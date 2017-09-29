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Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флотаОбъединённая судостроительная корпорация (ОСК) — крупнейший судостроительный холдинг России. В корпорацию входит 40 судостроительных, судоремонтных заводов и конструкторских бюро. На предприятиях ОСК трудится 80 000 человек. Практически все боевые корабли, строящиеся и разрабатываемые для ВМФ России (95%), производятся и ремонтируются предприятиями корпорации. 100% акций ОСК принадлежит государству.

1. «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие северной столицы. Базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота2. За 310 лет деятельности на предприятии построено более 2600 кораблей и судов различных типов и классов: первые русские пароходы, линкоры и крейсеры, первый в мире атомный ледокол, уникальные исследовательские и глубоководные аппараты, танкеры различных типов, в том числе усиленного ледового класса, более 300 подводных лодок различных проектов, не имеющих аналогов в мировом судостроении.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота3. Предприятие реализует ряд контрактов для отечественных и зарубежных заказчиков.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота4. «Арктек Хельсинки Шипъярд» / Arctech Helsinki Shipyard.

Судоверфь, расположенная в Финляндии, была образована в 1865 году.

Предприятие занимается строительством ледоколов и специальных судов для освоения арктического шельфа, а также судов обеспечения платформ.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота5. Сейчас на верфи строятся четыре самых современных в своём классе судна и танкер-кондесатовоз.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота6. Строящееся ледокольное судно снабжения проекта Р-71014 получило название «Геннадий Невельской». Ещё три судна получат названия: «Степан Макаров», «Фёдор Ушаков» и «Михаил Лазарев».Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота7. Основные функции судов — снабжение буровых платформ в северо-восточной части Сахалинского шельфа.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота8. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота9. В декабре 2010 года Arctech Helsinki Shipyard вошла в состав «Объединённой судостроительной корпорации».Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота10. Балтийский завод.

Предприятие производит корабли и суда, атомные и дизель-электрические ледоколы нового поколения, плавучие атомные электростанции, а также оборудование для судостроения, атомной и химической промышленности, изделия машиностроения. Основанный 26 мая 1856 года Балтийский завод создал более 550 кораблей и судов.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота11. Самый большой в России стапель длинной 350 метров позволяет предприятию строить суда дедвейтом до 100 000 тонн.

Атомный ледокол «Арктика» — головной корабль проекта 22220. Спущен на воду 16 июня 2016 года.
Это самый большой и самый мощный ледокол в мире. Предельная толщина преодолеваемого льда — 2,8 метра.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота12. Балтийский завод — единственный в России производитель крупных гребных винтов из бронзы и латуни диаметром до 8 метров.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота13. Крупногабаритное оборудование транспортируют при помощи самоходных платформ грузоподъёмностью 150 и 200 тонн.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота14. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота15. Вес одной секции, собранной на Балтийском заводе, достигает 140 тонн.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота16. Достроечная набережная Балтийского завода. Сейчас здесь производится достройка плавучего энергоблока с двумя реакторными установками «Академик Ломоносов». Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. «Академик Ломоносов» будет установлен в городе Певек Чукотского автономного округа.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота17. Судостроительный завод «Северная верфь».

Крупнейший в России судостроительный завод, осуществляющий строительство боевых надводных кораблей классов корвет, фрегат, эсминец и кораблей специального назначения для ВМФ России. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота18. «Северная верфь» (ранее Путиловская) основана в 1912 году и является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота19. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсеры, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота20. Судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. Предназначено для транспортировки сухих грузов, буксирного обеспечения и оказания помощи.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота21. Средне-Невский судостроительный завод.

Лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырёх видов материалов: судостроительная, маломагнитная стали, композитные материалы и алюминиево-магниевые сплавы.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота22. На предприятии освоена современная технология изготовления корпусов из композитных материалов методом вакуумной инфузии.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота23. Суть метода в создании разряжения внутри корпуса, благодаря которому происходит пропитка армирующего материала и втягивание смол.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота24. Инфузия сокращает пустоты в структуре материала, повышает экологичность производства и снижает финансовые затраты.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота25. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота26. Средне-Невский завод принимает участие в международном проекте ИТЭР по созданию первого в мире экспериментального термоядерного реактора. Проект призван продемонстрировать возможности коммерческого использования термоядерного реактора. Сооружения ИТЭР расположены на площади 180 га во Франции.

На предприятии в Санкт-Петербурге производят одну из шести катушек магнитной системы термоядерного реактора. Эти катушки необходимы для образования и удержания плазмы в реакторе. Плановые сроки завершения работ по проекту ИТЭР— 2021 год.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота27. Выборгский судостроительный завод.

Одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России, специализирующееся на производстве глубоководных полупогружных буровых платформ и плавучих добывающих комплексов для разработки и освоения шельфовых месторождений. Также Выборгский судостроительный завод производит стационарные добывающие платформы, ледоколы, рыболовные траулеры, суда ледового класса и суда снабжения.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота28. За 68 лет верфь построила 210 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей для разработки нефтегазовых месторождений.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота29. Верфь обладает необходимым оборудованием и персоналом для проведения комплекса работ по ремонту и переоборудованию судов.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота30. Предприятие производит работы по размерной модернизации судов и переоборудованию судов класса речного регистра в суда «река-море».Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота31. «Новороссийск» — третий ледокол в серии проекта 21900М. Суда данного проекта способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Это самые мощные дизель-электрические ледоколы среди всех работающих ледоколов в России.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота32. Кронштадтский морской завод.

Завод уже полтора века является одним из ведущих судоремонтных предприятий России, самым крупным в Северо-Западном регионе. Среди отремонтированных Морским заводом кораблей и судов — первые отечественные броненосцы, первый мореходный миноносец «Взрыв», крейсеры «Аврора», «Варяг», линкоры «Севастополь», «Октябрьская революция», эсминцы типа «Новик», подводные лодки, ледоколы «Ермак» и «Красин» и многие другие.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота33. Торжественное открытие Морского завода состоялось 3 (15) марта 1858 года в присутствии императора Александра II.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота34. Предприятие располагает четырьмя сухими доками.

Они позволяют проводить доковый ремонт кораблей и судов длиной до 230 метров и водоизмещением до 40 000 тонн.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота35. Общая протяжённость причального фронта ремонтных набережных составляет 500 метров.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота36. Газотурбинное производство на Морском заводе существует с 1967 года. За годы работы отремонтировано более 360 единиц корабельных двигателей и установок. Созданный на предприятии стендовый комплекс позволяет проводить полный цикл испытаний двигателя.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота37. Производственное объединение «Севмаш».

«Севмаш» — крупнейший в России судостроительный комплекс, единственная верфь страны, строящая атомные подводные лодки для ВМФ. Помимо военного кораблестроения, «Севмаш» выполняет заказы на постройку гражданских судов, морской техники для добычи нефти и газа, изготавливает продукцию технического назначения для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота38. Возможности стапелей позволяют предприятию строить суда с шириной корпуса до 38 метров дедвейтом до 100 000 тонн.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота39. «Севмаш» проектирует суда, морские сооружения, судовое оборудование и технику для добычи нефти и газа, предоставляет услуги гарантийного ремонта, модернизации атомных подводных лодок и надводных кораблей, занимается утилизацией.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота40. Предприятие расположено на территории более 300 гектаров и объединяет в своей структуре более 100 подразделений.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота41. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Единственное российское судостроительное предприятие, расположенное в юго-восточной незамерзающей части Балтики. Прибалтийский судостроительный завод специализируется на военном и гражданском судостроении, а также судоремонте, машиностроении и металлообработке. Основная специфика ПСЗ «Янтарь» — корабли и суда с высокой степенью технического насыщения.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота42. Площадь крытых корпусов и эллингов предприятия — более 600 000 кв. м. Возможности по сборке секций и металлоконструкций — до 15 000 тонн в год.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота43. Достроечные ресурсы предприятия представляют собой два стапельных комплекса — «Янтарь» и «Буревестник». Габариты стапеля «Янтарь» позволяют строить корабли и суда спусковым весом до 10 000 тонн, водоизмещением до 12 000 тонн, с максимальной длиной 145 метров, шириной 26 метров. Малый стапель «Буревестник» обеспечивает строительство судов спусковым весом до 2200 тонн, шириной до 15 метров.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота44. Уникальные климатические условия незамерзающей Балтики позволяют осуществлять круглогодичный перегон судов заказчикам.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота45. 33 судоремонтный завод расположен в самом западном городе России — Балтийске Калининградской области.

Является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса и специализируется на ремонте боевых кораблей, катеров, кораблей специального назначения и судов вспомогательного флота. С начала 1990-х годов завод освоил и накопил уникальный опыт ремонта гражданских судов: рыбопромыслового флота, транспортных типа «река-море», нефтеналивных, сухогрузных и научно-исследовательских судов, включая суда на воздушной подушке.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота46. Для внедокового ремонта завод имеет два плавучих композитных дока проекта 10090 грузоподъёмностью по 4500 тонн каждый. Доки освидетельствованы инспекцией безопасности мореплавания водолазных и глубоководных работ, а также инспекцией гостехнадзора.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота47. Предприятие производит ремонт и балансировку гребных винтов из углеродистой и нержавеющей стали, бронзы и латуни.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота48. Для внедокового ремонта 33 завод имеет оборудованные причалы, в том числе причал 46 с портовым краном грузоподъёмностью 16 тонн и ремонтный пирс, оборудованный портальным краном грузоподъёмностью 32 тонн.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота49. Амурский судостроительный завод — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, располагается в Комсомольске-на-Амуре.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота50. Завод строит подводные лодки и боевые надводные корабли для ВМФ, а также суда различного класса и назначения. Это единственное предприятие на Дальнем Востоке, имеющее базу для строительства кораблей с ядерной энергетической установкой.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота51. Амурский судостроительный завод обладает необходимыми производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 000 тонн. Стапельный комплекс состоит из закрытых отапливаемых эллингов, включающих 9 доков, наливной бассейн и акваторию.

За всю историю Амурский судостроительный завод построил более 300 кораблей и судов различного назначения.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота52. Хабаровский судостроительный завод.

Одно из крупнейших судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. Хабаровский судостроительный завод строит как военные корабли для ВМФ России и зарубежных заказчиков, так и гражданские суда (в том числе суда на воздушной подушке). Занимается изготовлением продукции технического назначения для всех отраслей промышленности и судовым ремонтом.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота53. Технические возможности завода позволяют строить суда водоизмещением до 1500 тонн, а после завершения модернизации — до 2500.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота54. Строящийся десантный катер «Мурена-Э» проекта 12061Э. Предназначен для приёма и перевозки отрядов морского десанта.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота55. Завод «Красное Сормово».

Один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. За 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, включая 25 атомных. А за всю свою историю Сормовская верфь построила около 2000 судов гражданского флота.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота56. Сегодня «Красное Сормово» строит суда коммерческого флота. Заводом освоено строительство крупнейших нефтеналивных танкеров дедвейтом более 13 000 тонн, танкеров-химовозов и метаноловозов.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота57. Филиал «Севастопольский морской завод» Центра судоремонта «Звёздочка».

Одно из крупнейших предприятий не только судоремонта, но и судостроения, расположенное на юго-западном побережье Крыма. Основанный в 1783 году как Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе, является одним из градообразующих предприятий города. Предприятие может строить суда длиной до 100 метров, шириной до 27 метров, водоизмещением до 6000 тонн и спусковым весом до 3000 тонн.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота58. За свою историю Севастопольский морской завод построил свыше 500 кораблей и судов и более 70 плавкранов грузоподъёмностью от 50 до 1600 тонн. Отремонтировал более 5000 кораблей и судов.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота59. Достроечные набережные позволяют ошвартовывать корабли и суда длиной до 300 метров и водоизмещением до 150 тысяч тонн. Особенности расположения и производственные мощности позволяют выполнять круглогодичный ремонт, докование, переоборудование и модернизацию кораблей и судов различного класса и назначения.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота60. Судостроительный завод «Лотос».

Является одним из крупнейших предприятий Астраханской области и Южного федерального округа. «Лотос» строит суда класса река-море. Корабелы реализуют проекты сухогрузов, химовозов, нефтеналивных танкеров и барж-площадок под ключ.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота61. Мощности завода позволяют производить слипование и все виды ремонтных работ различных судов до 6000 тонн и длиной до 140 метров.

Судостроительный завод «Лотос» — первый резидент особой экономической зоны.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота62. Астраханское Судостроительное Производственное Объединение (АСПО).

АСПО является производственным дивизионом группы компаний «Каспийская Энергия». В состав АСПО вошли крупнейшие астраханские судостроительные верфи: АСПО Головная верфь, АСПО Площадка № 3 и судостроительный завод «Лотос». Выгодное географическое положение производственных площадок, близость к Каспийскому морю, а также уникальный опыт строительства и модернизации буровых платформ делает производственный комплекс АСПО оптимальным для строительства технических средств для разведки и добычи углеводородов на шельфе.

На фото: Работы по строительству блоков опорного основания блок-кондуктора (морской ледостойкой стационарной платформы) проекта 4740.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота63. Мощности сборочно-сварочного производства позволяют собирать и вывозить модули весом до 1000 тонн на открытую площадку.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота64. Производственная мощность по изготовлению металлоконструкций в цехах корпусообрабатывающего производства — 12 000 тонн в год.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота65. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота66. Плавучий кран «Волгарь» — однокорпусный, несамоходный кран длиной 86 метров.

Перегрузочный причал для плавкрана «Волгарь» находится на южном стапеле головной верфи АСПО. Плавкран состоит из одной неповоротной стрелы с размещёнными на ней подъёмами. Грузоподъёмность 1550 тонн, экипаж 23 человека.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота67. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК): строительство российского флота

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