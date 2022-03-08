Старинные здания Москвы, которые видели Петра I и Наполеона, ч.2

Итак, вот тут смотрим первые темы:

Старинная Москва: здания, которым перевалило за 500 лет

Далее смотрим.

9. Усадьба Хитрово

Фото 1899 г. Н. М. Щапова. Вид на Подколокольный переулок и усадьбу Хитрово Фото 1881 г. из альбомов Найдёнова. Храм Смоленской иконы Божьей Матери (бывш. домовая церковь Н. З. Хитрово)



Обширный особняк в стиле ампир появился на этом месте не сразу. До него здесь стояла усадьба семьи стольника Головина. Семья владела зданием с выстроенными здесь деревянными хоромами до 1748 года, пока усадьба не погибла в пожаре. С 50-х годов XVIII века усадьбой владела семья Щербатовых, которая и построила на этом месте каменный дом с флигелем и церковью. С конца XVIII века усадьба и дом часто меняли хозяев, пока в начале XIX века их не купил генерал-майор Н. З. Хитрово. Он и перестроил здание в стиле ампир, пристроил к фасаду портик с колоннами, а сам фасад украсил фамильным гербом. Фото 1931 г. А. Т. Лебедева

После Хитрово дом опять менял хозяев, пока в конце XIX века не принял в свои стены Орловскую лечебницу для бедных. После революции Клара Цеткин организовала здесь фельдшерскую школу, сегодня здание занимает Медицинское училище им.

К. Цеткин. Находится в Подколокольном переулке, 16, стр. 5.

10. Китайгородская стена (сохранилась частично)

История Китайгородской стены началась в 1535 году, когда по приказу матери Ивана Грозного Елены Глинской началось ее строительство. Китайгородская стена до сноса в 1934 году, фотография 1887 года

Стена должна была расширить фортификационные укрепления и усилить оборонительные возможности русской столицы. Ее возвели под руководством итальянца Петрока Малого за 3 года. Она охватывала территорию в 63 га. Панорама Китай-города в Москве, 1887 год. Вид (слева направо) от Варварских ворот к Ильинским. Между ними глухая Гранёная (Многогранная) башня

В длину Китайгородская стена была 2567 м, высотой — выше 6 м, толщиной — 4 м. Китай-городская стена у Театральной площади, 1884

Она отразила нашествие хана Дивлет-Гирея, участвовала в противостоянии с войсками Речи Посполитой. В XVIII веке военное значение Китайгородской стены утратилось. Ее стали активно обживать: к башням пристраивали лавки и лабазы, построили набережную, которая «отодвинула» стену от берега. Вид Китайгородской стены изнутри, 1920-е годы

К XIX веку стена заметно обветшала. Неоднократно возникали разговоры о ее сносе.

Реставрация Китайгородской стены, 1920-е годы.

Снести большую часть стены решили уже при советской власти. К 1934 году снос завершили. Измельченные в щебень камни стены использовали для строительства московского метро. Снос Китайгородской стены

Уцелели лишь немногие фрагменты:

На площади Революции, обычно этот уникальный участок Китайгородской стены не сильно бросается в глаза. Кстати, "Круглая башня" справа не является оригинальной и восстановлена как декорация и во многом не соответствует оригиналу. Сейчас там ресторан "Старая башня". Часть фундамента Варварской башни в переходе станции метро «Китай-город», Это небольшая часть дошедшего до современников подземного фундамента белокаменной Варварской башни, входившей в ансамбль укреплений Китай-города. Поднимаясь по подземному переходу со станции метрополитена, наблюдаешь, как стена, отделанная плиткой, постепенно превращается в скопление неотесанных камней. На самом деле это не очередной ремонт перехода, а фрагмент основания старинной башни, которая практически полностью была разрушена. О ее былом величии напоминает лишь этот каменный кусок. В Китайгородском проезде.

На рубеже XX-XXI веков началось восстановление некоторых элементов Китайгородской стены. Сегодня из сохранившихся фрагментов мы можем видеть Птичью башню 1534 года. В 1995 году воссоздали Воскресенские ворота, которые ведут на Красную площадь. К 1997 году отстроили заново участок стены с Круглой башней вдоль Театральной площади, но, к сожалению, восстановленные элементы выглядят как имитация, поскольку при строительстве не соблюдали оригинальные размеры. Так что подлинная стена лишь в Китайгородском проезде. Отреставрированная

11. Красный монетный двор

Красный монетный двор

Немногие интересовались, что за двухэтажный особняк стоит по левую руку при входе на Красную площадь через Воскресенские ворота. Небольшой дворец с пилястрами, лепниной над оконными наличниками и аркой посередине первого этажа. Красный Монетный двор находится прямо напротив Исторического музея, ранее его фасад выглядел как-то мрачновато, непрезентабельно. Потом здание реставрировали летом 2015 года, и, наконец, реставрация закончилась. Фасад этого исторического здания на Красной площади теперь явно радует глаз. Но было долгое отсутствие доступа во внутренний двор Старого монетного двора. Оказывается, отреставрирован и он, причем, еще в конце 2014 года.

Поток туристов, текущий на Красную площадь и обратно никаким образом не интересунтся этой аркой и, что находится за ней. Но, заглянув в нее, можно обнаружить впечатляющие архитектурные фасады, стройные ряды старинных пушек и всего несколько человек, фотографирующихся на их фоне.

Это Дом губернского управления Красного монетного двора. Парадный фасад пристроен позже, сам же Красный монетный двор построили в 1697 году. Монетный двор действовал на протяжении почти всего XVIII века и был закрыт при императоре Павле в 1797 году. На нем чеканились общегосударственные золотые, серебряные и медные монеты различных достоинств, а также некоторые монеты специальных выпусков (например, для Восточной Пруссии). Участвовал в массовой перечеканке медных монет 1762 и 1796 годов с двукратным увеличением их монетной стопы, а также в обратной перечеканке этих монет с приведением их в прежнюю монетную стопу. Обратную перечеканку монет 1796 года производил специальными штемпелями с обозначением Екатеринбургского монетного двора. Вот так Парадный фасад выглядел до реставрации. Вид с Красной площади на Воскресенские ворота и Красный Монетный двор еще до строительства здания Исторического музея. Каланча дома губернского правления, повторявшая своими очертаниями башню Главной аптеки на другой стороне переулка, была снесена в 1931-32 гг. Фото 1886 года.

В правление Анны Иоанновны комплекс монетного двора был перестроен по проекту П.И. Гейдена. По обе стороны старых палат были пристроены новые корпуса, образовавшие два замкнутых дворика и третий, обращённый к реке Неглинной. Наиболее парадно был оформлен корпус, выходящий к Воскресенским воротам; его стены декорированы плоскими ризалитами, пилястрами, карнизом. Вот он на старинной гравюре.

Вход в арку Взгляд со стороны арки. Как мы видим - вход в Исторический музей прямо напротив входа в Артиллерийский двор. Красный Монетный двор занимал в Китай-городе целый квартал вместе с более поздними пристройками. Монетный двор делится на внешний и внутренний протяжённым зданием двухэтажных, посредине здания пробита проездная арка.

В петровское время нижний этаж занимали палаты с собственным входом — кузнечная, плавильная, плащильная, пожигальная. Поскольку в подвале хранились драгоценные металлы и действовала долговая тюрьма, оформленные белокаменными наличниками окна выходят только во внутренний двор. Верхний этаж был отдан под палаты казначейную, кладовую, работную и пробирную. Пройдя через арку, вы окажетесь во внешнем дворе. Внушительные двухэтажные стены из красного кирпича, сдержанно декорированные белыми пилястрами и оконными наличниками в стиле московского барокко, скрывают различные палаты Монетного двора. Нижний этаж — это кузнечная, плавильная, пожигальная и плащильная палаты, а также подвалы, где хранились драгоценные металлы, и долговая тюрьма (в ней содержали Емельяна Пугачева и Александра Радищева). На верхнем этаже размещались казначейная, работная, пробирная палаты и кладовая. Справа в нижнем углу в стене пробита внушительная арка, ведущая во внутренний двор, из которого можно попасть в палаты Монетного двора. Внутренний двор осмотреть нельзя, он закрыт на реконструкцию. Зато во внешнем расположен так называемый Артиллерийский двор (подразделение Исторического музея), в котором выставлены артиллерийские орудия разных эпох. Ансамбль монетного двора на Никольской улице играет важную роль для всей исторической застройки этой территории. В целом его состояние оценивается как удовлетворительное, однако требуется провести комплекс работ по реставрации части фасадов и внутренних помещений.

Сейчас специалисты приступают к масштабным исследованиям, в ходе которых им предстоит оценить все особенности памятников, степень сохранности зданий, определить объем необходимых работ. Все это будет отражено в проекте реставрации. Сами работы по сохранению смогут начаться уже в 2021 году.

Расположен на Никольской улице, 5/1, стр. 2.

12. Палаты Протопоповых (музей «Огни Москвы»)

Музей Огни Москвы

В центре Москвы в одном из дворов стоит белый двухэтажный особняк. С виду он примечателен только тем, что формы его ассимметричны — есть выступающий ризалит. Угадываемая толщина стен намекает на солидный возраст здания. Внешнего оформления практически нет, вид дома очень скромный. Тем не менее, это здание стоит здесь с конца XVII века. Построено оно для семьи царского стольника И. Протопопова. Семья прожила в этих палатах чуть больше века. С начала XIX века палатами Протопоповых владела Армянская Крестовоздвиженская церковь, которая устроила здесь церковный приют-интернат для бедных детей. При советской власти в древнем строении разместили частные мастерские, позже сделали внутреннюю перепланировку и превратили в коммунальное жилье. С 1984 года и по сей день палаты Протопоповых занимает музей «Огни Москвы». Располагается в Армянском переулке, 3.

13. Усадьба Гагариных-Тютчевых — главный дом и северный флигель

Элегантный трехэтажный особняк в классическом стиле внешним видом никак не скажет о своей бурной истории: стены светло-синего оттенка, колонны поддерживают балкончик второго этажа. А между тем специалисты до сих пор спорят, когда началась история этого дома. Одни утверждают, что подклет относится с первой половине XVII века, другие считают, что возраст его будет постарше.

Одно ясно — старинный особняк изначально был двухэтажным, с каменным подклетом и деревянным вторым этажом. Известно, что во второй половине XVII века усадьбой владел влиятельный боярин И. Милославский. В XVIII веке хозяева усадьбы менялись часто. К концу столетия владения эти купил князь Гагарин, который и перестроил здание в тот вид, в котором оно пребывает сегодня. В начале XIX века усадьбу купила семья Тютчевых — родители будущего поэта и дипломата Ф. И. Тютчева, который провел в этом доме детство и юношеские годы.

Через 20 лет Тютчевы продали дом Московскому попечительству о бедных, а оно устроило здесь богадельню, которая просуществовала до октября 1917 года. При советской власти усадьбу занимали разные учреждения. Сам дом не перестраивали, он сохранил свои интерьеры полностью. В наши дни в этом здании расположен Российский детский фонд.

Северный флигель усадьбы построен при князе Гагарине. Это одноэтажное строение в форме буквы «Г» выходит одной стороной на Сверчков переулок, другой — на Армянский. Архитектор М. Казаков, работавший над переустройством усадьбы, использовал при возведении флигеля оставшиеся со времен Милославского части хозяйственных построек. Внутри флигеля примечательна кухня, выложенная изразцами с кобальтовым орнаментом.

Расположен в Армянском переулке, 11, стр. 2.

14. Палаты Зиновьевых-Юсуповых

Этот двухэтажный особняк долгое время практически не привлекал к себе внимания. Заподозрить его в некой значимости можно было только по тому, что фасад его выступает за красную линию переулка. Этот факт указывает на возраст. Дом в руинированном состоянии в 2008 году.

Основу дома составляют палаты середины XVII века, которые принадлежали роду Зиновьевых. Хозяева соединили в одно здание две небольшие постройки и надстроили второй этаж. Во второй половине XVIII века домом стал владеть граф А. Толстой, прадед великого русского писателя. В XIX веке дом дважды перестраивали: сначала в стиле ампир, потом в стиле эклектики, даже надстроили третий этаж. Последним владельцем этого дома был брат жены Льва Толстого Александр Андреевич Берс — действительный статский советник, Орловский вице-губернатор, женатый на грузинской княжне из рода Эристовых. Он жил тут после того, как вышел в отставку. Работал в Московском Земельном Банке и умер в 1918 году. О нем много вспоминала в своих записках «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» его сестра Т.А. Кузминская. В советское время палаты Зиновьевых были обычным жилым домом. В 2000 году палаты стали лишаться своих соседей, благодаря которым они держались. Вскоре вокруг них вырос современной жилой комплекс. Несколько лет древнее строение стояло бесхозным и ветшало. В 2000-х годах дом сначала лишился своего доходного соседа, за который он держался. Потом снесли все хозяйственные постройки во дворе, после чего вокруг дома построили новый жилой комплекс. Много лет дом стоял без крыши, почти совсем разрушенный. Дом был вызван «из небытия» усилиями неравнодушной общественности, активистами движения Архнадзор. В 2010 году началась реставрация почти разрушенного дома. Мастера сделали невозможное — они воссоздали дом таким, в каком жили Зиновьевы-Юсуповы в XVII–XVIII веке. Группа реставраторов во главе с Т.С. Борисовой получила первый приз на конкурсе «Московская реставрация» в 2012 году в номинации «За лучший проект реставрации». Палатам Зиновьевых вернули их внешний вид рубежа XVII-XVIII веков. Сейчас там Музей Международного нумизматического клуба.

Адрес: Большой Афанасьевский переулок, 24.

15. Дом Анны Монс в Немецкой слободе

На самом деле, этот дом — единственный сохранившийся пример того, как застраивали Немецкую слободу в допетровское время. Но к Анне Монс он не имеет никакого отношения. Точных свидетельств, что дом в Старокирочном переулке принадлежал любовнице Петра I, дочери виноторговца Монса, нет. Имя их первого владельца неизвестно. По документам история палат прослеживается с 1706 года, когда владельцем был придворный доктор ван дер Гульст. Но к тому времени Петр уже расстался с Анной. Год их расставания — 1703 — символичен: в этот год основали Санкт-Петербург, преемник Немецкой слободы. В середине XVIII века эти палаты принадлежали отставному полковнику Ознобишину, в конце столетия — иноземцу Витману, а в начале XIX века — придворному камер-фурьеру (смотрителю за прислугой) Якову Граве.

Дом Монсов стоял где-то неподалеку. Но именно эти палаты носят имя фаворитки Петра I. О возрасте палат говорят остатки кирпичного допетровского узорочья на заднем фасаде.

Позже дом перестраивали в стиле раннего московского барокко: парадный фасад богато декорирован. В советское время дом Анны Монс оказался на территории завода НИИ точных приборов. В 80-е годы завод начал строительство нового цеха, которое полностью перекрыло доступ к дому Анны Монс. Сейчас завод не работает, но и доступа к древнему зданию нет. Дом Анны Монс ветшает. Адрес: улица Бауманская, 53, стр. 8.

16. Палаты Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной

На Берсеневской набережной, недалеко от Театра эстрады и знаменитого Дома на набережной, стоит небольшое причудливо украшенное двухэтажное здание с мезонином. Красные стены с белым угловым рустом, богато украшенные лепниной наличники, полуколонны, пилястры.

Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова построены в середине XVII века. Но реставраторы утверждают, что в основе этого исторического здания лежит более ранняя постройка. Во всяком случае, известны эти палаты именно по имени Кириллова, далеко не последнего человека при российском царском дворе. Внешнее убранство дома только подтверждает статус и положение своего хозяина. Верхний этаж при Кириллове был деревянным, в камне его перестроил другой хозяин — дьяк А. Курбатов в начале XVIII века. Он же добавил внешнему декору больше европейских деталей: волюты, козырек над входом, руст на углах здания. Чуть позже палаты перешли в казенное ведомство. В них располагались разные учреждения. Так продолжалось и при советской власти.

В наши дни палаты Аверкия Кириллова занимает Российский институт культурологии. Реставраторы внимательно следят за состоянием палат и продолжают изучать их секреты.

У нас была об этих строениях тема вот тут: Палаты Аверкия Кириллова (XVII век) на Берсеневской набережной

17. Здание Тургеневской библиотеки — бывшая усадьба Петрово-Соловово

Тургеневская библиотека в 1917 году

В центре Москвы, рядом со Сретенским бульваром, есть еще один памятник московской старины — бывшая городская усадьба семьи Петрово-Соловово. Это большой трехэтажный дом в классическом стиле.

Семья эта имеет интересную историю, которая заслуживает отдельной статьи. Скажу только, что первый хозяин московской усадьбы — Григорий Михайлович Петрово-Соловово Меньшой на рубеже XVII-XVIII вв. был и стольником, и воеводой, и обер-комендантом, и судьей. Дом этот он построил в начале XVIII века. После прихода в 1917 году к власти большевиков, дома в Бобров переулке, 6 национализировали и устроили в помещениях коммунальное жилье, жителей которых начали расселять отсюда лишь в 70-х годах прошлого столетия. В прежних коммунальных квартирах начали размещать после этого различные государственные организации.В 1986 года в строении 3 разместилась Нотариальная палата. В конце 1980-х строение 1 и 2 отдали под размещение библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева. В декабре месяце 1994 года руководством библиотеки был подписан договор на реконструкцию строения 2 с мастерской №19, входящей в состав ГУП «Моспроект-2». Таким образом, предполагалось увеличить полезную площадь помещений с 550 м2 до 1423, что позволило бы публичной библиотеке улучшить работу со своими читателями. Такое увеличение площадей было возможно за счет строительства дополнительных 4 и 5 этажей, а также обустройства подвальных помещений. Отличительной особенностью данной реконструкции стал тот момент, что впервые в московской практике библиотечное заведение обустраивали с использованием архитектурных и дизайнерских наработок высокого класса. Проект создавался под руководством А.Р. Асадова (главный архитектор) и С.Ф. Чурикова (главный инженер).

Реконструкция началась летом 1995 года и в сентябре 1997, в год празднования 850-летия города Москвы, была закончена. Презентация обновленных корпусов библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева (так называемой - Тургеневки) состоялась 12 сентября этого же года. Открытие же первой очереди пришлось лишь на 9 ноября 1998 года и было приурочено к празднованию дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева, чье имя и носит культурное заведение. Исполнители решили задачу реконструкции здания по Бобров переулку, 6 превосходно. Мастера-реставраторы открыли для обзора первоначальные формы дома, стоявшего здесь на рубеже XVII-XVIII веков. Таким образом, город получил не только богатую своей историей библиотеку, но и старый архитектурный памятник. Адрес: Бобров переулок, 6, стр. 1, 2. Работы по реконструкции дома с палатами были начаты в 1998 г. и завершены в 2003 г.Адрес: Бобров переулок, 6, стр. 1, 2. В комплекс входят два здания — одно XVII века, другое относится к следующему столетию.

И это еще не все. Будет и третья часть, но позднее.