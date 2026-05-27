Стыдно вспоминать о Пугачёвой в Чернобыле, если не знаешь историю Кобзона

Пугачёву признали ликвидатором аварии на ЧАЭС за единственный концерт. Ей это постоянно ставят в заслугу. Те, кто это делает, постыдились бы, если бы знали историю Кобзона.

Защитники сбежавшей из России Аллы Пугачёвой любят напоминать, что певица выступила с концертом для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Но "героизм примадонны" превращается в позор, если знать историю Иосифа Кобзона.

Все знают, что 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории ядерная катастрофа. В ликвидации последствий этой аварии участвовали сотни тысяч специалистов. Чтобы поддержать ликвидаторов катастрофы, которые положили свои жизни и здоровье ради устранения последствий взрыва на АЭС, были организованы концерты звёзд советской эстрады. Фото: magicinfoto/shutterstock

Одной из них была Пугачёва. В сентябре, спустя четыре месяца после аварии, она выступила перед ликвидаторами в посёлке Зелёный Мыс, расположенный в 80 км от Припяти, где находилась Чернобыльская АЭС. За этот концерт "примадонне" присвоили звание ликвидатора аварии на ЧАЭС со всеми полагающимися льготами и выплатами, которые она получает до сих пор.

А теперь сравните это с историей Иосифа Кобзона. Он первым из всех звёзд советской эстрады поехал петь для ликвидаторов. Дело было в июне, спустя чуть больше месяца после катастрофы. Уровень радиации в зоне тогда был ещё опасный и большинство артистов отказывались ехать. Кобзон поехал один. Фото: коллаж Царьграда

Он дал два концерта подряд – в Припяти и в посёлке Зелёный Мыс, где жили ликвидаторы.

Пел по три часа без перерыва. Несколько раз переодевался – мокрый от пота. Делал колесо на сцене.

Артистам в зоне заражения запрещалось выступать без защитных костюмов. И раздавать автографы. И принимать цветы. Кобзон пренебрёг всеми тремя правилами. Всё ради того, чтобы вернуть людям ощущение нормальности на фоне творящихся событий. Фото: скриншот Telegram-канала "Подвиги обычных людей"

На архивном снимке видно, как Кобзон расписывается в блокнотах ликвидаторов и медиков. Почти у каждого из них на шее приспущен респиратор. У Кобзона же – обычный полосатый пиджак и открытая шея.

Только закончил, люди разошлись – приходит другая смена: "А нам тоже надо Кобзона!". И опять два часа без перерыва,

- вспоминал об этом концерте сам Кобзон.

При этом артисту не присваивали за это никаких званий и не выдавали особых наград, кроме благодарности ликвидаторов аварии. В 2017 году у Кобзона диагностировали рак, который певец в шутку называл "чернобыльским автографом".

Тем не менее, Кобзон никогда не жалел о своём выступлении в Чернобыле. "А почему мнение должно было измениться?" – неизменно отвечал артист на вопросы журналистов о том концерте. Кобзона не стало в 2018 году. Фото: коллаж Царьграда

На этом фоне история Пугачёвой выглядит просто жалко. "Примадонна" не приближалась к опасной зоне, дала один концерт, получила за это все возможные льготы и выплаты, и потом брюзжала насчёт проблем со здоровьем, которые и близко не сравнить с теми, что испытывал тот же Кобзон и ликвидаторы аварии.

