Потери Питера, ч.5

Нижняя дача: место рождения цесаревича Алексея

В середине 1880-х годов архитектор Антоний Томишко построил для Александра III павильон «итальянской архитектуры», а через десять лет он же пристройкой так называемой детской половины исполнил желание Николая II иметь в Александрии (парк под Петергофом) новую дачу. Новости СМИ2

Вблизи дворца на самом берегу залива были построены служебные помещения. Выдержанные в едином стиле, они создали небольшой дворцово-парковый ансамбль.

Здесь 30 июля 1904 года родился единственный сын Николая II и Александры Алексей. Здесь же императором был подписан манифест о вступлении России в Первую мировую войну.

В первые годы советской власти здесь во дворце был организован музей, пользовавшийся большой популярностью, однако вскоре здание передали под пансионат НКВД. В годы Великой Отечественной войны Нижняя дача была существенно повреждена.

Вместо реставрации, остатки здания были взорваны в 1961 году. Власти тех лет не видели в этом здании «исторической и архитектурной ценности», хотя она была налицо. В наше время разрабатывается проект по воссозданию дворца.

Ново-Александровский рынок в Петербурге

Рынок располагался на обширном участке между Садовой улицей, Малковым переулком, Фонтанкой и Вознесенским проспектом. История владения прослеживается до первой половины XVIII века — в тот период участком у Вознесенского проспекта владел кожевенный мастер Рихтер. В 1760 году земли выкупила городская казна с целью построить на них винные склады. Позднее, в XIX веке, участок между Вознесенским проспектом и набережной Фонтанки занимало «питейное откупное комиссионерство».

Поводом для строительства Ново-Александровского рынка стало разрушение торговых рядов Апраксина двора, сгоревшего в 1862 году. Сообщество торговцев приняло решение возвести новый рынок, возглавить проект пригласили архитектора Александра Бруни. Он разработал комплекс в форме подковы, в котором три прохода с двухэтажными рядами лавок объединяла единая двускатная стеклянная крыша.. Работы завершились в 1867 году, торжественную церемонию открытия и освящения посетил император Александр II.

Новый рынок включал более 800 лавок и был рассчитан на покупателей со средним достатком: помимо новых товаров, в нём продавали также подержанные вещи. На территории рынка выделялись Большая и Малая площади, а также Татарская толкучка для торговли вразнос. В 1878 году была построена часовня. Архитектура рынка была довольно необычна.

Рынок был снесён в 1932 году, позднее на его месте построили общежитие Института текстильной и легкой промышленности и Дом лёгкой промышленности. Предположительно, фундамент и подвал частично использовались при позднейших перестройках. Этот фундамент вскрыли при раскопках в 2019 году – оказалось, что он в очень хорошем состоянии.

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца, или, как её ещё называли, Чернореченская церковь — утраченный православный храм в Санкт-Петербурге, находившийся на Выборгской набережной (возле нынешнего дома 61). Был построен в 1867—1871 годах. В память о наследнике престола, старшем сыне Александра II, цесаревиче Николае Александровиче, скончавшемся в Ницце 12 апреля 1865 г., жители района Черной Речки решили возвести каменный храм. Участок пожертвовал полковник Н. И. Смирнитский.

Проект храма исполнил академик архитектуры А. И. Кракау, при участии М. Ф. Петерсона. Работы начали осенью 1866 г., 24 мюля 1867 г. состоялась торжественная закладка храма. Через два года храм был вчерне готов. Внешний облик представлял собой смешение элементов «романского» и «русско-византийского» стилей: портал западного фасада был украшен окном-розой, крыльцо выполнено в стиле древнерусской архитектуры. Шатер центральной главы исполнен в духе московских храмов XVII в. и увенчан луковкой с крестом. По углам основного объема находились звонницы, также увенчанные небольшими шатрами с главками.

Стены храма были покрыты штукатуркой и украшены лепными изображениями. Мраморный иконостас был создан по проекту, утвержденному на высшем уровне средствами купца И. М. Ветошкина. Мраморные клиросы, соответствующие стилю иконостаса, были изготовлены по рисунку художника Николая Баринова. Главный купол был покрыт железом, а все 5 глав венчали золочёные главки.

В 1929 году приход присоединился к движению обновленчества, после чего в том же году храм был закрыт и использовался как склад. В 1930 году здание церкви было снесено, а иконы были сожжены в котельной при бане. Позднее на том же месте было построено административное здание.

Комплекс жилых и хозяйственных построек для Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка На южной окраине Павловска (в восьмистах метрах от знаменитого парка), на территории бывшей Солдатской слободы, расположен комплекс заброшенных ныне жилых и хозяйственных построек, возведенных в 1908-1913 гг для размещения в них 3-ей и 4-ой сотни Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, сформированного в 1906 г по распоряжению Николая II. Фото вверху – здание Офицерского собрания, Павловск, ул. Обороны, д. 1-Б, лит. А, январь 2020 г.

Большинство зданий, выстроенных в Павловске для Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, сохранилось до наших дней – числом семнадцать - и при советской власти, можно сказать, использовалось по прямому назначению – до 1998 г здесь дислоцировалась в/ч №86622, в 1998-2002 гг - в/ч №97728.

На всех последующих фото – наш нынешний объект, Офицерское собрание Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, восточный фасад (так и хочется добавить – дворец в зачарованном лесу).

Нынче все здания (за исключением единственного трехэтажного дома по ул. Обороны, № 1-А, отданного под жильё) пустынны и заброшены и уже лет двадцать как покинуты последними вояками. Практически весь сей исторический архитектурный ансамбль, огороженный по периметру двухметровым забором, сохранил как колоритную кирпичную застройку, так и сложившуюся планировочную систему с центральной аллеей и пересекающими её поперечными улицами.

Весьма неприглядное состояние архитектурного памятника с этой обзорной точки маскируется раскидистыми деревьями и забором. Но само здание в катастрофическом состоянии и разрушается. Если не предпринять никаких действий, то это очередная потеря. Внутри вообще все мрачно и удручающе К слову, рассматривая этот внутренний хаос, обратила внимание, с каким тщанием выдраны все трубы и батареи, в здании не осталось никаких коммуникаций – словно его заведомо вычеркнули из списка человеческих мест обитания, отдав на разорение вандалам… А вот так он выглядет до ревоюции Царское Село. Женская гимназия Министерства Народного Просвещения

Гимназия возникла из частного училища, открытого в 1897 году. Училище не имело собственного здания, и за первые годы работы ему пришлось сменить несколько адресов. Так, поначалу оно располагалось на Магазейной улице в доме Вишневского, а с 1901 г. на первом этаже деревянного двухэтажного дома Грановского на Средней улице. В октябре 1904 года училище было преобразовано в гимназию. При этом ему пришлось арендовать уже оба этажа дома Грановского, а с открытием в 1906 г. восьмого класса было принято решение о найме для заведения еще одного здания.

В 1909 т. инженер-технолог А. Я. Кварр, узнав о проблемах гимназии, предложил ей в аренду свой дом, который строился на углу Магазейной и Конюшенной улиц. Здание было возведено в конце лета 1909 г., а уже в сентябре в нем начались занятия. Здесь гимназия, находящаяся уже в ведомстве Министерства Народного Просвещения, будет находиться несколько лет, до окончания строительства собственного здания на углу Колпинской и Леонтьевской улиц.

Во время войны здание было разрушено, и было принято решение не восстанавливать его, а построить новое жилое здание "в сталинском" стиле.

Куда пропал грот-альпийская горка у Исаакиевского собора? Ещё с конца 19-го века у Исаакиевского собора существовал грот-альпийская горка, а позже возник второй грот в 1891 году: с террасами и камнями.

Но, к сожалению, горка была разрушена в годы блокады — в неё попала бомба. После войны было принято решение горку не восстанавливать.

Фотографии ныне утраченного Лоцманского острова Небольшой островок, располагавшийся на слиянии рек Фонтанки и Екатерингофки, почти у самого устья Невы, был известен давно. Шведы его называли Овечий остров. Когда Пётр I основал Санкт-Петербург, ему очень приглянулся этот островок, и он повелел отстроить на нём дворец. Уже в 1706 году на острове появляется деревянный дворец, названный Подзорным. По легендам, название дворца пошло от того, что Пётр I очень любил из него наблюдать за кораблями, идущими по фарватеру Большой Невы. После смерти Петра I дворец сильно обветшал и в 1803 году был разобран. После этого остров пришёл в запустение. Новая жизнь острова началась в 1848 году, когда староста лоцманов Дмитрий Андриановский обратился с прошением о предоставлении лоцманам для проживания Подзорного острова. На острове были построены деревянные и каменные дома для проживания лоцманов, а также каменная часовня во имя святых равноапостольных Константина и Елены. После переселения на остров лоцманов, эту местность стали называть Лоцманской слободой, а остров получил второе название — Лоцманский. Остров был застроен шестнадцатью деревянными и двумя каменными домами составившими две улицы - Подзорную и Штурманскую. На южной оконечности Подзорной улицы была выстроена каменная часовня во имя св. равноапостольных. Константина и Елены. Там размещалась контора лоцманов, лазарет и брандвахта

Остров соединялся с городом небольшим деревянным мостом, переброшенным через Подзорную канавку. В 1947 г. при уборке города после блокады Подзорную канавку засыпали мусором и остров перестал существовать. Сейчас на этом месте располагаются цеха Адмиралтейских верфей.