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Американцы признали уроженцев Южных Курил японцами



«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, оплачивают налоги в России», — пишет японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт.

Сразу отмечу, каждый раз, когда янки публично лезут в тему Курил и Японии, лучшей политикой МИДа, было бы публичное напоминание и публичная персонализация инициатора и "добродетеля", осчастлививших Хиросиму и Нагасаки.

Каждый раз! Регулярно! Радовать японцев, так до конца

Напомню, что условиям Сан-Францисского мирного договора (1951 г.), Япония признавала утрату своего суверенитета над Тайванем и Пескадорскими островами, Парасельскими островами и островами Спратли, над Кореей, отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Поэтому между Токио и Москвой не требуется подписание какого-либо договора на эту тему. А если США в одностороннем порядке не признают часть этого договора, то это их личные проблемы. Главное, что японцы отказались.

Что до признания россиян японцами...  Уроженцы Техаса - это мексиканцы. А уроженцы Аляски - россияне со всеми вытекающими.

https://chervonec-001.livejournal.com/3547269.html?utm_refer...

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