Снеговики-снеговики... вот это я понимаю!

У большинства людей зима ассоциируется со снегом, вне зависимости от того, живёт человек в тёплом или холодном климате. Пока одни наслаждаются красотой снежинок или преобразившегося пейзажа, другие видят в выпавшем снеге уникальную возможность продемонстрировать свою творческую натуру.

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни лепил снеговика: есть что-то увлекательное в том, чтобы из лежащего на земле снега создать что-то конкретное. Правда, как и во многих вещах, в этом деле существуют те, у кого почти ничего не получается, а есть те, у кого получается круто! Мы уже смотрели на днях Снеговиков, но вот хочу предложить и такие работы. Twitter-пользователь, известный под ником @mokomoko_2015, который в обычное время года любит моделирование и косплей, зимой становится мастером по лепке снеговиков.

В зимнее время года он демонстрирует свой талант, создавая снежные скульптуры, вдохновлённые различными фэндомами, включая Покемонов и Гибли. Он лепит даже Годзилл! Давайте глянем.