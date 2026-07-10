Отряд Меркурий. «Или уходим все, или никто»

«Рано утром попили кофе, которое сделали в котелке. А через 3-4 часа некоторые из нас уже погибли…»

Какие бы события не происходили в стране, и на фронтах мы не можем не вспомнить подвиг 2-й роты 691-го ооСпН 67-й ОБрСпН ГРУ — разведотряда «Меркурий 20».

в том бою погибли:

-капитан Валерий Семьянов

-прапорщик Вячеслав Грознов

-прапорщик Дмитрий Сяськин

-сержант Владимир Носков

-сержант Борис Торчинский

-младший сержант Николай Титов

-младший сержант Александр Емельяненко

-ефрейтор Сергей Черемнов

-ефрейтор Александр Шивкив (приданный сапёр от 31 бригады ВДВ)

-ст. лейтенант Дмитрий Киреев (14-я бригада, шли на помощь) P.S. фото сделано на базе, практически сразу после выхода из боя.

«…Отряд «Меркурий-20» из спецназа Гру

Нес на РДшках Чеченскую войну

Войну не выбирают, а выбирают нас

Мы базу раскатали, исполнили приказ»

- стих доктора разведотряда, сержанта Дениса Голубева.

26 лет назад, 26 июня 2000 года разведотряд (Меркурий-20) состоящий из 4-х разведгрупп 2-й роты 691-го отряда (ооСпН) бердской, 67-й бригады спецназа ГРУ принял наверно один из самых тяжелых боев в своей истории.

В тот день, рано утром, разведотряд «Меркурий-20» под командованием капитана Евгения Меркушина и его заместителя капитана Андрея Лелюха вышел на задачу в рамках операции по поиску и ликвидации Хаттаба. Спустя 3-4 часа после начала движения рота примет свой долгий, кровавый и героический бой.

В тот день между Сержень-Юртом и Автурами разыгрался бой, забравший жизни 8 бойцов бердского спецназа. В тот день отряд Хаттаба двигавшийся на Гудермес, вышел на 2-ю роту, ~250 на 52. Бой был на максимально коротких дистанциях, местами разведчики и арабы сталкивались нос к носу.

– Это была очередная зачистка, боевая операция по образу «молот – наковальня». Несколько подразделений федеральных войск стояли снизу в предгорье, в том числе наш разведотряд. – Это была очередная зачистка, боевая операция по образу «молот – наковальня». Несколько подразделений федеральных войск стояли снизу в предгорье, в том числе наш разведотряд.И мы должны были «выдавливать» боевиков на равнину, – поделился воспоминаниями о том бое командир роты майор Евгений Меркушин.

– Но никто не ожидал, что их будет так много. Мы оказались в окружении и отбивались больше суток. Бились на короткой дистанции.

Дозорный Слава Грознов погиб первым (боевики раздербанили его РД, унесли пистолет АПБ), Сашу Черткова ранило. Потом мы стали подтягиваться к заброшенной базе, но нас тоже «прижали». Там уже погиб Дима Сяськин: он долго нас вызывал, но мы никак не могли к нему подойти. Двое ребят пошли к нему на выручку, и их тоже «срезали». Саша Емельяненко решил прорваться по собственной инициативе, без команды, и тоже погиб. Пали в бою Валерий Семьянов, Борис Торчинский, Сергей Черемнов, Владимир Носков, Коля Титов.

А те, кто выжил, стояли до конца. И никто не думал сдаваться. Серега Конько – молодой парень, когда «духи» предложили нам сдаться, вставал в полный рост и кричал: «Русские не сдаются!» и стрелял, стрелял. Я думал, что такие моменты бывают только в кино.

Сразу же была запрошена помощь, на удачу рядом пролетала пара Ми-24 из состава 337-го вертолетного полка, тоже бердские. Ведущий борт, из-за плотной «зеленки» не мог разобрать куда работать, и после того как увидел сигналку летящую почти в него снизу, дал команду ведомому «Делай как я» и сорвался в пике работать по «духам». Работали там и «грачи», на помощь шла рота из 22-й ОБрСпН, и ВВ. Только одни пытались с боем пройти, а вторые особо и не горели желанием дойти. Так же огнем поддерживала «арта» из состава 7-й дивизии.

Позже получит ранение командир роты Меркушин, пуля на излете попадет в грудь, контузит замкомандира роты капитана Андрея Лелюха, брата Героя России Игоря Лелюха погибшего в Грозном 1 января 1995-го. Погибнут 2 заместителя командиров групп, еще один будет тяжело контужен. Многие разведчики в том бою будут ранены, контужены. Боевое столкновение с боевиками, в котором приняли участие бойцы 2-й роты, было настоящей проверкой на прочность. По словам Сергея Конько, по этому бою можно писать учебники по спецназу:

«Спасибо нашим командирам, которые нас достойно натренировали и сами вели себя мужественно и грамотно. Командир Евгений Вячеславович Меркушин, несмотря на ранение, продолжал командовать отрядом, его достойно поддержал заместитель командира Андрей Лелюх. Этот бой еще больше нас сблизил, сплотил. Мы поверили в себя как подразделение».

Боевики Хаттаба даже вызывали разведчиков на переговоры, хотели договориться что бы рота отошла. Не вышло, были посланы, бой продолжился. А патроны уже кончались, под конец было принято решение отходить. Забрать все тела и уходить. Рота уходила и уносила на себе 8 тел погибших, раненых. Капитан Лелюх выносил командира роты Меркушина.

В ходе боя принято решение: собрать всех и уходить, на месте боя не оставлять никого. Утром 27-го июня «Меркурий-20», собрав всех погибших, начинает отход с места боя на встречу прорывавшимся группам 14-й бригады. Этот бой станет примером героизма и мужества разведчиков. Офицеры роты, прапорщики и простые 18-20-летние солдаты срочники приняли бой, не отошли и бились до самого конца. Выходили, вынося на себе раненых и убитых товарищей. По мнению участников боя, главная заслуга в том, что рота смогла выдержать такой бой, заключалась в том, что в роте были достойнейшие офицеры и прапорщики, настоящие интеллектуалы армейского спецназа.



По итогам той командировки весь личный состав роты будет награжден орденами и медалями, заместителя командира роты капитана Андрея Лелюха предполагалось представить к званию Героя России, однако тогда, точно также как и сейчас, бюрократическая машина МО имела свое представление.

Подполковник (на тот момент капитан) Андрей Лелюх:

-Стандартная ситуация. Боестолкновение с противостоящими силами противника. Но скажу так, что наш отряд лицом в грязь не ударил. То есть, может быть, мы не выиграли, но мы и не проиграли. Во всяком случае, остались верны традициям спецназа: либо мы остаемся все, либо всех забираем – раненых и убитых. Мы так и сделали: забрали всех и все ушли. Я был заместителем командира отряда. И считаю, что и в том бою, и в целом – я свою войну выиграл!

Уже позже роту эвакуируют в пвд отряда в Бамут, и будут «разборки» с полковниками и генералами которые не один час «посылали» помощь разведчикам, а сами в это время сидели в бане…

Позже будут и награды, КАЖДЫЙ боец 2-й роты будет представлен к награде, и каждый ее получит. Самого Андрея Лелюха представляли к званию Героя России, но верха посчитали, что в «мирное» время в стране не может быть двух Героев из одной семьи. Ограничатся орденом Мужества. Участники того боя, 19 лет спустя у мемориала погибшим в Бердске.

Каждый год ребята навещают могилы своих сослуживцев, похороненных на Бердском кладбище: капитана Валерия Семьянова, прапорщиков Дмитрия Сяськина и Вячеслава Грознова, сержанта Бориса Торчинского, младшего сержанта Николая Титова.

В 2013 году спецназовцы проехали 8600 километров по всей стране, побывали в местах, где похоронены погибшие из их роты. А погибло всего из 45 человек – 10. В Новгородской области похоронен Сергей Черемнов, в Саратове – Владимир Носков. Александр Шивкив из Ульяновской области, Александр Емельяненко похоронен в Мошковском районе.

Погибшие разведчики 2-й роты:

- капитан Валерий Семьянов (тыловик, напросился с ротой на выход).

- прапорщик Вячеслав Грознов.

- прапорщик Дмитрий Сяськин.

- сержант Борис Торчинсикй.

- сержант Владимир Носков.

- младший сержант Александр Емельяненко.

- младший сержант Николай Титов.

- ефрейтор Сергей Черемнов

-ефрейтор Александр Шивкив (приданный сапер от 31-й бригады ВДВ)

-ст.лейтенант Александр Киреев (14-я ОБрСпН шедшая на помощь). Бердск

В 2000 году 67-я ОБрСпН ГРУ была признана одной из лучших бригад не только в составе ГРУ, но и Вооруженных сил в целом. В октябре 2000-го бригада получила свое боевое знамя. Вечная память погибшим воинам-сибирякам…

Позже на место боя пойдёт 45-й полк с задачей осмотреть место и выяснить детали, и позже по данным разведки выясниться, что бердчане ликвидировали до 150 боевиков Хаттаба, в том числе его заместителя, который отвечал за снайперскую подготовку.



https://vk.com/@anti_terrorism-ili-uhodim-vse-ili-ni-kto

https://pikabu.ru/story/otryad_merkuriy20_7935400

https://svd-ubd.ru/podvig-2-j-roty-691-go-oospn-67-j-obrspn-...

https://37kp.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81...

https://ok.ru/group68725433434170/topic/157753893266234