Наличники русских домов и изб

Взглянем и на нашу красоту.Русские деревни всегда славились своими наличниками.Например, селу Вятское и сейчас есть, чем похвастаться! Это Ярославская областьЕсть в России множество сокровищ, спрятанных в глухих деревнях.Вот немного из Калужской областиОкно с резными наличниками, г.
Вологда, ул. Лермонтова, 29.Самый красивый деревянный дом СтарицыНа улице Маршала Захарова за кронами деревьев прячется резное чудо. Этот дом с мезонином в 1918 году построил столяр-краснодеревщик Шабунин. Фасад мастер украсил мужскими масками на пилястрах и женскими масками на наличниках.Наличники села Мыт в Ивановской области.
Палех, Ивановская область Есть такой посёлочек на Руси... из старинных, по документам известен с 1618 г., а по мнению историков существующий с IX века. Но не про это я сейчас. Население тут 4600 человек (в Суздале - 10 000), и из них каждый 8-й - художник.
Так что, если гулять по тутошним улочкам, то не каждый восьмой, а каждый второй дом - произведение искусства. Я, в первую очередь, про наличники.Палех, Ивановская областьОсобый интерес для любителей кружевных наличников представляет исторический район Затьмачье, который в старину регулярно затапливало.
Расположено Затьмачье на левом берегу реки Тьмаки, впадающей в Волгу в самом центре Твери. Изюминкой этого района являются огромные двухэтажные доходные дома конца XIX века c богатым резным убранством. А еще живописные старые деревья, возраст которых перевалил далеко за сто лет. До революции земля здесь стоила дешево, так как каждый год эта низменная часть города страдала от наводнений.В советское время над Затьмачьем будто раскрылась шапка-невидимка, спасшая его от вторжения чужеродной архитектуры, и сейчас кружевные особняки в окрестностях улиц Троицкой, Брагина, Достоевского и Бебеля приводят в восторг всех ценителей прекрасного. Сохранились даже отдельные деревянные сооружения XVIII столетия и уникальная церковь Белая Троица, которой больше 450 лет!
Тюменская деревянная резьба В наличниках и украшениях фасада мастера использовали и пропильную резьбу, и глухую. Есть и деревянный модерн, и неорусский стиль. Но то, что делает тюменскую резьбу собственно тюменской, это объемная деревянная резьба, которая очень похожа на лепнину.Это можно увидеть сегодня на старинных особняках в историческом центре города.Шедевр русского зодчества в 120 км от Москвы, о котором почти никто не знает В маленькой деревне Белавино, Орехово-Зуевского района Московской области располагается маленький и неприметный шедевр деревянного русского зодчества – дом купца Егорова конца 19 - начала 20 века. Издавна в этом поселении жили зажиточные старообрядцы, благодаря которым деревушка по сей день пестрит богатыми наличниками и резьбой.Мы постоянно говорим о западной архитектуре, забывая при этом о своём наследии и закатывая его же в сайдинг, вставляем вместо оригинальных окон пластиковые. Как так? Россия дала миру целое направление деревянного зодчества, но почему-то об этом все забывают.Этот дом яркий пример того отношения к истории, которое прослеживается в последние десятилетия.Деревянное зодчество ТюмениДеревянное зодчество ТюмениИ даже у этого, почти разрушенного дома просто замечательные окнаИ еще наличники ТюмениИ еще наличники Тюменича
