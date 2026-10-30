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Мы из Советского Союза

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Тыква. Несколько рецептов её приготовления

Тыква

О вкусах не приходится спорить. Сколько народов проживает на Земном шаре, столько и вкусов, и мнений. Не сотни, а десятки тысяч блюд за всю историю создали люди, живущие на Земле. О еде написано много книг, если и захочется их перечитать, то не хватит жизни. История развития человечества от древнейших времен до наших дней знала невиданные взлеты и падения поварского искусства.

На наших столах за эти годы появилось много новых блюд. Мы чаще стали употреблять в пищу экзотические фрукты и овощи, рыбу, мидии. На наших столах все реже и реже появляются капуста, помидоры, свекла, морковь, тыква.

Более 5-8 тысяч лет назад тыкву активно выращивали. Её завезли в Европу из Южной Америки. Тыква быстро заняла одно из первых мест как в кулинарии, так и в медицине. Тыква содержит каротин, поступая в организм, он превращается в витамин A, который особенно полезен для зрения, а также является мощным антиоксидантом.

В семенах тыквы содержатся микроэлементы. Например, по содержанию цинка тыквенные семечки входят в тройку лидеров. Тыква считается идеальным диетическим продуктом. Она не содержит крахмал, холестерин. В тыкве мало сахара, но много клетчатки, которая очень полезна для организма. Этот овощ снижает аппетит за счет клетчатки и пищевых волокон, нормализует обмен веществ. Поэтому диетологи включают ее в рацион диетического питания.

Тыква обладает желчегонным действием, поэтому небольшое количество полезно для людей с застойными явлениями и запорами, болезнями печени, почек, желчного пузыря. В мякоти тыквы содержится большое количество калия, снижающего риск сердечнососудистых заболеваний и укрепляющего стенки сосудов.

Тыкву полезно употреблять в пищу людям, страдающих атеросклерозом и повышенным давлением. Из тыквы готовят соки, каши, супы. Её варят, запекают, маринуют. Она в любом виде хороша.

Польза

  • Богатый состав. В тыкве есть бета-каротин (который в организме превращается в витамин А), витамины C, E, K, группы B, а также минералы: калий, магний, железо, цинк.
  • Поддержка зрения. Бета-каротин, лютеин и зеаксантин помогают защищать сетчатку от окислительного стресса, в том числе от воздействия синего света, и снижают риск возрастных изменений глаз.
  • Укрепление иммунитета. Комплекс витаминов (А, С, Е) и антиоксидантов помогает организму эффективнее противостоять инфекциям.
  • Польза для кожи. Витамин А поддерживает целостность слизистых оболочек, а витамин С участвует в синтезе коллагена, который отвечает за упругость кожи.
  • Улучшение пищеварения. Клетчатка стимулирует работу кишечника, создаёт чувство сытости (что полезно при контроле веса) и помогает снижать уровень «плохого» холестерина.
  • Поддержка сердечно-сосудистой системы. Калий и магний способствуют нормализации артериального давления и улучшают работу сосудов.
  • Польза при беременности. Фолиевая кислота в составе важна для нормального развития плода и участвует в процессах кроветворения.
  • Антиоксидантная защита. Помимо бета-каротина, в тыкве есть и другие соединения (альфа-каротин, бета-криптоксантин), которые помогают нейтрализовать свободные радикалы. Подробнее о разнице между альфа-каротином и бета-каротином можо прочитать здесь.

Вред и ограничения

  • Аллергия. Хотя аллергия на тыкву встречается нечасто, она возможна. При индивидуальной непереносимости могут появиться кожные реакции (зуд, крапивница), отёк или дискомфорт в ЖКТ.
  • Проблемы с ЖКТ в период обострения. Тыква может раздражать слизистую, поэтому её стоит временно исключить при гастрите (особенно с повышенной кислотностью), язвенной болезни, колите, панкреатите.
  • Заболевания почек. Из-за высокого содержания калия тыкву следует ограничить при почечной недостаточности.
  • Сахарный диабет. Приготовленная тыква имеет средний или высокий гликемический индекс, поэтому людям с диабетом нужно контролировать порции и следить за уровнем глюкозы.
  • Камни в желчном пузыре. Тыква обладает желчегонным действием, и это может спровоцировать движение камней.
  • Чрезмерное употребление. Может вызвать слабительный эффект. Также при очень большом количестве тыквы, которая богата бета-каротином, кожа (особенно на ладонях и стопах) может приобрести желтовато-оранжевый оттенок (каротинодермия) — это доброкачественное состояние, при котором кожа приобретает желтоватый или оранжево-жёлтый оттенок из-за накопления в её роговом слое каротиноидов — пигментов, которые содержатся в овощах и фруктах, которое проходит после нормализации рациона.
  • Сырая тыква. У некоторых людей она хуже переваривается, что может привести к вздутию, тяжести в желудке. Особенно осторожно стоит давать её маленьким детям и пожилым.
  • Тыквенные семечки. Они очень калорийны и содержат много жиров. Диетологи рекомендуют ограничиться примерно 30 г в день. Также важно чистить семечки от твёрдой кожуры — она не переваривается и может травмировать слизистую.

Практические советы

  • Для здорового взрослого человека безопасной считается порция примерно 200–300 г термически обработанной мякоти в день. Детям порцию уменьшают и предлагают тыкву не чаще трёх раз в неделю.
  • Чтобы лучше усваивались жирорастворимые вещества (например, тот же бета-каротин), ешьте тыкву вместе с продуктами, содержащими растительные жиры (оливковое масло, зелень).
  • При первом знакомстве с продуктом начните с небольшого количества.

Тыквы Крошка и Парижанка

Слева «Крошка», справа «Парижанка» или «Парижская»

Среди многочисленного семейства тыквенных культур, я отдаю предпочтение таким сортам, как «Крошка» и «Парижанка». Эти сорта долго хранятся, содержат мало воды, сладкие. Из этих сортов очень вкусный получается сок, каша. Предлагаю вашему вниманию несколько рецептов из тыквы. Они простые в приготовлении, вкусные и полезные, от аромата просто слюнки текут.

Тыква в маринаде

Тыква в маринаде

Тыква в маринаде — отличная закуска: кусочки пропитываются кисло-сладким вкусом с пряными нотками. Её можно есть сразу или заготовить на зиму.

Ингредиенты

  • Тыква – 500 г.
  • 1 стакан 6 % уксуса, разбавленного наполовину кипяченой водой.
  • Корица – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Гвоздика – 5 горошин.

Приготовление

  1. Специи сварить в растворе уксуса с сахаром.
  2. Тыкву очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками
  3. В кипящие специи добавить кубики тыквы
  4. Довести до кипения и варить на слабом огне до тех пор, пока тыква не станет прозрачной.

Тыква жареная

Жареная тыква

Жареная тыква — простое, быстрое и очень вкусное блюдо. При обжаривании она приобретает аппетитную карамельную корочку, а внутри остаётся нежной и сочной. Это отличный гарнир к мясу или самостоятельное вегетарианское блюдо.

Ингредиенты

  • Тыква – 500 г.
  • Мука – 2 ст. ложки.
  • Соль - по вкусу.
  • Масло сливочное – 50 г.

Приготовление

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими ломтиками, посолить, обвалять в муке.
  2. Сковороду разогреть, положить сливочное масло.
  3. Тыкву обжарить на хорошо разогретой сковороде до полной готовности.
  4. По истечении времени тыкву снять с огня, уложить на блюдо.
  5. К тыкве можно подать сметану и растопленное сливочное масло. 

Тыква под молочным соусом

Тыква под молочным соусом

Тыква под молочным соусом — это нежное, слегка сладковатое блюдо, которое можно подать как самостоятельное, на завтрак или лёгкий ужин, а также в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты

  • Тыква – 1 кг.
  • Молоко – 1 стакан.
  • Мука – 1 ст. ложка.
  • Сахар - по вкусу.
  • Сухари – 2 чайные ложки.
  • Сливочное масло – 100 г.

Приготовление

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать ломтиками.
  2. Сковороду поставить на огонь, добавить масло.
  3. Уложить ломтики тыквы и обжарить на слабом огне.
  4. Приготовить молочный соус.
  5. Вылить в сотейник молоко, добавить муку, сахар и взбить венчиком до однородной массы.
  6. Растопить сливочное масло и добавить в сотейник с молоком. Соус должен быть средней густоты.
  7. Ломтики тыквы уложить в глубокую сковороду. Залить молочным соусом, посыпать сухарями, добавить оставшееся сливочное масло и поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов до полной готовности 15-20 минут.

Каша из тыквы с рисом

Каша из тыквы с рисом

Даже если вы не любите тыкву, то в этом рецепте вы откроете для себя ее вкусовые качества. Вкусная, сытная и аппетитная каша из риса с добавлением тыквы понравится не только взрослым, но и детям.

Ингредиенты

  • Тыква - 500 г.
  • Рис – 100 г. (0,5 стакана).
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар -1/3 стакана.
  • Сливочное масло – 50 г.
  • Молоко – 300 мл.
  • Вода – 100 мл.

Приготовление

  1. Тыкву очистить от семян и кожуры, нарезать небольшими ломтиками. Сложить в кастрюлю.
  2. Рис промыть в поточной воде, насыпать на тыкву и равномерно распределить его по всей поверхности тыквы.
  3. Молоко смешать с водой и довести до кипения.
  4. Добавить соль, сахар, сливочное масло. Все перемешать.
  5. Залить кипяченым молоком тыкву с рисом.
  6. Накрыть крышкой и на слабом огне довести до кипения. Приоткрыть крышку, чтобы молоко «не убежало». Варить до полной готовности риса 25-30 минут.

Каша почти готова. Её нужно хорошо перемешать. Раздавить ложкой кусочки тыквы. Они легко разминаются. Каша становится однородной. Еще раз хорошо перемешать.

Салат из тыквы с яблоком «Маргарита»

Салат из тыквы с яблоком

Это лёгкое и полезное блюдо, где нежная сырая тыква гармонично сочетается с хрустящим яблоком и пикантной заправкой.

Ингредиенты

  • Тыква – 250 г.
  • Яблоко – 250 г.
  • Хрен – 20 г.
  • Морковь -1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар – по вкусу.
  • Зелень - кинза, мята.

Приготовление

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян. Натереть на крупной терке.
  2. Яблоки очистить, удалить сердцевину. Натереть на крупной терке.
  3. Морковь очистить от кожуры. Натереть на крупной терке.
  4. Хрен хорошо вымыть. Натереть на мелкой терке.
  5. Лимон вымыть. Вместе с цедрой натереть на крупной терке.
  6. Все ингредиенты выложить в салатник и тщательно перемешать. Украсить веточкой кинзы, мяты, базилика.

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тыква
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юлия Евсюкова
Юлия Евсюкова

Дорогие мои! Спасибо, что просмотрели рецепты о тыкве. Тыква замечательный универсальный продукт. Ёе можно просто сварить и кушать на завтрак, готовить начинку для пирожков, запекать, жарить. Все, что бы вы из неё не приготовили будет полезно и вкусно. Не даром тыкву ещё называют "Королевой осени".