День рождения Светланы - хорошего человека !

Светлана! С днём рождения, дорогая!

Поздравляем нашего лучшего на всей Платформе МирТесен суперАдминистратора Светлану с днём рождения!



Света, Светочка, Светлана

Имя светлое, как ты.

Все друзья тебе желают

Мира, света, красоты.

Будни-праздниками сделай,

Это просто для тебя. Сегодня Свету поздравляем,

Она — наш яркий, летний день!

Как лучик солнца жарко светит,

Ей никогда сверкать не лень!



Светлана — имя твое светло,

Как ты и как твоя судьба,

Живи богато, а не бедно,

Будь счастлива не день, всегда!



И пусть глаза горят, как звезды,

А на лице улыбка счастья,

Светилась, как луна и солнце!

И прогоняла все ненастья! Напомню про подарок, сделанный своими руками)))



И ещё один самодельный подарок, посвящённый нашей дорогой Светлане, уверена, что эта песня написана специально для неё и про неё!

Светлана - доброжелательность, общительность, повышенная эмоциональность, улыбчивость, отходчивость, незлопамятность. Светлана любит праздничную атмосферу, радость, веселье и легко может их создать. С детства Светлану привлекает музыка, выступления перед публикой, танцы, игры, в том числе и спортивные. Светлана имеет неплохие способности к учебе, ее находчивость и хорошая память позволяют быстро усваивать большой объем информации. Учится Светлана успешно.

Светлана - очень любознательный ребенок, исследует каждый уголок в квартире, с восторгом обнаруживает новые предметы. Она растет общительным жизнерадостным ребенком, любящим игры. У нее замечательная память, подвижный ум, она быстро, легко усваивает информацию, бодро отвечает на уроках - проблем с успеваемостью нет.

Светлану увлекают фильмы о любви, она много читает, особенно книги по любимому предмету, с удовольствием ходит в театр, на концерты любимых эстрадных певцов.

Светлана - хороший организатор, инициатор всех мероприятий в коллективе, активна. Хитрости в ней нет, она все делает искренно. Чаще всего она делает себя сама, самостоятельна, трудолюбива, хорошо приспосабливается к жизни.

Светлана очень аккуратна, с детства следит за своей внешностью. Всегда по моде одета, причем это не зависит от ее материального состояния, даже наоборот: трудности активизируют ее фантазию, из двух старых платьев она сошьет себе умопомрачительное новое.

Светлана способна, если сейчас это необходимо, резко изменить свои взгляды, намерения, переучиться, полностью изменить профессию. Светлана находит себя во многих сферах деятельности, чаще всего она преподаватель, инженер, врач, нотариус, бухгалтер, психолог, работник телевидения.

В семье Светлана очень старательная хозяйка, стремится создать уют, делает заготовки на зиму. Очень заботливая мать, детям считает необходимым дать хорошее образование. В доме все предметы на своем месте, у мужа всегда чистые рубашки, обед из трех блюд во время любого кризиса. Мужу она верна, со свекровью дружит.