надежд, в письме Нащокину писал:

Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь, и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении. Дай бог не сглазить, все идет хорошо.

https://dzen.ru/a/YLzb4WGJMSTLOgdf

Вот такой Пушкинский набор спичек по мотивам сказок поэта с Кощеем, Балдой, Салтаном и золотой рыбкой выпустила Балабановская экспериментальная фабрика в 1960-е годы.

Кстати, вы знали, что Пушкин даже во сне видел стихи? По воспоминаниям публициста Михаила Юзефовича, «стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах». https://t.me/electronekrasovka/5137 Открытие памятника Пушкину 6 июня 1880 г Москва. Оформление здания Центрального телеграфа во время празднования 200 — летия со дня рождения Пушкина, 1999

А теперь от празднования юбилея Александра Сергеевича плавно перейдём к празднованию Международного праздника русского Языка!

Почитаем высказывания выдающихся людей о русском языке. https://admnkr.ru/sobytiya/novosti-po-razdelam/novosti-administratsii/5466-velikie-lyudi-o-russkom-yazyke

https://admnkr.ru/sobytiya/novosti-po-razdelam/novosti-administratsii/5470-velikie-lyudi-o-russkom-yazyke-chast-2

Добавим Великого Ленина:

Сегодня в мире отмечается День русского языка. Цитируемая ниже заметка Владимира Ильича Ленина много говорит о том, насколько ответственно руководитель первого пролетарского государства относился к русскому языку. И то была не просто борьба за "чистоту" языка ради самой его "чистоты" (как у пуристов). Ленин рассматривал язык как инструмент политической коммуникации в молодой Стране Советов. Слова должны были точно отражать действительность, которую они описывали, и быть максимально понятными большинству трудящихся. https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/453 Русский язык — это глубокая и многогранная часть нашей культуры, которая заслуживает особого уважения и восхищения. Сегодня на нём во всём мире говорят почти 260 миллионов человек. Собрали подборку интересных фактов о великом и могучем, которые вы наверняка не знали. https://t.me/infomoscow24/45465 Наши предыдущие материалы:

С днём рождения, Александр Сергеевич!

«Пушкин — наше всё». К 223-ей годовщине рождения

Сегодня день рождения нашего великого русского поэта!

"Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего" - Пушкин в Тифлисе

Приметы и суеверия Александра Пушкина, в которые он верил

Завещание поэта

А был ли Пушкин негром ?

