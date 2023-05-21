Настало время для публикации одного архивного материала

Нас тысячи, тех кто все помнит!

Это для того, чтоб мы понимали: откуда "растут ноги" распрей армейцев (высших эшелонов) с сотрудниками ЧВК

Кирилл Романовский

May 18, 2023

27 марта 2016 года подразделения ЧВК «Вагнер» освободили сирийскую Пальмиру. В средствах массовой информации тогда рассказывали, что древний город с обложки учебников по истории, был взят российскими войсками и подразделениями сирийской армии. Однако в реальности никаких российских войск, а уж тем более сирийских, на штурме Пальмиры задействовано не было – все операции на земле выполняли бойцы ЧВК «Вагнер» и только они.

Свои воспоминания о том, как происходил штурм Пальмиры, и как впоследствии обошлись с героями этой битвы, оставил военный корреспондент Кирилл Романовский (1985 - 2023). Далее его рассказ о том, как российские генералы вели себя при штурме древнего города, и почему Минобороны решило расформировать отряды «Вагнера» после пальмирской операции. Пролог: Штурм Пальмиры

26 марта 2016 года.

Когда мы приехали под Пальмиру вместе с Седым, из всех российских войск на позициях был только генерал Александр Дворников с многочисленной свитой и охраной. Он сидел на командном пункте на крыше бетонного трехэтажного здания. Что характерно – российский генерал был сильно пьяный. Там же было большое количество сирийских генералов, которым денщики постоянно носили чай в тонких стеклянных стаканчиках – сирийских с «талией», и холодные полотенца. Стояла жара. Генералы потели, но сидели и наблюдали. Это было как в театре – белые скатерти, столы. А они на крыше лицезрят, как простые ребята будут брать Пальмиру.

Поле боя было прекрасно видно, потому что здание находилось в десятке километров от пальмирских хребтов – как на ладони было плоское плато, каменоломни и высота 939, на которую должен был зайти отряд Ратибора.

Дворников провел короткое совещание со своей свитой и громко сказал: «Если высота 939 будет взята, то, считай, Пальмира пала».

Мы с Седым приехали еще в ночи. А рано утром «к крыше» подошли откуда-то из лагеря, где располагались ЧВК «Вагнер», Директор и Девятый. Они поздоровались с Дворниковым. Пьяный генерал вел себя по-хамски и надменно, так как ему еще раз задали вопрос, какие средства и силы поддержки будут применяться со стороны военных.

Директор поругался с Дворниковым, требуя поставить два вертолета для страховки, в случае если группы застрянут перед этой высотой, чтобы поддержать их вертушками. Дворников возмущался. Кто-то из офицеров отвел Директора в сторону и сказал о том, что «да-да-да, вертушки будут».

Сам я отошел в сторону, а Директор с Девятым ушел к Ратибору, который выводил первые подразделения на исходный рубеж. Движение предстояло по трем километрам минных полей. Когда «товарищи» из Вооруженных сил РФ отправляли туда пацанов из «Вагнера», им сказали, что у 939 нет ни минных полей, ни духов – ничего. Но прорываться пришлось с тяжелыми боями.

Группы «вагнеров» выдвинулись и тут же начали огребать от пулеметов с высот около вертикального лысого входа в гору. И там, за складками в горе, сидели игиловские пулеметчики, а сверху над ними еще нависали камни, которые делали из складок практически подготовленные доты.

Противника просто так оттуда не достанешь ничем: ни гранатами, ни минами. Только и остается, что идти по открытой местности прямо на пулеметы. Парни шли напролом и задачи выполняли такие, про которые все говорили, что это невозможно.

Штурм был тяжелый и трудный, несколько часов Ратибор взбирался под плотным огнем противника по крутым склонам. Работали минометы, то и дело подключалась «вагнеровская» М-30 – гаубица 1943 года, на которую было выделено пару десятков снарядов. Директор вернулся с позиций, Седой с Девятым остались там, и начал громко ругаться и кричать на Дворникова: «Сука, дай еще хотя бы 100 снарядов!» Дворников уже с ним не разговаривал, но снаряды откуда-то все же появились. Приехала одна машина и привезла 130 штук.

Пока Ратибор двигался, началась эвакуация раненых – их отвозили в сторону Скальбии. За первые несколько часов появилось порядка 30 раненых и 15 убитых. «Вагнеров» полевые медики «штопали» прямо в автобусе во время движения к городу.

К исходу дня Ратибор зашел на высоту, и мы услышали в рацию долгожданное: «высота 939 взята, двигаемся вдоль хребта». Ратибор начал продвигаться от опорника к опорнику противника по хребту на север.

Директор подошел к Дворникову и сказал о том, что высота 939 взята, теперь справляйтесь сами. На что довольный Дворников тут же начал названивать по телефону кому-то, чтобы доложили начальнику Генштаба о том, что он взял Пальмиру. Хотя Пальмира еще не была взята и предстояли сутки тяжелого боя. Это было за день до взятия древнего города.

Дворников похлопал Директора по плечу и сказал: «Молодец, Женя, дальше мы сами». Директор в свою очередь плюнул в сторону, молча развернулся и пошел на выход. Дворников вскочил с кресла, догнал его – и я слышал, как он сказал: «Да ладно, не обижайся, ты же понимаешь, что мы сами ничего не сделаем. Давай доделаем дело, чего ругаться».

После взятия высоты 939 Ратибор зашел на окраины Пальмиры, к нему на помощь подтянулась вторая группа «вагнеров». Общими усилиями они взяли подстанцию и аэропорт. Только после этого игиловцы ушли на элеваторы за городом, оставив его. А там уже и «мужественные» сирийские войска выждав почти сутки, двинулись к Пальмире по задней дороге. Подошли на расстояние выстрела, проверили, что все безопасно и бросились заниматься мародерством и делать селфи на память.

Списки на награждение

Дальнейшие события мне стали известны уже в последующие годы. Сейчас я понимаю, что правда важнее этикета. И то, что я знаю, складывается из того, что мне рассказали сотрудники ЧВК «Вагнер».

В марте 2016 года Директор пришел к президенту и попросил наградить особо отличившихся при штурме Пальмиры бойцов. Путин согласился, сказав, что он знает, что ЧВК «Вагнер» работали во втором эшелоне.

Это была извечная проблема. Министерство обороны всегда лгало о том, что ЧВК «Вагнер» идет не впереди, а следом. Среди бойцов ходила даже такая шутка: «идем во втором эшелоне, но в первом никого нет».

Говорят, что президент дал согласие на то, чтобы звание Героя России получили пять человек.

Дальше Директор принес список на награждение Шойгу, в котором были Седой, Бродяга, Девятый, Ратибор и еще один из бойцов ЧВК. Шойгу раскричался, и возмущенно сказал, что какие-то гопники не могут войти в историю, как те, кто взял Пальмиру. А если им дать не то, что Героев, а просто любые государственные ордена – то это будет позор для страны. И отказался.

Говорят, что глава ЧВК, уходя, хлопнул дверью, остановился в приемной и сказал собравшимся заместителям министра обороны: «Ну что, суки, дырки себе за Пальмиру на кителях уже накрутили?»

И, действительно, за взятие Пальмиры Звезды Героев получили начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Даже командующий Александр Дворников, сидевший пьяным на командном пункте под Пальмирой, получил Звезду Героя.

Седому и Бродяге звание Героев РФ дали лишь спустя несколько месяцев после взятия Пальмиры.

«Награда» для героев

Но настоящей «наградой» для ЧВК «Вагнер» за штурм Пальмиры стали не государственные ордена и признание – а полное расформирование. На следующий день после конфликта с Шойгу, Директора вызвали к начальнику Генштаба и сказали о том, что принято решение расформировать «оркестр», и всем присутствующим там необходимо срочно покинуть Сирию.

Причиной для такого приказа стали не только награды Героев РФ для ЧВК «Вагнер» – но и случай с ударом по расположению 4-го штурмового отряда, которым командовал Бродяга.

Это было возле Пальмиры буквально на следующий день после разговора Директора. Самолет Су-24 фактически «выгрузил» на позиции ЧВК «Вагнер» четыре ФАБ-500. Координаты пункта временной дислокации 4 ШО были внесены в журнал целей, и удар по ним наносился сознательно.

Кто внес координаты расположения, установить не удалось. Поговаривали, что это был ответ Шойгу за некорректное поведение Директора. После этого инцидента Бродяга, лишившись одной руки, в течение трех дней лазил по горам и вытаскивал своих бойцов. Раненых было много, несколько человек — погибли.

Тогда был скандал, сотрудники ЧВК «Вагнер» пришли к Дворникову и потребовали этого пилота – но тот сказал, что, «если десяток мразей погибло, то пилоту только на пользу – он научился точно скидывать бомбы по движущимся мишеням».

Конфликт дошел до того, что Директора вызвали к начальнику Генштаба. Сам Шойгу, в тот момент уехавший на охоту, поручил Герасимову вывести всех сотрудников ЧВК «Вагнер» из Сирии.

Исполнение команды началось немедленно – буквально на третий день после решения Шойгу. В Сирию в огромном количестве полетели Ил-76 — сперва людей для возвращения в РФ грузили в них. Дальше «вагнеров» начали вывозить с гор, с разных позиций. Они приезжали на грузовиках, их запихивали в самолеты, а перед этим обыскивали. Военная полиция отнимала личные вещи, оружие, бронежилеты. Все «добро» сваливали в кучу на взлетной полосе и военные тут же его мародерили.

Был и еще один яркий момент. Бойцов сразу после Пальмиры вывезли в Латакию. Спустя некоторое время направленца вызвали в штаб. Мол, «завтра последует задача, срочно получай боекомплекты». Командир подорвал личный состав, поехал в порт, до вечера грузил «КамАЗы» с боеприпасами. А когда приехал обратно – его снова срочно вызвали в штаб министерства обороны.

- Привез?

- Так точно, задача выполнена, вот боеприпасы.

- А теперь слушай вводную: боеприпасы срочно отвезти обратно, и подготовиться к убытию в Россию. Сроку вам – пара часов.

Без еды и воды

На следующий день погода испортилась, самолетов не было. Поскольку начальник Генштаба каждый день торопил Дворникова и говорил срочно убрать всех «вагнеров» из Сирии, ссылаясь на приказ министра обороны, было принято безумное решение отправить около трехсот человек на палубе и в трюме большого десантного корабля – БДК, который в ходе очередного рейса как раз привез боеприпасы российской группировке и стоял в порту Латакии.

Бойцов отправили по маршруту Латакия – Новороссийск через Турцию, без оказания медицинской помощи раненым и без питания и воды. Путешествие заняло почти 3 недели.

Все это время «вагнера» сидели на корабле без припасов – только благодаря действиям команды корабля удалось передать бойцами несколько емкостей с водой. Однако провизии на всех не хватало, команда корабля делилась, чем могла.

Отдельно стоит сказать про раненых «вагнеровцев» и отношение к ним со стороны МО. Поскольку госпиталь в Хмеймиме по приказу свыше отказывался принимать бойцов ЧВК «Вагнер», то везти «трехсотых» для эвакуации в РФ приходилось в Латакию из Скальбии, где был основной госпиталь «вагнеров».

Наиболее яркий пример – когда «вагнеровец» с ампутированными после ранения ногами лежал в военном госпитале, то в какой-то момент военный прокурор возмутился, что его бесплатно кормят. И поэтому «вагнеровцу» начали носить свою еду сотрудники ЧВК отдельно.

В другой раз начальник госпиталя ходил по Хмеймиму пьяный и орал, что на «вагнеров» не стоит и медикаменты тратить. Дошло до того, что направленец, который отвечал за коммуникацию ЧВК с военными, сам поехал в Хомс и привез необходимое обезболивающее. Через пару-тройку дней раненного забрали и увезли в госпиталь в Скальбию к отцу Абу-Фади, который все делал для помощи ЧВК «Вагнер».

Но вернемся к эвакуации. Один из бойцов, вспоминая плавание на БДК, рассказывал, что его с осколком в руке выдернули из госпиталя, сказав, что надо собираться, вариантов нет, иначе потом в Россию будет не вернуться.

Выдернули из госпиталя и его товарища, у которого на мине оторвало стопу, и который не мог передвигаться самостоятельно, с трудом скакав на костылях:

«Я ему помогал, мы с ним все время шли вместе – а так как мы с ним были в одном взводе, то я его помогал тащить. Когда мы приехали на погрузку, то спуститься на палубу он не мог. Я пытался помочь ему спуститься, потому что лестница была отвесная. Подошли сотрудники военной полиции и один из них сказал: «А хули ты возишься?» - толкнув его вниз так, что он повис на лестнице и уже на руках кое-как спустился. Когда мы плыли мимо Турции, раны начали загнивать и сильно кровоточить.».

Так бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в Россию. За их спинами находилась освобожденная Пальмира – город, который они брали с большими потерями, - а также ряд других важных побед.

Однако вместо наград и почестей раненых бойцов в окровавленных бинтах, словно военнопленных в нацистском концлагере, вышвыривали из Сирии, насмехаясь и издеваясь. Выкидывая их, военные стирали и память о «вагнерах» из военных отчетов. А в это время «героический министр обороны Шойгу» в дорогих очках с тонкой золоченой оправой занимался резьбой по дереву в своем охотничьем поместье в Туве.

Каждый вечер ему звонил начальник Генштаба, подробно рассказывал обо всех изощрениях. А тот, сидя в мягком кресле у камина, напарившись в кедровой бане, блаженно улыбался и радовался, понимая, что той русской силы, которую он так боялся, уже нет. Он ее раздавил.

«Прощальный концерт» армейцев

С 26 марта 2016 года прошло 9 месяцев.

Отыграли концерты в Пальмире, наездились экскурсии из важных высокопоставленных лиц и журналистов. И 9 декабря 2016 года порядка 30 боевиков ИГИЛ, расстреляв блокпост на западных подъездах Пальмиры, ворвались в город.

Сирийские и российские военные начали спешно покидать свои позиции. ИГИЛ подтянул около 100 человек резерва. И в итоге несколько тысяч армейцев позорно бежали из Пальмиры, бросив по дороге танки, бронемашины и артиллерию, которые впоследствии достались ИГИЛ.

И вновь пришла очередь «вагнеров» спасать честь страны, военные функционеры которой еще несколько месяцев назад вытерли об них ноги. Но это уже другие события, которые я расскажу вам позже.

Эпилог

Эту историю я рассказываю, зная, что дни мои сочтены, а выход ее в свет я вряд ли увижу. Но я прошу моих друзей, которым я оставил свой архив, опубликовать это тогда, когда будет нужно, чтобы помочь моим боевым товарищам и настоящими русскими героями, с которыми я шел много лет плечом к плечу под пулями противника. Они с автоматами и пулеметами, а я – с камерой и фотоаппаратом.

Кирилл Романовский

https://telegra.ph/Nastalo-vremya-dlya-publikacii-odnogo-arh...

Полная версия книги: Восемь_лет_с_Вагнером.pdf