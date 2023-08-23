Зачем был создан Ту-119 с ядерным реактором на борту

С началом II промышленной революции в XIX веке человечество начало лихорадочную погоню за дешевыми и эффективными источниками энергии. В 1896 году французский ученый Антуан Анри Беккерель случайно открыл радиоактивный распад во время работы с ураном. А уже в 1899 году Эрнест Резерфорд открыл альфа- и бета-лучи, несущие электрический заряд. В 1907 году Резерфорд совместно с Фредериком Содди создал теорию радиоактивности. К этому моменту уже было совершенно понятно, что уран может стать источником дешевой энергии. «Ядерный бум» в науке пришелся на первую половину XX века, а «ядерный рассвет» начался в 1950-е годы. В 1950-е и 1960-е годы куда только не пытались запихнуть атомный реактор...

В последние десятилетия человечество практически не делало громких фундаментальных открытий. Безусловно, прогресс не стоит на месте. Однако, ни одно современное открытие не сравнится с теми, что делались в XIX и первой половине XX века. А потому современному человеку может быть сложно представить ту надежду и тот энтузиазм, который светлейшие умы испытывали, изучая радиоактивность. Это для современного человека ядерная энергетика во многом омрачена Чернобылем и Фукусимой. А в 1950-е годы отношение к «мирному атому» было совершенно другим. На него смотрели с огромной надеждой как на потенциальный источник чистой и дешевой энергии. За основу был взят бомбардировщик Ту-95М.

Конечно, в первую очередь атому нашли применение в военном деле, чего греха таить. Атомные двигатели для авианосцев, атомные установки для подводных лодок и, конечно же, ядерные бомбы. Однако, бок о бок с гением разрушения шагал в те годы и гений созидания. Человечество грезило об автомобилях с ядерными двигателями, гражданских кораблях с ядерными двигателями и о таких же самолетах… По обе стороны Атлантики лучшие ученые пытались запихнуть ядерную силовую установку в «железную птицу». Пик развития атомолетов пришелся на 1955-1960-е годы. Самолет-лаборатория американского проекта.

В США и СССР было создано несколько проектов атомолетов, большинство из которых оказалось неудачными. Впрочем, были и достаточно успешные разработки. В США такой стал самолет-лаборатория Convair NB-36H. А вот в Советском Союзе наиболее успешной машиной оказался такой же самолет-лаборатория Ту-119. Обе машины были турбовинтовыми, однако на их борту в качестве источника питания работал атомный реактор. Устанавливались авиационные реакторы в грузовом отсеке. Увы, что Ту-119, что Convair NB-36H были произведены в единичных экземплярах. Уже к концу 1960-х годов и Союз, и Штаты отказались от проведения исследований в данной области… Ядерные реакторы слишком большие и тяжелые для самолетов.

Связано это было с тем, что тогда науке не удавалось решить главную проблему атомолетов – слишком большой и тяжелый ядерный реактор. Самолет с ядерной силовой установкой сделать было возможно, однако подобная машина не могла нести никакой полезной нагрузки, а потому всякий смысл в ней терялся. Стоит отметить, что во многом по той же причине (невозможность сделать достаточно компактный ядерный реактор) в свое время отказались и от идеи разработки ядерных автомобилей.

Само собой, была и проблема безопасности. Даже сегодня атомные установки все еще остаются достаточно опасными для экипажа и окружающей среды. Возможно, когда-нибудь человечество вернется к идее компактных реакторов, если не уничтожит себя раньше при помощи совсем не компактных ядерных бомб.