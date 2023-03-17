Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Гвардии старшему сержанту Владимиру Игнатову, командиру отделения 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ было присвоено звание Героя России, посмертно. Награду семье Героя вручил губернатор Калужской области, на церемонии присутствовали также военнослужащие бригады, и другие представители силовых ведомств.

Старший сержант Владимир Игнатов погиб 30 мая во время выполнения боевой задачи в районе одного из населенных пунктов. Ему было 36 лет, у него осталась жена и двое детей.

За время службы Владимир также был награждён орденом Мужества, знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени, рядом медалей МО. Да это и видно по его "иконостасу" на груди.

https://t.me/ok_spn/20582

Звезду Героя вручили его семье. Владимир Игнатов при освобождении от националистов небольшого населенного пункта на Донбассе ценой собственной жизни спас своих товарищей. Вывозил раненых с поля боя на БМП, всех вытащил из-под обстрела, а сам погиб.

https://nikatv.ru/news/obshestvo/zvanie-geroya-rossii-posmer...



Офицер спецназа ВДВ читает стих на церемонии открытия памятной доски в школе где учился Герой России, военнослужащий 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ старший сержант Владимир Игнатов. Я не могу сюда поставить этот ролик, его нет в ютубе, но вот то, чтоофицер еле себя сдерживает, это видно!

https://t.me/ok_spn/20582

А 14 октября в Козельске на площади героев открыли памятник Владимиру Игнатову. Гвардии старший сержант бригады специального назначения погиб во время выполнения специальной военной операции на Донбассе. За мужество и отвагу проявленные при исполнении служебного долга нашему земляку присвоено звание Героя России посмертно. Владимир Игнатов ценой собственной жизни во время боя спас своих товарищей. Символично, что памятник открыли в день покрова Пресвятой Богородицы.

По словам командира подразделения Владимир Игнатов - ярчайший пример того, каким должен быть настоящий воин. Офицер поблагодарил родителей Владимира и с благодарностью отозвался о Козельской земле, которая растит достойных людей своего Отечества.

https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-37764

Украинские боевики подкараулили вертолёт руководителя лётной группы "Беркуты", когда он летел на сверхмалой высоте, и сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Когда нацисты заглянули в кабину подбитого "Аллигатора", то в страхе отпрянули назад.

В специальной военной операции 46-летний Василий Клещенко участвовал с самого начала. Сослуживцы вспоминают о нём, как о небывало смелом человеке:

О том, страшно будет или тяжело – не думал: есть задача, значит, надо выполнять.

Родился будущий герой в селе Ивановка Амурской области. Сельская жизнь научила его преодолевать трудности. Сибиряки все такие: и руками работать умеют, и головой думать. И Василий был таким, настойчивым. Захотел поступить в Уссурийское Суворовское военное училище (а это очень непросто) – и стал его курсантом.

100 суток за штурвалом

Манило парня небо, на которое он мечтательно заглядывался ещё сельским мальчишкой. Поэтому следующим этапом карьеры Клещенко стало Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. И там он буквально заболел вертолётами.

Знал каждый винтик в авиационной технике. Эта маленькая деталь для него была частью магии, поднимающей машину под облака. Часами он оттачивал сложные технические элементы за штурвалом. И с лёгкостью поступил в престижную военно-воздушную академию в Воронеже.

Две тысячи и двести пятьдесят часов – почти 100 суток непрерывного полёта за штурвалом вертолёта. Ему подчинялись Ми-24, Ми-35М, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. К слову, последний станет его любимчиком до конца жизни.

Руководитель лётной группы армейской авиации "Беркуты" Василий Клещенко выполнял боевые задачи в Чечне, Таджикистане и Сирии, считался одним из лучших пилотов России. Неоднократно участвовал в параде Победы на Красной площади, – рассказывают о своём начальнике подчинённые.

Как заместитель начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344-го центра боевого применения, занимался переподготовкой профессионалов в Торжке.

Последний бой

Тот апрельский ночной вылет был стремительным. Получены координаты сил противника, собрана группа. Штурвал в руках, команда "от винта", взлёт. Быстро, профессионально, решительно.

Вертолёт Клещенко шёл первым в составе авиационной группы. В Изюмском районе Харьковской области вертолёты настигли колонну бронетехники ВСУ. На "Аллигаторе" заговорили пушки – за пару минут были подбиты все вражеские "железки".

Вертолёты ушли на малую высоту, чтобы обезопасить себя от контрударов противника. Но недалеко от деревни Гусаровка нарвались на засаду. Похоже, нацисты использовали своих же сослуживцев на технике как приманку для группы Клещенко.

Выстрел из ПЗРК сбил машину командира "Беркутов". Уйти от такой внезапной атаки было почти невозможно… ВЕРТОЛЁТ КА-52 "АЛЛИГАТОР". ФОТО: FASTTAILWIND/SHUTTERSTOCK.COM

С гранатой в руке

Клещенко пытался вытянуть вертолёт до последнего, но верный "Аллигатор" не выдержал "ран", винты остановились и беспомощно повисли над кабиной, машина бухнулась на землю.

Позже в украинских социальных сетях появился видеоролик, снятый нацистами. Как шакалы, они обшаривали сбитый вертолёт. Сорвали с тела Клещенко цепочку с крестом, начали ковырять лик обгоревшей иконки, которая выпала из кармана: "Вот смотри, часть его головы, а вот это самый главный идентификатор, вся родня знает эту цепочку".

И вдруг изображение задрожало, фокус камеры телефона сместился вниз, на ноги. Нацисты бросились бежать. А вслед ним заговорил пулемёт, это спешили на помощь русские солдаты.

Оказалось, что укровояки увидели в одной руке мёртвого полковника неразорвавшуюся гранату, в другой – пистолет. Русские не сдаются! Очевидно, что когда Василий Клещенко понял, что вертолёт упадёт, взял в руки оружие, чтобы не попасть в плен.

Прощание с героем

У полковника Василия Клещенко остались жена и две дочери – Ульяна и Варвара. Героя похоронили в Торжке на Иоанно-Богословском кладбище. Проводить его в последний путь собрался весь город – сослуживцы, выпускники и ученики – для многих парней в Торжке Василий был наставником и старшим товарищем.

Проститься с героем приехал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Министерства обороны Александр Максимцев:

- Василий Петрович – это отважный, инициативный боец, который все задачи всегда выполнял только на отлично. Он всегда был в числе первых. Свой подвиг совершил во имя мирной жизни граждан. И навсегда останется в нашей памяти.

Полковник Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ.

Жители старинного города решили назвать в его честь одну из улиц. А ещё имя Василия Клещенко будет присвоено школе №5, которую с отличием окончила старшая дочь героя.

В преддверии Дня Героев Отечества в России выпустили почтовые марки, посвященные участникам спецоперации, которые посмертно удостоены звания Героя России. Одна из них посвящена Клещенко Василию Петровичу.

https://19rusinfo.ru/politika/20562-v-plen-sdavatsya-ne-duma...

Молодой офицер из Моршанского района погиб в ходе обороны опорного пункта на территории Луганской Народной Республики. Трагедия произошла в День народного единства, 4 ноября 2022 года.

Андрей окончил высшее общевойсковое командное училище Москвы. Одним из первых с курса подал рапорт для участия в специальной военной операции.

Лейтенант был посмертно награжден орденом Мужества. Награду сына родители получили на праздновании 105-летия Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознамённого училища, которое Андрей Кулюкин закончил в прошлом году и одним из первых с курса подал рапорт об участии в специальной военной операции.

https://tvolk.ru/mrsk/news/society/v_svo_pogib_22_letniy_and...

28-летний сержант Александр Наумов из Шарангского района погиб в ходе военной спецоперации на Украине 1 февраля. Об этом сообщается на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Александр родился 21 июня 1994 года в деревне Королево Шарангского района. В 2010 году он окончил 9 классов Черномужской основной школы, в 2013 году — Шахунский агропромышленный техникум, где получил специальность «автомеханик».

В 2014 году молодой человек был призван в воздушно-десантные войска ВС РФ, проходил военную службу по призыву в поселке Череха Псковской области.

С 2015 года Александр продолжил службу по контакту, был водителем-гранатометчиком, начальником аккумуляторно-генераторной станции взвода связи роты управления, командиром отделения.

Военнослужащий погиб под городом Кременная в ЛНР. Он награжден Георгиевским Крестом 4 степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Также Александр Наумов посмертно удостоен «Орден мужества».

https://www.vgoroden.ru/novosti/aleksandr-naumov-iz-sharangs...

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Александра Наумова.

https://www.nnov.kp.ru/online/news/5138979/

В ходе спецоперации в 2023 году погиб 30-летний уроженец Ульяновска Павел Сарров

Стало известно о гибели уроженца Ульяновска в ходе спецоперации Павла Саррова. Сообщается, что он был награжден Орденом Мужества посмертно. Погибшего офицера похоронили 12 февраля в Рязани, на аллее славы. У него остались жена и дочь.

Погибший Павел Сарров родился в Ульяновске 8 августа 1992 года. Он служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, 234 полку, в роте управления.

В августе 2022 года он был командирован в зону проведения спецоперации. В декабре мужчина был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечество" II степени с мечами и присвоили очередное воинское звание младшего лейтенанта.

Павел скончался от полученных травм 25 января 2023 года, когда машина, в которой он находился, подорвалась на мине, сообщает 73online.ru.

https://mosaica.ru/ru/ul/news/2023/02/18/mashina-podorvalas-... В ходе спецоперации в 2023 году погиб 30-летний уроженец Ульяновска Павел СарровСтало известно о гибели уроженца Ульяновска в ходе спецоперации Павла Саррова. Сообщается, что он был награжден Орденом Мужества посмертно. Погибшего офицера похоронили 12 февраля в Рязани, на аллее славы. У него остались жена и дочь.Погибший Павел Сарров родился в Ульяновске 8 августа 1992 года. Он служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, 234 полку, в роте управления.В августе 2022 года он был командирован в зону проведения спецоперации. В декабре мужчина был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечество" II степени с мечами и присвоили очередное воинское звание младшего лейтенанта.Павел скончался от полученных травм 25 января 2023 года, когда машина, в которой он находился, подорвалась на мине, сообщает

В ходе проведения спецоперации в Донецкой народной республике погиб уроженец д. Ляли Алнашского района Удмуртии, боец отряда специального назначения «Русь» Антонин Тихонов. Об этом сообщила газета «Спецназ России».

«В ходе боя с укро-нацистами в ДНР 5 февраля 2023 года героически погиб наш боевой товарищ Антонин Тихонов», — прокомментировал его боевой товарищ Валерий Медведь.

Сослуживцы рассказали, что Антонин Тихонов был одним из лучших бойцов отряда «Русь» в своем призыве.

«На право ношения крапового берета он сдал на первой же сдаче, в которой мог принять участие, несмотря на то, что всего две недели назад сдал на право ношения специальной формы одежды. Прошел снайпером две боевые командировки — без сучка и задоринки. Всегда пользовался огромным авторитетом среди братишек, его избрали председателем Совета коллектива подразделения», — поделились воспоминаниями боевые товарищи Антонина.

Боец из Удмуртии был призван для участия в СВО по мобилизации, находясь на сборах дополнительной подготовки сержантов запаса. По словам сослуживцев, с первых дней участия в спецоперации Антонин Тихонов, не имея офицерского звания, но обладая огромным личным авторитетом, возглавил роту мобилизованных и помог командованию организовать полноценную боевую подготовку личного состава, за что впоследствии его назначили командиром взвода.

Фото: VK/"Спецназ России"

Со слов своих товарищей, оказавшись с подразделением под массированным обстрелом из танков и минометов противника, Антонин в первую очередь стал эвакуировать раненых подчиненных из-под огня. Лично вытащил в безопасное место троих тяжелораненых, а, направляясь за четвертым бойцом, попал под разрыв снаряда.

«Тело самого Антонина смогли вытащить только через несколько дней после гибели. Причем вытащил краповик, ранее проходивший службу в одном из подразделений специального назначения внутренних войск», — рассказали боевые товарищи погибшего бойца.

Отмечается, что у Антонина Тихонова осталась жена и сын, отслуживший в армии срочную службу.

https://udm-info.ru/news/2023-02-16/v-hode-spetsoperatsii-v-...

Во время спецоперации погиб 25-летний десантник из города Сальска Ростовской области – Алексей Головнев. О потере рассказали в городской администрации.

Алексей родился и вырос в Сальске. Учился в школе № 9 вместе с родным старшим братом Сергеем. Мальчишки активно занимались боксом, рукопашным боем, легкой атлетикой и мечтали поступить в Суворовское военное училище. Но не сложилось.

В 2014 году Лешу призвали в армию и отправили в легендарную 56-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Отечественной войны Донскую казачью бригаду, ранее дислоцировавшуюся в Камышине Волгоградской области. После прохождения срочной службы в воздушно-десантных войсках Алексей решил посвятить жизнь военному делу и подписал контракт. Вместе с ним в одну разведывательную роту отправился служить брат Сергей.



Фото: Погибший Алексей Головнев.

Когда у Алексея истек срок контракта, он решил попробовать себя на другой стезе и перешел в Военно-морской флот, на подлодку. Но после понял, что море хорошо, но небо лучше, и перевелся в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова дивизию с дислокацией в Новороссийске. Брат Леши в то время оказался в 237-м гвардейском десантно-штурмовом Торуньском Краснознаменном полку под Псковом.

Сергей с самого первого дня был участником спецоперации, получил тяжелое ранение в голову. После сложного лечения приезжал в Сальск на похороны брата.

– Леша уехал на спецоперацию 6 мая. Успел выполнить немало важных задач командования. Еще 5 июля я разговаривал с ним по телефону, а на следующий день он погиб в районе города Николаева, – поделился Сергея.

Алексей не дожил до своего 26-го дня рождения девять дней. Его похоронили в Сальске 13 июля с воинскими почестями. Посмертно его представили к государственной награде. У военного остались родители, братья и сестры, жена, сын от первого брака и семимесячная дочь. С женой Екатериной они поженились в прошлом году. Семья жила в Новороссийске.



Фото: Погибший Алексей Головнев с женой и детьми. Фото: Администрация Сальска

https://donday.ru/desantnik-iz-salska-pogib-vo-vremja-specop...

В Североморске вручили звезду Героя семье погибшего в ходе СВО Дениса Васильченко. Награду семье героя передал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Девятнадцатого октября старший прапорщик Денис Васильченко, отражая контрнаступление националистов, героически вступил в бой с превосходящими силами противника. В бою уничтожил два танка и 18 боевиков. В ходе боя позицию, которую занимал военнослужащий, практически в упор расстрелял вражеский танк", — пояснили на флоте.

Получив множественные ранения, Васильченко из последних сил выстрелил из ручного противотанкового гранатомета, выведя из строя боевую машину, после чего погиб.

Денис Васильченко принимал участие в спецоперации с начала марта прошлого года в должности старшины разведывательного подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

В конце апреля, командуя разведгруппой, он вскрыл местонахождение замаскированного взводного опорного пункта ВСУ и лично обезвредил шесть мин на подступах к объекту. В августе, возглавляя подразделение разведки, обнаружил и уничтожил прятавшуюся в лесу диверсионно-разведывательную группу из шести иностранных наемников. В середине октября при обороне рубежа из автоматического гранатомета "Пламя" уничтожил до взвода пехоты противника, а также при помощи ПТУР — танк и два бронеавтомобиля, чем предотвратил прорыв обороны на своем участке.

"Жизненная позиция, преданность своей профессии защитника Отечества, воинский долг предопределили все его действия в ходе специальной военной операции, в том числе и в последнем бою, в котором он до последней секунды своей жизни выполнял боевую задачу".

Адмирал рассказал, что во врем службы погибший всегда выбирал самые ответственные должности: службу в спецназе внутренних войск, в пехоте, и даже на подводных лодках Северного флота. С 2014 года он связал свою жизнь с родным соединением — арктической мотострелковой бригадой, в которой он также избрал самую рискованную профессию — военного разведчика.

"Подвиг Дениса Сергеевича Васильченко, несомненно, является примером для всех нас, и особенно для молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией", — подчеркнул командующий Северным флотом.

https://murmansk.bezformata.com/listnews/seme-geroya-rossii-...

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что «жизненная позиция, преданность своей профессии защитника Отечества, воинский долг предопределили все его действия в ходе специальной военной операции, в том числе и в последнем бою, в котором он до последней секунды своей жизни выполнял боевую задачу».

Александр Моисеев подчеркнул, обращаясь к сыновьям старшего прапорщика Васильченко, что «именно позиция вашего отца предопределила и ваш выбор - и выбор этот однозначен – это служение своему Отечеству».

Сыновья и жена героя.

Младший сын Дениса Васильченко – Александр – учится в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище.

Старший сын Иван проходил службу по контракту в морской пехоте Черноморского флота и уже переведен в соединение, в котором служил его отец.

https://www.mvestnik.ru/newslent/seme-pogibshego-starshego-p...

В январе 2023 года житель Волховского района Ленинградской области Валерий Быков героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Воин пал смертью храбрых, сражаясь против неонацизма, за мир и справедливость.

Валерия помнят целеустремленным человеком и настоящим патриотом. Он самостоятельно пришел в военкомат, когда наступил призывной возраст, а также добровольно пошел защищать Родину в ходе частичной мобилизации.

В январе этого года Валерий Васильевич пал смертью храбрых, сражаясь за мир, за справедливость, против неонацизма. Глубокие соболезнования родным и близким нашего героя. Светлая память!

Администрация Волховского района

https://lentv24.ru/zitel-volxovskogo-raiona-valerii-bykov-ge...

Близкие попросили сделать портрет... а вот фото в форме у них не оказалось!

В рабочем поселке Каргаполье Курганской области 9 ноября проходило прощание со старшим разведчиком Максимом Велижанцевым, который погиб во время спецоперации на Украине. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» газеты «Сельская правда». Информацию о прощании URA.RU подтвердили в Военном комиссариате Курганской области.

«Сегодня в спорткомплексе „Юность“ в 11:30 пройдет прощание с Максимом Алексеевичем Велижанцевым, погибшим в ходе проводимой специальной операции на Украине», — указано в посте, размещенном в группе газеты.

В Военном комиссариате Курганской области URA.RU сообщили, что сержант Велижанцев был старшим разведчиком танкового полка. На момент написания новости, информация о представлении его к награде не поступала.

https://ura.news/news/1052601618

Ему присвоили Орден Мужества. Портрет изготовлен по просьбе родных.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб десантник из Татарстана БОГДАН ЛЕСНИКОВ.

О Богдане жители его родного поселка Актюбинский говорят как о жизнерадостном, веселом парне, который любил спорт, радовал своими успехами, защищал честь района на соревнованиях в составе хоккейной команды «Соколы».

После девятого класса он поступил в Альметьевский физкультурный колледж, но осенью 2019 года решил уйти в армию. Приезжал на побывку в родную Актюбу, женился.

После завершения срочной службы остался служить по контракту. На специальную военную операцию был направлен из города Иваново.

Проводить Богдана в последний путь приехали ребята из Кургана Яков и Николай, которые служили с ним в одной роте. Они сказали, что он достойно нес свою службу разведчиком, десантником.

– Богдан прожил короткую, но светлую жизнь, добрые воспоминания о нем всегда будут греть нашу душу… В нашей памяти он останется 20-летним, крепким душой и телом, мужественным и веселым парнем. С его лица никогда не сходила добрая улыбка. Он любил Родину, любил людей. Ради защиты их благополучия и безопасности выбрал воинскую службу.

Смелый, решительный и целеустремленный человек, отзывчивый, надежный и верный товарищ, – выражая свою гордость, неподдельную скорбь и искреннюю признательность за подвиг, прощались с Богданом Лесниковым его земляки.

Азнакаевцев, героически погибших в ходе выполнения воинского долга ради освобождения братских республик, благополучия в стране и мире, под звуки траурного марша проводили в последний путь.

Светлая память об отважных защитниках навеки сохранится в наших сердцах!

Это было написано в ВК на страницах "Донецк. ДНР. Новости."

https://vk.com/wall-50332460_3012536

В школе, в которой он учился, открыта в сентябре мемориальная табличка, указано в Книге Памяти Ивановского района - Их короткая жизнь, посвященная защите Отечества, станет незабываемым примером служения Родине, память о них сохранится в наших сердцах на века, - сказал на открытии торжественного мероприятия глава района Марсель Шайдуллин.

О геройском примере ребят для всей молодежи района было сказано и в выступлениях депутата Государственного Совета РТ Тахира Хадеева, военного комиссара Радифа Камалеева. Руководители поблагодарили родителей за воспитание таких смелых, честных ребят.

Мемориальная памятная доска на стене школы будет хранить светлую память, служить примером их патриотизма.

https://kazanreporter.ru/news/49121_v-hode-specoperacii-na-u...

В Доме культуры Светлого Яра Волгоградской области 2 сентября простились с 20-летним Ильей Соломахиным. Молодой человек погиб во время выполнения боевой задачи на территории Украины. На церемонию пришли родные, друзья, сотрудники из местной администрации. Звучало очень много искренних слов в память о земляке.

- Илья окончил местную школу, отлично учился в Железнодорожном технику, после которого отправился служить, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Светлого Яра.

Во время службы подписал контракт, он был десантником. Волгоградец отправился участвовать в спецоперации на Украине.

После прощание родные отправились в город Борисоглебск Воронежской области, где Илью и похоронят. Его родители оттуда родом.

https://www.volgograd.kp.ru/online/news/4902583/

Об этом же сообщено на страницах "Волгоград онлайн" и "Новости Волгограда" Подробностей не указывают. Портрет выполнен по просьбе родных.

Об этих трех героях никакой информации нет в наших СМИ. Знаете, что самое обидное? Вражеские порталы вовсю трубят, а наши помалкивают. И это не голословно. Вот пожалуйста скрин: Но, как говорят: "видит око, да зуб неймет". Все заблокировано!

В конце материала я хочу поставить новость, что портрет Александра Попова работы Вадима Окладникова наконец обрел постоянное место обитания. Вот его наносят, рабочий момент Было снято чере6з лобовое стекло машины А еще по эскизам Вадима в школе, где учился Александр Попов установлен стенд по эскизам Это эскизы. А вот так воплощено в жизнь Очень трудоемкая работа, но самое главное, что получился маленький музей, посвященный герою. Все это воплощено благодаря родным Александра, которые смогли убедить региональные власти и дирекцию школы всю эту экспозицию и плакат разместить. Я приводила письма от 2-х мам, которые столкнулись с непробиваемостью некоторых индивидуумов. А тут все сложилось. С большим трудом и нервными затратами, но сложилось! Хочется верить, что некоторые местные власти все-таки очнутся от летаргии.

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