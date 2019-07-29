Митинги в Москве и Гонконге, как судороги подыхающего гегемона

Синхронность «протестов» в Москве и Гонконге, равно как и надуманность поводов для этих протестов, не оставляет никаких сомнений в заказчиках данного шоу.

Все страшно избитые, все как один с переломами. А ещё Кровавая Гебня удалила им мозг.

Жертвы рижыма. А мы хотим, как во Франции!

«Шеф, всьо пропало. Гипс снимают, клиент уезжает»

Ситуация проста, как пять копеек.

И даже причина понятна – стратегический союз России и Китая стремительно уничтожает остатки американского доминирования.

Буквально сегодня на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД КНР Ван И заявил, что китайское правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене.

«Китайская сторона готова плечом к плечу с РФ защищать законные права наших двух стран, поддерживать справедливость на международной арене, обеспечивать как региональные, так и глобальные мир и стабильность».

А за несколько дней до этого было подписано постановление о разработке и подписании договора о стратегическом оборонном партнёрстве.

Вы понимаете, что это означает? Правильно, что американское доминирование, основанное на грубой военной силе, шантаже и угрозах, за-кон-чи-лось.

Сирию им не отдали, Северную Корею тоже, в Венесуэле и Иране им также пришлось обломаться.

А всё, что может Трамп – это ожесточённо ссориться с Францией и Швецией в твиттере (но и там его массово посылают).

Убожество США особенно наглядно видно на примере Турции. «Не покупайте С-400, иначе мы введём против вас санкции!». «Купили? Тогда не включайте, потому что иначе мы введём против вас санкции!». «Включили? Тогда не сбивайте наши самолёты, иначе мы введём против вас санкции». Ну, вы поняли.

Тотальная импотенция, как дипломатическая и военная, так и смысловая. Соединённым Штатам нечего предложить миру.

И на этом фоне Москва и Пекин уже прямым текстом говорят «Не беспокойтесь, мы вдвоём всех защитим» (и, что характерно, защищают).

На фоне этого Вашингтон бросает в последний и нерешительный бой остатки своей агентуры в России и Китае. Синхронно, последние несколько месяцев митинги в Москве и Гонконге проходят одновременно.

Начнем с Гонконга. Повод для протестов там откровенно дебильный – малолетние дегенераты и их хозяева протестуют против закона об экстрадиции в материковый Китай.

Закон нужно принять, потому что мальчик из Китая приехал с девушкой (дочкой богатых родителей) на острова, там её убил с особой жестокостью, а потом несколько месяцев жил по её кредиткам, пока убийство не вскрылось. И чтобы его осудить, нужно депортировать убийцу в материковый Китай. Именно для этого данный закон и принимают – чтобы преступники не могли прятаться в Гонконге от правосудия.

А «протестующие» по факту защищают жестокого убийцу.

Кроме того, «патриоты Гонконга», как они себя называют, устроили беспорядки, захватили и разграбили мэрию, разбили там все окна и оргтехнику, разрисовали стены граффити, повесили на место герба города британский колониальный флаг (чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто их настоящие хозяева). То есть занимаются вандализмом и гадят у себя дома.

Но ничего, мэру Гонконга было выписано предупреждение о неполном служебном соответствии (потому что допустил такое), а на помощь местной полиции прибыли туристы из НОАК. Как пишет Руслан Карманов «высоченные северяне, все сплошь отличники боевой и идеологической подготовки, разговаривают на государственном «мандарине» и напрочь не понимают южного диалекта». Впрочем, по опубликованным видео это заметно и без дополнительных комментариев.

Последний митинг перенесли на окраину Гонконга (фактически в сельскую местность). Чтобы, с одной стороны, скакуасы не смогли там ничего особо поломать. А с другой, их там гораздо проще и удобнее винтить.

«Мирные протестующие» пришли на митинг в касках, с палками и щитами (сотни киевского евромайдана, один в один, методички не меняются). И кидались в полицию обломками кирпичей и другими предметами. Затем их разогнали с применением слезоточивого газа. Никто церемониться не стал.

Кстати, пойманные участники массовых беспорядков в Китае могут забыть про государственную карьеру в будущем, а также про учёбу в престижных ВУЗах. Крупные штрафы, отчисление из университетов, «волчий билет» в личном деле. Своими скачками они фактически поставили крест на своём будущем.

В Москве повод для «протестов» такой же надуманный. Ручная оппозиция Ходорковского в лице Людмилы Соболь и прочих навальнят и не собиралась реально участвовать в выборах. Иначе бы так откровенно халатно не провалила бы сбор подписей.

Вот и сегодня «мирные протестующие» активно занимались провокациями. Метали в полицейских куски асфальта, распыляли перцовую смесь из газовых баллончиков (от чего страдали случайные прохожие), нападали на сотрудников правоохранительных органов при исполнении. Ну и крики типа «Мусора – позор России» полностью совпадают с аналогичными украинскими кричалками времён «евромайдана».

Впрочем, полиция и Росгвардия особо церемониться не стали, и принялись винтить нарушителей общественного порядка («бить буду аккуратно, но сильно, Казладоев»).

Всего в митинге участвовало около 3,5 тысяч человек (для сравнения, в гуляниях в парке Горького примерно в то же время свыше 120 тысяч), из которых около 700 – журналисты и блогеры. По предварительным данным было задержано 1074 скакуаса.

Жалкая кучка, которая пытается присвоить себе право вещать от имени народа.

Всё это сопровождалось медийно всеми рупорами американской пропаганды, начиная с радио «Свобода», «Дойче Велле» и телеканала «Лождь», и заканчивая ходорковской «Новой газетой» и доброхотовским «Инсайдером».

Ну и, конечно, раздувались истерики в интернете. Например, Гудков-старший, сидя в Лондоне, вещал «Все выходите!», а потом визжал «Полицейский произвол!».

Яшин, который призывал всех на Трубную, потом заявил «Власть съехала с катушек!». Нет, дурачок, власть сошла бы с ума, если бы позволила вам залазить себе на голову и там скакать. А раз вас вяжут и сажают в обезьянник, то с мозгами у неё всё в порядке.

Ребят, вы же все хором заявляли «Хотим как во Франции». А во Франции были и слезоточивый газ, и водомёты, и резиновые пули, и дубинкой по хребту, и берцами по рёбрам.

Российская полиция работает гораздо мягче и гуманнее. Но если очень настаиваете…



Очень убогие постановочные фото

Отдельно хотелось бы сказать по поводу уродов, которые потащили с собой девушек и бабушек на инвалидных колясках, а потом использовали их как живой щит: Вы же конченые! Вас нужно всех вычислить и отдать на зону, чтобы там вас всех сделали Маринами и Манями. Потому что вы не мужчины, а твари.

И хоть Яшин уже успел позвать всех на следующий митинг на 3 августа (в Гонконге, кстати, «совершенно случайно», используется такая же тактика), но не выстрелит. Во многом благодаря этому:

Чтобы обезвредить «народный протест» из пары тысяч прозападных грантоедов и «притесняемых сексуальных меньшинств», достаточно перекрыть каналы иностранного финансирования и подержать в обезьяннике грантоедских «лидеров».

Всё, время англосаксов и их цепных марионеток заканчивается. Они уже не успели свергнуть власть в России и Китае (а кто не успел, тот опоздал), пока их американские и британские хозяева были сильны, и теперь им уже точно ничего не светит.

Мир поменялся, англосаксонские флаги приспущены в знак траура, восходит солнце России и Китая.

И малочисленные выруси, пытающиеся из последних сил скакать по указке своих западных хозяев, прогадали с выбором стороны – их хозяева уже проиграли.

Александр Роджерс



Опубликовано https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-o-pokazatelnoy-porke-maydanshhikov-v-moskve-i-gonkonge/

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1183147.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry