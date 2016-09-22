И чем не Европа?

В Калужской области открыли экодук
13 сентября 2016 года в Калужской области открыли второй в России экодук — мост над автодорогой для перехода животных. Экодук шириной 52 метра открыт на 170-м километре автомобильной дороги М-3 в рамках реализации проекта по реконструкции трассы на участке со 124 по 194 км. Первый экодук в формате тоннеля был открыт в марте 2016 года в Приморском крае, в национальном парке «Земля леопарда».В торжественном открытии экодука в Калужской области приняли участие Министр природных ресурсов и экологии, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Министр транспорта РФ, губернатор Калужской области, глава государственной компании «Российские автомобильные дороги».
Экодуки — специальные переходы для животных, инженерные сооружения, которые позволяют диким животным безопасно преодолевать линейные объекты. Для крупных или стадных животных экодуки выполняются в виде мостов и виадуков, для амфибий — в виде тоннелей, для мелких млекопитающих, таких как выдры и ежи — в виде тоннелей и водопропускных труб.
Экодук в Калужской области начали сооружать в ходе реконструкции многокилометрового участка федеральной дороги М3 «Украина» в Калужской области на 170-м километре. Его длина 33 метра, ширина - 52 метра. Сверху сооружение оборудовали шумозащитным экраном, чтобы шум проезжающего транзитного автотранспорта не пугал животных. Внутри моста создан почвенно-растительный слой толщиной 80 сантиметров, высажены деревья и кустарники. Это первое в России подобное сооружение, позволяющее не нарушать традиционных миграционных путей животных и сохранить их поголовье.
Биологи утверждают, что создание экодука на трассе М-3 «Украина» в Калужской области окажет решающее влияние, в первую очередь, на крупных копытных животных, в частности, на популяцию лосей, обитающих в калужских лесах.Строительство экодуков предусмотрено требованиями по предупреждению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997. В соответствии с документом, опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции должны ограждаться устройствами со специальными проходами.
http://sdelanounas.ru/blogs/83308/?pid=827233
«Монди СЛПК» в Республике Коми запустил третью очередь лесопитомникаНа лесопитомнике АО «Монди СЛПК», расположенном в Сысольском районе, состоялся запуск третьей очереди реализации проекта по выращиванию сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.
В рамках третьего этапа на лесопитомнике были построены холодильник для хранения сеянцев, ангар, две теплицы, административное здание, две площадки доращивания, насосная станция, были модернизированы электросети, водопроводные сети и закупили новую посевную, упаковочную линии и линию дезинфекции кассет под сеянцы.
Говоря о будущем развитии питомника, Р. Куликов отметил, что предприятие готово выйти на объем производства до 12 миллионов сеянцев в год, но при этом должно быть понимание с республикой — куда реализовать посадочный материал. Самому Монди для проведения лесовосстановительных работ достаточно трех миллионов.
Пока компания вынуждена приобретать семена ели и сосны в Архангельской области, но готовы брать семена и у местных компаний, если они будут соответствовать качеству.Предприятие снимает урожай сеянцев два раза в год. Сеянцам до помещения их на постоянное место жительства требуется закалка. Для этого на лесопитомнике построена морозильная камера, что также является ноу-хау для России.
В этом году в холодильнике будут зимовать два миллиона сеянцев. Нужно учитывать все риски. Например, в таких условиях сеянцы должны храниться не дольше пяти месяцев, иначе, почувствовав природную весну, растение начнет расти и замерзнет. Поэтому в камеру сеянцы поместят в конце ноября, а до конца мая их необходимо реализовать.За восемь лет в проект по строительству современного предприятия по выращиванию сеянцев было вложено 350 миллионов рублей. И на сегодня он является единственным питомником с таким большим объемом инвестиций. В компании уверены, что инвестиции себя оправдают, так как по качеству продукция серьезно опережает конкурентов, выходящих на рынок в других регионах. Взять хотя бы один показатель по выживаемости — у Монди СЛПК выживаемость составляет более 95%. Следовательно, не нужно тратить ресурсы на проведение дополнительных работ по подсадке материала.«Многие думают, что самое важное для комбината — это прибыль. Конечно, прибыль важна, но еще важнее — устойчивое развитие компании и территории. А это означает необходимость заниматься вопросами экологии и лесовосстановления. Поэтому мы построили шесть теплиц и у нас есть планы по дальнейшему развитию лесопитомника, — заметил руководитель компании. — Мы способны обеспечить 70-80% от потребности республики в сеянцах сосны и ели. Спасибо всем, кто поддерживал наш проект, кто здесь работал, кто проектировал и кто думает о будущем».
http://sdelanounas.ru/blogs/83236/#cut
На Байкале установили станцию глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
На острове Ольхон на территории Островного лесничества Прибайкальского национального парка запущена первая на Байкале станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод AltaBio. На выходе из очистной станции поступает технически чистая вода, которая затем поступает в грунт, а после и в озеро Байкал.Станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод AltaBio на о. Ольхон
Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие в озеро, могут наносит ущерб качеству байкальской воды.Поэтому, для предотвращения загрязнения вод озера бытовыми стоками «Заповедное Прибайкалье» в рамках федеральной целевой программы устанавливает очистные сооружения на четырех объектах Прибайкальского нацпарка. Вода, получаемая на выходе из станций очистки, по санитарно-химическим показателям в полной мере соответствует установленным санитарным и гигиеническим требованиям. Значение pH очищенной воды колеблется в диапазоне 6.5 — 8.5, и в ней отсутствуют загрязнители, включая яйца гельминтов, кишечную палочку и вирусы.В очереди на установку и запуск еще 3 станции в зданиях лесничеств национального парка в п. Большое Голоустное, Бульгудейка и Листвянка, где расположены офисы сотрудников национального парка и места размещения туристов и волонтеров. Благодаря установке очистных сооружений загрязнение озера Байкал сводится к минимуму, а бытовые условия для сотрудников и гостей Прибайкальского национального парка улучшаются.
http://sdelanounas.ru/blogs/80546/
В Клязьму выпустили 47 тысяч мальков стерлядиЗарыбление Клязьмы стерлядью проходит в счет компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам «Владупрдором» при строительстве мостов, прокладке трубопроводов. По словам Алексея Кондрашова, нормальная приживаемость рыбы — более 30%. Мальков выпускают из контейнеров, в которых поддерживался специальный температурный режим +17 градусов. Температура в Клязьме в это время года 17,5 градусов.
47 тысяч мальков для «Владимиравтодора» обошлись почти в два миллиона рублей. По словам Анатолия Лебедева, работа по восстановлению водных ресурсов в 33-м регионе будет продолжена.
Специальные контейнеры, установленные на этой грузовой «Скании», стали временным домом для 47 тысяч мальков стерляди. В дороге из Москвы до Владимира рыбки провели несколько часов. И вот долгожданный момент — мальков выпускают в Клязьму. Правда, прежде идет пересчет всей рыбы. Вручную. Сначала взвешивают пустое ведро. Потом добавляют в него воду. И, наконец, рыбу. В конечном итоге в одном ведре — 141 малек. Всего 335 ведер стерляди!
— В этом году и в прошлом году мы рыбу вообще не выпускали. В этом году мы выпускаем такое количество рыбы впервые. Надеюсь, что это будет регулярно, потому что в 2013 и 2014 году такие выпуски производились и в Клязьму, и в Оку. Зарыблялись сазаном и точно так же стерлядью. Рыба у нас из организации «Селект центр». Там была заложена икра, малек был подращен и доставлен к нам в количестве 47 тысяч штук. Рыба приживется однозначно. Потому что икра закладывается с учетом климатических условий. Она акклиматизировалась и выращивалась специально для средней полосы России, — говорит Алексей Карташов, начальник отдела госконтроля и охраны водных ресурсов по Владимирской области.
http://sdelanounas.ru/blogs/82881/
В Ростовской области на территории областных заказников выпустили 1000 птенцов фазана
В областные заказники «Горненский» и «Левобережный» выпустили 1000 птенцов фазана (600 и 400 соответственно). Основная цель расселения фазанов в естественную среду обитания на территориях областных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — воспроизводство популяции и сохранение биоразнообразия региона. Фазан относится к охотничьим видам, но на территории заказников любая охота запрещена. Примечательно и то, что птенцы выращены здесь же, в фазанарии заказника «Левобережный», закупать птенцов на стороне не приходится. Все работы по воспроизводству на территории областных ООПТ финансируются из областного бюджета. До конца этого года за счет средств областного бюджета планируется пополнить численность представителей донской фауны на территории ООПТ. Осенью в естественную среду обитания будут выпущены олени, верблюды и муфлоны. Кроме того, на территории областного заказника «Горненский» будут обустроены вольеры для краснокнижных видов птиц — орлана-белохвоста и филина. Развивается и инфраструктура заказника областного значения «Горненский», который включен в список объектов, рекомендованных к посещению туристами в период проведения ЧМ — 2018.
http://sdelanounas.ru/blogs/82345/
На Кавказе впервые выпустили в дикую природу переднеазиатских леопардовПереднеазиатские леопарды в пятницу впервые выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника.
Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали два самца Ахун и Килли, а также самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи. Они уже достигли половой зрелости и прошли специальную подготовку. На них надели спутниковые ошейники, которые позволят получать информацию об их местонахождении после выпуска. Кроме того, в районе выпуска установлены 24 фотоловушки.
По словам руководителя центра восстановления леопарда Умара Семенова, место для выпуска зверей было тщательно подобрано с учетом удаленности от населенных пунктов и насыщенности другими животными, на которых леопард будет охотиться. Однако природа таит много опасностей для «новоселов»: незнакомые скальные участки, животные, с которыми раньше леопард не сталкивался и может вступить схватку, не оценив свои силы. В первую очередь молодым зверям необходимо научиться принимать решения.
«Мы надеемся на удивительную экологическую пластичность этого вида. Все, что от нас зависело, мы сделали: натренировать его охотиться, избегать человека. Все кошки, которые будут сегодня выпускаться, прошли многие тесты и прекрасно сдали свой ЕГЭ», — пояснил Семенов. После выпуска леопардов специальная группа мониторинга продолжит контролировать состояние особей в дикой природе, в том числе будет следить за дальнейшим размножением леопардов.
Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий вид.
Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).
http://sdelanounas.ru/blogs/80492/
И что ещё очень порадовало: на сайте появился телеканал "Страна", который можно смотреть он-лайн по ссылке:
http://sdelanounas.ru/stranatv/
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