Операция "Шамана" - на русских генералов объявлена охота

Если раньше киевский режим отрицал причастность к терактам в глубоком тылу России, то теперь - за неимением реальных побед на фронте - акцент на подобной работе делают информационно. Якобы диверсии совершает особый батальон "Шаман", а идеальной целью уже назначены русские генералы.

Отрицать, что диверсии на территории России украинские боевики совершают, невозможно. Мы знаем о целой серии покушений - к счастью, предотвращённых. Видели мы и убийства - одной из целей, как известно, стала философ и политолог Дарья Дугина, кроме того, был подорван боец, военкор Владлен Татарский. А теперь представитель ГУ разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и вовсе заявил:

То, что спецподразделения ГУР работают эффективно - и не только на линии фронта, но и за линией фронта, - это ни для кого не новость. По словам Юсова, преступления совершает некий батальон "Шаман". К слову, физически его может и вовсе не существовать - вероятно, придумали "Шамана" в рамках информационной войны. Но то, что на территории России действуют отдельные агенты киевского режима, мы знаем точно.

В чём миссия "Шамана"?

Раз уж Юсов настаивает на этом названии, то и мы для простоты продолжим использовать бренд. Итак, миссия "Шамана" - уничтожение важной для русской армии инфраструктуры. Тайные рейды, по информации обозревателя Царьграда Ильи Головнёва, на территорию России удалось совершить несколько раз. Диверсантов забрасывал вертолёт, пересекая границу на предельно низкой высоте ночью, уходя от систем ПВО.

Среди задач батальона - координация менее опытных пехотинцев, проведение тренировок для новобранцев с особым акцентом на тактике. Кроме того, спецы "Шамана" занимаются сопровождением своих агентов и партизан, которые уже находятся на территории России под видом гражданских. В этот батальон набирают добровольцев даже без военного образования.

Бренд "Шаман" раскручивает в рамках информационной войны и издание The Times. Журналисты взяли интервью у одного из бойцов специального батальона с позывным "Интеллект". Он и рассказал:

За полтора года батальон выполнил более десятка успешных операций по убийству русских офицеров.

Можно ли этому верить? Вопрос сложный. Боец не привёл никаких деталей. Озвучил только факт.

Среди будущих угроз на территории России инсайдеры называют сентябрьские удары диверсантов. Одной из главных задач врага здесь и станет убийство генералов в тылу. И после убийства бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого это похоже на правду.

Поиск наводчиков - вот истинная цель Киева

Зачастую агентами могут быть совершенно обычные мирные жители. Более того, они могут даже не осознавать, что совершают что-то плохое. Но куда чаще используют два проверенных метода - угрозы или своего рода "зомбирование".

Например, потенциального агента могут заставить взять большой кредит, а затем обещать, что "спишут" долг, если начнёт работать на украинские спецслужбы. Или же действовать могут, угрожая здоровью и жизням близких людей. А журналистка из Харькова, политолог Ольга Дегтярёва рассказала Царьграду о целой системе, растущей на Украине с начала "нулевых" - тогда начали радикализацию масс, что впоследствии и стало реперной точкой.

Такая радикализация была связана с продвижением идей различных организаций шовинистского толка, которые занимались искажением политики, памяти, переписыванием исторических нарративов Второй мировой войны.

По словам нашей собеседницы, это было нужно для того, чтобы национализировать элиты, их мышление, воссоздать новый фрейм о героизме, национальной свободе и доблести. Это всё вызвало волну чисток и сомнений среди населения, которое было изначально за Россию, но потом стало против неё.

В Мариуполе, например, все знают, что там проблемы с водой. И наводчиками для украинской армии как раз выступают простые жители, бабушки. Против которых ничего не сделать, там их просто вывозят за черту, но они продолжают свою подрывную деятельность, - пояснила Ольга Дегтярёва. Больше выводов Ольги и других экспертов - в расширенной версии нашего материала.

Как справиться с напастью?

В сложившейся ситуации и наши спецслужбы должны работать на опережение. Часто попытки агентов совершить диверсии удаётся предотвратить. Мы фактически в ежедневном режиме слышим о задержании того или иного подозреваемого, сотрудничавшего с Киевом. Таким образом, на первый план выходит именно оперативная работа. И в очередной раз Россия начинает борьбу с терроризмом. На этот раз - украинским.

https://tsargrad.tv/news/operacija-shamana-na-russkih-genera...