Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 61

Очень трогательный момент.Глубокий смысл...
Художник Елена Бегма сообщает:
"В Вагнер центре, в Петербурге разместили картины Агит-бригады. Наши работы могут увидеть посетители резидентов центра.
Они и присылают эти фото, выкладывают на свои каналы. И мы понимаем, что делаем правильные вещи.
Сделать выставку с торжественной церемонией и открытой для посещения всех желающих, пока не удалось всвязи с известными трагическими событиями".
https://t.me/hudojnikZ/405
Между тем в Звенигороде 23 июня открыли памятник Сталину.
https://t.me/boris_rozhin/90007
Очередные работы художников "Рыбаря"
НочиСВО: «Приазовье» — гроза морских беспилотников — наш арт в поддержку специальной военной операцииСредний разведывательный корабль ССВ-201 «Приазовье» стоит на стражей российских газопроводов в Черном море. В ночь с 10 на 11 июня моряки отбили две волны атак со стороны украинских формирований: по кораблю применили шесть морских дронов.
На наших глазах рождается новый вид боевых действий: если до этого применялись воздушные беспилотники, то уже сейчас Чёрное море становится полигонов для испытания морских БЛА.
А российские моряки успешно учатся защищаться от нового типа вооружений.
https://t.me/rybar/48392
«Иван Хурс» на охоте — наш арт в поддержку специальной военной операции
Атака на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в Чёрном море стала первым задокументированным нападением подобного рода.
До этого морские беспилотники применялись по Севастопольскому рейду и отдельным позициям, но никогда доселе морские БЛА не использовались для атаки на корабли ВМФ в открытом море.
Подобно атаке на «Приазовье» на наших глазах рождается новая тактика ведения боевых действий в море: и пока украинские формирования учатся атаковать и изучают нашу тактику в обороне, российские корабли учатся обороняться и противостоять такому виду вооружений. https://t.me/rybar/48443
События недели на фронтах СВО из-под кисти наших художников
Мы продолжаем практику публикаций артов о событиях СВО на всех участках — к Вашему вниманию работы наших мастеров за эту неделю.
Сегодня в подборку вошли следующие сюжеты: перехват дронов ВСУ в Брянской области, атака БМА на корабль ССВ-201 «Приазовье», удар противника по Луганску и бои на фронтах Запорожском и Южнодонецком направлениях.
Перехват БЛА у НПС «Новозыбков» Российский боец в путиСожженный БМП ВСУБоец с РПГ в окопеУдары ВСУ по ЛуганскуРоссийский герой у подбитой техники ВСУОтражение налета на корабль ССВ-201 «Приазовье»Уничтоженная техника ВСУ
https://t.me/rybar/48619
События недели на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Подходящая к концу неделя запомнилась ожесточенными боями на нескольких фронтах, геройством российских военнослужащих, ударами противника по прифронтовым территориям и многим другим.
Наши мастера не смогли пройти мимо и не запечатлеть события уходящей недели. Как это вышло — смотрите в сегодняшней подборке артов.Прогноз погоды: «Ураган»Этот летать не будетК бою готовОни выбрали жизньНе оборачивайсяГерои в тылуВозвращение домой
https://t.me/rybar/48660
Еще немного народного творчества от разных художников
Автор @ferrumaraneaАвтор @art_kot_art_GalleryРабота на выставке «Армия 2022»Рисунки от Алана, 14 летРисунок сделала НатальяПулемётчик «Оркестра» на территории подстанции «Донбасская» около Бахмута. Виндематрикс @vindemiatrix_artработа от @hudojnikZ (это Елена Бегма)Спасибо огромное художнику Елизавете и @madisonart за такую красоту.Штурмовик 4-й бригады ЛНР @Z4LPR Рисунок выполнен карандашом.
Собралось и немного новых шевронов. Все-таки фантазия нашего народа неисчерпаемая.Ну и немного юмораЗакономерно!Перевод: Чипы из подбитых немецких танков будут использованы в стиральных машинах и холодильниках в России
Зато на Украине теперь могут выложить очередной самый большой в мире тризуб из сожженых брэдли и леопардовВ яблочко!Хохлы выложили в сеть фото с живым Будановым. Но кто-то для достоверности добавил еще несколько. Размножили или клонировали?
И на этом сегодня всё!
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