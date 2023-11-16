История создания песни. "Старый клен"

Еще одна песня Пахмутовой, ставшей хитом. Ее с удовольствием исполняют и сегодня

Александра Николаевна довольно быстро доказала, что ей удаются песни не только гражданского содержания. В 1961 году на экраны СССР вышел безумно популярный фильм «Девчата», для которого композитор сочинила две песни — очень разные, как по стилю, так и по настроению. Так озорная «Хорошие девчата» была написана в ритме фокстрота и исполнена в духе модных тогда женских вокальных групп.

Недаром в первом выпуске новогоднего музыкального фильма «Старые песни о главном» (1995-96) песню исполнили две мощнейшие джазовые вокалистки — Лариса Долина и Ирина Отиева.

Если на нотах к «Хорошим девчатам» стояла авторская ремарка «Весело, легко», то на нотах второй песни — «Старый клён» — было написано «Спокойно, просто».

Лирическая композиция, сопровождавшая зарождающуюся любовь Тони и Ильи, в фильме прозвучала в исполнении Николая Погодина и Люсьены Овчинниковой.

Однако «Старый клён» так быстро стали петь на разнообразных застольях, что многие всерьёз принимали его за «русскую народную песню».

Интересно, что оригинальные стихи Михаила Матусовского Пахмутова немного подправила.

А. Пахмутова:

«Он принес мне стихи: «Старый клён стучит в стекло… приглашая нас с друзьями на прогулку. От чего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку». А я ему сыграла «Старый клён, старый клён, старый клён…». Там, казалось, от стихов ничего не осталось, но он как песенный мастер почувствовал, что это более песенно, что вот именно эти стихи, более примитивные, наверное, принесут песне какую-то жизнь. И он уступил: сделал подтекстовку, и получилась песня «Старый клён»».

Новое возрождение песни началось с того, что её попросил в свой репертуар молодой певец Юлиан.

А на юбилейном концерте Пахмутовой «Старый клён» прозвучал в исполнении победителя «Евровидения» — Александра Рыбака.

Есть и очень необычные трактовки этой песни. Например, классический французский гитарист Фрэнсис Гойя (о котором мы вспомним ещё не раз) превратил спокойную мелодию «Клёна» в настоящую (как выразилась Пахмутова) «разгульную кадриль» — с балалайками и т.п.

А бывший лидер рок-группы НОЛЬ — Фёдор Чистяков — и вовсе аранжировал песню очень вольно — смело покусившись на оригинальную мелодию.

Автор: Сергей Курий

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