Мы из Советского Союза

13 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Очень трогательный момент.Глубокий смысл...
Художник Елена Бегма сообщает:
"В Вагнер центре, в Петербурге разместили картины Агит-бригады. Наши работы могут  увидеть посетители резидентов центра. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61
Они и присылают эти фото, выкладывают на свои каналы. И мы понимаем, что делаем правильные вещи. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61
Сделать выставку с торжественной церемонией и открытой для посещения всех желающих, пока не удалось всвязи с известными трагическими событиями".
https://t.me/hudojnikZ/405

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Между тем в Звенигороде 23 июня открыли памятник Сталину.
https://t.me/boris_rozhin/90007

Очередные работы художников "Рыбаря"
НочиСВО: «Приазовье» — гроза морских беспилотников — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Средний разведывательный корабль ССВ-201 «Приазовье» стоит на стражей российских газопроводов в Черном море. В ночь с 10 на 11 июня моряки отбили две волны атак со стороны украинских формирований: по кораблю применили шесть морских дронов.
На наших глазах рождается новый вид боевых действий: если до этого применялись воздушные беспилотники, то уже сейчас Чёрное море становится полигонов для испытания морских БЛА.
А российские моряки успешно учатся защищаться от нового типа вооружений.
https://t.me/rybar/48392

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61«Иван Хурс» на охоте — наш арт в поддержку специальной военной операции
Атака на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в Чёрном море стала первым задокументированным нападением подобного рода.
До этого морские беспилотники применялись по Севастопольскому рейду и отдельным позициям, но никогда доселе морские БЛА не использовались для атаки на корабли ВМФ в открытом море.
Подобно атаке на «Приазовье» на наших глазах рождается новая тактика ведения боевых действий в море: и пока украинские формирования учатся атаковать и изучают нашу тактику в обороне, российские корабли учатся обороняться и противостоять такому виду вооружений. https://t.me/rybar/48443

События недели на фронтах СВО из-под кисти наших художников
Мы продолжаем практику публикаций артов о событиях СВО на всех участках — к Вашему вниманию работы наших мастеров за эту неделю.
Сегодня в подборку вошли следующие сюжеты: перехват дронов ВСУ в Брянской области, атака БМА на корабль ССВ-201 «Приазовье», удар противника по Луганску и бои на фронтах Запорожском и Южнодонецком направлениях.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Перехват БЛА у НПС «Новозыбков» Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Российский боец в путиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Сожженный БМП ВСУНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Боец с РПГ в окопеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Удары ВСУ по ЛуганскуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Российский герой у подбитой техники ВСУНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Отражение налета на корабль ССВ-201 «Приазовье»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Уничтоженная техника ВСУ
https://t.me/rybar/48619

События недели на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Подходящая к концу неделя запомнилась ожесточенными боями на нескольких фронтах, геройством российских военнослужащих, ударами противника по прифронтовым территориям и многим другим.
Наши мастера не смогли пройти мимо и не запечатлеть события уходящей недели. Как это вышло — смотрите в сегодняшней подборке артов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Прогноз погоды: «Ураган»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Этот летать не будетНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61К бою готовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Они выбрали жизньНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Не оборачивайсяНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Герои в тылуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Возвращение домой
https://t.me/rybar/48660
Еще немного народного творчества от разных художниковНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61
Автор @ferrumaraneaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Автор @art_kot_art_GalleryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Работа на выставке «Армия 2022»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Рисунки от Алана, 14 летНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Рисунок сделала НатальяНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Пулемётчик «Оркестра» на территории подстанции «Донбасская» около Бахмута. Виндематрикс @vindemiatrix_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61работа от @hudojnikZ (это Елена Бегма)Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Спасибо огромное художнику Елизавете и @madisonart за такую красоту.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Штурмовик 4-й бригады ЛНР @Z4LPR Рисунок выполнен карандашом.
Собралось и немного новых шевронов. Все-таки фантазия нашего народа неисчерпаемая.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Ну и немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Закономерно!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Перевод: Чипы из подбитых немецких танков будут использованы в стиральных машинах и холодильниках в РоссииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61
Зато на Украине теперь могут выложить очередной самый большой в мире тризуб из сожженых брэдли и леопардовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61В яблочко!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61Хохлы выложили в сеть фото с живым Будановым. Но кто-то для достоверности добавил еще несколько. Размножили или клонировали?
И на этом сегодня всё!

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

героифото сегодняНовороссияплакатыСветлана Митленко

Картина дня

наверх