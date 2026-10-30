Тыква. Несколько рецептов её приготовления

О вкусах не приходится спорить. Сколько народов проживает на Земном шаре, столько и вкусов, и мнений. Не сотни, а десятки тысяч блюд за всю историю создали люди, живущие на Земле. О еде написано много книг, если и захочется их перечитать, то не хватит жизни. История развития человечества от древнейших времен до наших дней знала невиданные взлеты и падения поварского искусства.

На наших столах за эти годы появилось много новых блюд. Мы чаще стали употреблять в пищу экзотические фрукты и овощи, рыбу, мидии. На наших столах все реже и реже появляются капуста, помидоры, свекла, морковь, тыква.

Более 5-8 тысяч лет назад тыкву активно выращивали. Её завезли в Европу из Южной Америки. Тыква быстро заняла одно из первых мест как в кулинарии, так и в медицине. Тыква содержит каротин, поступая в организм, он превращается в витамин A, который особенно полезен для зрения, а также является мощным антиоксидантом.

В семенах тыквы содержатся микроэлементы. Например, по содержанию цинка тыквенные семечки входят в тройку лидеров. Тыква считается идеальным диетическим продуктом. Она не содержит крахмал, холестерин. В тыкве мало сахара, но много клетчатки, которая очень полезна для организма. Этот овощ снижает аппетит за счет клетчатки и пищевых волокон, нормализует обмен веществ. Поэтому диетологи включают ее в рацион диетического питания.

Тыква обладает желчегонным действием, поэтому небольшое количество полезно для людей с застойными явлениями и запорами, болезнями печени, почек, желчного пузыря. В мякоти тыквы содержится большое количество калия, снижающего риск сердечнососудистых заболеваний и укрепляющего стенки сосудов.

Тыкву полезно употреблять в пищу людям, страдающих атеросклерозом и повышенным давлением. Из тыквы готовят соки, каши, супы. Её варят, запекают, маринуют. Она в любом виде хороша.

Польза

Богатый состав. В тыкве есть бета-каротин (который в организме превращается в витамин А), витамины C, E, K, группы B, а также минералы: калий, магний, железо, цинк.

В тыкве есть бета-каротин (который в организме превращается в витамин А), витамины C, E, K, группы B, а также минералы: калий, магний, железо, цинк. Поддержка зрения. Бета-каротин, лютеин и зеаксантин помогают защищать сетчатку от окислительного стресса, в том числе от воздействия синего света, и снижают риск возрастных изменений глаз.

Бета-каротин, лютеин и зеаксантин помогают защищать сетчатку от окислительного стресса, в том числе от воздействия синего света, и снижают риск возрастных изменений глаз. Укрепление иммунитета. Комплекс витаминов (А, С, Е) и антиоксидантов помогает организму эффективнее противостоять инфекциям.

Комплекс витаминов (А, С, Е) и антиоксидантов помогает организму эффективнее противостоять инфекциям. Польза для кожи. Витамин А поддерживает целостность слизистых оболочек, а витамин С участвует в синтезе коллагена, который отвечает за упругость кожи.

Витамин А поддерживает целостность слизистых оболочек, а витамин С участвует в синтезе коллагена, который отвечает за упругость кожи. Улучшение пищеварения. Клетчатка стимулирует работу кишечника, создаёт чувство сытости (что полезно при контроле веса) и помогает снижать уровень «плохого» холестерина.

Клетчатка стимулирует работу кишечника, создаёт чувство сытости (что полезно при контроле веса) и помогает снижать уровень «плохого» холестерина. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Калий и магний способствуют нормализации артериального давления и улучшают работу сосудов.

Калий и магний способствуют нормализации артериального давления и улучшают работу сосудов. Польза при беременности. Фолиевая кислота в составе важна для нормального развития плода и участвует в процессах кроветворения.

Фолиевая кислота в составе важна для нормального развития плода и участвует в процессах кроветворения. Антиоксидантная защита. Помимо бета-каротина, в тыкве есть и другие соединения (альфа-каротин, бета-криптоксантин), которые помогают нейтрализовать свободные радикалы. Подробнее о разнице между альфа-каротином и бета-каротином можо прочитать здесь.

Вред и ограничения

Аллергия. Хотя аллергия на тыкву встречается нечасто, она возможна. При индивидуальной непереносимости могут появиться кожные реакции (зуд, крапивница), отёк или дискомфорт в ЖКТ.

Хотя аллергия на тыкву встречается нечасто, она возможна. При индивидуальной непереносимости могут появиться кожные реакции (зуд, крапивница), отёк или дискомфорт в ЖКТ. Проблемы с ЖКТ в период обострения. Тыква может раздражать слизистую, поэтому её стоит временно исключить при гастрите (особенно с повышенной кислотностью), язвенной болезни, колите, панкреатите.

Тыква может раздражать слизистую, поэтому её стоит временно исключить при гастрите (особенно с повышенной кислотностью), язвенной болезни, колите, панкреатите. Заболевания почек. Из-за высокого содержания калия тыкву следует ограничить при почечной недостаточности.

Из-за высокого содержания калия тыкву следует ограничить при почечной недостаточности. Сахарный диабет. Приготовленная тыква имеет средний или высокий гликемический индекс, поэтому людям с диабетом нужно контролировать порции и следить за уровнем глюкозы.

Приготовленная тыква имеет средний или высокий гликемический индекс, поэтому людям с диабетом нужно контролировать порции и следить за уровнем глюкозы. Камни в желчном пузыре. Тыква обладает желчегонным действием, и это может спровоцировать движение камней.

Тыква обладает желчегонным действием, и это может спровоцировать движение камней. Чрезмерное употребление. Может вызвать слабительный эффект. Также при очень большом количестве тыквы, которая богата бета-каротином, кожа (особенно на ладонях и стопах) может приобрести желтовато-оранжевый оттенок (каротинодермия) — это доброкачественное состояние, при котором кожа приобретает желтоватый или оранжево-жёлтый оттенок из-за накопления в её роговом слое каротиноидов — пигментов, которые содержатся в овощах и фруктах, которое проходит после нормализации рациона.

Может вызвать слабительный эффект. Также при очень большом количестве тыквы, которая богата бета-каротином, кожа (особенно на ладонях и стопах) может приобрести желтовато-оранжевый оттенок (каротинодермия) — это доброкачественное состояние, при котором кожа приобретает желтоватый или оранжево-жёлтый оттенок из-за накопления в её роговом слое каротиноидов — пигментов, которые содержатся в овощах и фруктах, которое проходит после нормализации рациона. Сырая тыква. У некоторых людей она хуже переваривается, что может привести к вздутию, тяжести в желудке. Особенно осторожно стоит давать её маленьким детям и пожилым.

У некоторых людей она хуже переваривается, что может привести к вздутию, тяжести в желудке. Особенно осторожно стоит давать её маленьким детям и пожилым. Тыквенные семечки. Они очень калорийны и содержат много жиров. Диетологи рекомендуют ограничиться примерно 30 г в день. Также важно чистить семечки от твёрдой кожуры — она не переваривается и может травмировать слизистую.

Практические советы

Для здорового взрослого человека безопасной считается порция примерно 200–300 г термически обработанной мякоти в день. Детям порцию уменьшают и предлагают тыкву не чаще трёх раз в неделю.

Чтобы лучше усваивались жирорастворимые вещества (например, тот же бета-каротин), ешьте тыкву вместе с продуктами, содержащими растительные жиры (оливковое масло, зелень).

При первом знакомстве с продуктом начните с небольшого количества.

Слева «Крошка», справа «Парижанка» или «Парижская»

Среди многочисленного семейства тыквенных культур, я отдаю предпочтение таким сортам, как «Крошка» и «Парижанка». Эти сорта долго хранятся, содержат мало воды, сладкие. Из этих сортов очень вкусный получается сок, каша. Предлагаю вашему вниманию несколько рецептов из тыквы. Они простые в приготовлении, вкусные и полезные, от аромата просто слюнки текут.

Тыква в маринаде

Тыква в маринаде — отличная закуска: кусочки пропитываются кисло-сладким вкусом с пряными нотками. Её можно есть сразу или заготовить на зиму.

Ингредиенты

Тыква – 500 г.

1 стакан 6 % уксуса, разбавленного наполовину кипяченой водой.

Корица – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Гвоздика – 5 горошин.

Приготовление

Специи сварить в растворе уксуса с сахаром. Тыкву очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками В кипящие специи добавить кубики тыквы Довести до кипения и варить на слабом огне до тех пор, пока тыква не станет прозрачной.

Тыква жареная

Жареная тыква — простое, быстрое и очень вкусное блюдо. При обжаривании она приобретает аппетитную карамельную корочку, а внутри остаётся нежной и сочной. Это отличный гарнир к мясу или самостоятельное вегетарианское блюдо.

Ингредиенты

Тыква – 500 г.

Мука – 2 ст. ложки.

Соль - по вкусу.

Масло сливочное – 50 г.

Приготовление

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими ломтиками, посолить, обвалять в муке. Сковороду разогреть, положить сливочное масло. Тыкву обжарить на хорошо разогретой сковороде до полной готовности. По истечении времени тыкву снять с огня, уложить на блюдо. К тыкве можно подать сметану и растопленное сливочное масло.

Тыква под молочным соусом

Тыква под молочным соусом — это нежное, слегка сладковатое блюдо, которое можно подать как самостоятельное, на завтрак или лёгкий ужин, а также в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты

Тыква – 1 кг.

Молоко – 1 стакан.

Мука – 1 ст. ложка.

Сахар - по вкусу.

Сухари – 2 чайные ложки.

Сливочное масло – 100 г.

Приготовление

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать ломтиками. Сковороду поставить на огонь, добавить масло. Уложить ломтики тыквы и обжарить на слабом огне. Приготовить молочный соус. Вылить в сотейник молоко, добавить муку, сахар и взбить венчиком до однородной массы. Растопить сливочное масло и добавить в сотейник с молоком. Соус должен быть средней густоты. Ломтики тыквы уложить в глубокую сковороду. Залить молочным соусом, посыпать сухарями, добавить оставшееся сливочное масло и поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов до полной готовности 15-20 минут.

Каша из тыквы с рисом

Даже если вы не любите тыкву, то в этом рецепте вы откроете для себя ее вкусовые качества. Вкусная, сытная и аппетитная каша из риса с добавлением тыквы понравится не только взрослым, но и детям.

Ингредиенты

Тыква - 500 г.

Рис – 100 г. (0,5 стакана).

Соль – по вкусу.

Сахар -1/3 стакана.

Сливочное масло – 50 г.

Молоко – 300 мл.

Вода – 100 мл.

Приготовление

Тыкву очистить от семян и кожуры, нарезать небольшими ломтиками. Сложить в кастрюлю. Рис промыть в поточной воде, насыпать на тыкву и равномерно распределить его по всей поверхности тыквы. Молоко смешать с водой и довести до кипения. Добавить соль, сахар, сливочное масло. Все перемешать. Залить кипяченым молоком тыкву с рисом. Накрыть крышкой и на слабом огне довести до кипения. Приоткрыть крышку, чтобы молоко «не убежало». Варить до полной готовности риса 25-30 минут.

Каша почти готова. Её нужно хорошо перемешать. Раздавить ложкой кусочки тыквы. Они легко разминаются. Каша становится однородной. Еще раз хорошо перемешать.

Салат из тыквы с яблоком «Маргарита»

Это лёгкое и полезное блюдо, где нежная сырая тыква гармонично сочетается с хрустящим яблоком и пикантной заправкой.

Ингредиенты

Тыква – 250 г.

Яблоко – 250 г.

Хрен – 20 г.

Морковь -1 шт.

Лимон – 1 шт.

Сахар – по вкусу.

Зелень - кинза, мята.

Приготовление

Тыкву очистить от кожуры и семян. Натереть на крупной терке. Яблоки очистить, удалить сердцевину. Натереть на крупной терке. Морковь очистить от кожуры. Натереть на крупной терке. Хрен хорошо вымыть. Натереть на мелкой терке. Лимон вымыть. Вместе с цедрой натереть на крупной терке. Все ингредиенты выложить в салатник и тщательно перемешать. Украсить веточкой кинзы, мяты, базилика.

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