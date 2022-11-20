«Ты что, оглох? Руку давай!», - прокричал старшина утопающему полковнику: малоизвестный случай из жизни полковника Л.И. Брежнева

Л.И. Брежнев на Малой Земле

Леонид Ильич Брежнев попал на фронт с первых дней войны. Поскольку у него не было специального военного образования, его сразу назначили на должность заместителя начальника политуправления Южного фронта, т.к. до войны он был секретарем Днепропетровского обкома ВКП(б).

Вся его дальнейшая служба была связана с политической деятельностью в армии. Начав бригадным комиссаром, он закончил войну в звании генерал-майора на должности начальника политуправления 4-го Украинского фронта. Полковник Брежнев на Малой Земле

И хотя его должность не предполагала постоянного присутствия на линии фронта, Л.И. Брежнев все-таки довольно часто бывал если не на самой передовой, то уж в непосредственной близости от нее, это точно.

Леонид Брежнев на Малой земле

Самым ярким эпизодом во время Великой Отечественной войны для Леонида Брежнева стали события, которые развернулись с 4 февраля по 16 сентября 1943 года на плацдарме в районе Станички (мыс Мысхако), что южнее Новороссийска, известного всем советским жителям больше, как «Малая земля».

Именно там полковник Леонид Брежнев показал себя как грамотный, смелый и волевой политработник. Судя по многочисленным отзывам очевидцев и его однополчан, он очень нравился подчинённым. К людям относился по-человечески, да и с юмором всегда дружил. Словом, был симпатичным политработником. Леонид Брежнев в кругу сослуживцев. Малая земля

Из воспоминаний Героя Советского Союза С. Борзенко:

«Больше половины работников политотдела 18-й армии жили с войсками на Малой Земле. Начальник политотдела армии – полковник Леонид Ильич Брежнев сорок раз приплывал на Малую Землю, а это было опасно… Брежнев был любимцем солдат. Он знал их настроения и думы, умел вовремя пошутить, зажечь их жаждой подвига. Десантники знали его в лицо, в шуме и грохоте боя умели отличить его властный, спокойный голос».

Именно тогда с полковником Брежневым произошел случай, который мог стоить ему в прямом смысле жизни.

Сейнер, на котором Леонид Ильич переправлялся на Малую землю, подорвался на вражеской мине. Ударной волной Брежнева выбросило за борт, где его уже в бессознательном состоянии подобрали матросы.

Из воспоминаний Л.И. Брежнева:

«Я даже не сразу понял, что произошло. Впереди громыхнуло, поднялся столб пламени, впечатление было, что разорвалось судно. Так оно, в сущности, и было: наш сейнер напоролся на мину. Мы с лоцманом стояли рядом, вместе нас взрывом швырнуло вверх. Я не почувствовал боли. О гибели не думал, это точно… Иногда пишут, что человек вспоминает при этом своих близких, что вся жизнь проносится перед его мысленным взором и что-то главное он успевает понять в себе. Возможно, так и бывает, но у меня в тот момент промелькнула одна мысль: только бы не упасть обратно на палубу. Упал, к счастью, в воду, довольно далеко от сейнера».

Л.И. Брежнев. «Малая Земля»

Вдруг среди шума и людского крика Л.И. Брежнев услышал грубый окрик: «Ты что, оглох? Руку давай!».

Это кричал, протягивая руку Брежневу, старшина второй статьи Зимода. В воде он не заметил погон и принял полковника за рядового. Потом они долго вместе смеялись. Л.И. Брежнев

Так Л.И. Брежнев остался жив. Впереди у него было большое политическое будущее.

На мой взгляд, Леониду Брежневу действительно тогда очень сильно повезло. В противном случае страна лишилась бы такого яркого партийного руководителя, как он.

А вы что думаете по этому поводу?

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