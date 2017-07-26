Первое поколение детей, выросших после распада СССР

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев подал в отставку, и СССР не стало. Этот день стал не только началом эры свободы, выбора и новых возможностей, но и временем глубоких потрясений, беспроглядной бедности и разгула организованной преступности.
Журналистка Наталья Васильева, которая росла среди многих других детей в это время и вошла в первое поколение после распада СССР, вспоминает о днях своего детства. Когда Советский Союз перестал существовать, Наталье было 7 лет. Она описывает, какова была жизнь для ее поколения — поколения детей, родившихся в СССР, но выросших после его распада.В августе 1991 года танки выехали на центральные улицы Москвы. Первой же реакцией моей мамы была тревога и страх, она тут же вспомнила о счетах большевистской революции, о которых она когда-то читала. «Это страшно!» — сказала она мне, 7-летней девочке, только начавшей учиться в начальной школе. Но переворот не удался, как было объявлено через несколько дней.Семья Натальи Васильевой слушает речь Горбачева об отставке, 1991 год.
Для моих родителей мир идеологии холодной войны и повсеместного контроля правительства скоро растворился в социальных потрясениях, нищете и насилии. Но также появились новые политические свободы и, в конце концов, новые возможности. Такова была постсоветская Россия, в которой выросло мое поколение.В первые годы правления Ельцина волна преступности захватила Москву. Те сцены из фильма «Однажды в Америке», которые мы с братом смотрели на пиратской видеокассете, мало чем отличались от происходящего в то время на улице. Угол буквально в квартале от нашего дома стал излюбленным местом сборищ всяких шаек и братков. Всю ночь раздавались громкие хлопки — иногда это был глушитель старого автомобиля, но чаще выстрелы из пистолетов.Наталья с братом через несколько месяцев после распада СССР.Наталья с бабушкой, 1992 год.Двое мужчин продают одежду и обувь в киоске.Московские школьники продают пепси-колу в бутылках мотоциклистам, май 1992 года.Рынок в Москве, 1992 год.
Родители как могли уберегали меня от экономической ситуации в стране, однако я хорошо помню очереди в магазинах, дешевых пластиковых кукол на дни рождения, помню, как моя мама обрадовалась, когда ей подарили упаковку сахара в кубиках.Через четыре года после распада СССР — Наталья и ее отец голосуют в ходе парламентских выборов, декабрь 1995 года.Сотни молодых людей ждут, когда откроет свои двери магазин Levi Strauss and Co, февраль 1993 года.Наталья с дедушкой и братом в Пушкино, 1995 год.Стадион «Лужники», 1996 год.1997 год.Наталья с другом у витрины детского магазина в центре Москвы в 1997 году.В последующие после распада СССР годы в Москве стали появляться торговые центры.Июнь 1997 года.
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