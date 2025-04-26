Унылый Тёркин Геворкяна таки выйдет на 80 лет Победы

Я монстр, я чудовище в этом смысле. Я вне возраста. – говорит режиссёр нового Тёркина. И я с ним согласен. Держал пальцы, чтобы этот проект не вышел. И даже лучик надежды брезжил, пару лет назад финансирование картины урезали. Но нет, шедевру быть.

Глумливо, что картина про мрачного антисоветского Тёркина с замашками уголовника выйдет на восемьдесят лет Победы. Новости СМИ2

Нет, пока что все восторгаются будущим кино. Все же думают, что это будет по Твардовскому. А вот держи карман!

«С первых дней годины горькой,

В тяжкий час земли родной

Не шутя, Василий Теркин,

Подружились мы с тобой».

Режиссёр видит совсем не так. У него окопная правда. У него Тёркин не душа компании, не балагур, а сумрачный упырь. Как и все наши деды на фронте, ну конечно.

Впечатление вполне можно составить по двум довольно большим тизерам. Там дальше кино можно не включать. Когда из кадра прямо в лицо кто-то, извините, писает. Спасибо, посмотрели.

Ах, это Тёркин охлаждает так неразорвавшийся снаряд? Ну спасибо, яркая сцена. По-моему, киноделы ровно это же сделали не со снарядом, а с публикой.

Там всё прекрасно. Истерящие пьяные красные командиры. Замашки уголовника солдата, по странной иронии судьбы, носящего фамилию Тёркина.

Но нет, режиссёр тут же объясняет нам, что это совсем не тот Тёркин Твардовского. Его даже зовут в картине иначе.

Зато всю картину летает зловещий чёрный ворон. Чтобы мы не ошиблись нам тут же показывают как ворон превращается в кого? Правильно, в такого же инфернального Сталина.

Там весь фильм такой. Что характерно, большинство артистов никогда не снимались в кино. Это просто люди, которые понравились режиссёру.

Исполнитель Тёркина, вообще, помощник какого-то депутата. А Сталина долго искали по объявлениям. Причём искали не артиста, а просто похожего мужчину с кавказскими чертами. Вот это уровень!

Получается, на мой вкус, откровенная антисоветская дрянь. Можете не согласиться, но мне даже по тизерам картина не нравится категорически. Как в болоте выкупался.

Зато режиссёр бодро и весело пересчитывает денежки. У него всё отлично! Только что дал большое интервью «Раше тудей» каким шедевром порадует нас на девятое мая. Слёзы наворачиваются:

«Тёркин - это момент истины».

Соглашусь. Истина, на мой взгляд, простая как мычание. Нельзя современным режиссёрам давать снимать о Великой Отечественной. Изгадят всё, до чего дотянутся. Вот и вся истина.

Давайте прильнём к интервью. Первым делом оказывается, что режиссёр Геворкян немножко, извините, националист. Ну или я не так его понял:

«С точки зрения Александра Твардовского, автора великой поэмы, его герой - это корневой русский, советский человек. Я подчёркиваю: русский, советский. Потому что именно русский, советский человек и есть победитель в той войне. По числу потерь в том числе. Хотя и мои предки тоже лежат в общих братских могилах».

Нет, я сам русский, я помню, я горжусь. Читал я в детстве отличную книжку Бека «Волоколамское шоссе». Как Герой Советского Союза Бауржан Момышулы отстоял Москву в сорок первом. Что с ним делать-то будем, явно не Иванов? И даже не Геворкян.

Карен Геворкян говорит сильные фразы:

«Эту картину я адресую в первую очередь мужикам. Потому что без мужика страна не выстоит. Без мужика страны нет. Отсюда – Тёркин».

Узнали стилистику? Даже узнаваемое словечко «отсюда». Я напомню, это большой любитель философа Ильина Александр Дугин. Только у него было не «отсюда мужик», а «отсюда царь». В смысле сюда и поскорее бы.

Объясняет режиссёр и чего это он не раскошелился на приличных артистов. Это не от жадности, это художественный приём такой. Народное показать, подлинное.

Увы, судя по тизерам вышел спектакль школьной самодеятельности. Вы не поверите, чтобы естественно сыграть простого человека, артисту нужно годами работать над собой. Это большой труд и профессия. А непрофессионал перед камерой теряется, зажимается и вместо окопной правды передача «Играй гармонь».

Впрочем, с гармонью в фильме тоже очень плохо. Вы же не забыли – этот Тёркин не шутит и не веселится. Это же окопный мужик, сумрак и печаль. Тьфу.

Ах да, режиссёр и не старается сделать художественное кино. Он называет это хроникой. Вроде той, что взяла при Сталине первый Оскар. Про разгром фашистов под Москвой.

Только снимать хронику Геворкян, уж извините за оценку, не умеет. Это не хроника, сюда нельзя подмонтировать реальные фронтовые съёмки. Как два разных мира.

В Противостоянии удалось. И в Семнадцати мгновениях удалось. Но там мастера работали, а тут просто осваивают бюджет на «патриотизм». Режиссёр говорит:

«Мы пытаемся построить эту картину на материале, который напоминает хронику. Потому что война имеет свой воздух. А кинематограф этот воздух либо понимает, либо убивает. На войне глаза человека повернуты внутрь. Потому что человек ходит рядом со смертью. Это не будничная вещь.

Это психофизика войны, она может быть только на уровне документа. Поэтому мы людей уводим в этот воздух. И у непрофессионалов это получается очень хорошо».

Вот, видите – режиссёру всё нравится. Как в анекдоте, говорили фильм для дураков, а я в восторге. Очень хорошо получается, слышите?

Ещё режиссёр сообщает, что уже девяносто процентов материала отснято. Что картина снимается дольше, чем шла Отечественная. И что будет аж две серии сего шедевра.

Честно говоря, жуть какая-то. Причём обидно, что усилия, деньги, декорации растрачены впустую.

На проекте работает куча людей и убеждён, основная масса старается сделать хорошо. Огромный труд реквизиторов, нужно искать исторически выглядящие места для съёмок, строить плоты и даже полустанки.

К сожалению, один такой во время съёмок обвалился и пострадали люди. Что ж, бывает и такое. Но работа крайне непростая, тем более, когда за спиной нет крупной классической студии.

Ведь и техника тех лет для картины найдена. И форма более-менее прилично выглядящая пошита. И все эти усилия выливаются в очередные антисоветские помои. Ну как же так?

Ну ладно, бывают разные режиссёры. К нынешним у меня и вопросов нет, откуда им взять что мастерство, что правильное строение мозгов в голове.

Но Геворкян не мальчик. Такой взгляд на подвиги наших предков крайне и крайне странен. Он ещё и преподаёт молодёжи как кино снимать! Вот послушайте, он приехал из Армении не так давно:

«Я вернулся в 2009 году в Санкт-Петербург, где начал преподавать в Институте кино и телевидения, был мастером режиссёрских курсов. Преподавание - это неплохо, но я понял, что надо возвращаться в строй. Я забыл всё своё кинематографическое прошлое и сказал себе: Начинай с чистого листа».

А страшнее всего когда режиссёр ударяется в философию. Не мне судить незнакомого дяденьку сильно старше меня. Его жизнь и его убеждения, но зачем он нам на экраны своих тараканов тащит?

Вас не насторожили рассказы про русских, которые в одиночку победили весь мир? Пожалуйста, новая порция известной идеологии от режиссёра:

«У России должна быть мощная, уникальная идеология. Ведь мы имеем такое количество этнокультур, языков, национальностей. При этом у разных этносов разное понимание Родины, Отечества, себя самих. Чем это всё объединять? Я это сформулировал для себя очень простой формулой:

Государство - семья, государство - крепость».

Какие красивые слова, правда? Прям хочется сразу взяться за винтовку! Только слова эти придумал не совсем режиссёр Геворкян.

Я убеждён, он ничего не хотел плохого. Просто говорит то, что от него ждут. Чтобы добавили денежек на съёмки. Патриотичное что-нибудь такое, объединяющее!

Но что Вы хотите от режиссёра? Вот он снимает про Великую Отечественную, он по-Вашему должен хоть одну книжку про ту эпоху прочесть? Хотя бы учебник? Зачем? Это только мешает творчеству.

Потому что в учебнике слова про государство-семью и крепость уже есть. Вот послушайте:

«Самая маленькая ячейка общества - это семья, объединение людей, связанных узами крови. Семья вырастает в родню, родня в клан, а клан в народ. Народ - это почва, семья - сад, а ребенок - растение…

Большой мир строится на малом: мужчина проявляет мужество на поле боя, женщина же самоутверждается в самоотдаче, в страдании и в работе».

Сказано в городе Нюрнберге с трибуны в 1934 году. Сами догадаетесь как звали оратора? Такой со смешными усиками и спадающей на лоб чёлкой.

Да, я горячо осуждаю фашизм и любые проявления национализма. Куда это привело всю планету в сороковые напоминать не надо. Но как браться снимать кино о Великой Отечественной, когда в голове явственно бродит закваска из Нюрнберга. И не трибунала 1946 года, а ровно наоборот – речей 1934-го. Для меня загадка.

Нет, я вовсе не обвиняю режиссёра в симпатиях к фашизму. Лично не знаком и возводить напраслину было бы несправедливо.

Я совсем про другое. Когда у создателя в голове мешанина из антисоветских мифов Солженицына, «окопной правды» Астафьева, мерзеньких мемуаров Никулина и Рабичева – как у него может получиться хорошее кино?

Из гнилых яблок не сварить вкусного компота. И при всём труде съёмочной команды не сделать хорошего кино о подвиге наших предков, если в головах разброд.

Да Вы текст Твардовского откройте, он уже всё написал. И написал гениально. И снимите по нему, ничего не придумывая.

«Жить без пищи можно сутки,

Можно больше, но порой

На войне одной минутки

Не прожить без прибаутки,

Шутки самой немудрой».

Да жарьте прямо абзацами из книги про бойца с экрана. И то лучше получится. В своё время Франко Дзефирелли не стал изобретать, открыл томик Шекспира и дал артистам читать. Ничего не выдумывая.

Гениальная «Ромео и Джульетта» получилась. А могли бы взять на Ромео простого слесаря из деревни под Миланом. А Джульетта чтобы была злобной старухой. Вот бы кино заиграло!

Кстати, Геворкян именно на итальянский кинематограф ссылается. Мол, Мастрояни тоже «непрофессионал» был. Так Вы снимите хоть на ноготь так же талантливо! А потом эксперименты над Днем Победы ставьте.

Режиссёр Геворкян твёрдо намерен к девятому мая свою чудо-картину выпустить. Что ж, не стану желать ему удачи. Как он там говорил журналисту?

«Я монстр, я чудовище в этом смысле. Я вне возраста. Я люблю своё дело».

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https://dzen.ru/a/Z7rrghtdjTyu5Rvl

Источник

https://dzen.ru/a/Z7rrghtdjTyu5Rvl

Ярослав Бушмицкий

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https://dzen.ru/a/Z7rrghtdjTyu5Rvl

https://dzen.ru/a/Z7rrghtdjTyu5Rvl