Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    Это вы сделали из мух каклеты и пытаетесь ими накормить. Редактор отвечает не только за сотрудников, но и за выпускае...Сталин и заговор ...
  • Анфиса Иванова
    Не путайте мух с котлетами... Само издание - это одно, а начинка его " специалистами" - сааавсем другое.  А аргументо...Сталин и заговор ...
  • Светлана Митленко
    Ну и откуда столько агрессии в простом диалоге, если ваш ответ можно диалогом посчитать, а не издевкой?? Зачем припле...Сталин и заговор ...

День рождения Светланы - хорошего человека !

Светлана! С днём рождения, дорогая!

Поздравляем нашего лучшего на всей Платформе МирТесен суперАдминистратора Светлану с днём рождения!

Света, Светочка, Светлана
Имя светлое, как ты.
Все друзья тебе желают
Мира, света, красоты.
Будни-праздниками сделай,
Это просто для тебя.

Сегодня Свету поздравляем,
Она — наш яркий, летний день!


Как лучик солнца жарко светит,
Ей никогда сверкать не лень!

Светлана — имя твое светло,
Как ты и как твоя судьба,
Живи богато, а не бедно,
Будь счастлива не день, всегда!

И пусть глаза горят, как звезды,
А на лице улыбка счастья,
Светилась, как луна и солнце!
И прогоняла все ненастья!

Напомню про подарок, сделанный своими руками)))


И ещё один самодельный подарок, посвящённый нашей дорогой Светлане, уверена, что эта песня написана специально для неё и про неё!

Светлана - доброжелательность, общительность, повышенная эмоциональность, улыбчивость, отходчивость, незлопамятность. Светлана любит праздничную атмосферу, радость, веселье и легко может их создать. С детства Светлану привлекает музыка, выступления перед публикой, танцы, игры, в том числе и спортивные. Светлана имеет неплохие способности к учебе, ее находчивость и хорошая память позволяют быстро усваивать большой объем информации. Учится Светлана успешно.

Светлана - очень любознательный ребенок, исследует каждый уголок в квартире, с восторгом обнаруживает новые предметы. Она растет общительным жизнерадостным ребенком, любящим игры. У нее замечательная память, подвижный ум, она быстро, легко усваивает информацию, бодро отвечает на уроках - проблем с успеваемостью нет.

Если Светлана особенно заинтересовалась каким-то предметом, то она изучает его глубоко, основательно, и он может впоследствии стать для нее основой в профессиональной деятельности.
Светлану увлекают фильмы о любви, она много читает, особенно книги по любимому предмету, с удовольствием ходит в театр, на концерты любимых эстрадных певцов.

Светлана - хороший организатор, инициатор всех мероприятий в коллективе, активна. Хитрости в ней нет, она все делает искренно. Чаще всего она делает себя сама, самостоятельна, трудолюбива, хорошо приспосабливается к жизни.

Светлана очень аккуратна, с детства следит за своей внешностью. Всегда по моде одета, причем это не зависит от ее материального состояния, даже наоборот: трудности активизируют ее фантазию, из двух старых платьев она сошьет себе умопомрачительное новое.

Светлана способна, если сейчас это необходимо, резко изменить свои взгляды, намерения, переучиться, полностью изменить профессию. Светлана находит себя во многих сферах деятельности, чаще всего она преподаватель, инженер, врач, нотариус, бухгалтер, психолог, работник телевидения.

В семье Светлана очень старательная хозяйка, стремится создать уют, делает заготовки на зиму. Очень заботливая мать, детям считает необходимым дать хорошее образование. В доме все предметы на своем месте, у мужа всегда чистые рубашки, обед из трех блюд во время любого кризиса. Мужу она верна, со свекровью дружит.

Светлана, яркая звезда,
Сияй везде, свети всегда.
Пусть не коснется никогда
Души чистейшей темнота.

Светлана, светлая весна,
Ты в жизнь всем сердцем влюблена,
Пусть только радость в нем царит,
Как лучик солнечный горит!

С днём рождения, дорогая !!!

наверх