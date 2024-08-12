Дерипаска «наговорил» себе на статью УК, осудив Россию перед всем миром

Очень интересно: возбудят ли против Дерипаски дело о публичной дискредитации власти после его заявлений в японском издании Nikkei Asia, где он назвал текущую политику внешней безопасности России «безумием».
Олигарх и долларовый миллиардер призвал немедленно сократить оборонные расходы страны. Чем они ему так помешали?
Непонятно.
Может он рассчитывает, что часть этих расходов, когда они «освободятся», то потекут в его карман? Так это вряд ли. Желающих и без него много.
Он свой «жирный кусок» в России уже имеет.
С очень высокой долей вероятности Олег Дерипаска также имеет договорённости о неприкосновенности и сохранности своих активов и денег с Кремлём, если позволяет себе говорить о власти лишнее, что, впрочем, он и сам подтвердил в том же разговоре с Nikkei Asia.
«Они [Кремль] меня не трогают, мы не трогаем политику», — приводит его слова Nikkei Asia.
Вот такой вот «договорняк», наличие которого, явно не только с Дерипаской, совсем не способствует развитию нашей страны, которого не будет, пока у нас существует влиятельная олигархия.
Ведь очевидно, что вся наша олигархическая «бригада» никогда не прекращала и продолжает работать в интересах Запада и против интересов России.
Все они продолжают выкачивать народное достояние из нашей страны, при этом ненавидя её саму и наш народ, который они заменяют более дешёвыми в труде и удобными управлении мигрантами. Дерипаска - всего лишь одна из иллюстраций всей огромной олигархической картины предательства.
Сейчас просто кто-то договорился и затихарился до времени, как Потанин или Вексельберг, например, а кто-то, как Дерипаска, пытается побыстрее заработать себе индульгенцию в Лондоне, где он владеет особняками, или в Нью-Йорке, делая дискредитирующие Россию заявления, которые очень быстро разнеслись по всем крупнейшим мировым СМИ, от Forbes, до Bloomberg.
Если бы подобное против власти сболтнул в бане или коридоре Госдумы какой-нибудь третьеразрядный политик или бизнесмен, а видео с ним «слили» бы в Сеть, то с ним было бы всё ясно.
Во-первых, третьеразрядных политиков и бизнесменов слушать никому неохота и неинтересно. Во-вторых, третьеразрядное «публичное лицо» быстренько привлекли бы к ответственности, и назавтра забыли.
Но здесь совсем другое дело. Дерипаска фактически публично выступил с предательской позицией, когда был в статусе официального представителя от России на заседании совета АТЭС в Японии.
Получается дичь какая-то – официальный представитель России сам осуждает Россию перед всем миром.
Глядя со стороны, это указывает на «разброд и шатание» внутри верховной власти страны. Кому и зачем именно сегодня Дерипаска решил это продемонстрировать?
И вот теперь ну очень интересно: возбудят ли дело по дискредитации в отношении Дерипаски после его столь громких заявлений? Или будет как с вернувшимся в Россию Фридманом?
Т.е. ничего не случится, ибо некоторые его верные «товарищи», оставшиеся на постах в России, сделают всё, чтобы это выступление никто не заметил, и его быстро забыли?– задаётся вопросом в своём телеграм-канале Кирилл Кабанов.
Так что же дальше? Дерипаску посадят, как того требует закон? На наш взгляд, этого не будет. Попытаются замять. Но никто ничего не забудет. Пусть не надеются. Народ сегодня уже не тот, что был даже 10 лет назад.
Теперь память у наших людей стала гораздо крепче, а мышление яснее и критичнее, и думать о своём и будущем России мы стали гораздо больше и чаще.
Да, сейчас время сложное, и во многом потому вынужденно молчаливое, но, сколько верёвочке не виться…
https://dzen.ru/a/ZrY5nzxK5hgQ3h20
Дерипаска нарушил договор с президентом и повёл ельцинских в атаку на СВО
Российский миллиардер Олег Дерипаска, считающийся членом ельцинской «Семьи», назвал СВО на Украине «безумием», а расходы России на оборону черезмерными.
Об этом он заявил в интервью японскому деловому журналу Nikkei Asia, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если вы хотите остановить войну, сначала нужно немедленно и безоговорочно прекратить огонь», — сказал Дерипаска.
В этом же интервью бизнесмен признался, что дал слово не лезть в политику президенту РФ Владимиру Путину. По всей видимости, своим заявлением он этот договор решил нарушить.
«Они меня не трогают, мы не трогаем политику», – сказал Дерипаска.
Примечательно, что в Японии он представлял Россию в заключительный день заседания Делового консультативного совета АТЭС.
Военкор Юрий Котенок считает, что Дерипаска высказал в интервью не личную точку зрения, а позицию своего элитного клана.
«А вот и ельцинские расчехлились. А ведь гражданин Дерипаска, исходя из статуса и капитала, имеет доступ в самые высокие кабинеты, в том числе самый, что ни на есть – самый высокий. И именно Дерипаска считается одним из “оплотов государственности”. Ему, следовательно, можно так заявлять. Он не одинок в этом. Дискредитацию Дерипаске “не пришьют”», – написал Котенок в своем тг-канале.
Политолог Игорь Скурлатов считает, что скандальное интервью Дерипаски станет «проверочкой на стойкость и адекватность нашей правоохранительной системы», поскольку в нем есть заявка на «государственный переворот».
«После Суджи и угрозы захвата ВСУ курчатовской АЭС – началось, ибо Дерипаска, практически уверен, говорит языком не сам по себе, но и по согласованию со своими дружками из ОПГ – партии «мира» и измены. Как нам предотвратить подобные негативные сценарии? Побеждать! А не «жевать сопли», сосать “лапу” и другие органы не только себе, но и врагу», – написал Скурлатов.
Вольности Дерипаски вызвали недоумение и в союзной Белоруссии.
«Давно и не единожды говорил об отмене результатов приватизации в России. И вот, богатейший олигарх России не впервой выступает против государства – причём в иностранной прессе. И он оказывается неприкасаемым. Вопрос, почему? Ответ понятен. Но возникает вопрос и о справедливости системы. Какая польза от таких лиц Российскому государству и обществу», – пишет Белорусский политолог Петр Петровский.
Писатель Андрей Рудалев предлагает лишить Дерипаску всего имущества в России.
«На мой взгляд, безумие – это то, что этот человек владеет каким-то состоянием в России. Влияет на политику и подкармливает оголтелое “белое братство”, сеющее раздор», – написал он.
Политолог Марат Баширов считает, что скандальные заявления Дерипаски связаны с США и его бизнесом. Он напоминает: в 2005 году Манафорт (начальник штаба у Трампа) получил от Дерипаски ссуду в 10 млн$. В 2018-м Манафорт был осужден за финансовое мошенничество, но Трамп помиловал его. В тот же 2018 год Дерипаска попадает под санкции вместе со своими компаниями.
28 января 2019 года США сняли санкции с «Русала», En+ Group и «Евросибэнерго». Согласно договоренностям с OFAC (подразделение Минфина США) в 2018 г., одним из условий снятия санкций с РУСАЛ является изменение корпоративной структуры компаний РУСАЛ и En+. En+ формирует новый совет директоров (OFAС согласует кандидатуры), в котором 8 из 12 мест занимают независимые директора, причем 6 человек граждане США или Великобритании. Дерипаска может номинировать только четырех директоров. При этом En+, РУСАЛ должен ежемесячно отчитываться перед OFAC о выполнении согласованных условий.
«В апреле 24 новая напасть: введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам «Русала» объемом 1,5 млн тонн, или около трети общего экспорта. И вот выходит это скандальное интервью. Какие выводы?», – написал Баширов.
Политолог Дмитрий Севрюков считает, что скандальные заявления Дерипаски якобы были согласованы с Кремлем.
«Миссия Дерипаски, который и сам страдает от санкций, связанных с происходящим, явно направлена на то, чтобы на эмоциональном уровне попытаться перезагрузить безвыходную ситуацию и подвигнуть геополитических контрагентов. Безусловно, в одиночку Дерипаска кровопролитие не остановит, мир не приблизит, даже и санкции с себя такими проникновенными словами не снимет. Но сам по себе тот факт, что именитый и влиятельный предприниматель повёл разговор в таком антивоенном и примирительном тоне, и при этом точно не получит нагоняй в Москве, свидетельствует о том, что в российских руководящих кругах имеется интерес именно к таким формулировкам, вложенным в уста бизнесмена-посланца.
Это не значит, что вслед за Дерипаской отдельные чиновники с политиками сейчас будут в точности повторять сказанное, чтобы усилить впечатление, произведенное на западную аудиторию. Но это значит, что в новом геополитическом раскладе был нужен именно такой сигнал с российской стороны, который можно трактовать и так и эдак, чтобы каждый мог принять сделанный пас и сделать такие выводы, которые удобнее», – рассуждал Севрюков.
Российский философ Александр Дугин назвал Дерипаску перебежчиком на сторону ВСУ.
«Раньше позиции Дерипаски в отношении СВО были не однозначными. Теперь он определился. Он на той стороне. Это удар в спину нашим и помощь террористам ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Ничего себе олигархат у нас вышивает…», – написал Дугин в телеграм-канале.
https://www.politnavigator.net/deripaska-narushil-dogovor-s-...
«Это объявление ещё одного фронта»: Александр Дугин предупреждает о новой опасности для России
Доктор политических и социологических наук Александр Дугин предупреждает о том, что "ещё один фронт" может открыться внутри России. Предпосылкой к этому русский философ назвал заявление олигарха Олега Дерипаски, который в интервью японскому журналу Nikkei Asia назвал специальную военную операцию "безумием".
Дугин заметил, что подобные заявления в тяжёлый для России период способны дестабилизировать обстановку, а также напомнил, что они могут оказаться на руку Западу, который уже давно рассчитывал на "бунт русских олигархов".
«И вот первый случай прямого выброса перчатки в адрес Путина делает Дерипаска, открыто называя СВО "безумием". В критически трудной ситуации для страны, когда враг ворвался на нашу территорию. Это объявление ещё одного фронта,»
- заявил профессор и задался вопросом, во что это выльется.
В своём Telegram-канале Дугин отметил, что некоторые из русских олигархов уже пытались перейти на сторону Запада, однако ограничились полумерами:
«Альфа-банк попытался перейти на ту линию фронта, но не решился. Менеджмент "Яндекса" сбежал, но сам ресурс оставил.»
В японском издании сообщили, что беседа с Дерипаской велась 5 августа, а опубликовано интервью было 8 августа.
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