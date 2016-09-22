И чем не Европа?

13 сентября 2016 года в Калужской области открыли второй в России экодук — мост над автодорогой для перехода животных. Экодук шириной 52 метра открыт на 170-м километре автомобильной дороги М-3 в рамках реализации проекта по реконструкции трассы на участке со 124 по 194 км. Первый экодук в формате тоннеля был открыт в марте 2016 года в Приморском крае, в национальном парке «Земля леопарда». В торжественном открытии экодука в Калужской области приняли участие Министр природных ресурсов и экологии, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Министр транспорта РФ, губернатор Калужской области, глава государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Экодуки — специальные переходы для животных, инженерные сооружения, которые позволяют диким животным безопасно преодолевать линейные объекты. Для крупных или стадных животных экодуки выполняются в виде мостов и виадуков, для амфибий — в виде тоннелей, для мелких млекопитающих, таких как выдры и ежи — в виде тоннелей и водопропускных труб.

Экодук в Калужской области начали сооружать в ходе реконструкции многокилометрового участка федеральной дороги М3 «Украина» в Калужской области на 170-м километре. Его длина 33 метра, ширина - 52 метра. Сверху сооружение оборудовали шумозащитным экраном, чтобы шум проезжающего транзитного автотранспорта не пугал животных. Внутри моста создан почвенно-растительный слой толщиной 80 сантиметров, высажены деревья и кустарники. Это первое в России подобное сооружение, позволяющее не нарушать традиционных миграционных путей животных и сохранить их поголовье.

Биологи утверждают, что создание экодука на трассе М-3 «Украина» в Калужской области окажет решающее влияние, в первую очередь, на крупных копытных животных, в частности, на популяцию лосей, обитающих в калужских лесах. Строительство экодуков предусмотрено требованиями по предупреждению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997. В соответствии с документом, опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции должны ограждаться устройствами со специальными проходами.

http://sdelanounas.ru/blogs/83308/?pid=827233

«Монди СЛПК» в Республике Коми запустил третью очередь лесопитомника На лесопитомнике АО «Монди СЛПК», расположенном в Сысольском районе, состоялся запуск третьей очереди реализации проекта по выращиванию сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.

В рамках третьего этапа на лесопитомнике были построены холодильник для хранения сеянцев, ангар, две теплицы, административное здание, две площадки доращивания, насосная станция, были модернизированы электросети, водопроводные сети и закупили новую посевную, упаковочную линии и линию дезинфекции кассет под сеянцы.

Говоря о будущем развитии питомника, Р. Куликов отметил, что предприятие готово выйти на объем производства до 12 миллионов сеянцев в год, но при этом должно быть понимание с республикой — куда реализовать посадочный материал. Самому Монди для проведения лесовосстановительных работ достаточно трех миллионов.

Пока компания вынуждена приобретать семена ели и сосны в Архангельской области, но готовы брать семена и у местных компаний, если они будут соответствовать качеству. Предприятие снимает урожай сеянцев два раза в год. Сеянцам до помещения их на постоянное место жительства требуется закалка. Для этого на лесопитомнике построена морозильная камера, что также является ноу-хау для России.

В этом году в холодильнике будут зимовать два миллиона сеянцев. Нужно учитывать все риски. Например, в таких условиях сеянцы должны храниться не дольше пяти месяцев, иначе, почувствовав природную весну, растение начнет расти и замерзнет. Поэтому в камеру сеянцы поместят в конце ноября, а до конца мая их необходимо реализовать. За восемь лет в проект по строительству современного предприятия по выращиванию сеянцев было вложено 350 миллионов рублей. И на сегодня он является единственным питомником с таким большим объемом инвестиций. В компании уверены, что инвестиции себя оправдают, так как по качеству продукция серьезно опережает конкурентов, выходящих на рынок в других регионах. Взять хотя бы один показатель по выживаемости — у Монди СЛПК выживаемость составляет более 95%. Следовательно, не нужно тратить ресурсы на проведение дополнительных работ по подсадке материала. «Многие думают, что самое важное для комбината — это прибыль. Конечно, прибыль важна, но еще важнее — устойчивое развитие компании и территории. А это означает необходимость заниматься вопросами экологии и лесовосстановления. Поэтому мы построили шесть теплиц и у нас есть планы по дальнейшему развитию лесопитомника, — заметил руководитель компании. — Мы способны обеспечить 70-80% от потребности республики в сеянцах сосны и ели. Спасибо всем, кто поддерживал наш проект, кто здесь работал, кто проектировал и кто думает о будущем».

http://sdelanounas.ru/blogs/83236/#cut

На Байкале установили станцию глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод