Общественный деятель Бланк и певец Бронштейн в контексте мирового сионизма

В свете очередной годовщины Октябрьской революции прошла волна панегирических либо критических публикаций, посвящённых тем событиям и нынешнему их восприятию. Публикации породили многотысячный вал комментариев.

В комментариях самые убеждённые противники Ульянова-Ленина именуют его по девичьей фамилии матери — Бланк. С каким-то тайным умыслом, не иначе. Репродукция картины «Покушение на В.И. Ленина 30 августа 1918 г.», Михаил Соколов / РИА Новости

То ли арабо-израильский конфликт все эти тенденции обостряет, то ли сам факт существования Зеленского так на многих действует, но что есть, то есть.

В свете этих забав хотелось бы напомнить несколько вещей, которые у нас доныне отчего-то малоизвестны. Про Бланка все слышали, а в сути вопроса почти никто толком не разбирается.

Но раз уж у нас еврейская тема приобрела неожиданную и яркую актуальность, давайте и про Бланков поговорим, чего нет.

Да, действительно, у Ленина имелся среди его предков один колоритный еврейский прадедушка. Изначально звали его Моисей Ицкович Бланк.

В мае 1820 года Моисей Бланк добился того, чтобы его сыновья выехали за пределы черты оседлости и отправились в Санкт-Петербург. В июне того же года сыновья Бланка обратились в Синод с официальной просьбой разрешить принять им Святое крещение.

В крещении они получили имена Дмитрий и Александр. В 1824 году оба окончили Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге.

В 1844 году их отец Моисей Ицкович Бланк и сам был окрещён, принял Святое причастие, обратился в православие и стал Дмитрием Ивановичем Бланком.

На момент крещения ему было 86 лет!

В том же году заново родившийся в ипостаси русского православного человека прадед Ленина Дмитрий Иванович Бланк обратился к Николаю I с обширным письмом.

Письмо это, в сущности, являлось трактатом. Трактат был посвящён теме реформирования жизни евреев в России.

Дмитрий Иванович Бланк сообщал государю: евреи безграмотны, они позволяют кагальным старшинам настраивать себя против других народов. Евреи нелояльны русскому их Отечеству. Они никчёмные патриоты, постоянно нарушающие присягу верности государству. По синагогам они не молятся за русского царя даже на Иом-кипур, зато молятся о пришествии Мессии и своём освобождении из плена, как будто Россия — это Египет, из которой надо бежать.

Почитая христиан злом, писал Дмитрий Иванович Бланк государю, евреи во всём зависят от христиан, без чьей помощи они даже печь не могут затопить в субботний день.

Жесточайшей критикой еврейства Дмитрий Иванович Бланк не ограничился, предложив императору свой пакет реформ.

Специальным указом, писал он, следует запретить ежедневную молитву евреев о пришествии Мессии и возвращении их из стран изгнания в обетованную землю. Всё это Дмитрий Иванович считал глубоко непатриотичным, в высшей степени неблагодарным по отношению к России и глубоко антихристианским.

Взамен евреям следует вменить в обязанность молиться за царя, тем самым укрепляя государственную власть, писал Дмитрий Иванович.

Также правительство должно запретить евреям использовать христиан по хозяйству: скажем, доить их коров в субботу.

Однако конечной целью Дмитрий Иванович видел переход всех российских евреев в христианство.

Кроме того, Дмитрий Иванович возблагодарил царя за настойчивые попытки привлечь евреев к просвещению, за открытые школы и за старание, с которым государь пытается переодеть евреев в цивильное платье, дабы они и выглядели, и говорили как воспитанные русские люди.

Дмитрий Иванович сообщил царю, что сам он отверг не только иудаизм, но и евреев как таковых ещё 40 лет назад.

В заключение Дмитрий Иванович молил: если царь Николай, «да возвеличится его слава», примет вышеперечисленные предложения, то он, Дмитрий Иванович, отойдёт в мир иной, преисполненный счастья, как человек, избавивший русских евреев от их ложных и вредных верований.

Такой был прадед у Ленина.

Дед Ленина, Александр Дмитриевич Бланк, по общему мнению знавших его мемуаристов, был тоже исключительных качеств человек. Опытный врач, специалист-акушер, помогавший сотням людей безвозмездно.

Жил он как самый настоящий христианин.

Женой его стала Анна Гроссшопф, происходившая из обрусевшей немецко-шведской семьи. Анна также принадлежала к православному уже в нескольких поколениях роду.

Братья и сёстры Владимира Ульянова были уверены, что по материнской линии вся их родня — это обрусевшие немцы и шведы. Они ничего не знали о своём прадеде, Дмитрии Ивановиче, который положил жизнь на борьбу с еврейством в России.

Возможно, уже для Александра Дмитриевича, деда Ленина, история с его еврейскими корнями была настолько болезненной, что он даже не желал о ней вспоминать. И совершенно точно, что его дочь, мать Ленина, Мария Александровна, закрыв эту тему для себя, наложила на неё табу.

Дети Ульяновых и ведать не ведали, что их прадед был евреем из Житомира, принявшим крещение в 86 лет.

Мария Александровна воспитывала детей, как сам Ленин позже и признавался, в христианском благочестии. Сам он, как и все его братья и сёстры, до 17 лет вёл положенную христианину жизнь — посты, посещения служб, исповедь и причастие.

Когда уже после смерти Ленина документы о его еврейском предке впервые обнаружились в архивах, сёстры Ленина были в натуральном шоке. Им ничего об этом не было известно!

Они просили Сталина эти документы обнародовать, но тот наложил на тему Бланков тотальный запрет. Запрет этот соблюдали все советские вожди вплоть до Горбачёва.

Однако в 1990-е тема эта выплыла и обросла с тех пор всякой нелепой мифологией, как ракушками.

Суть же дела проста.

По отцу Ленин был 100%-ный русский — данные о калмыцких его предках так и не нашли подтверждения. По матери он был немец, швед и на 1/8 — носитель еврейской крови, о наличии которой он ничего не знал.

Ввиду того, что уже и прадед Владимира Ульянова был православным, и дед его был православным, и мать его была православной, евреем он, строго говоря, считаться не может. К тому же бабушкой Ленина по женской линии была Анна Гроссшопф — наполовину, как мы помним, немка, наполовину шведка. В силу того, что еврейство передаётся, как известно, по женской линии, он и по этому параметру никакой не еврей.

Но раз иным так нравится фамилия Бланк, то пусть Ленин будет для них Бланком, не жалко.

Тем более что еврейский вопрос для Ленина значение всё-таки имел. Просто не в том контексте, что столь важен для людей, настойчиво использующих фамилию Бланк по отношению к Ленину, а ровно в противоположном.

Дело в том, что Ленин вообще отказывал русскому еврейству в праве считаться отдельной нацией.

Он видел в евреях России и Галиции касту, обособленную вследствие навязанных им ненормальных условий существования (можете проверить мои слова по ленинской работе «Тезисы по национальному вопросу», 1913, ПСС, т. 23, с. 319).

Для Ленина идея еврейской нации всегда оставалась — внимание, цитата! — «сионистской, совершенно ложной и реакционной по своей сущности» («О положении Бунда в партии», 1903, ПСС, т. 8, с. 72).

Соответственным было отношение Ленина к сионизму, сторонников которого он неустанно клеймил как реакционеров.

Не менее жёстко Ленин подходил и к проблеме еврейской национальной культуры, сама идея которой была для него, не поверите, совершенно неприемлемой.

Ленин утверждал, что тот, «кто прямо или косвенно ставит лозунг еврейской национальной культуры, тот (каковы бы ни были его благие намерения) враг пролетариата, сторонник старого и кастового в еврействе, пособник раввинов и буржуа» (можете проверить приведённые мной цитаты и прочие схожие ленинские утверждения по статьям «О национальной программе РСДРП», 1913, ПСС, т. 24, с. 225; «В трёх соснах заблудились», 1916, ПСС, т. 30, с. 144; «Пункт программы в области национальных отношений», 1919, ПСС, т. 38, с. 111).

Еврейские специалисты констатируют: проводимая по указанию или при поддержке Ленина политика преследования сионистов, борьба против еврейской религии и традиций и запрещение иврита привели впоследствии к почти полному уничтожению еврейской культуры в СССР.

То есть давайте ещё раз повторим основное, а то вдруг вы не зафиксировали.

Ленин предложил множеству малых народов так называемую коренизацию — и в процессе этого великого, без иронии, деяния для десятков народов стали создаваться словари их языка, систематизировалось их культурное наследие, строились университеты и так далее и тому подобное. Десяткам наций всё это предоставили — но, увы, не евреям. Десяткам наций те или иные формы автономии дали — а евреям нет.

Всякий раз — проверьте, — когда Ленин употреблял понятие «нация» по отношению к евреям, он ставил это слово в кавычки. Ну не считал он их нацией, и всё.

Поэтому, если вам так нравится называть Ленина Бланком, вы держите в уме, если есть где держать, ещё и эти факты. Они несколько иной оттенок придают всей этой истории, не правда ли?

Кроме всего прочего, если вам так нравится именовать людей по фамилиям бабушек или девичьим фамилиям матерей, так можно ж не останавливаться, но и далее продолжать в том же духе.

Скажем, Мария Фёдоровна, мать последнего российского императора Николая II, в девичестве именовалась Мария София Фредерика Дагмар.

Поэтому в целях увеселения читателей и расширения их кругозора можно так и писать: сошлись как-то в поединке пролетарский вождь Бланк и царь-государь Дагмар. Звучит как былинный зачин.

Или, скажем, есть у нас всенародно любимый бард и актёр Владимир Семёнович Высоцкий.

Дедушку его звали Вольф Шлиомович Высоцкий, а бабушку — Дебора Евсеевна Бронштейн.

Какой простор и здесь открывается для филологических изысков!

Вы, к примеру, слышали песню исполнителя Бронштейна про Канатчикову дачу? Нет, не слышали такой песни? Странно. А там ведь и про вас тоже поётся.

В 1970 году Владимир Высоцкий отвечал на вопросы анкеты о своих предпочтениях в быту, культуре и мировой истории. На вопрос: «Самая замечательная историческая личность?» — он вписал: Ленин.

Когда незадолго до смерти ему попалась на глаза анкета почти десятилетней давности, Высоцкий перечитал её и сказал, что на все вопросы анкеты ответил и теперь бы точно так же.

Здесь одни могут сказать, что Бронштейн нашёл по себе Бланка.

А другие — что русский бард Владимир Семёнович Высоцкий, прожив жизнь свою почти до самого финала, дал самую высочайшую оценку деятельности русского дворянина и вождя трудящихся Владимира Ильича Ульянова.

Кто как смотрит, тот так и видит. Писатель Захар Прилепин