Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе

Иногда мне кажется, что меня уже ничем не удивить и не прошибить. А потом я сталкиваюсь с очередным проявлением беспредельной наглости, лживости и лицемерия, и всё равно поражаюсь «Как так можно?».

Видимо, потому что сам так точно никогда не смогу.

К чему я это? А посмотрел организованные Россией слушания в ООН, посвящённые расследованию трагедии 2 мая 2014 мая в Одессе.

Несколько очевидцев последовательно рассказали, как происходили события, как в город приехали вооружённые боевики, как губернатор оказывал боевикам всяческую поддержку, как Порошенко пытался подкупать участников Куликова поля, как происходили столкновения в городе и что случилось в Доме Профсоюзов.

И?

Сразу же после окончания свидетельских показаний о произволе и насилии нацистских боевиков выступает представитель Франции и заявляет первой же фразой «Мы осуждаем попытки России отвлечь нас подобными рассказами от российской агрессии».

Мы тут сказки о страшных русских рассказываем, а вы нас пытаетесь отвлечь реальными преступлениями украинских нацистов! Глупость какая!

Ну и собственно все последующие выступления США и их марионеток в том же ключе «Мы крепко закрыли глаза и уши руками, поэтому никаких рассказов о нацистах на Украине не видим и не слышим, ла-ла-ла».

Но зато «Требуем исполнения обязательств России по Минским соглашениям». Это каких, простите? Можно перечислить? Потому что Россия не является стороной переговоров и никаких обязательств на себя не брала ни в одном из документов.

И «Требуем вывода российских войск с Донбасса». Это каких? Можно список частей? Или хотя бы видео или фотографии (можно с могучих американских спутников или летающих регулярно в регионе «Глобал Хавков»)?

Самое главное, что, как обычно, можно было дать слово только американцам, потому что остальные их вассалы читали по бумажке слово в слово те же фразы, которые им прислали хозяева из Вашингтона.

Как архиверно говорил о них некоторое время назад Путин, «подхрюкивали».

Что касается выступления эстонской ведьмы, которую аж трясло от ненависти к России (я всё ждал, когда у неё изо рта полезут пауки и жабы), то вообще непонятно, почему членство в ООН дали вымирающему хутору.

Единственное, что представитель Ирландии всё же в начале высказал сочувствие всем жертвам трагедии (хотя дальше пошёл по шаблонному тексту).

А представительнице Мексики и вовсе подсунули текст к какой-то другой конференции, потому что она начала толкать речугу про притеснения сексуальных меньшинств и недопустимость дискриминации по этому признаку.

«Ло сиенто, но хабло инглес, проклятые гринго».

Простите, не удержался.

Китаец был подчёркнуто нейтрален, а на нашей стороне выступили только белорус и сириец.

Первая мысль по окончании просмотра, что это бессмысленная говорильня, которая никогда не даст результата.

Но, конечно, дипломатия не была бы дипломатией, если бы в любых действиях на этом поле не было бы двойных, а то и тройных смыслов (во что, кстати, уже давно не могут американцы).

Во-первых, весь мир в очередной раз увидел лицемерие англосаксов. Как написал один из моих комментаторов «В бочку с американским дерьмом посветили фонариком. Все увидели, что там за содержимое, кроме их вассалов – которые зажмурились».

Ведь, всегда нужно это помнить, кроме говорящих голов, произносящих шаблонные фразы по бумажке, такие мероприятия всегда смотрит множество людей по всему миру. И они видят всю глубину моральной деградации англосаксов и их окружения.

Во-вторых, некоторым нашим такое смотреть тоже нужно для наглядного напоминания, что договариваться с людоедами невозможно и бесполезно. Потому что у него из окровавленной пасти торчит детская рука, а он с невозмутимым видом продолжает рассказывать о твоей нетолерантности и агрессивности.

Отвлекаем мы их, понимаешь, несущественными рассказами о том, как заживо сожгли несколько десятков «недочеловеков».

Представитель США фактически прямым текстом сказал, что одесситы сами виноваты в том, что их убили. Индейцы, между прочим, тоже сами виноваты, что их отгеноцидили – посмели жить там, где будущие американцы собрались строить свою новую страну.

А многие народы виноваты в том, что живут над нефтью и другими полезными ископаемыми – это ведь ужасное преступление с точки зрения Вашингтона.

В результате получилась наглядная демонстрация, что в американоцентричном мире никогда не будет ни закона, ни справедливости. Даже по отношению к откровенным нацистам.

Лишний повод задуматься, на правильной ли они стороне истории. Для тех, конечно, кто не полюбил хозяйский ошейник и поводок преданной любовью.

P.S. Будь американцы поумнее, то объявили бы произошедшее в Одессе «трагической случайностью», абстрагировались, и слили несколько рядовых исполнителей. Но поскольку уличные нацисты – это основной источник удержания ими власти на Украине, то сделать этого они не могут, и вынуждены терпеть продолжающиеся репутационные потери.

И как недавно продемонстрировали турки, выкатившие список военных преступлений США за годы после Второй мировой, никто на самом деле иллюзий относительно «миролюбия и демократичности» Штатов не испытывает. Все всё знают.

А молчат только до поры. Наша же задача, чтобы эта пора наступила побыстрее.



Александр Роджерс, специально для News Front

Опубликовано https://news-front.info/2021/05/06/aleksandr-rodzhers-v-amerikanoczentrichnom-mire-nikogda-ne-budet-ni-zakona-ni-spravedlivosti/

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1473431.html