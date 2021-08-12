Евросоюз готовит госпереворот в Белоруссии

Извините, но я слегка устал от наглости и лицемерия этих персонажей.

О чём я? Сейчас расскажу.

Крупнейшая фракция Европарламента – так называемая «Европейская Народная партия» (та самая, которая в своё время браталась с украинским «БЮТ») – призвала готовить новую попытку госпереворота в Белоруссии. В распространённом ими официальном заявлении в том числе говорится, что «белорусский режим падёт».

Если я не ошибаюсь (а я не ошибаюсь), это называется «вмешательство во внутренние дела другого суверенного государства».

И не просто вмешательство (вмешательства бывают разные, например, лоббирование интересов своих компаний), а призывы к совершению государственного переворота. И, я так понимаю, кроме призывов ещё и организационные усилия в этом направлении, а также выделение финансирования для осуществления переворота.

Причём, понятно же, что вся словесная мишура про «диктатора», «террориста» или «волю народа» – это только информационное обеспечение госпереворота.

То, насколько эти планы реалистичны, это отдельный вопрос (лично я думаю, что они снова обломаются, как и в прошлый раз). Важен сам факт.

Представьте себе, какой истеричный визг бы стоял, если бы, например, Володин заявил, что «Существование монархий в двадцать первом веке – это недопустимый анахронизм.

Это даже не авторитаризм, а абсолютизм, то есть гораздо худшее явление. Поэтому мы будем поддерживать госперевороты в Британии, Бельгии, Испании и Швеции (ну и там дальше по списку, где ещё монархии сохранились)».

Сразу бы начался многоголосый вой «А нас за що?». За всё!

Лично я считаю, что именно так и нужно заявить. Потому что некоторые (не будем показывать пальцами, их и так все знают) снова почему-то решили, что они сверхчеловеки, обладающие монопольным правом определять Добро и Зло, кому править, а кого повесить, кому жить, а кому умирать. Как говорил Давид Маркович, «С чего вдруг?».

Чтобы что-то кому-то диктовать, нужно сначала победить. Потому что в аналогичной ситуации на многословные угрозы персов, что они сделают с греками, если захватят их города, спартанцы отвечали лаконично «если…».

Опять же, маленькие грантоедские змагары постоянно визжат в своих бложиках (и даже ко мне в комментарии приходили поистерить), что «Россия вмешивается во внутренние дела Белоруссии». Но когда это же делают Литва, Польша, ЕС или США – они не истерят. Их всё устраивает.

Потому что не нужна змагарам никакая «незалежна Беларусь». Им нужна польско-американская колония, где они мечтают быть частью оккупационной администрации (и смогут репрессировать всех, кто их в детстве обижал и унижал).

Но идём дальше. Немецкая пропагандистская помойка «Бильд» на своей обложке обзывает Лукашенко «государственным террористом». Терроризм – это «достижение политических результатов методами террора». Ути-пути, это кто у нас такой запуганный? Свободно гуляющий за ручку со своей барышней по Минску Протасевич? Смешно, смешно.

Но безотносительно к Лукашенко, а чем мы хуже?!

Я уже несколько лет пишу, что нужно признать киевский режим террористическим. Это государство-террорист, как и экстремистская запрещённая в России (и практически уничтоженная совместными усилиями сирийцев и наших ВКС) «ИГИЛ». И к нему нужно применять аналогичные контртеррористические методы. Перерезать источники финансирования, уничтожать склады и командные пункты, ликвидировать главарей нацистских боевиков.

Нет, продолжаются танцы с бубном на тему «А что подумают западные партнёры?». Те думают исключительно, как нас съесть. Поэтому нужно сразу предупреждать, что «А кто будет шулерить, получит по наглой рыжей морде».

Ещё новость в строку. Великобритания внесла россиянина Михаила Гуцериева в санционный список «за поддержку Лукашенко». Мне Гуцериев, простите, глубоко безразличен. Но сама формулировка – это нечто! Чем «за поддержку Лукашенко» принципиально отличается от «за коммунистические взгляды» или «за политические убеждения» в целом?

Может Гуцериев торговал с Лукашенко оружием в обход запрета ООН (которого, на минуточку, нет в природе)? Нет. Поставлял диктатору компоненты химического оружия, которым тот травил диссидентов? Нет. Может лично пытал кого-то или ел на завтрак польских и литовских младенцев? Тоже нет!

В чём состав преступления (corpus delicti)? Они же корчат из себя сторонников правового государства, но при этом постоянно творят галимый беспредел. Произвольно назначают различных людей виновными без суда и следствия. Презумпция невиновности? Не слышали! Доказательство на утверждающем? Тем более! В политологии это называется «деспотизм».

Давайте введём санкции против Борюсика Жонсона. Потому что он клинический идиот и пособник диктаторши Лизки Виндзор-Дракулеску.

Нет никакого «международного права». Есть только «что хотим, то воротим», которому даже не пытаются придать хотя бы минимальную видимость законности.