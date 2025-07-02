Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Надо смонтировать документальный фильм со статистикой под названием "17-й Съезд ВКП/б/". Там началось убийство Кирова...Евсей Лубицкий, с...
  • maiop maiop
    👍👍👍1060 лет назад др...
  • maiop maiop
    Саратовский пчеловод Ферапонт Головатый во время Великой Отечественной войны купил для Красной Армии два самолёта на ...Как пчеловод фрон...

Цветущая Москва

Заметила, что цветущие сады удивительно благоприятно воздействуют на человеческую психику. Люди непроизвольно начинают улыбаться, глаза у них горят, лица светятся какой-то детской радостью и надеждой.Здесь, в этом цветущем оазисе, все иначе. Весенняя природа пробуждает в людях самые лучшие качества.

Она исцеляет душу… Это сирень Ботанического сада МГУ на Воробьевых горахМне кажется, что, когда Владимир Миронович создавал сирингарий на Ленинских горах, он знал о волшебной силе цветущих садов.

Гулять здесь - все равно что прийти на сеанс цветотерапии: такого количества оттенков сирени я не видела больше нигде! Сорта высажены по четырем «колерным» группам (по 15-17 сортов в каждой) - от темно- пурпурных и фиолетовых до лилово-голубых и белых. Подобное размещение придает сирингарию невероятную живописность.Помимо сортов, выведенных Колесниковым и Мироновичем, в ботаническом саду МГУ есть и сирень иностранной селекции - французская, немецкая, голландская, бельгийская, польская, американская. Неудивительно, что в 2010 году сад вступил в Международное общество сирени. Желаю ему всяческого процветания!Местная коллекция сирени была заложена по инициативе Владимира Давыдовича Мироновича  - фронтовика, который в годы Великой Отечественной командовал отдельным истребительным противотанковым артдивизионом. После войны Миронович увлекся садоводством и встретился со знаменитым селекционером Колесниковым. Благодаря их знакомству Владимир Давыдович обратил внимание на сирень и стал выращивать ее в своем саду в Серпухове. Он стал соавтором нескольких новых сортов, названия которых пронизаны памятью о войне. В их числе сирень «Великая Победа» и «Защитникам Москвы».Выйдя на пенсию и переехав в Москву, Миронович предложил руководству ботсада МГУ создать на Ленинских горах сирингарий и постепенно перевез сюда всю свою коллекцию.
Делал он это совершенно безвозмездно, на общественных началах, и итоге создал один из лучших сиреневых садов в СССР. А когда сирень уже отцветает то не сирингарием единым жив ботсад. Пионы и рододендроны, магнолия и жимолость, ирисы, розы, флоксы - вот лишь малая часть красоты, которую вы можете увидеть в саду.Так что смеломожно  посетить Воробьевы горы в любой летний месяц: разочарованы вы точно не будете. Пионы ботсала на Воробьевских горах.А вот такие  пионы в Ботаническом саду МГУ 
Но не только в Ботсаду обилие пионов. Их на удивление много в первом Ботсаду Москвы, который сегодня называется Аптекарский огород.Почему на удивление? Потому что площадь огорода не такая уж большая. Не сравнить в Ботсадом на Воробьевых горах, а уж тем более с Ботсадом имени Цицина в райлне ВДНХ.
Древовидные пионы в Аптекарском огороде
Вообще в Москве достаточно сиреневых посадок.Сиреневый сад на Щелковском шоссеА вот и Александровский садЦветущий Александровский садНо особенно потрясают цветущие яблони. Самые лучшие яблоневые сады в музее-заповедник Коломенское, расположенном на территории города.Яблоневые сады были разбиты еще в XVII веке, когда Коломенское было загородной резиденцией государственных правителей. В этих садах гуляли царь Алексей Михайлович, Петр I и Екатерина II.До наших дней сохранились три из шести существовавших садов — Казанский, Дьяковский и Вознесенский. Первые два расположены на тех же площадях, где они были посажены в XVII веке. После вымерзания яблонь в морозную зиму 1942 года сотрудники музея посадили саженцы в те же лунки, где были старые деревья. Вознесенский сад сейчас занимает небольшую часть территории: в прежние времена он включал часть современного проспекта Андропова и бывшего села Садовники.Солнечным днём в Дьяковском яблоневом саду, КоломенскоеА вот такая яблоневая аллея в Екатерининском парке
С такой красотой-то стоит ли стенать по японской саккуре?Пионарий в Парке Горького.Пионарий в Парке Горького.Немного Крымской набережнойНу и завершу обзор фестивалем "Пионы России" в ГУМА впереди будут еще розы! Но уже в другой раз

г. Москва
международное общество сирени
фото сегодня
Москва
екатерина (ii)
города Советского Союза
пионы, фестиваль, россия
московский государственный университет имени ломоносова (мгу)
Светлана Митленко
Царь Алексей Михайлович
петр (i)
владимир давыдович миронович
россия
выставка достижения народного хозяйства (вднх), выставочный центр, россия
выставочный центр
пр-кт Андропова
г. Серпухов
наверх