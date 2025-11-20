Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.45. Осень Царского Села

Город Пушкин под Санкт-Петербургом был основан в 1710 году как императорская загородная резиденция Царское Село, город с 1808 года. Включен в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Сегодня прогуляемся по осеннему Царскому селу с помощью двух фотоблогеров Фотографии и текст Дмитрия Трунова

Желание совершить прогулку в тихом и красивом месте было настолько сильным, что в разгар буднего дня, мы отправились в Пушкин.

Смысл прост — на выходных тут толпы туристов, а в среднестатистический вторник практически никого. Хорошо, во всех смыслах, как для фотографии, так и для полета на квадракоптере, да и толпы громких китайцев совсем не раздражают и не вызывают желания комментировать их на манер героя Сергея Светлакова.

В тот день, правда, где-то рядом гулял Сергей Шнуров с супругой и внутренний голос хотел устроить квест с итоговой встречей звезды, но разум сильнее внутренного голоса четырнадцатилетнего парня. Если смотреть фотографии по геотегу, таких будет где-то под тысячу. Отличаться будут времена года, наличие людей и солнца, ну и еще какие-то детали. Что-то лучше, что-то хуже, но при желании такую фото найти — совсем не проблема. Приняв во внимание всё вышенаписаное, в бой отправился квадракоптер. Полетать удалось над всем парком. Екатерининский дворец — бывший императорский дворец, официальная летняя резиденция трёх российских монархов — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Главное здесь — окрестности, как мне показалось. Классика фотографий с дрона. В городе находится музей-заповедник «Царское Село» — памятник градостроительного искусства и дворцово-парковый ансамбль XVIII — начала XX веков. Еще 2 недели тут будет просто невероятная красота. А сейчас стоит полюбоваться закатным солнцем на пустых аллейках. Немного Китая. И тут я решил еще разок взлететь, чтобы снять красивую полоску леса и строений, но прибежал охранник и сообщил: запуск дронов в парке запрещен. Ежели нельзя, пойдем мы прочь. Осень в Пушкине. Всегда заканчиваю прогулку в этом месте. Сам не знаю почему, возможно, это моё место силы в Пушкине. Второй обзор от Юрия Югонсона.

Музей-заповедник Царское Село находится в городе Пушкин и включает в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращённую в музей после национализации в марте 1918 года. Фотографии Юрия Югансона Современное название музей-заповедник получил в 1992 году. Ну и добавлю просто красивые осенние фотографии Царского села Великолепный Мраморный мост Еще одно название постройки — Палладиев мост, поскольку его прототипом являются мосты, созданные в английских парках архитектором Андреа Палладио.

Детский домик в Александровском парке в Царском Селе

Начало детскому «царству» положил Николай I, подарив остров на пруду своим детям, несколько лет спустя на нем архитектор А. М. Горностаев построил Детский домик. В нем была гостиная и четыре комнаты, каждому ребенку своя. Домик был обставлен детской мебелью. Рядом построили кухню, в которой дети сами готовили себе обеды. На остров можно было попасть только на лодке, это помогало закрыть детское царство от глаз взрослых. В домике проходили игры и занятия. Здесь императорские дети справляли свои праздники, приглашая сверстников.

На данный момент Детский домик закрыт – находится в консервации. Чесменская (Орловская) колонна была воздвигнута в Екатерининском парке Царского Села в честь победы русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года. Памятник выполнен в стиле классицизма по проекту архитектора Антонио Ринальди, известного как создателя Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, дворца Петра III, Китайского дворца и Катальной горки в Ораниенбауме, а также ряда других выдающихся сооружений. Павильон "Эрмитаж" в Екатерининском парке Царского села. Павильон Грот стоит на берегу Большого пруда в царскосельском Екатерининском парке. Он был возведен во второй половине XVIII века как дань романтической моде. Среди множества уникальных творений Екатерининского парка, сокровенным сердцем этого удивительного места несомненно является фонтан «Девушка с кувшином», известный также как «Царскосельская статуя».

Этот удивительный памятник садово-парковой архитектуры и скульптуры начала XIX века является настоящим сокровищем Царского Села и занимает особое место среди его парковых композиций. Он давно стал поэтическим символом царскосельских садов, вдохновлявшим многих деятелей искусства на создание литературных и музыкальных произведений. Фонтан «Девушка с кувшином» расположен на западном берегу Большого пруда в Екатерининском парке Царского Села. К знаменитому фонтану на берегу ручья Вангази ведет живописная тропинка, на которую в свою очередь нас приведет Большая Царскосельская аллея.

Надо сказать, что судьба фонтана была непростой. Во время Великой Отечественной войны, перед оккупацией Царского Села, скульптура была спрятана в землю, чтобы уберечь ее от повреждений. После освобождения города она некоторое время хранилась в Царскосельском лицее, где был устроен пушкинский уголок. Лишенный скульптуры, фонтан в военные годы стал единственным источником питьевой воды для жителей Царского Села и окрестностей. Только в 1945 году скульптура была возвращена на свое место, а в 1947 году был заново создан разбитый кувшин, из которого вновь полилась вода. С течением времени фонтан подвергался реставрации: в 1951 году были проведены работы по обновлению, а в 1989 году - масштабная реконструкция, в ходе которой были заменены ветхие брёвна каптажной камеры, чугунные трубы на пластмассовые, а отмостка из битых камней - на специально изготовленные по чертежам.

Сегодня подлинная бронзовая статуя Соколова хранится в фондах музея-заповедника «Царское Село», а в парке установлена ее копия, созданная в 1990 году на заводе «Монументскульптура». Кроме того, одна из копий этой скульптуры находится в фондах музея на случай возможного вандализма. Помимо копий в музее есть еще две копии скульптуры. Одна авторская бронзовая копия скульптуры Павла Соколова находится в имении Суханово под Москвой. Профессор Михаил Дунаев, изучавший ее судьбу, отмечал, что первоначально она украшала небольшой родник в парке рядом с прудом, а затем была перемещена к мавзолею хозяев усадьбы князей Волконских.

Другую копию супруга императора Николая I Александра Федоровна подарила своему брату, принцу Прусскому Фридриху Карлу Александру. Она была установлена в Глиникском дворце вблизи Потсдама, но, к сожалению, пропала во время Второй мировой войны. На ее месте сейчас установлена советская копия. Несмотря на небольшие повреждения, скульптура в целом находится в удовлетворительном состоянии. Камеронова галерея в Екатерининском парке в Царском Селе — была построена в 1784—1787 годах по проекту шотландского архитектора Чарлза Камерона. Галерея, задуманная Екатериной II для прогулок и философских бесед, расположена на склоне холма, на границе регулярной и пейзажной частей парка. 24 июня 1710 года Пётр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне Сарскую мызу, расположенную в 25 километрах от Санкт-Петербурга. Этот день считается Днём основания Царского Села. В городе Пушкине находится Александровский парк и павильон Белая башня.

Когда-то здесь содержался зверинец для царской охоты, потом его разобрали и на этом месте возвели башню в 1827 году. Павильон построили в готическом стиле по проекту архитектора Адама Менеласа. Адмиралтейство Павильон Турецкая баня В глубине Екатерининского парка находится таинственная пирамида из камня, около которой любила прогуливаться Екатерина II. Необычная конструкция в неоегипетском духе была построена по проекту архитектора Чарльза Камерона в 1783 году.

Как свидетельствуют многочисленные мемуары современников, Екатерина обожала своих питомцев. Когда же они умерли, императрица повелела похоронить их около Пирамиды. Дискобол екатерининского паркаНимфа. Скульптура П.П. Забелло. Царское село, г.Пушкин. Различные статуи Различные статуи Вид на Екатерининский дворец сквозь боскеты регулярного липового парка. Дворец Вид на дворец - осенний, безлюдный и очень насыщенный по цвету. Ну и закончу небольшой подборкой фотографа Игоря Халина Фотомоменты: Екатерининский парк в тумане Удивительно красивое утро в Царском Селе.

https://loveopium.ru/priroda/osen-carskogo-sela.html

https://loveopium.ru/rossiya/progulka-po-pushkinu.html