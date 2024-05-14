Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.88

Это из первых портретов Вадима Окладникова. Тогда не было кратких описаний Героев. Поэтому вс такие портреты дополню.

Был ранен снайпером, но от эвакуации отказался. Как погиб племянник Евкурова, Герой России (посмертно) Адам Хамхоев

Автор: Наталья Михайлова

2 августа на аллее по ул.Гончарова по инициативе администрации Ульяновска разместили портреты 12 десантников 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Все они героически погибли во время спецоперации на Украине. Указом президента России бойцы посмертно награждены орденом Мужества.

Информация предоставлена 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригадой с разрешения родственников.

Адам Хамхоев – родился в Ингушетии. Его дядя – Герой России, бывший глава республики, а ныне – заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Имея такой пример перед глазами, Адам загорелся мечтой о военной службе. Его желанию никто препятствовать не стал, но и помогать – тоже. Парень всего добивался сам и не афишировал наличие высокопоставленного родственника. Адам закончил тот же вуз, что и его дядя – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова. Затем он попал по контракту в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, которая дислоцируется в Ульяновске. Сослуживцы характеризовали Хамхоева как блестящего офицера и грамотного командира, что он в очередной раз подтвердил с началом специальной военной операции России на Украине.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов известил о героическом поступке гвардии капитана Адама Хамхоева 20 июля: ему присвоено звание «Герой Российской Федерации» посмертно.

Командир десантно-штурмовой роты из 31 ульяновской бригады ВДВ Хамхоев погиб на Украине в ходе специальной военной операции. Адам был тяжело ранен 19 мая при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой. В ночь на 21 мая сердце офицера остановилось. Он не дожил месяц до своего 31-летия. Племянник замминистра обороны посмертно стал самым молодым Героем России из Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также напомнил, что военная профессия всегда сопряжена с высоким риском для жизни.

«Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой — Звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность», — сказал глава Ингушетии.

Заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Николай Панков вручил Золотую Звезду Героя России Ераху Хамхоеву – отцу погибшего на Украине командира десантно-штурмовой роты, капитана Адама Хамхоева. Уроженец Ингушетии посмертно был представлен к высокой награде (соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин) за то, что «лично демонстрировал героизм и воодушевлял подчиненных, вселяя в них веру в победу». За этой сухой формулировкой скрывается пример невероятного мужества и силы духа.

Похороны Адама Хамхоева прошли в его родовом селе. Проститься с отважным земляком пришли сотни людей. https://ulpressa.ru/2022/11/02/%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D1%80%D0%...

Была выпущена марка с портретом героя и небольшой материал в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%85%D0%BE...

Статья в КП: Адам Хамхоев родился в Ингушетии, учился в Рязани и служил в Ульяновске

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Николай Панков вручил Золотую Звезду Героя России Ераху Хамхоеву - отцу погибшего на Украине командира десантно-штурмовой роты, капитана Адама Хамхоева. Родители Адама Хамхоева с трудом сдерживали слезы на церемонии награждения. Фото: стоп-кадр видео

Уроженец Ингушетии посмертно был представлен к высокой награде (соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин) за то, что «лично демонстрировал героизм и воодушевлял подчиненных, вселяя в них веру в победу». За этой сухой формулировкой скрывается пример невероятного мужества и силы духа. БИОГРАФИЯ АДАМА ХАМХОЕВА Адам Хамхоев родился в Ингушетии. Его дядя - Герой России, бывший глава республики, а ныне - заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Имея такой пример перед глазами, Адам загорелся мечтой о военной службе. Его желанию никто препятствовать не стал, но и помогать - тоже. Парень всего добивался сам и не афишировал наличие высокопоставленного родственника. Адам Хамхоев гордился Юнус-Беком Евкуровым, но родство с ним не афишировал - всего мечтал добиться сам

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Адам закончил тот же вуз, что и его дядя - Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова. Затем он попал по контракту в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, которая дислоцируется в Ульяновске. КАК ПОГИБ АДАМ ХАМХОЕВ 19 мая 2022 года группа Хамхоева работала на Северодонецком направлении. Адама тяжело ранил снайпер. Командира собирались эвакуировать, но он наотрез отказался - не мог позволить себе покинуть передовой рубеж. Адама Хамхоева похоронили на малой родине. Фото: стоп-кадр видео

Все следующие сутки Хамхоев продолжал управлять ротой. В ночь на 21 мая сердце офицера остановилось. Он не дожил месяц до своего 31-летия.

Похороны Адама Хамхоева прошли в его родовом селе. Проститься с отважным земляком пришли сотни людей. Адам Хамхоев стал самым молодым Героем России из Ингушетии. Фото: пресс-служба главы РИ

- Военная профессия сопряжена с высоким риском для жизни. Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической, - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. - Он - самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Адам Хамхоев отдал жизнь за Родину, погиб, защищая ее государственную целостность.

https://www.stav.kp.ru/daily/27421/4620725/

Небольшая статья о Герое олт 20 июля, 2022 — ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3650045

В Издательстве "Коммерсант"

https://www.kommersant.ru/doc/5470584 Официальный портал республики Ингушетия: https://ingushetia.ru/news/pogibshemu_na_ukraine_adamu_khamk...

Парламентьская газета:

https://www.pnp.ru/incident/plemyannik-zamministra-oborony-e...

Ведомости:

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/05/23/923252-ple...

life.ru:

https://life.ru/p/1496372

Фонтанка:

https://www.fontanka.ru/2022/05/23/71353415/

На Дзене сайт "Жизнь Героя":

https://dzen.ru/a/ZSjTe3qKjhX4h-Xh Этот портрет не делал Вадим Окладников, но выполнен либо с использованием переданного Вадимом макета, либо с использованием самой концепции. Впрочем, наверно это и не важно...

Десантник, не успевший прыгнуть с парашютом: на СВО погиб последний сын жительницы Воронежа

После двух ранений на передовой 20-летний десантник погиб в тылу Фото: [из личного архива Натальи Степченко]

Два ранения на передовой и гибель в тылу — судьбу бойца Артура Харисова трудно назвать простой. Но и его матери Наталье пришлось тяжело. Артур стал вторым сыном, которого она похоронила. Теперь у женщины не осталось детей.

Старший сын Натальи утонул, спасая в реке ребенка — из воды вытолкнул, а у самого не хватило дыхания. А младший, Артур, погиб на спецоперации.

Хоккеист и астроном Артур Харисов родился 13-го апреля 2002 года в городе Россоши Воронежской области. Пошел в детский сад №13, где воспитатели быстро поняли, что имеют дело со смышленым мальчишкой. По словам мамы Натальи, хотя Артур был очень шебутной, он на каждом открытом занятии выручал воспитателей, поэтому ему многое прощали.

«Артурик любил свою воспитательницу Любовь Германовну и ласково называл ее «Гемоновна». В 2009 году он пошел в школу №5 в хоккейный класс. Ребята съездили даже на региональные соревнования в Старый Оскол. Правда, там им накостыляли, и они приехали очень расстроенные. Артура поставили вратарем, а натренировать забыли», — замечает мать Артура Наталья Степченко.

Как это часто бывает с хорошими начинаниями, после такого провала любовь к хоккею у мальчика быстро закончилась. Дошло до того, что Артур сказал, что перейдет в школу №9, потому что там учился его единственный друг Иван Матвиенко.

«Я была частым гостем у классного руководителя, ведь Артур был гиперактивным ребенком, ему нужно было что-то доказать. Но мой зайка очень любил астрономию. Много знал про черные дыры и созвездия. Даже занял первое место с учителем физики. Они вместе подготовили презентацию, отправили ее в Санкт-Петербург и были приятно удивлены, что Артурик победил», — говорит наша собеседница. Фото: [из личного архива Натальи Степченко] До седьмого класса Харисов активно участвовал в школьной жизни, каждую четверть получал грамоты от директора школы. А потом начался пресловутый переходный возраст.

«Сын стал вести себя так, будто он взрослый. Тогда я ему объяснила, что он себе сам готовит судьбу. Выяснилось, что он хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами. Артур хотел быть адвокатом, потому что язык у него был подвешен, но потом он вроде бы одумался», — вспоминает Степченко, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Мечта стать юристом Но после девятого класса Артур поехал в Воронеж и поступил в колледж при институте на специальность «юрист». Он получил среднее образование и сказал матери:

«Отслужу в армии и поступлю на бюджет в институт на юриста».

Но 22 ноября 2021 года Артуру пришла повестка из военкомата.

«Сын считал, что каждый уважающий себя мужчина должен быть в армии. Когда в распределительном центре Воронежа его взял офицер ВДВ, гордости его не было предела. Артура отправили в учебный центр в Омске», — отмечает Наталья.

Поначалу юноше не особенно нравилось: он думал, что новобранцев тут же будут тренировать и запускать в небо, чтобы прыгать с парашютом. Но первые месяцы солдаты ходили в наряды, убирали какие-то камни. Матери Харисов заявил:

«Армия — это день сурка».

Но в начале января уже задумался над тем, чтобы подписать контракт.

«Я ничего не советовала, говорю: «Решай сам». И он подал рапорт на контракт. Его стали больше задействовать в учебном процессе, но тут наступило 24 февраля, и сын так ни разу не прыгнул с парашютом. Он очень расстроился, а я была рада, потому что переживала. Вскоре ребят распределили по частям, и 18 марта 2022 года Артурика направили в псковскую 76-ю дивизию», — рассказывает мать бойца. Фото: [из личного архива Натальи Степченко] «Мамуля, я живой» На новом месте десантник Харисов отметил свой последний день рождения — 20 лет. А 20 апреля солдат отправили под Изюм. С родными месяц не было связи, и это было самое тяжелое время в жизни Натальи, как ей тогда казалось. С телефоном женщина не расставалась ни на секунду. Наконец, 20 мая раздался звонок и прозвучали три заветных слова:

«Мамуля, я живой».

И Артур отключился.

«Эмоций этих не передать: всю ночь я не спала, и только утром услышала: «Мамочка, не переживай, но я ранен». Я не могла представить, что услышу такие слова от своего маленького мальчика! Его отправили в госпиталь города Стаханов. В том бою он потерял друга Антона Старосельцева, для него это был большой удар», — вздыхает наша собеседница.

Но через неделю Артура выписали, а вскоре было еще одно ранение. Вновь лечение в госпитале и без отдыха дома — снова на фронт. Правда, к лету Харисов оказался уже в тылу. В июле вместе с дюжиной офицеров он был в охранении штаба.

«Это было в 80 км от линии соприкосновения, кто бы мог подумать, что именно там Артурика настигнет гибель. И какая глупая смерть! Кто-то из «доброхотов» навел украинские «Хаймерсы»: четыре ракеты ударили по зданию, и Артурика вместе с 11-ю офицерами придавило плитой», — сокрушается Наталья.

Так женщина лишилась своего второго сына, и жизнь потеряла краски. Дома у Степченко свой мемориал: фотографии сыновей в рамочках, развешанные на стене.

https://mosregtoday.ru/articles/soc/desantnik-ne-uspevshij-p...

Сегодня Дополнительные материалы будут посвящены только одному Герою, поскольку мама прилала большой пакет. Александр Бреус Портрет художницы Натальи-Николаевны Черваневой и такой вот текст:

Памяти Александра Бреуса

Рядовой контрактной службы, наводчик - пулемётчик 108-й гвардейского десантно-штурмового

Кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка, 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Александр Русланович Бреус, награжденный орденом Мужества (посмертно).

Александр родился 14 февраля 2000 года в станице Отрадной Краснодарского края. В 2017 году окончил в родной станице среднюю школу №9. Продолжил обучение в г. Георгиевск Ставропольского края в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Георгиевский колледж» по специальности «Пожарная безопасность», которое успешно закончил в 2021 году. Саша всегда был самостоятельным, он был старший ребенок в семье, был очень добрым весёлым парнем, всегда готовым прийти на помощь в любое время дня и ночи. Всегда старался помочь маме и на 4 курсе подрабатывал в магазине «Пятёрочка» - вырос от простого продавца до заместителя директора.

В июле 2021 году вместо службы по призыву заключил контракт с Министерства обороны и как мечтал с детства стал служить в ВДВ в должности наводчика (пулемётчика) - 108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк 7-й гв. дшд (горной) г. Новороссийск.

С 24 февраля 2022 г. принимал участие в Специальной военной операции на Украине. За проявленное мужество и отвагу при выполнении боевых задач дважды награждён медалью «За боевые отличия» Министерства обороны РФ.

24 апреля, Александр находился в отпуске в связи со смертью отца, мама старалась уговорить разорвать контракт, остаться дома на что последовал ответ : «Там мои пацаны, они все хотят домой. Вместе ушли, вместе вернёмся с Победой. Нельзя их сюда пустить. Лучше мы там, чем они здесь. Мама не рви душу я присягу давал».

20 июля 2022г. подразделение в котором служил Александр удерживало оборонительную позицию на Николаевско-Криворожском направлении, под г. Николаевом рубеж Снегиревка - Максимовка. Враг совершал наступательные действия. Пулемётчик Александр Бреус не оставил позицию, своими мужественными и героическими действиями спас своих боевых товарищей. В ходе вражеского артиллерийского обстрела получил тяжёлое ранение через бронежилет в сердце и лёгкое. Был эвакуирован в военный госпиталь в г. Севастополь, потом перенаправлен в Москву - в госпиталь им. Бурденко, 13 дней Герой боролся за жизнь . 2 августа 2022 года скончался от полученных ран.

За мужество и героизм проявленные в зоне СВО, за спасение жизни однополчан Бреус Александр Русланович награжден Орденом Мужества (посмертно).

3 октября на фасаде средней школы №9 ст. Отрадной была открыта мемориальная доска памяти героически погибшего в зоне СВО выпускника школы Александра Бреуса.

Имена всех героев навсегда останутся в наших сердцах! Один из таких Героев Александр Бреус!!! Светлая память….

https://vk.com/wall177490914_7478

Страничка художницы:

https://vk.com/id177490914

Екатерина Бреус, мама Героя выступила с приветственныс словом на открытии памятника в День ВДВ:

Мама: это день ВДВ...

годовщина гибели Александра, но нам позволили десантники поставить портреты погибших десантников на сутки. Так как памятник построен для живых, 3 августа портреты ребят отвезли домой...

но 21 октября 2023 года была открыта аллея Памяти

Евгений Карачёв

25 фев 2024 в 19:26

В ДЕНЬ ВДВ.



Отрадная станица не скучай.

Решил служить я, в армии России.

Новороссийск, меня теперь встречай.

Десантник я, теперь в своей стихии.



Присяга, увольнение, вы здесь.

Я рад тому, что Родины я воин.

Я прыгал вниз, стрелою из небес.

Тельняшки, я теперь уже достоин.



Настюхи вы мои, я вас люблю.

Приеду очень скоро, вы не бойтесь.

Я тяжести, здесь все свои стерплю.

Со мной всё хорошо, не беспокойтесь.



Учение у нас, прошёл уж весь январь.

Я вам звонил и в трубке улыбался.

У мамы на лице, слегка моей печаль.

Я вас всех, подбодрить тогда пытался.



Отдал я телефон и связи больше нет.

За ленту, мы поехали сражаться.

Я видел тут войну, я видел этот ад.

Когда вокруг, всё начало взрываться.



За Днепр мы пошли, я видел мертвых, мам...

Нас крыли, наши парни под обстрелом.

А мы потом в ответ, стреляли по врагам.

И бегали, у них лишь под прицелом.



Был страшный арт обстрел, контузия и взрыв.

А я увидел девочку на поле.

Я к ней бегу скорей, а на душе порыв.

Уж сильно, на сестрёнку ведь похоже.



Её накрыл собой, я от обстрела спас.

Она как наши девочки, звать Настей.

А мама в том селе, всё делала для нас.

И было в нашей роте, тогда счастье.



Уехал я домой, на Пасху я попал.

А ты ревела, больше не пускала.

Я слёзы на лице, твои там вытерал.

Я чувствовал, как тяжело дышала.



Ну парни там мои, не брошу их родных.

Мы вместе все уедем, слово дали.

Вы ждите я вернусь, останусь я в живых.

Дадут потом красивые медали.



Уехал и опять, держу десантный строй.

Пшеница тут, как наша под Урупом.

А мы опять идём, на смертный этот бой.

Нас разделили, всех парней по группам.



Максимовка в огне, идут на нас опять.

Их больше, отходите я прикрою.

Я начал с пулемета, их группы отсекать.

Залёг так хорошо, тут под травою.



Ребята отошли и сверху будто взрыв.

Так больно, в грудь ударило осколком.

Несут меня втроём, а я лишь молчалив.

Как будто в сердце, камень и иголка.



На Севас поскорей, на госпиталь меня.

Я потерял сознание, в отключке.

И мысль в голове, а как моя семья.

По телу боль, жара, да и трясучка.



В Бурденко на Москву, я в коме, жду вас мам.

Дышать мне тяжело, в груди осколок.

Спасибо говорю, ребятам и врачам.

Ведь боль была, как будто треснул молот.



Я чувствовал вас всех и руки и тепло.

И то как вы, за жизнь мою молись.

Мне было тяжело, мне было не легко.

Моргал, а иногда и слёзы лились.



Вы рядом, вы со мной, я слышал разговор.

И плачь в ночи и муки и печали.

Я слышал всё вокруг, с врачами даже спор.

И то как вы, не спали там ночами.



Я обещал в Москву, вас всех тогда свозить.

И вот вы здесь, сдержал я своё слово.

Не надо вам грустить и обо мне молить.

Наверно там, на небе всё готово.



Тринадцать тяжких дней, я в коме пролежал,

А в голове; один я, три ведь Насти.

Да много в этой жизни, я правда испытал.

И видел как ребят, там рвут на части.



И вот день ВДВ, на праздник, снова вверх.

Душа моя, вдруг устремилась прямо.

Лечу я выше всех, на небо, да наверх.

Я улетаю, ты не бойся мама.



(Посвящается Александру Бреус )

https://vk.com/public218560060

Открытие Аллеи Памяти в станице Отрадная Невозможно без слез смотреть эти кадры.... мамы открывают портреты своих сыновей...

Это мама, Екатерина Бреус, возле портрета своего погибшего сына... Аллея славы в станице Отрадной

Мы обязаны знать своих героев!

Мы обязаны чтить их память!

Ведь, благодаря их самоотверженности - мы ЖИВЫ!

Вечная память! Вечная слава Героям России!

Вот портреты (скан видео, которое мне прислала Екатерина) с этой Аллеи: Некоторые портреты из этих героев выполнял Вадим Окладников в серии "Ангельский полк" Вот такая Аллея...

Мой Сын, прошу, прости меня, родной,

За то, что не смогла тебя сберечь,

За то, что нарушаю твой покой....

И груз вины никак не скину с плеч.

Я не смогла почувствовать беду,

Когда ты мчался в свой последний миг,

Себя простить до смерти не смогу,

И в горле навсегда застыл мой крик.

Мне не понять, ну как случилось так...

Что не простившись, ты ушел навек,

А я в тот день не ощутила зла,

И не заметила, что тихо гаснет Свет.

Вина моя мне не дает покоя,

В потоке горестных и опустевших дней,

Я не спасла тебя и счастье стало горем,

И нет на свете ничего больней...

Прости меня, мой Ангел, мой ребенок,

Сто тысяч раз прошу тебя, Прости,

Что в Этой жизни путь твой был коротким,

И этот крест мне до конца нести...

Мама



Место последнего пристанища Героя. Фото прислала Мама Мама, сестра, брат Александра.

Сестра, брат и друг Александра организовали в ВК страничку памяти. От сестры там есть такое стихотворение:

Если скажут "Погиб"….. Не верь!

Не бросайся в объятья горя,

Не живи "Всё равно теперь…"

Одиночеству стены строя.

Даже если могильный холм

Говорит о его уходе,

Думай как о живом о нем,

Он ведь в командировке...

Вроде…

Хоть не слышится стук сапог,

Половицы под ним не скрипнут,

Знай, что прожил он сколько мог,

И такие зазря не гибнут.

Если видишь ты ширь полей,

Где когда-то он шёл солдатом,

Если клин журавлей над ней,

Значит, он пролетает рядом.

И каким бы ни стал твой путь,

Знай, что жизни не быть простою...

Память в сердце храни, не забудь!

Он беспамятства не достоин!

Этот плакат выполнил Вадим Окладников. Мне этот плакат Вадим не успел переслать... Со страницы Вадима Окладникова

Страничка Памяти Александра Бреуса:

https://vk.com/public218560060 Материалы с Александром Бреусом:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.10

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.71

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.84

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87

На сегодня все. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок