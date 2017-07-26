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Первое поколение детей, выросших после распада СССР

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев подал в отставку, и СССР не стало. Этот день стал не только началом эры свободы, выбора и новых возможностей, но и временем глубоких потрясений, беспроглядной бедности и разгула организованной преступности.

Журналистка Наталья Васильева, которая росла среди многих других детей в это время и вошла в первое поколение после распада СССР, вспоминает о днях своего детства. Когда Советский Союз перестал существовать, Наталье было 7 лет. Она описывает, какова была жизнь для ее поколения — поколения детей, родившихся в СССР, но выросших после его распада.mainВ августе 1991 года танки выехали на центральные улицы Москвы. Первой же реакцией моей мамы была тревога и страх, она тут же вспомнила о счетах большевистской революции, о которых она когда-то читала. «Это страшно!» — сказала она мне, 7-летней девочке, только начавшей учиться в начальной школе. Но переворот не удался, как было объявлено через несколько дней.Первое поколение детей, выросших после распада СССРСемья Натальи Васильевой слушает речь Горбачева об отставке, 1991 год.

Для моих родителей мир идеологии холодной войны и повсеместного контроля правительства скоро растворился в социальных потрясениях, нищете и насилии. Но также появились новые политические свободы и, в конце концов, новые возможности.

Такова была постсоветская Россия, в которой выросло мое поколение.Первое поколение детей, выросших после распада СССРВ первые годы правления Ельцина волна преступности захватила Москву. Те сцены из фильма «Однажды в Америке», которые мы с братом смотрели на пиратской видеокассете, мало чем отличались от происходящего в то время на улице. Угол буквально в квартале от нашего дома стал излюбленным местом сборищ всяких шаек и братков. Всю ночь раздавались громкие хлопки — иногда это был глушитель старого автомобиля, но чаще выстрелы из пистолетов.Первое поколение детей, выросших после распада СССРНаталья с братом через несколько месяцев после распада СССР.Первое поколение детей, выросших после распада СССРНаталья с бабушкой, 1992 год.Первое поколение детей, выросших после распада СССРДвое мужчин продают одежду и обувь в киоске.Первое поколение детей, выросших после распада СССРМосковские школьники продают пепси-колу в бутылках мотоциклистам, май 1992 года.Первое поколение детей, выросших после распада СССРРынок в Москве, 1992 год.

Родители как могли уберегали меня от экономической ситуации в стране, однако я хорошо помню очереди в магазинах, дешевых пластиковых кукол на дни рождения, помню, как моя мама обрадовалась, когда ей подарили упаковку сахара в кубиках.Первое поколение детей, выросших после распада СССРЧерез четыре года после распада СССР — Наталья и ее отец голосуют в ходе парламентских выборов, декабрь 1995 года.Первое поколение детей, выросших после распада СССРСотни молодых людей ждут, когда откроет свои двери магазин Levi Strauss and Co, февраль 1993 года.Первое поколение детей, выросших после распада СССРНаталья с дедушкой и братом в Пушкино, 1995 год.Первое поколение детей, выросших после распада СССРСтадион «Лужники», 1996 год.Первое поколение детей, выросших после распада СССР1997 год.Первое поколение детей, выросших после распада СССРНаталья с другом у витрины детского магазина в центре Москвы в 1997 году.Первое поколение детей, выросших после распада СССРВ последующие после распада СССР годы в Москве стали появляться торговые центры.Первое поколение детей, выросших после распада СССРИюнь 1997 года.

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