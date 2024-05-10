Поражение японской армии на реке Халхин-Гол 85 лет назад

Урок для самураев

85 лет назад, в мае—сентябре 1939 года, советские войска нанесли поражение японской армии на реке Халхин-Гол в Монголии. Поражение японских вооруженных сил сорвало планы хозяев Англии и США натравить Японскую империю на Советский Союз, снова столкнуть русских и японцев, реализуя свои стратегические замыслы на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океана.

Бои на Халхин-Голе

В мае 1939 года японская армия вторгалась на территорию Монгольской Народной Республики (МНР) в районе реки Халхин-Гол. Монголия была союзником СССР. Вторжение японцев в Монголию было важной частью экспансионистских планов Японской империи по захвату Китая, Монголии, владений западных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, советского Дальнего Востока и Сибири. Японская военно-политическая верхушка претендовала на полное господство Японии в Азии. Для этого надо было полностью подчинить Китай, выбить с Дальнего Востока европейцев, американцев и победить русских.

В 1931 году японцы вторглись в Северо-Восточный Китай (Маньчжурию). Китай потерпел поражение. В 1932 году японцы создали марионеточное государство Маньчжоу-Го, получив на северо-востоке Китая стратегический плацдарм для дальнейшей экспансии против Китайского государства и против СССР и МНР. Сырьевую базу для своей империи. В 1937 году Япония начала войну с Китаем с целью его расчленения и постепенного поглощения, включения в сферу влияния своей империи. К 1939 году японцы завершили захват центрального Китая и стали готовить нападение на СССР.

В этот период японская ставка готовила два основных плана большой войны: 1) северный – против России-СССР; 2) южный – против США, Англии и других западных держав, имевших владения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хозяева Запада толкали Японию на север, чтобы повторить сценарий Русско-японской и Первой мировой войн. Стравить японцев с русскими, а затем бросить на СССР и немцев. Поэтому англосаксы в это время не ограничивали Японию в гонке вооружений, снабжали её стратегическим сырьем. Хозяева Запада закрывали глаза на развязанную японцами бойню в Китае.

Несмотря на предупреждение Москвы о том, что Союз будет защищать Монголию как свою собственную территорию (в марте 1936 года между СССР и МНР был подписан «Протокол о взаимопомощи», в Монголии развернули советские войска – 57-й Особый корпус под началом Фекленко), японские войска в мае 1939 года вторглись на территорию МНР. В мае японцы проводили разведку боем в районе р. Халхин-Гол. 28 мая японские войска, имея численное превосходство над советско-монгольскими силами, попытались провести операцию по окружению противника. Однако наши войска успешно отошли и на следующий день перешли в контрнаступление и оттеснили врага на исходные позиции. Баян-Цаганское побоище

В июне 1939 года на земле крупных боев не было, обе стороны готовились к решительной схватке. Москва укрепила командование, Фекленко заменили на Жукова, штаб 57-го Особого корпуса возглавил комбриг М. А. Богданов. Для координации действий советских войск на Дальнем Востоке и монгольских сил из Читы в район реки Халхин-Гол прибыл командующий 1-й Отдельной Краснознамённой армией командарм 2-го ранга Г. М. Штерн. Советское командование подготовило новый план боевых действий: активная оборона на плацдарме за Халхин-Голом и с одновременной подготовкой контрудара по японской группировке. Для решительного удара подтягивались войска: их перебрасывали по Транссибу к Улан-Удэ, затем они шли форсированным маршем сотни километров по территории Монголии.

В это время воздухе шла настоящая битва. Сначала японская авиация брала верх. Однако Москва приняла чрезвычайные меры. В район конфликта перебросили группу лётчиков-асов во главе с заместителем начальника ВВС РККА Я. В. Смушкевичем. Многие из них были героями СССР, воевали в небе Испании и Китая. Были проведены меры по обучению летного состава, укреплению системы воздушного наблюдения, оповещения, связи и ПВО. В Монголию перебрасывают модернизированные истребители И-16 и И-153 «Чайка». В итоге советские ВВС завоевывают господство в воздухе. В боях 22 – 28 июня было уничтожено 90 японских самолетов (наши потери – 38 машин). Звено советских истребителей И-16 в небе во время боев на Халхин-Голе Японские истребитель «Накадзима» Ki-27 на аэродроме во время боев на Халхин-Голе

2 июля 1939 года японская группировка, имея трехкратное превосходство в силах (около 40 тыс. солдат, 130 танков и 200 самолетов), перешла в наступление. Японское командование планировало окружить и разгромить войска противника, форсировать реку Халхин-Гол и прорвать оборону Красной Армии. Ударная группа генерал-майора Кобаяси форсировала реку Халхин-Гол и после ожесточённого боя захватила на её западном берегу гору Баян-Цаган. Здесь японцы сконцентрировали свои главные силы и стали форсированными темпами возводить укрепления, создавая эшелонированную оборону. Японское командование собиралось, опираясь на господствовавшую над местностью гору Баян-Цаган и созданный здесь укрепрайон, ударить в тыл оборонявшихся на восточном берегу реки Халхин-Гол советских войск, отрезать и уничтожить их.

Одновременно шли жестокие бои на восточном берегу р. Халхин-Гол. Японцы имея серьёзное превосходство в силах, 2 пехотных и 2 танковых полка (130 машин), потеснили к реке 1,5 тыс. красноармейцев и 3,5 тыс. монгольской конницы (без поддержки русских монголы не имели никаких шансов против японцев, уступая в боевой подготовке и материально-техническом оснащении). Появилась угроза поражения советско-монгольских войск на восточном берегу Халхин-Гол. Однако японские силы под началом генерал-лейтенанта Масаоми Ясуоки не смогли разгромить наши войска, они выстояли.

Жуков бросил в бой подвижный резерв, прямо с марша — 11-ю танковую бригаду комбрига М. П. Яковлева (до 150 танков) и 8-й монгольский бронедивизион. Вскоре их поддержала 7-я мотоброневая бригада (154 бронемашин). Это был большой риск, подвижное соединение пошло в бой без поддержки пехоты. Удача была на стороне Жукова. В ходе кровопролитной битвы в районе горы Баян Цаган (в ней с обеих сторон участвовало до 400 танков и бронемашин, 800 орудий и 300 самолетов) японская ударная группа была уничтожена. По различным данным японцы потеряли 8 – 10 тыс. человек убитыми, почти все танки и большую часть артиллерии.

Таким образом, Баян-Цаганское побоище привело к тому, что японцы больше не рисковали форсировать Халхин-Гол. Дальнейшие события происходили на восточном берегу реки. Но японцы по-прежнему стояли на монгольской земле и готовились к новым боям. То есть борьба продолжалась. Была угроза разрастания этого очага конфликта в полномасштабную войну. Необходимо было восстановить государственную границу МНР и преподать Японии урок, чтобы японцы отказались от идеи северной экспансии. Японская пехота на позиции у двух подбитых советских бронеавтомобилей БА-10 в монгольской степи (район реки Халхин-Гол). В правой части фотографии — расчет пулемета Тип 92 калибра 7,7 мм. Июль 1939 г. Японские танки «Йи-Го» (Тип 89) во время наступления в монгольской степи. Июль 1939 г.

Урок для самураев

В июле – августе 1939 года обе стороны готовились к решительному наступлению. 57-й особый корпус был развёрнут в 1-ю армейскую (фронтовую) группу под началом Штерна. Её усилили, перебросили в район боев 82-ю стрелковую дивизию, 37-ю танковую бригаду. На территории Забайкальского военного округа провели частичную мобилизацию, сформировали две стрелковые дивизии. Советское командование усиливало оборону на плацдарме, перебросило туда новые части. Японцы провели несколько атак на восточном берегу Халхин-Гола, но были отражены. В небе продолжалась битва, советские ВВС сохранили господство в воздухе.

К началу решительной битвы советская 1-я армейская группировка имела в своём составе около 57 тыс. человек, 542 орудия и миномета, более 850 танков и бронемашин, свыше 500 самолетов. Японская группировка – 6-я отдельная армия под руководством генерала Рюхэя Огису, насчитывала около 75 тыс. человек, 500 орудий, 182 танков, 700 самолетов. То есть японцы сохраняли преимущество в живой силе, а Красная Армия имела превосходство в бронетанковых войсках и господство в воздухе (качественное и количественное непосредственно в районе сражения).

Японцы готовились возобновить наступление 24 августа 1939 года. С учётом печального опыта Баян-Цаганского сражения японское командование планировало нанести главный удар на правом крыле советской группировки, без форсирования реки. Советское командование сделало ставку на подвижные соединения, чтобы внезапными фланговыми ударами окружить и уничтожить войска противника в районе между рекой и государственной границей МНР. Советские войска делились на три группы — Южную, Северную и Центральную. Главный удар наносила Южная группа под командованием полковника М. И. Потапова, вспомогательный удар — Северная группа полковника И. П. Алексеенко. Центральная группа под началом комбрига Д. Е. Петрова должна была сковать японские войска в центре, тем самым лишить их возможности манёвра и ухода из-под удара.

Советское наступление было тщательно подготовлено, все передвижения войск, техники, припасов тщательно скрывали, позиции маскировались. Противнику внушали, что Красная Армия занята только укреплением обороны и готовится к продолжению кампании в осенне-зимний период. Поэтому наступление советских войск, начавшееся 20 августа 1939 года, и упреждавшее удар 6-й японской армии, стало неожиданным для врага. Группа японских солдат, плененных во время боев у реки Халхин-Гол Красноармейцы атакуют на Халхин-Голе при поддержке танка БТ-7

В итоге Красная Армия провела классическую операцию по окружению и уничтожению вражеской армии. В ходе упорных 6-дневных боев 6-я японская армия была сокрушена. В центре японцы, имевшие крепкую оборону, держались хорошо. На флангах советские подвижные соединения при мощной поддержке авиации сокрушили вражеское сопротивление и 26 августа соединились, завершив окружение 6-й армии. Затем начались бои по расчленению и уничтожению вражеской армии. Попытки японского командования деблокировать окруженную группировку не привели к успеху. К 31 августа территория МНР была полностью очищена от врага. Это была полная победа. Японская армия была уничтожена. Японцы понесли огромные материальные потери. Оставшиеся силы деморализованы.

В первой половине сентября 1939 года японские войска совершили несколько попыток перейти границу Монголии, но были отражены и понесли серьёзные потери. В воздухе битва ещё продолжалась, но также завершилась в пользу советских ВВС. Японская верхушка убедившись в провале своих планов экспансии на север, попросила мира. 15 сентября 1939 года было подписано соглашение между СССР, МНР и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол, которое вступило в силу 16 сентября. Япония поворачивает на юг

Победа Красной Армии над японцами на Халхин-Голе имела важные геополитические последствия. Хозяева Запада в 1930-е годы снова разыгрывали старый сценарий на новый лад: натравливали Германию, а вместе с ней почти всю Европу, на Россию. А на Дальнем Востоке Советский Союз должна была атаковать Япония. Хозяева США и Англии инициировали новую мировую войну, но сами оставались как бы в стороне. Их фигурами в «большой игре» были Германия, Япония и Италия.

Таким образом, ещё до официального начала Второй мировой войны хозяева Лондона и Вашингтона инициировали и тайно поощряли агрессию милитаристской Японской империи против Китая. Япония должна была окрепнуть за счёт Поднебесной и снова повернуть штыки против России. Германия была западной дубиной хозяев Запада, Япония – восточной. Хозяева Запада с древнейших времен хорошо усвоили стратегию «разделяй и властвуй», поняли, что лучше и выгоднее воевать чужими руками, «пушечным мясом», решая свои стратегические задачи и попутно наживаясь на горе других народов и стран, на поставках оружия и других товаров.

Поэтому Японии дали возможность громить Китай, грабить его, создать на его территории плацдарм для войны с СССР. По плану хозяев США и Англии, после захвата Китая и одновременно с нападением Третьего рейха на европейскую часть России Япония должна была всеми силами ударить по Востоку России, захватить Приморье, Дальний Восток и Сибирь. Японский генералитет поддерживал такой сценарий. Бои на Халхин-Голе должны были стать подготовительным этапом перед полномасштабной войной Японии против СССР вместе с Германией.

Однако Россия преподала на Халхин-Голе жесткий урок японцам. Японцы, видя мощь Красной Армии, результаты сталинской индустриализации, реформирования вооруженных сил, силу советских механизированных войск и ВВС, оказались умнее немцев. Японская ставка осознала, что ими хотят пробить дорогу к победе, пройти до Москвы по их трупам. Японцы раскусили планы хозяев Запада. В итоге японская военно-политическая верхушка стала склоняться к южному сценарию войны. Экспансии на юг, далее в Китае, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Войне против США и Британии, других западных стран, чтобы вытеснить западников из Азии и Тихого океана. Советские кинооператоры рассматривают захваченную на Халхин-Голе японскую танкетку «Тип 94». На втором плане — трофейный японский автомобиль «Шевроле Мастер» модели 1938 года американского производства. Этот автомобиль использовался в качестве штабного в 23-й японской пехотной дивизии и был захвачен советскими войсками 20-31 августа 1939 года Советские танкисты осматривают захваченный на Халхин-Голе японский танк «Тип 95 Ха-Го» Советский командир осматривает японские ручные 6,5-мм пулеметы «Тип 11 Тайсе», захваченные во время боев на реке Халхин-Гол Командующий 1-й армейской группой советских войск в МНР комкор Георгий Константинович Жуков у тел японских солдат, погибших во время боев на Халхин-Голе. Источник фотографий: waralbum.ru

Самсонов Александр

https://topwar.ru/157829-urok-dlja-samuraev.html

Жаркое лето 1939-го. 10 фактов о сражении на реке Халхин-Гол Маршал Монгольской Народной Республики Хорлогийн Чойбалсан (в центре), командир корпуса Георгий Констинтинович Жуков (справа) и командарм 2 ранга Георгий Михайлович Штерн (слева) в районе боевых действий на Халхин-Голе. 1 мая 1939 г. / Трошкин / РИА Новости

Причиной конфликта стало нападение Японии на Монголию

К 1932 году Япония оккупировала Маньчжурию, где было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. Дальнейшие планы японцев касались Монголии — страны, являвшейся союзницей Советского Союза. После того как СССР и Монголия в 1936 году подписали «Протокол о взаимопомощи», на монгольской территории были развернуты подразделения Красной армии, готовые дать отпор агрессорам. Несмотря на это, к началу 1939 года японская армия вела активную подготовку к вторжению в Монголию.

До этого Красная армия и японцы уже сталкивались на озере Хасан

Первым масштабным военным противостоянием Японии и СССР стали бои у озера Хасан в июле — августе 1938 года. Формальным поводом к конфликту стали территориальные притязания Японии на стратегические высоты в районе озера Хасан и реки Туманная, расположенные на советской территории. На самом деле японские военные проводили масштабную «разведку боем», оценивая состояние советские войск и надежность их обороны.

Двухнедельные бои закончились победой Красной Армии, однако успех был не слишком убедительным, а советские потери в живой силе оказались выше японских.

Япония требовала от Монголии уступить ей территории. Получив отказ, японцы совершили нападение

Японская сторона потребовала признания реки Халхин-Гол границей между Маньчжоу-го и Монголией, хотя граница проходила на 20–25 км восточнее. Дело в том, что буквально в паре километров от реальной границы японцы вели строительство стратегической железной дороги. Новая транспортная артерия должна была обеспечить переброску японских войск к границе СССР в районе Иркутска и озера Байкал. Далеко идущие планы японцев требовали обеспечения безопасности новой железной дороги. Разумеется, Монголия при поддержке СССР отказала в требовании об изменении границы. После этого, с января 1939 года, начались пограничные провокации японской стороны.

Активные боевые действия на Халхин-Голе начались 11 мая

11 мая 1939 года японский отряд атаковал позиции монгольских пограничников на высоте Номон-Хан-Бурд-Обо. Чтобы оттеснить противника, в бой были введены войсковые подразделения армии Монголии.

Однако уже 14 мая была предпринята новая атака — разведотряд 23-й японской пехотной дивизии выбил монгольских пограничников с высоты Дунгур-Обо и закрепился на ней.

Чтобы выбить противника с занимаемых позиций, командир 57-го особого стрелкового корпуса комдив Фекленко послал к Халхин-Голу группу советских войск в составе трёх мотострелковых рот, сапёрной роты и артиллерийской батареи РККА. 22 мая советские подразделения вместе с монгольскими частями отбросили японцев к границе.

Халхин-Гол стал первой большой победой Георгия Жукова

В июне 1939 года командующим 1-й армейской группой советских войск в МНР был назначен генерал Георгий Жуков. Успешные действия советских войск на Халхин-Голе сделали Жукова известным в стране и в мире. Жуков, используя маневренные механизированные и танковые части, в августе 1939 года неожиданными сильными фланговыми ударами окружил и уничтожил противника в районе между государственной границей Монголии и рекой Халхин-Гол. Подобную тактику, которая тогда являлась новым словом в военной науке, в начале Второй мировой войны успешно применял германский вермахт.

На Халхин-Голе состоялось первое крупное танковое сражение в истории Красной армии

В начале июля 1939 года японские войска планировали сильной ударной группировкой переправиться через Халхин-Гол на северном участке фронта у горы Баян-Цаган, выйдя в тыл советско-монгольской группировке. После того, как противнику удалось форсировать реку, Жуков отдал приказ советским бронечастям нанести удар по японскому плацдарму. В результате завязались встречные сражения, растянувшиеся на несколько дней. Впервые советским танкистам пришлось принять участие в масштабном столкновении с танками противника. Бои завершились поражением японцев. Этот эпизод противостояния на Халхин-Голе впоследствии получил название «Баян-Цаганское побоище».

В отличие от сражения на озере Хасан, поражение японцев на Халхин-Голе получилось безоговорочным

В отличие от боев на озере Хасан, произошедших летом 1938 года, у реки Халхин-Гол поражение Японии было очевидным. Общие потери японских войск за четыре месяца боев убитыми, ранеными и пленными превысили 61 тысячу человек, из которых 45 тысяч пришлись на июль и август 1939 года. Была утрачена практически вся техника 6-й японской армии, потеряно более 600 самолётов. Совокупные потери советско-монгольских сил составили около 18 500 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести, попавшими в плен и больными.

Поражение на Халхин-Голе привело к отставке премьер-министра Японии

Бои на реке Халхин-Гол завершились в сентябре 1939 года. Это был уже второй тяжелый удар для японских властей – ранее они были неприятно удивлены подписанием 23 августа в Москве Пакта о ненападении между СССР и гитлеровской Германией. В результате Хиранума Киитиро, премьер-министр Японии, занимавший этот пост с января 1939 года, был вынужден уйти в отставку. В 1946 году Киитиро станет одним из подсудимых Международного военного трибунала для Дальнего Восток, и будет приговорен к пожизненному лишению свободы.

Первые «Золотые Звезды» Героям Советского Союза вручили за Халхин-Гол

За бои на Халхин-Голе звания Героя Советского Союза были удостоены 70 советских солдат и командиров. Они стали первыми, кто получил медаль «Золотая Звезда» — утвержденный 1 августа 1939 года дополнительный знак отличия к высшей степени отличия в СССР. Среди 70 награжденных — 27 лётчиков, 26 танкистов, 14 пехотинцев и общевойсковых командиров, 3 артиллериста. 20 человек стали Героями Советского Союза посмертно.

Победа на Халхин-Голе помогла в 1941 году отстоять Москву

Победа советских войск на реке Халхин-Гол серьезно повлияла на события первых месяцев Великой Отечественной войны. Несмотря на намеки Берлина, руководство Японии приняло решение не осуществлять в 1941 году масштабное нападение на Советский Союз. Это позволило перебросить к Москве советские части из Сибири, которые решили исход битвы под Москвой. Решение Токио не реагировать на призывы Третьего Рейха объяснялось просто — в Японии очень хорошо помнили итоги сражения на Халхин-Голе.



https://aif.ru/society/history/zharkoe_leto_1939-go_10_faktov_o_srazhenii_na_reke_halhin-gol

Андрей Сидорчик

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