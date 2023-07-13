Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61

Очень трогательный момент.Глубокий смысл...

Художник Елена Бегма сообщает:

"В Вагнер центре, в Петербурге разместили картины Агит-бригады. Наши работы могут увидеть посетители резидентов центра.

Они и присылают эти фото, выкладывают на свои каналы. И мы понимаем, что делаем правильные вещи.

Сделать выставку с торжественной церемонией и открытой для посещения всех желающих, пока не удалось всвязи с известными трагическими событиями".

https://t.me/hudojnikZ/405

Между тем в Звенигороде 23 июня открыли памятник Сталину.

https://t.me/boris_rozhin/90007

Очередные работы художников "Рыбаря"

НочиСВО: «Приазовье» — гроза морских беспилотников — наш арт в поддержку специальной военной операции Средний разведывательный корабль ССВ-201 «Приазовье» стоит на стражей российских газопроводов в Черном море. В ночь с 10 на 11 июня моряки отбили две волны атак со стороны украинских формирований: по кораблю применили шесть морских дронов.

На наших глазах рождается новый вид боевых действий: если до этого применялись воздушные беспилотники, то уже сейчас Чёрное море становится полигонов для испытания морских БЛА.

А российские моряки успешно учатся защищаться от нового типа вооружений.

https://t.me/rybar/48392

«Иван Хурс» на охоте — наш арт в поддержку специальной военной операции

Атака на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в Чёрном море стала первым задокументированным нападением подобного рода.

До этого морские беспилотники применялись по Севастопольскому рейду и отдельным позициям, но никогда доселе морские БЛА не использовались для атаки на корабли ВМФ в открытом море.

Подобно атаке на «Приазовье» на наших глазах рождается новая тактика ведения боевых действий в море: и пока украинские формирования учатся атаковать и изучают нашу тактику в обороне, российские корабли учатся обороняться и противостоять такому виду вооружений. https://t.me/rybar/48443

События недели на фронтах СВО из-под кисти наших художников

Мы продолжаем практику публикаций артов о событиях СВО на всех участках — к Вашему вниманию работы наших мастеров за эту неделю.

Сегодня в подборку вошли следующие сюжеты: перехват дронов ВСУ в Брянской области, атака БМА на корабль ССВ-201 «Приазовье», удар противника по Луганску и бои на фронтах Запорожском и Южнодонецком направлениях.

Перехват БЛА у НПС «Новозыбков» Российский боец в пути Сожженный БМП ВСУ Боец с РПГ в окопе Удары ВСУ по Луганску Российский герой у подбитой техники ВСУ Отражение налета на корабль ССВ-201 «Приазовье» Уничтоженная техника ВСУ

https://t.me/rybar/48619

События недели на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

Подходящая к концу неделя запомнилась ожесточенными боями на нескольких фронтах, геройством российских военнослужащих, ударами противника по прифронтовым территориям и многим другим.

Наши мастера не смогли пройти мимо и не запечатлеть события уходящей недели. Как это вышло — смотрите в сегодняшней подборке артов. Прогноз погоды: «Ураган» Этот летать не будет К бою готов Они выбрали жизнь Не оборачивайся Герои в тылу Возвращение домой

https://t.me/rybar/48660

Еще немного народного творчества от разных художников

Автор @ferrumaranea Автор @art_kot_art_Gallery Работа на выставке «Армия 2022» Рисунки от Алана, 14 лет Рисунок сделала Наталья Пулемётчик «Оркестра» на территории подстанции «Донбасская» около Бахмута. Виндематрикс @vindemiatrix_art работа от @hudojnikZ (это Елена Бегма) Спасибо огромное художнику Елизавете и @madisonart за такую красоту. Штурмовик 4-й бригады ЛНР @Z4LPR Рисунок выполнен карандашом.

Собралось и немного новых шевронов. Все-таки фантазия нашего народа неисчерпаемая. Ну и немного юмора Закономерно! Перевод: Чипы из подбитых немецких танков будут использованы в стиральных машинах и холодильниках в России

Зато на Украине теперь могут выложить очередной самый большой в мире тризуб из сожженых брэдли и леопардов В яблочко! Хохлы выложили в сеть фото с живым Будановым. Но кто-то для достоверности добавил еще несколько. Размножили или клонировали?

И на этом сегодня всё!

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