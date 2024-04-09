Те, что "перейдут на нашу сторону", будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей

Виктор Анисимов

Заметил одно странное явление, на многих ресурсах, в том числе и на нашем появляются восторженные публикации о том, что "украинские военнопленные желают принять российское гражданство", и тут же раздаются восторженные вопли о том, что "украинцы наконец то прозрели", ага, и тут же, "не отходя от кассы", возлюбили Россию всей своей украинской душой.

И радостные скачки наших блогеров по этому поводу.

Да, действительно, некоторые пленные выразили такое желание - стать гражданами России. Но не из за того, что "они прозрели", не из за того, что они вдруг Россию возлюбили.

Причина тут проста - украинские пленные знают, что в случае обмена их на наших пленных, их тут же бросят на убой, опять на линию фронта, и второй раз им может и не посчастливится сдасться в плен.

Хитрожопые украинцы просто боятся за свои никчемные жизни, но от этого они не стали нашими друзьями, а как были врагами, так и остались.

"В Киеве и Харькове ждут русских", и сколько там таких украинцев, что нас ждут? Сотня? Тысяча?

"Сформирован батальон из бывших украинских пленных", и они уже отправились на линию фронта воевать с укронацистами, и опять радостные скачки и визги наших блогеров по этому поводу.

Полноте, чему тут радоваться?

Несколько сотен человек пожелали воевать за Россию против укронацистов. А остальные 700 тысяч украинцев по прежнему воюют против России, а тридцать миллионов украинце по-прежнему ненавидит Россию и наш народ и поддерживает нацистскую власть.

Многие не могут отрешиться от советских иллюзий о "братском украинском народе", о "едином но насильно, либо обманом разделённом русском народе", и считающие, что помутнение разума украинцев под прессингом нацистской идеологии временное, и если убрать пропаганду нацизма, украинцы быстро исправятся, и встанут "плечом к плечу" в нашей тяжёлой борьбе против Запада.

Не встанут.

Как были украинцы нашими врагами, так и останутся врагами. Как мечтали украинцы уничтожить Россию и разрушить Кремль, так и мечтают об этом.

Поймите же одно - нацистская идеология впитанная "с молоком матери", а на украине с младенчества детей учат нацизму, учат ненавидеть Россию и российский народ, и считать себя лучше и выше "презренных кацапов", и это исправить невозможно.

Вы думаете украинцы не понимают, что Запад, бросив их "под русский топор", обрек их на уничтожение? Не понимают, что НАТО сделало из украины "таран против России"?

Всё они прекрасно понимают, но из-за своей ненависти к России, к народу России, они будут воевать против нас "до последнего украинца". А те, что "перейдут на нашу сторону", будут заниматься саботажем, устраивать теракты, и убивать наших людей.

Украина - наш враг, и этим всё сказано.

Буферная зона начинает становиться реальностью