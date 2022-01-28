Запрет на вывоз русского леса заработал. Европа взвыла и начала жаловаться в ВТО

Как и обещал Путин, с 1 января в России был запрещен вывоз необработанной и грубо обработанной древесины. И первая этому возмутилась Европа, ведь они привыкли закупать у нас необработанный лес, у себя перерабатывать, а потом продавать нам же. Теперь такое не пройдет. Как и обещал Путин, с 1 января в России был запрещен вывоз необработанной и грубо обработанной древесины. И первая этому возмутилась Европа, ведь они привыкли закупать у нас необработанный лес, у себя перерабатывать, а потом продавать нам же. Теперь такое не пройдет.

Но Европа возмущается такой «несправедливости»:

Еврокомиссия объявила, что 21 января инициирует в ВТО спор с Россией по поводу введения ограничений на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины.

«Российские ограничения наносят большой ущерб деревообрабатывающей промышленности ЕС, которая зависит от экспорта из России, и создают значительную неопределенность на мировом рынке древесины», — объяснили в ЕК.

Китай, кстати, молчит. Потому что Россия, вопреки стереотипу, уже давно не главный поставщик древесины в эту страну, нас там сильно потеснила Новая Зеландия, которая сегодня мировой лидер в торговле лесом-кругляком.

По всей видимости Китай давно уже был в курсе наших намерений по прекращению экспорта древесины, и давно переориентировался на другие страны. А вот Европа не смогла, у неё нет альтернативы кроме России. Правда выход есть: строить заводы у нас, а потом к себе ввозить продукты переработки. Видимо так и случится, но стадия принятия неизбежного еще не наступила:

ЕК напоминает, что Россия в рамках ВТО обязалась применять экспортные пошлины по ставкам не более 13% или 15% для определенных объемов экспорта. «Отменив эти тарифные квоты, Россия теперь применяет экспортные пошлины по гораздо более высокой ставке 80% и, таким образом, не соблюдает свои обязательства по законодательству ВТО», — считают в комиссии.

Впрочем, я если честно, не припомню чтобы ВТО хоть раз кого-то что-то заставила сделать. Так что шансов у Европы ноль. Тем более что Россия поступила довольно хитро, так что юридически нас упрекнуть будет сложно, но об этом я расскажу чуть позже.

Я напомню, что к запрету вывоза необработанной древесины Россия шла давно. На момент принятия решения о запрете 90% нашего леса перерабатывалось внутри России, а экспорт упал с 50 млн кубометров до менее чем 15 млн. Введя запрет Путин поставил точку в реализации стратегии, завершил то, к чему наша страна шла более десяти лет. И я уверен, что Европе не удастся помешать этому.

Роман Ковригин

ВТО «запретила запрещать» экспорт русского леса, но Россия поступила хитрО

С 1 января 2022 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 ноября 2020 года в России должен был быть ведён запрет на вывоз необработанного или грубо переработанного леса. Экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) с этого момента должен быть запрещён.

Но, как это обычно бывает в России, всё не так просто и однозначно. Я разобрался во всех нюансах и особенностях нового лесного порядка, и вам об этом сейчас подробно расскажу.

Итак, как оказалось, документа, который бы однозначно запрещал бы вывоз необработанной или слабо обработанной древесины (назовём для краткости НСОД) нет. Нет нигде такого места в законах или подзаконных актах, где бы было написано «Экспорт НСОД запрещён». Мало того, формально он до сих пор, несмотря на распоряжение Президента, разрешён.

Но в том то и дело что формально. Оказалось, полный запрет противоречил бы обязательствам России перед ВТО, и Европа уже подала на нас жалобу, о чём я писал в прошлой статье.

Но получат они там шиш с маслом, так как юридически Россия поступила гораздо хитрее, обходя тем самым запрет ВТО.

Россия, во-первых, сократила количество экспортных пунктов, через которые можно вывозить наш лес. До двух (а было более 30). Один в Европу и один в… КНДР. И эти пункты теперь просто физически не могут пропустить сколько-нибудь значимые объемы.

С 1 января 2022 года вывозить древесину из России можно лишь через два пограничных пункта пропуска, один из которых расположен на границе с Финляндией (Люття), а второй — на границе с Северной Кореей (Хасан).

Во-вторых, была увеличена экспортная пошлина до заградительных 80%.

Так что формально введение эмбарго на вывоз необработанной древесины не означает абсолютного запрета на экспорт, но в реальности экспорт НСОД просто физически в каких-то значимых объёмах невозможен.

Но и это ещё не всё. Когда я раньше писал про этот запрет, в комментариях возражали: мол запрет обойдут, будут выдавать НСОД за обработанную, по документам. Но у нас в Рослесхозе тоже не дураки работают. Они это предусмотрели.

Поэтому с 1 января введены ещё и пошлины заградительного уровня на так называемые «товары прикрытия», под видом которых недобросовестные экспортёры могли бы вывозить необработанную древесину. Так уставлен практически до запретительного уровень пошлин на пиломатериалы и брус влажностью свыше 22%. Таким образом получается, что Рослесхоз пошёл даже дальше распоряжения Путина, чем просто запрет НСОД. Запретили «до кучи» и вывоз хотя и обработанной, но влажной — то есть свежей деревины.

Но чтобы влажные пиломатериалы нельзя было вывозить под видом сухих, ко всему прочему, сократили список разрешённых пунктов пропуска их через границу: исключили те, где точный контроль за вывозимой продукцией вызывал трудности. То есть вывозить пиломатериалы теперь можно только если пункт пропуска оснащён оборудованием, замеряющим влажность древесины.

Но и это ещё не всё!

С 1 января 2022 года транспортировка древесины и продукции её переработки допускается только при наличии электронного сопроводительного документа. За 10 дней 2022 года через специальное приложение ЛесЕгаис.mobile сформировано более 100 тысяч электронных сопроводительных документов нового образца.

Так что перемещение любого леса в пределах страны будет чётко фиксировано и отражено в электроном виде. За лесом теперь следят не хуже чем за алкоголем. Даже лучше.

И вот результат: признание пришло даже оттуда, откуда не ждали — из Greenpeace. А эта организация, напомню, всегда и во всём против российских властей, чтобы они не делали. Но здесь даже они спорить не могут:

«Таких жёстких ограничений на экспорт необработанной древесины и пиломатериалов и такого строгого контроля за перемещением лесоматериалов внутри страны в российской истории не было никогда. И это ещё не всё — уже приняты новые ограничения и требования, которые будут вступать постепенно (с марта и октября 2022-го, января 2023 годов), и на уровне законопроектов или проектов подзаконных актов готовятся следующие», — рассказывает Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Greenpeace и редактор новостей Лесного форума Greenpeace.

Конечно, я всегда говорил: если есть что-то, что можно украсть, то всегда найдётся тот, кто захочет это украсть, несмотря ни на что. Это вечная борьба добра со злом: одни защищают, другие ищут способы защиту обойти, потом первые латают дыры в защите, а вторые снова их находят. Поэтому, конечно, эта «битва за русский лес» пока незакончена. Воры начнут сплавлять лес по рекам, рыть подкопы или ещё что-нибудь изобретут. Конечно, будут ловить продажных чиновников и таможенников, будут выявлять лазейки, пути обхода запрета.

Уж больно лакомый это кусочек — русский лес. Слишком много тех, кто привык его воровать и на нём наживаться. Они так просто не отступят. Но это точно не повод их бояться и ничего не делать. По мощи и жёсткости принятых мер абсолютно понятно — решение о запрете вывоза русского леса твёрдое и принципиальное. И любые попытки его обхода будут решительно пресекаться.

Роман Ковригин

Запрет на экспорт русского леса больно ударил по приграничному Китаю. Китайцы уезжают Вы заметили как тихо произошло это на самом деле эпохальное событие — запрет на экспорт необработанной и слабо обработанной древесины? Минимум публикаций в СМИ, минимум обсуждений в блогосфере. Помалкивают оппозиционеры. Будто ничего важного не произошло.

Так что придется мне заполнять информационный вакуум. Сегодня расскажу про то, как этот запрет отразился на Китае.

Но сначала напомню, что на самом деле, вопреки стереотипу, Китай глобально давно был готов к прекращению потока древесины со стороны России, и давно уже Россия не занимала ведущей доли на рынке Китая.

Об этом я уже очень очень подробно писал, поэтому повторяться не буду.

Но, локально в Китае конечно существовали целые города и регионы, которые жили именно за счет импорта русского леса, причем зачастую незаконного. Еще раз: и в масштабах Китая, и в масштабах лесной отрасли России — это все капля в море, считанные проценты. Но даже эти проценты это миллионы долларов, и для десятков тысяч людей с обеих сторон границы источник к существованию. Часто незаконный источник.

Так вот, этим десяткам тысяч людей придется теперь искать другие способы заработка. Очень подробно о ситуации, которая сложилась на границе России и Китая, исторически жившей за счет русского леса, рассказал паблик «Бизнес-практика в Китае. Взгляд изнутри»

Начиная с 2013 года, возле всех пограничных переходов Китая и России были созданы тысячи мелких, средних и крупных ДОКов (деревоообрабатывающих комбинатов). Так, на окраине города Суйфэньхэ (жд переход Гродеково/Суйфэньхэ и автопереход Пограничный — Суйфэньхэ) вырос целый перерабатывающий город Бэйхан размером в 5-7 км2 из деревообрабатывающих и производящих ТНП цехов-фабрик различного плана, офисами и жилыми домами.

Если взглянуть на спутниковую карту, то отчетливо видны штабеля леса-кругляка, и громадные ДОКи. Город по сути жил на необработанном лесе из России. Так вот, даже до запрета 90% экспорта древесины — продукты её переработки. Только 10% древесины вывозилась необработанной. Поэтому не надо пожалуйста писать что-то типа «вот, русские не могли сами свой лес переработать», могли и делали, 90% перерабатывали сами. Но и 10% это немало для того, чтобы на этом жили некоторые приграничные регионы Китая.

«Ежедневно несколько составов с русским лесом-кругляком и грубообработанным пиломатериалом заходили в Суйфэньхэ. Ещё 30-40 фур и лесовозов с пиломатериалом шли через автопереход. Причём большая часть бизнеса с обеих сторон границы фактически принадлежала китайским гражданам. Российская сторона в этом процессе чаще всего была задействована только в низкобюджетном лесопилении, перевозках и погрузо-разгрузочных работах», – пишет источник паблика Иван Смолин.

Но, что интересно, откуда дует ветер китайцы почувствовали за несколько лет до этого. Поэтому город Суйфэньхэ начал приходить в упадок.

«Так, за последние два года Суйфэньхэ из 120-тысячного города с 80 тысячами постоянных жителей с местной регистрацией и 40 тысячами временно проживающих превратился в 70-75-тысячный городишко с просевшими до уровня 2010-2012 годов ценами на недвижимость и множеством закрытых магазинов» – пишет автор.

Некоторые писали, что запрет не остановит вывоз леса, но как мы видим, китайцы в этом как раз таки очень не уверены, и чувствуют, что «пора валить». Город начал загибаться ещё до введения запрета.

Впрочем, не всё так плохо. Уже сейчас китайцы начинают размораживать проекты по переработки древесины на территории России. Они были остановлены еще лет 10 назад, когда Россия уже было вводила высокие пошлины на экспорт древесины, но что-то пошло не так, и пошлины через 2 года были снова снижены. А проекты были заморожены. Теперь их снова начали возобновлять.

Ещё с прошлого года начала восстанавливать проекты десятилетней давности – строительство небольших, но современных ДОКов на территории России», – поясняет источник паблика.

Но совершенно понятно, что теперь на китайской территории уже не нужно будет столько рабочих рук, ведь переработка переместится в Россию. Об этом тоже пишет автор паблика Иван Смолин

Основная же масса приграничных «деревопредпринимателей» в трансе и пока не знают, что делать. Переключиться на другой вид бизнеса в Приграничье сейчас практически невозможно: из-за антиковидных ограничений и так рухнула российско-китайская «серая» торговля, а работать в белую, да ещё в жестких рамках, большинство китайцев не умеет.

Из этого бизнеса разбегаются все, кто куда может. Года три назад я пытался переманить к себе на редкость адекватного китайца, работавшего как раз на приемке и перевалке вагонов с лесом и России, — бесполезно, его бонусы в китайской компании были весьма большие. Так вот, с ноября месяца он работает у нас и за более скромную зарплату, чем ему предлагалась тогда, сам пришёл проситься.

Многие писали, что мол из-за этого запрета многие русские потеряют работу. На самом деле, работу потеряют китайцы, а на территории России работы наоборот прибавится.

Роман Ковригин

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