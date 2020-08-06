Лукашенко о сути «партнерских»

отношений России и Белоруссии

Советский патриот

Прочел из первых уст, а не в пересказе российских СМИ послание Лукашенко к белорусскому народу. Кстати, рекомендую сделать всем тоже самое.

Ну, что можно сказать по поводу прочитанного? Что белорусскому народу здорово повезло, что все эти 25 сложнейших лет у руля их государства был и надеюсь будет еще пять лет такой зрелый государственный муж, как Александр Лукашенко. Новости СМИ2

Все таки не стоит преуменьшать роль личности в истории. Будь на его месте кто-нибудь масштаба Шушкевича, Кравчука, Ельцина или Горбачева, которые поставили свои личные интересы и амбиции выше интересов государства и народа, то Беларусь давно представляла собой жалкое зрелище типа нынешней Украины или России 90-х. Влилась бы, как мечтают некоторые, в ЕС и НАТО, но на ролях шестерки и поставщика дешевой рабсилы.

Развалила бы окончательно свою промышленность и сельское хозяйство по типу соседней Украины и Прибалтики. Тогда бы все мечты в стиле "хочу кружевные трусики и в ЕС" исполнились бы окончательно, решив заодно окончательно "восточно-славянский вопрос" союза трех братских народов -- русских, украинцев и белорусов.

А так, благодаря усилиям Лукашенко надежды на восстановление такого союза еще сохраняются. Сохраняются, несмотря на усилия деструктивных сил из России, давно и упорно разрушающих славянское братство, переведя союзные отношения в сугубо экономические, пытаясь заработать на трудностях соседа. В чем, Лукашенко совершено справделиво сказал пару раз в своей речи:

Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России! Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов! Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на «партнерские». Напрасно.

Кроме того Лукашенко много внимания уделил ситуации в мире, совершено справедливо указав на эгоизм и гегемонию США, на партнерские отношения с которой Россия тщетно надеялась все последние 30 лет. Не бывает партнерских отношений между вассалом и господином положения.

Причем сама Россия пыталась стать гегемоном в отношениях с бывшими республиками СССР и тем самым буквально всех сделала своими геополитическими противниками. Осталась одна Беларусь и ту практически потеряли из-за примата интересов олигархов в политике руководства РФ.

В результате такой политики РФ Белоруссия вынуждена обезопасить себя, уменьшая зависимость своей экономики от поставок российской нефти и газа. Ослабляя политические отношения и связи с нынешней РФ, возомнившей себя "либеральной империй" по заветам Чубайса.

Так что не стоит упрекать Лукашенко в предательстве России, как это делают многочисленные псевдопатриоты-охранители. Для Лукашенко важнее интересы своей страны и народа, а не интересы зажравшейся и охамевшей российской верхушки.

Кстати, Лукашенко словами "Америка превыше всего", которые перекликаются с нацистским лозунгом "Дойчланд юбер аллес!" неплохо обозначил суть нынешней мировой политики. Для российской же правящей верхушки превыше всего интересы олигархов.

Превыше интересов российского народа и исторического братства народов бывшего СССР, в результате чего путинская РФ осталась совершено без союзников в мире. Разменяв все союзы и тысячелетнюю совместную историю на жирные счета в швейцарских банках и недвижимость в Майами и Лондоне.

В общем белорусам очень повезло, что у них есть такой лидер -- реальный отец нации, а не временщик, пекущийся о прибылях своих друзей и партнеров по ОПГ.