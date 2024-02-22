Терема вы мои терема

СКАЗОЧНЫЕ ТЕРЕМА В КИМРАХ

На рубеже XIX-XX веков Кимры представляли из себя крупный и процветающий центр обувной промышленности. Сам Ленин писал, что местный сапожный промысел - «особенно замечательный пример капиталистической мануфактуры». Финансовое благополучие и развитый художественный вкус кимряков определили облик городской застройки: здесь больше ста уникальных памятников архитектуры!

Дом купца Лужина, Кимры, Тверская область Вот такой он летом.

Главным сокровищем Кимр по праву считаются деревянные особняки, исполненные в духе модерна. Они украсили улицы города не одномоментно: например, потрясающий Дом купца Рыбкина (фото 4) был построен на берегу реки Волги ещё до революции, а вот колоритные Дом Ускова и Дом Блинова (фото 1/2 и 8) появились уже в 1920-е, в годы НЭПа - крайне благоприятного для местных жителей периода. Хотя декор каждого терема своеобразен и обусловлен прихотью заказчика, сооружались они часто на основе типового проекта и потому имели общие черты.Вот такие виды летом. Хотя состояние города немного расстроило... Разбитые дороги, много домов в крайне запущенном состоянии, руины торговых рядов, жуткие рекламные вывески.

Пишет Маруся Савина, которая очень увлекается старинной архитектурой:

В Барнауле названия многих учреждений включают слово «горный», что незадачливому туристу может показаться достаточно странным: город расположен в лесостепях Алтайского края и к горам, на первый взгляд, никакого отношения не имеет. Откуда же тогда берутся все эти «горные госпитали», «горные аптеки» и «горные училища»? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно вспомнить, кому Барнаул обязан своим появлением.

В первой половине XVIII века «некоронованный король Урала» Акинфий Демидов решает заняться разработкой рудных месторождений в горах Алтая, и строит здесь меде-сереброплавильный суперзавод. Из-за ряда технологических нюансов место для предприятия было выбрано в отдалении от гор и рудников, на берегу маленькой речки Барнаулки, которая является притоком Оби. Демидовские рабочие соорудили здесь плотину с системой водяных колес, а в качестве топлива использовали произрастающий поблизости хвойный реликтовый лес. Впоследствии рабочий поселок стал ядром для образования Барнаула, в котором было много «горных» учреждений, связанных с заводом. Фото автора

Местные жители рассказали нам о проблеме, связанной с «раздвоением» бренда «Алтай». Дело в том, что в России существует два региона, в названии которых фигурирует топоним «Алтай»: первый - это Республика Алтай со столицей в Горно-Алтайске, где находятся знаменитые горы и живет тюркский коренной народ алтайцы, а второй - собственно Алтайский край с административным центром в Барнауле. В советское время оба этих субъекта РФ представляли из себя единое целое, но после развала СССР горноалтайцы приняли решения отделиться (теперь у них своя конституция, флаг и герб). Из-за этого периодически возникает путаница: люди приезжают в Алтайский край и не могут понять, а где, собственно, те самые легендарные горы?

⠀Я посетила Барнаул ради красивейших старинных теремов, однако здесь и помимо деревянного зодчества есть на что посмотреть! Взять хотя бы великолепное здание филармонии (фото 1), спроектированное самим Иваном Ропетом.

⠀ Только не забудьте купить средство от мошкары, когда будете гулять по городу. Здешний гнус настолько агрессивен и вездесущ, что создается ощущение, будто ты находишься не на шумной улице, а где-то на болоте.

Маруся Савина.

ЧУДЕСА ПУРЕХА

В нижегородском селе Пурех есть два удивительной красоты дома, фасады которых напоминают кружевные полотна, будто сплетенные мастерицами из разноцветных нитей. Их хозяева на протяжении многих лет соревновались друг с другом в искусстве резьбы по дереву.

Зеленую избу построил и украсил краснодеревщик Николай Иванович Калошин. На ней распускаются чудесные цветы, колосятся травы, мирно порхают птички и гуляют зверушки - белочки, тетерева и белая кошка. Разумеется, все эти образы имеют определенный смысл: к примеру, олени на мансарде словно сошли с герба Нижнего Новгорода, а голубки с надписью «Миру мир!» в контексте последних месяцев смотрятся особенно актуально. ⠀ Расположенная по соседству голубая избушка принадлежит Константину Васильевичу Шестеперову, которому в этом году исполняется 90 лет. Мне посчастливилось пообщаться с мастером лично: он даже позволил зайти во двор и полюбоваться на резные узоры вблизи. Дом его благодаря социальным сетям обрел невероятную популярность, однако очаровательного дедушку это ни капли не смущает. Он гордится своим детищем и всегда рад новым гостям.

⠀ Оба резчика черпали вдохновение в природных богатствах Нижегородского края, поэтому главными героями резных панно становятся животные, обитающие в окрестностях Пуреха. Особенно часто на фасадах домов встречается образ распушившего хвост тетерева. Эта птица, приспособленная к условиям лесостепи и избегающая сплошных глухих массивов леса, всегда занимала обширные территории Пурехской равнины: вырубки и гари, моховые болота, лесные опушки. Местные жители даже именовали ее на свой лад - «поляш».

⠀ В декоре избушек находит широкое применение пропильная (сквозная) резьба, превращающая наличники, карнизы и причелины в деревянное кружево. От других видов резьбы она отличается тем, что фон нанесенного на доску рисунка полностью удаляется (выпиливается), и в итоге получается ажурный орнамент со сквозными отверстиями.

Оба дома находятся на улице Луговой.

А вот щё одно деревянное чудо Это Доме художников в Рыбинске.

Великолепный терем в русском стиле принадлежал купцу Семену Гордееву, сколотившему капитал на торговле хлебом и сделках с недвижимостью. Изначально здание представляло из себя обычный усадебный флигель, но в 1900-х купец реконструировал его по случаю свадьбы любимой дочери. Он надстроил терем вторым этажом и дополнил его выразительными башнями, балконами и резным декором, в результате чего стоимость дома значительно выросла: если в 1905 году он оценивался в 104 тысячи рублей, то два года спустя цена составляла уже 254 тысячи.

В советское время терем отдали под коммуналки, из-за чего он сильно обветшал и пришел в аварийное состояние: полы и часть сруба сгнили, резные украшения превратились в труху. В 1980-х жильцов, наконец, расселили, но восстановить здание было уже невозможно. Тогда команда рыбинских художников приняла решение построить дом заново, сохранив его исторический облик, но при этом внутри сделать несколько просторных квартир, соответствующих современным представлениям о комфорте. Задумка удалась, и сейчас в бывшем тереме Гордеева живет творческая интеллигенция Рыбинска, а само здание считается чуть ли не главной достопримечательностью города.

Кстати, в Рыбинск стоит приехать не только ради деревянного зодчества. Главная изюминка города - это колоритные вывески, выполненные в дореволюционном стиле. Появились они не так давно - в 2018 году, но практически сразу завоевали сердца местных жителей и стали объектом притяжения для туристов. Идея проекта принадлежала музыканту Мите Кузнецову, который много лет изучал особенности старинных шрифтов и технологий. Именно с его помощью городские улицы превратились в декорации для исторических фильмов, а названия популярных сетевых магазинов обрели новый смысл благодаря архаичным «ерам» и «ятям». Согласитесь, «Магнитъ» звучит солиднее, чем «Магнит»? И вообще городок очень впечатляет.

Есть в Нижегородской области по-настоящему волшебное место — дача Николая Бугрова, которая была построена в конце 19 века. Оказываясь там, сразу вспоминаешь русские сказки, так красиво украшен дом. Кстати, это тот редкий случай, когда терем был спасен, отреставрирован и избежал судьбы заброшенного здания. Сейчас он радует своим видом туристов, любителей старинной архитектуры и просто случайных прохожих.

Первый владелец дачи, Николай Бугров, был купцом, хлебопромышленником, его имя тесно связано с историей Володарска. Бугров построил в Володарске комплекс мощных мельниц, и не простых, а паровых, что для того времени было настоящим прогрессом. Его предприятие очень скоро стало градообразующим, в городке появились общежития для рабочих, больница, административные здания и т.д. И нельзя недооценивать этот вклад в развитие города, так как многие здания используются до сих пор!

Главная площадь Володарска — это сплошь здания, построенные Бугровым (точнее, по его распоряжению). Просто в наше время общежития для рабочих были отданы администрации района и Дому культуры, в здании мучной лавки располагаются магазины, а больница так и осталась медучреждением, где до сих пор принимают больных.

Интересно, что Николай Бугров вел очень аскетичный образ жизни, а все средства распределял следующим образом: 45% дохода тратил на развитие бизнеса, 45% — на нужды города (помимо строительства зданий, он также провел в городе первую канализацию, которая служила больше ста лет), и лишь 10% шли на текущие расходы, да еще и на благотворительность. Дом, о котором мы сегодня говорим — это загородная дача Бугрова, там он принимал писателя Максима Горького и государственного деятеля Сергея Юльевича Витте. Дом расположен недалеко от железнодорожной станции, раньше дорога к даче Бугрова выглядела очень живописно: липовая аллея, фонтан с мраморными ангелами, зелень и красота. На первом этаже дома располагался рабочий кабинет Николая Александровича, на втором — гостиная и жилая комнаты. Увы, в наше время парк и фонтан были утрачены, как и лестница летнего выхода со второго этажа в парк. Дача построена в русском стиле. Основа постройки — дерево. Но главное — это детали и украшения: сквозная резьба, узорочье, наличники и сложное завершение кровли. Специалисты называют этот дом «белой вороной», так как подобные здания нельзя отыскать не только в Нижегородской области, но даже в Подмосковье или Ленинградской области. В 1911 году Бугров умер, дом стоял пустым и заброшенным. После революции советское правительство разместило в нем райком партии. Потом дом ждало еще множество перемен, это типичная история для подобных строений в то время. В нем располагался также детский сад, госучреждения и Дом пионеров. К сожалению, несмотря на то, то внешний облик здания был сохранен, интерьеры были полностью утрачены и нам остается лишь догадываться, как выглядел дом изнутри, при жизни Николая Бугрова. К счастью, это история со счастливым концом. Какое-то время дом пребывал в плачевном состоянии, но в 2007 году началась его реконструкция. Работы длились три года, после чего в доме открыли краеведческий музей, который может посетить любой желающий. А вот так терем выглядел до покраски

Дом купца Смирнова. Нижний Новгород В современный период здание, находящее в собственности Нижегородской области, долгое время не ремонтировалось и пришло в аварийное состояние. Нижегородский градозащитник Анна Давыдова на встрече с Владимиром Путиным попросила обязать собственника отремонтировать здание. В 2016 году здание передали в оперативное управление Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею заповеднику.

После этого областное правительство смогло изыскать средства на реставрацию, однако в ходе реставрационных работ 2017 года, проходивших с нарушениями, здание разрушилось. Дом был воссоздан (является репликой) оригинального памятника, с некоторыми сохранёнными элементами (шатёр, часть деревянного декора, дверь). В настоящее время в здании располагается музейная мастерская по реставрации деревянных наличников

Ну и напоследок не совсем терема... или все-таки они? На фото дачи легендарного поселка Комарово, куда «на недельку, до второго» предлагал отправиться Игорь Скляр. Здешние места начали застраивать еще в конце XIX века, но наибольшее развитие поселок получил после 1901 года, когда неподалеку был открыт остановочный пункт железной дороги.

Изначально Комарово было известно как Келломяки, что на финском означает «Колокольный холм». Дело в том, что в период строительства железнодорожных путей на этом месте в лесу был поставлен сигнальный медный колокол. По его звону рабочие ориентировались, начинать или заканчивать работу, сделать ли перерыв на обед, приехал ли кассир с жалованием.

⠀ Перед Первой мировой в Келломяках имелось более четырехсот дач, действовало несколько пансионов и санаториев – например, «санаторий для заик» врача Августина Рейхе. Поселок мог даже похвастаться собственной промышленностью: лесотоварной биржей и торфоперерабатывающим заводом, работавшими на местном сырье.

⠀ Во времена СССР, после окончания Великой отечественной войны селение Келломяки переименовали в память о Владимире Комарове - ученом-ботанике, президенте Академии наук. Выбор названия неслучаен, так как в сосновом лесу к западу от железнодорожной станции были построены дачи для советских академиков. Кстати, планировку участков выполнял не абы кто, а архитектор мавзолея Ленина Алексей Щусев.

А еще в Комарове жили многие известные деятели искусства: писатели-фантасты братья Стругацкие и Иван Ефремов, драматург Евгений Шварц, актер Алексей Баталов, поэтесса Анна Ахматова. Забавно, что знаменитая песня «Подмосковные вечера» была написана композитором Соловьевым-Седым вовсе не в Первопрестольной, а в поселке Комарово.

И еще одна отличная новость!

Петергоф в сознании большинства людей ассоциируется исключительно со знаменитой императорской резиденцией и парком. Однако при желании здесь можно найти и другие, не менее «вкусные» достопримечательности. К примеру, эти прелюбопытнейшие дореволюционные дачи, построенные в 1890-е Леонтием Николаевичем Бенуа. Дачи Л.Н. Бенуа и А.Э. Мейснера,1897 г. Дача Л.Н. Бенуа,1897 г.

Отец зодчего, Николай Леонтьевич, был главным архитектором при Петергофском дворцовом правлении и имел отношение ко всему, что сооружалось в Петергофе. Нет ничего удивительного, что в летний период жена и дети Бенуа старались снять там дачу, чтобы быть поближе к главе семейства. Последний период жизни, связанный с Петергофом, Николай Бенуа провел в деревне Бобыльской на берегу Финского залива, где в 1893 году торжественно отметил свое 80-летие. К тому моменту его повзрослевший сын Леонтий тоже успел получить архитектурный диплом и построил в упомянутой деревне три дачных дома для себя и своих родственников. К сожалению, два из них были уничтожены пожаром.



На фотографиях 1-6 вы видите единственную уцелевшую дачу семейства Бенуа, которую Леонтий спроектировал для своего брата Михаила, морского офицера. Она очень хорошо сохранилась и представляет из себя смесь русского деревянного зодчества, немецкой и английской готики. Настоящей новацией были стеклянные козырьки, придуманные архитектором. Сады были спроектированы во вкусе модерна. Таких садов практически не сохранилось, так как их долгое время не считали ценными и переделывали. В залив уходили длинные деревянные мостки, придававшие пейзажу «нечто японское». Зимой устраивали катальные горки.

Неподалеку также сохранилась дача Людвига Крона, построенная тем же Леонтием Бенуа (фото 7), и дача Грубе (фото не выкладываю, так как она в ужасном состоянии). В советское время все эти дома принадлежали здравнице Союза работников просвещения. Позже в них размещался дом отдыха.

В настоящее время планируется реставрация дач на территории бывшей деревни Бобыльской и их использование в качестве Творческой базы факультета Искусств СПбГУ.

А как не упомянуть лесной терем в Асташово! Костромская область Терем находится в лесах Чухломского района Костромской области. Он был построен в 1897 году местным крестьянином Мартьяном Сазоновым по эскизу архитектора Ивана Ропета. При советской власти в доме находился сельсовет, потом дом был заброшен.

В 2010-2018 годах Теремом занялась группа энтузиастов во главе с Ольгой Головичер и Андреем Павличенковым. Реставрация велась архитектурным бюро Александра Попова с использованием исторических материалов и технологий. Сегодня там расположена гостиница.

И на этом сегодня завершаю, но думается, что еще вернусь к этой теме.