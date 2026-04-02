Наличники русских домов и изб

Взглянем и на нашу красоту. Русские деревни всегда славились своими наличниками. Например, селу Вятское и сейчас есть, чем похвастаться! Это Ярославская область Есть в России множество сокровищ, спрятанных в глухих деревнях. Вот немного из Калужской области Окно с резными наличниками, г.

Вологда, ул. Лермонтова, 29. Самый красивый деревянный дом Старицы На улице Маршала Захарова за кронами деревьев прячется резное чудо. Этот дом с мезонином в 1918 году построил столяр-краснодеревщик Шабунин. Фасад мастер украсил мужскими масками на пилястрах и женскими масками на наличниках. Наличники села Мыт в Ивановской области.

Палех, Ивановская область Есть такой посёлочек на Руси... из старинных, по документам известен с 1618 г., а по мнению историков существующий с IX века. Но не про это я сейчас. Население тут 4600 человек (в Суздале - 10 000), и из них каждый 8-й - художник.

Так что, если гулять по тутошним улочкам, то не каждый восьмой, а каждый второй дом - произведение искусства. Я, в первую очередь, про наличники. Палех, Ивановская область Особый интерес для любителей кружевных наличников представляет исторический район Затьмачье, который в старину регулярно затапливало.

Расположено Затьмачье на левом берегу реки Тьмаки, впадающей в Волгу в самом центре Твери. Изюминкой этого района являются огромные двухэтажные доходные дома конца XIX века c богатым резным убранством. А еще живописные старые деревья, возраст которых перевалил далеко за сто лет. До революции земля здесь стоила дешево, так как каждый год эта низменная часть города страдала от наводнений. В советское время над Затьмачьем будто раскрылась шапка-невидимка, спасшая его от вторжения чужеродной архитектуры, и сейчас кружевные особняки в окрестностях улиц Троицкой, Брагина, Достоевского и Бебеля приводят в восторг всех ценителей прекрасного. Сохранились даже отдельные деревянные сооружения XVIII столетия и уникальная церковь Белая Троица, которой больше 450 лет!

Тюменская деревянная резьба В наличниках и украшениях фасада мастера использовали и пропильную резьбу, и глухую. Есть и деревянный модерн, и неорусский стиль. Но то, что делает тюменскую резьбу собственно тюменской, это объемная деревянная резьба, которая очень похожа на лепнину. Это можно увидеть сегодня на старинных особняках в историческом центре города. Шедевр русского зодчества в 120 км от Москвы, о котором почти никто не знает В маленькой деревне Белавино, Орехово-Зуевского района Московской области располагается маленький и неприметный шедевр деревянного русского зодчества – дом купца Егорова конца 19 - начала 20 века. Издавна в этом поселении жили зажиточные старообрядцы, благодаря которым деревушка по сей день пестрит богатыми наличниками и резьбой. Мы постоянно говорим о западной архитектуре, забывая при этом о своём наследии и закатывая его же в сайдинг, вставляем вместо оригинальных окон пластиковые. Как так? Россия дала миру целое направление деревянного зодчества, но почему-то об этом все забывают. Этот дом яркий пример того отношения к истории, которое прослеживается в последние десятилетия. Деревянное зодчество Тюмени Деревянное зодчество Тюмени И даже у этого, почти разрушенного дома просто замечательные окна И еще наличники Тюмени И еще наличники Тюменича

И на сегодня все