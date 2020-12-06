Американцы признали уроженцев Южных Курил японцами





«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, оплачивают налоги в России», — пишет японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт.



Сразу отмечу, каждый раз, когда янки публично лезут в тему Курил и Японии, лучшей политикой МИДа, было бы публичное напоминание и публичная персонализация инициатора и "добродетеля", осчастлививших Хиросиму и Нагасаки.



Напомню, что условиям Сан-Францисского мирного договора (1951 г.), Япония признавала утрату своего суверенитета над Тайванем и Пескадорскими островами, Парасельскими островами и островами Спратли, над Кореей, отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Поэтому между Токио и Москвой не требуется подписание какого-либо договора на эту тему. А если США в одностороннем порядке не признают часть этого договора, то это их личные проблемы. Главное, что японцы отказались.



Что до признания россиян японцами... Уроженцы Техаса - это мексиканцы. А уроженцы Аляски - россияне со всеми вытекающими.

https://chervonec-001.livejournal.com/3547269.html?utm_refer...