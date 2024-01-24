Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Сегодня я хочу показать рисованные портреты работы Вадима Окладникова. Некоторые я выставляла раньше. Но перед уходом он мне отправил несколько своих работ, которые я не показывала. Не знаю, все ли их он успел передать... принялся за еще несколько работ, потому я и тянула, чтоб потом выставить все. Из последних работ у меня три портрета. Это Александр Бреус

Все темы, где есть портреты Александра Бреуса работы Вадима Окладникова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.10

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.71

Илья Тарасов.

Все темы, где есть портреты Ильи Тарасова работы Вадима Окладникова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.21

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.26

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Евгения Петрова нарисовал последним

Темы, где есть работы Вадима и рассказы о Евгении Петрове:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Наши защитники. Петров Евгений

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75

Напомню о предыдущих портретах.

Александр Попов

Еще Александр. Вадим считал его родным человеком. Именно с Саши Попова он стал делать портреты наших Героев.

Все темы с работами Вадима Окладникова о Герое Александре Попове:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.14

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.23

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Наши защитники. Александр Попов

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Замечательные работы 76

Гаджимагомедов Нермагомед

Вот тут есть еще работы Вадима, посвященные Нермагомеду, но это первые темы и без описания, которые я еще сделаю.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Герои Донбасса

Отец и сын Жоги

Воха, Жога Владимир

Артем Жога Захарченко Александр

Гиви, Толстых Михаил

Моторола, Павлов Арсен Деки, Деян Берич

Все рисованные портреты Вадим отправил с оказией на Донбасс Артему Жоге

Вот та группа, которая везла груз гуманитарной помощи в Спарту, с ней и были отправлены портреты, тоже в это подразделение, командиром которой на тот момент был Артем Жога. Насколько я знаю все работы теперь в музее.

И вот еще один портрет Ангельского полка. Но выполнен он не самим Вадимом Окладниковым, а по его шаблону, который он как-то отправил художникам, потому что к 9 мая не успевал выполнить все заказы. Теперь шаблон Ангельского полка есть у одного человека, который может выполнять работы, похожие на работы Вадима, но различия небольшие есть.

12 мая в ходе СВО на Украине погиб гв. Старший прапорщик Калинин Александр Владимирович.

Александр прошел три войны и имеет много наград, среди которых государственная награда «За отвагу». Более 18 лет служил в 331 полку. На спецоперацию ушел добровольцем. У него осталось 4 сына.

О времени и месте прощания пока информации нет.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким героя!…

Вечная память воину!…

https://vk.com/wall-157232463_744652

На костромском портале только короткое известие о гибели

https://kostroma.top24.news/obshestvo/12-maya-v-hode-svo-pog...

Кострома, как она есть

https://m.ok.ru/group/51577883132125/topic/154991233564125

Новости Костромы в ТГ:

Гвардии старший прапорщик прошел три войны

В зону проведения специальной операции Александр Калинин попал добровольцем. У погибшего множество наград, среди которых есть и государственная награда «За отвагу».Более восемнадцати лет Александр Владимирович служил в 331 полку. Дома у героя остались четыре сына.

«О времени и месте прощания пока информации нет», - сообщают в группе «Мы из Костромы» ВКонтакте.

https://t.me/top24_kostroma/4069

Краткая информация в КП

https://www.kostroma.kp.ru/online/news/5269887/

И это все по портретам. На костромском портале только короткое известие о гибелиКострома, как она естьНовости Костромы в ТГ:Гвардии старший прапорщик прошел три войныВ зону проведения специальной операции Александр Калинин попал добровольцем. У погибшего множество наград, среди которых есть и государственная награда «За отвагу».Более восемнадцати лет Александр Владимирович служил в 331 полку. Дома у героя остались четыре сына.«О времени и месте прощания пока информации нет», - сообщают в группе «Мы из Костромы» ВКонтакте.Краткая информация в КПИ это все по портретам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

26 декабря в Уральском гос.пед. университете прошла акция памяти нашего выпускника, Героя России Владимира Ласточкина, погибшего в Чечне. Ну а так, как 25 декабря была ещё одна дата - 44 года ввода войск в Афган, меня попросили спеть...

Геннадий Кунявский По случаю открытия персональной выставки В.Е. Ласточкину, который погиб в Чечне, музей Шурави в Екатеринбурге подготовил небольшой ролик о прошедшем событии и там есть песня Геннадия Кунявского в его исполнении

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-173867889_5161%2F523b3d7cc0efb37db6

Музей Донское разместил плакат наших Героев, среди которыхесть и те, кому посвящал свои работы и Вадим Окладников

Защитникам нашим спасибо за мирное небо,

За солнце, за радугу и за полеты Мечты!

За песни берез и за запах дурманящий хлеба!

За смех детворы, за покой, за любовь, за цветы

За все, что дает нам возможность без страха смеяться

И жить, просто так, без оглядки,

Мучений и слез.

За то что мы можем, в итоге,

ЛЮДЬМИ оставаться.

И верить в счастливое завтра

Всегда и всерьез.

автор Виктория Дорошенко.

https://ok.ru/profile/589763541011/statuses/156847685733139?utm_campaign=app_share

В чате МАМ Геннадий Кунявский напечатал свои стихи:

Ну а это, дорогие девчата, как всегда, на Ваш строгий суд... пока слова.. Если понравится, буду работать над музыкой...



Ангелы дети и Ангелы воины…

I

Шла из школы девочка домой,

Вдруг огонь и гром, в земле воронка…

Нет страшнее матери седой,

Воющей над трупиком ребенка.

Нелюди, уже который год

Жителей Донбасса убивают.

И аллея Ангелов растет,

И детишки в небо улетают…



Припев:

В небе звездочки ярко одна за другой загораются,

Они светят ночами на землю изрытую взрывами.

Может путь показать они воинам нашим пытаются,

И в раю ангелочки от этого станут счастливыми…



II

Шли две роты, окружая взвод,

Оборону нашу прорывая.

Но Бандера с НАТО не пройдет,

Их атаку жестко отражают.

Десантура русская стоит,

Хоть теряет командира взвода.

И старлей на небеса летит

Ангелом Российского народа!



Припев:

В небе звездочки ярко одна за другой загораются,

То в Бессмертном полку молодое идет пополнение.

Там бойцы СВО и Отечественной встречаются,

На земле заслужив славу вечную и уважение!



III

Видно такова судьба у нас,

Бить Россию многие ходили.

Был и Саласпилс и есть Донбасс,

Где детишек русских не щадили!

И за них мы до Берлина шли,

И, как деды, вновь дойдем до Львова!

Но не отдадим родной земли,

Здесь помочь нам Ангелы готовы!



Припев:

В небе звездочки ярко одна за другой загораются,

Это ангелы-воины, жизни отдав за Отечество,

С ангелочками-детками, болью Донбасса встречаются,

Чтобы вместе в раю от беды защищать человечество!



декабрь 2023 г.

Из чата МАМ:

- Здравствуйте. Сегодня было открытие пилона с именем моего мужа у памятника погибшим в боевых действиях - написала жена погибшего Героя. Памятник расположен в Нижнем Тагиле и был посвящен воинам афганцам. На Урале открыли пилоны с именами погибших в зоне СВО. Их добавили к старому памятнику

Мемориал был создан в память о павших в Афганистане, Нагорном Карабахе и Северном Кавказе.

На портале "Вечная память героям" вышел проект, посвященный детям.

Оставшиеся Без Пап.

Вечная Память Героям нашего времени .



Мой папа ушел на войну...

А я подойду к окну:

За ним мирный день нарисован.

Живем в своих теплых домах,

Гуляем, смеемся, дышим.

Войны нам неведом страх,

Пока мы ее не слышим.



А где-то – из пуль дожди

И автоматные грады...

И шепчут солдаты: "Жди...

Ты слышишь? Дождаться надо!"



И ждут вас, герои страны,

Матери, жены, дети.

Родные, вы так нам нужны!

И мир нужен нашей планете!



Мой папа ушел на войну,

А значит, я дочь героя.

Он защищал страну,

А мамочка слезы скроет.



Родные Героев СВО.

Проект ,, Дети Героев ,,

Регион - Краснодарский Край .



Спасибо большое автору и создателю

Родственнице ГЕРОЯ - Валерия Коваленко, Вере Паниной.

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-222921857_2527%2Fe3decd0200fbbf5cf4

Те портреты, которые выполнил Вадим Окладников:

Шекуров Вадим

Баннов Иван

Леонтьев Алексей

Помните. некоторое время назад, я ставила портрет Александра Попова, работы ростовской художницы Елены Бегма. Вот от нее запись на страничке ее ТГ канала:

Елена Бегма

Одновременно работаю над еще одним портретом. Героя зовут Евгений Петров.

«Фотографий в форме порактически нет...

В академии фотографировать было нельзя, после окончания в первый год службы погиб, не дослужил до первого отпуска» - поведала мне мать бойца. Ну ничего, как мне кажется композиция будет неплохая. Нашла фото, которые можно использовать.

Ставлю скрины с ее видео над работой. К сожалению, цельного портрета Елена пока не выставила. Вот тут ролик с ее канала:

https://t.me/hudojnikZ/854

И еще один портрет, работы Елены Бегма.

Капитан Камаев Антон Сергеевич 1989-2022

Кавалер Ордена «МУЖЕСТВА» (посмертно) На поле боя Антона ранили в ноги, сослуживцы пытались вынести капитана, сделали носилки из автоматов, но попали под перекрестный огонь. Офицер погиб от потери крови. Нам уже никогда не узнать, что он чувствовал и о чем он думал в свой последний день жизни. Но мы знаем точно, что Антон Сергеевич выполнял приказ Родины и выполнял его безупречно - написала на своей страничке под портретом Елена.

« 1.5 года, как нет с нами нашего любимого Антона.

Мы любим тебя, не забудем наш мальчик. Наш офицер, наш защитник, наш герой!!! Мы гордимся тобой. Нам всем очень плохо без него, скучаем безумно. Каждый день эти 1.5 года, мы с ним. Не забыли ни на минуту. Мама всегда рядом» – мама Антона.

Автор портрета художник Z патриот Елена Бегма @hudojnikZ

https://t.me/hudojnikZ/863

Темы с работами Вадима Окладникова о Камаеве Антоне:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.50

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72

И последнее на сегодня.

В день героев Отечества в школе №38 состоялось открытие экспозиции, посвященной героям СВО Костромы и Костромской области

Достойные потомки героев великой страны.

В день героев Отечества в школе №38 состоялось открытие экспозиции, посвященной героям десятникам, военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка и 1065-го гвардейского Краснознаменного артиллерийского полка.

Созданная экспозиция является результатом реализации проекта, ставшего победителем конкурсного отбора "За Родину! За Россию!", учредителем которого является благотворительный фонд "Гордимся тобой".

https://vk.com/wall-216850569_1709

И на сегодня все.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок