Дерипаска «наговорил» себе на статью УК, осудив Россию перед всем миром

Очень интересно: возбудят ли против Дерипаски дело о публичной дискредитации власти после его заявлений в японском издании Nikkei Asia, где он назвал текущую политику внешней безопасности России «безумием».

Олигарх и долларовый миллиардер призвал немедленно сократить оборонные расходы страны. Чем они ему так помешали? Новости СМИ2

Непонятно.

Может он рассчитывает, что часть этих расходов, когда они «освободятся», то потекут в его карман? Так это вряд ли. Желающих и без него много.

Он свой «жирный кусок» в России уже имеет.

Олег Дерипаска отдыхает на яхте (иллюстрация из открытых источников) Олег Дерипаска отдыхает на яхте (иллюстрация из открытых источников)

С очень высокой долей вероятности Олег Дерипаска также имеет договорённости о неприкосновенности и сохранности своих активов и денег с Кремлём, если позволяет себе говорить о власти лишнее, что, впрочем, он и сам подтвердил в том же разговоре с Nikkei Asia.

«Они [Кремль] меня не трогают, мы не трогаем политику», — приводит его слова Nikkei Asia.

Вот такой вот «договорняк», наличие которого, явно не только с Дерипаской, совсем не способствует развитию нашей страны, которого не будет, пока у нас существует влиятельная олигархия.

Олег Дерипаска и глава ВТБ Андрей Костин (иллюстрация из открытых источников) Олег Дерипаска и глава ВТБ Андрей Костин (иллюстрация из открытых источников)

Ведь очевидно, что вся наша олигархическая «бригада» никогда не прекращала и продолжает работать в интересах Запада и против интересов России.

Все они продолжают выкачивать народное достояние из нашей страны, при этом ненавидя её саму и наш народ, который они заменяют более дешёвыми в труде и удобными управлении мигрантами. Дерипаска - всего лишь одна из иллюстраций всей огромной олигархической картины предательства.

Сейчас просто кто-то договорился и затихарился до времени, как Потанин или Вексельберг, например, а кто-то, как Дерипаска, пытается побыстрее заработать себе индульгенцию в Лондоне, где он владеет особняками, или в Нью-Йорке, делая дискредитирующие Россию заявления, которые очень быстро разнеслись по всем крупнейшим мировым СМИ, от Forbes, до Bloomberg.

Особняк Дерипаски в Лондоне (иллюстрация из открытых источников) Особняк Дерипаски в Лондоне (иллюстрация из открытых источников)

Если бы подобное против власти сболтнул в бане или коридоре Госдумы какой-нибудь третьеразрядный политик или бизнесмен, а видео с ним «слили» бы в Сеть, то с ним было бы всё ясно.

Во-первых, третьеразрядных политиков и бизнесменов слушать никому неохота и неинтересно. Во-вторых, третьеразрядное «публичное лицо» быстренько привлекли бы к ответственности, и назавтра забыли.

Но здесь совсем другое дело. Дерипаска фактически публично выступил с предательской позицией, когда был в статусе официального представителя от России на заседании совета АТЭС в Японии.

Получается дичь какая-то – официальный представитель России сам осуждает Россию перед всем миром.

Глядя со стороны, это указывает на «разброд и шатание» внутри верховной власти страны. Кому и зачем именно сегодня Дерипаска решил это продемонстрировать?

Иллюстрация из открытых источников Иллюстрация из открытых источников

И вот теперь ну очень интересно: возбудят ли дело по дискредитации в отношении Дерипаски после его столь громких заявлений? Или будет как с вернувшимся в Россию Фридманом?

Т.е. ничего не случится, ибо некоторые его верные «товарищи», оставшиеся на постах в России, сделают всё, чтобы это выступление никто не заметил, и его быстро забыли?– задаётся вопросом в своём телеграм-канале Кирилл Кабанов.

Так что же дальше? Дерипаску посадят, как того требует закон? На наш взгляд, этого не будет. Попытаются замять. Но никто ничего не забудет. Пусть не надеются. Народ сегодня уже не тот, что был даже 10 лет назад.

Теперь память у наших людей стала гораздо крепче, а мышление яснее и критичнее, и думать о своём и будущем России мы стали гораздо больше и чаще.

Да, сейчас время сложное, и во многом потому вынужденно молчаливое, но, сколько верёвочке не виться…

https://dzen.ru/a/ZrY5nzxK5hgQ3h20

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