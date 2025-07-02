Цветущая Москва

Заметила, что цветущие сады удивительно благоприятно воздействуют на человеческую психику. Люди непроизвольно начинают улыбаться, глаза у них горят, лица светятся какой-то детской радостью и надеждой. Здесь, в этом цветущем оазисе, все иначе. Весенняя природа пробуждает в людях самые лучшие качества.

Она исцеляет душу… Это сирень Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах Мне кажется, что, когда Владимир Миронович создавал сирингарий на Ленинских горах, он знал о волшебной силе цветущих садов. Помимо сортов, выведенных Колесниковым и Мироновичем, в ботаническом саду МГУ есть и сирень иностранной селекции - французская, немецкая, голландская, бельгийская, польская, американская. Неудивительно, что в 2010 году сад вступил в Международное общество сирени. Желаю ему всяческого процветания! Местная коллекция сирени была заложена по инициативе Владимира Давыдовича Мироновича - фронтовика, который в годы Великой Отечественной командовал отдельным истребительным противотанковым артдивизионом. После войны Миронович увлекся садоводством и встретился со знаменитым селекционером Колесниковым. Благодаря их знакомству Владимир Давыдович обратил внимание на сирень и стал выращивать ее в своем саду в Серпухове. Он стал соавтором нескольких новых сортов, названия которых пронизаны памятью о войне. В их числе сирень «Великая Победа» и «Защитникам Москвы». Выйдя на пенсию и переехав в Москву, Миронович предложил руководству ботсада МГУ создать на Ленинских горах сирингарий и постепенно перевез сюда всю свою коллекцию. Так что смеломожно посетить Воробьевы горы в любой летний месяц: разочарованы вы точно не будете. Пионы ботсала на Воробьевских горах. А вот такие пионы в Ботаническом саду МГУ

Но не только в Ботсаду обилие пионов. Их на удивление много в первом Ботсаду Москвы, который сегодня называется Аптекарский огород. Почему на удивление? Потому что площадь огорода не такая уж большая. Не сравнить в Ботсадом на Воробьевых горах, а уж тем более с Ботсадом имени Цицина в райлне ВДНХ.

Древовидные пионы в Аптекарском огороде

Вообще в Москве достаточно сиреневых посадок. Сиреневый сад на Щелковском шоссе А вот и Александровский сад Цветущий Александровский садНо особенно потрясают цветущие яблони. Самые лучшие яблоневые сады в музее-заповедник Коломенское, расположенном на территории города. Яблоневые сады были разбиты еще в XVII веке, когда Коломенское было загородной резиденцией государственных правителей. В этих садах гуляли царь Алексей Михайлович, Петр I и Екатерина II. До наших дней сохранились три из шести существовавших садов — Казанский, Дьяковский и Вознесенский. Первые два расположены на тех же площадях, где они были посажены в XVII веке. После вымерзания яблонь в морозную зиму 1942 года сотрудники музея посадили саженцы в те же лунки, где были старые деревья. Вознесенский сад сейчас занимает небольшую часть территории: в прежние времена он включал часть современного проспекта Андропова и бывшего села Садовники. Солнечным днём в Дьяковском яблоневом саду, Коломенское А вот такая яблоневая аллея в Екатерининском парке

С такой красотой-то стоит ли стенать по японской саккуре? Пионарий в Парке Горького. Пионарий в Парке Горького. Немного Крымской набережной Ну и завершу обзор фестивалем "Пионы России" в ГУМ А впереди будут еще розы! Но уже в другой раз