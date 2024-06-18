Некоторые моменты из фильма о трех мушкетерах

Изначально режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел только Александра Абдулова в роли Д’Артаньяна. Однако пробы заставили Хилькевича усомниться в своём выборе:

«Мне так не нравились пробы Абдулова, что у меня даже запой был. Это было как-то слишком легко и очень театрально. В нём не было мушкетёрской тяжести.

Он всё делал хорошо, но совсем не так, как я хотел. А лучше него не было никого...

А однажды я прилетел в Петербург сниматься в передаче «Кинопанорама». Её руководитель сказала мне:

«Я очень люблю Абдулова и понимаю, что сделаю ему большую гадость, но я вас хочу познакомить с Д’Артаньяном. С Мишей Боярским».

Я запротестовал:

«Он какого-то слишком армянского вида». И вдруг… В павильон заходит Д’Артаньян: глаза горят, волосы летят. Я познакомился и сказал, что хочу его снимать в «Трёх мушкетерах», сначала предложив ему роль Рошфора. А потом, когда Боярский прилетел в Одессу, надел костюм, зашёл в павильон, я изменил свое решение:

«Знаете, Михаил Сергеич, я не буду вас пробовать на Рошфора, а буду снимать вас в роли Д’Артаньяна».

Но есть и такие, которым фильм не при шелся по вкусу. Почему?

У советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" огромная армия поклоннииков. Но тем не менее большому количеству зрителей этот фильм не нравится. Говорю это обосновано, так как сужу по комментариям к тем самым статьям. Вот некоторые из них:

- Наверно весь фильм ошибка! Смотреть невозможно. Этакий музыкальный балаган , где все очень плохо играют, от книги максимально далеко...

- Французский фильм 60-х классика, наш какая-то опереточная поделка.

- Пусть меня простят поклонники фильма Юнгвальд-Хилькевича, но я не люблю этот фильм.

- А мне вообще фильм не нравится! Я с удовольствием смотрю французский 2-ух серийный фильм в роли миледи блестящая и не повторимая Милен Демонжо! И Д"Артаньян молодой и красивый.ни то что престарелый Боярский!Терехова мне нравится. Но эта роль, где я считаю, она переигрывает.не для нее.

- А по моему весь фильм сплошная мура,никакой серьёзности

Продолжать можно долго, таких комментов наберётся огромное количество.

Чем же он не нравится этим зрителям?

Причин на самом деле много. Кому-то не нравится кастинг, кому-то сама режиссура и актёрская игра. Кого-то не устраивает сама форма подачи - мюзикл, и песни, несоответствующие снимаемой эпохе. Но большинство, как я заметил, считают, что режиссёр Юнгвальд Хилькевич слишком далеко ушёл от превоисточника. Что фильм слаб именно как экранизация романа Дюма. Мюзикл, водевиль по мотивам. Но не экранизация.



Возможно они и правы. Но в защиту режиссёр я скажу, что он не снимал экранизацию Дюма. Сценарий фильма был написан вообще не по Дюма. Хилькевич экранизировал пьесу - мюзикл Марка Розовского и Юрия Ряшенцева, написанный по мотивам известной книги.

То есть ему изначально была навязана эта форма и это содержание. Вот только режиссёра это всё категорически не устраивало. Лёгкий мюзикл очень сильно по мотивам, в котором поют все, вплоть до кармелиток бетюнского монастыря.

Прочитав выданный ему сценарий и прослушав этот музыкальный материал, режиссёр решил, что историю надо переписать, а песни... Музыкальный материал нужно было менять. Написать новые песни, а старые нужно преписать, придать новую современную интерпретацию, а от каких-то отказаться полностью. Как, например песня Миледи, про которую Маргарита Терехова отозвалась так: "Когда же я услышала песни, то пришла в ужас. Встала и сказала, что я в этом участвовать не буду. По-моему, то, что там написано, очень пошло. Я — не певица из мюзик-холла"

"Я с самого детства обожаю злодейства! Нет выше призванья, чем творить злодеянья!" Это, простите, не Миледи, это какая-то старуха Шапокляк.

Так что на самом деле режиссёр как раз яростно боролся с тем, в чем его упорно обвиняет часть зрителей. Если бы Хилькевич не переписал сценарий, то от первоисточника все было бы действительно очень далеко.



Советский фильм, в котором мало кто говорит своими голосами

Ни для кого не секрет, что в многих фильмах герои говорят не голосами актёров, которые их сыграли, а совершенно другими, переозвучены по воле режиссёра. Причины у этого могут быть разные – от занятости оригинального актёра на других проектах, до банальной мести режиссёра за какой-нибудь проступок актёра. За примерами далеко ходить не надо. Все вы прекрасно знаете про Нину из «Кавказской пленницы» или Надю из «Иронию судьбы». Но знаете какой советский фильм был рекордсменом по переозвучке голосов? «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича!

Судите сами.

Прекрасную Констанцию Бонасье в фильме играла очаровательная Ирина Алфёрова.



Но вот голос у Констанции не Алфёровой – озвучивала роль за неё не менее очаровательная Анастасия Вертинская. Почему? Всем известно, что Хилькевич видел в этой роли другую актрису – Евгению Симонову, а Алфёрова была навязана ему «сверху». Режиссёр был вынужден согласиться. Но он оставил в фильме только лицо Алфёровой. Её голос он посчитал слишком низким для Констанции. И пригласил озвучить роль Вертинскую. Тембр её голоса "такой высокий, звенящий", по его мнению, подходил к образу Бонасье гораздо точнее.



Кстати, вокал Констанции – третья актриса, пела за неё - Елена Дриацкая



Другой пример «актёрского трио» в одном персонаже этого фильма – Арамис. Сыграл его Игорь Старыгин.



Но голос у самого красивого и утончённого мушкетёра не его. Хилькевич рассказывал, что его не устраивал небольшой дефект речи Старыгина, ведь Арамис должен быть совершенством. И он, с позволения актёра, пригласил на озвучку Игоря Ясуловича, который идеально подобрал тембр голоса «под Старыгина».



А пел за Арамиса солист группы "Коробейники" Владимир Чуйкин.



Главный противник мушкетёров – кардинал Ришелье. Изначально режиссёр видел его в Михаиле Козакове. Но на пробах ему очень понравился образ, который создал Александр Трофимов.



Вот только его не устроила тягучая манера говорить и лёгкое заикание. Поэтому на озвучку этого великого человека Хилькевич позвал всё же Козакова, который мог говорить раздражительно, самодостаточно, играя интонациями.



А вот пел за Ришелье Трофимов сам.

Так же была переозвучена Виолетта Клименко, которая играла Аббатису Бетюнского монастыря. Помните, ту самую, которую очаровывала Миледи, выведывая тайну Констанции.



Говорит она голосом Лии Ахеджаковой. «В голосе у Ахеджаковой есть наивность, которая и была нужна. Это есть во всех ее ролях. И именно это придало ее персонажу столько очарования», - вспоминал позже режиссёр.



Это далеко не полный список. Множество маленьких ролей в фильме озвучены другими актёрами. В начале фильма, когда отец главного героя провожает его в дорогу, мы видим на экране Валерия Мышастого,



а слышим голос дирижёра и композитора Дмитрия Атовмяна.



Одного из шпионов кардинала, которые были оставлены в доме Бонасье в ожидании Констанции играл Владимир Долинский.



Но голос с экрана тоже узнаваем – озвучивал его Георгий Вицин.



Уже упомянутая сегодня утром маркиза, которую соблазняет Людовик XIII, сыграна Марией Ярыгиной.



Но озвучена она была Ниной Масловой.



У некоторых героев были переозвучены только некоторые вокальные партии. К примеру де Тревиль, сыгранный Львом Дуровым.



В дуэте с Боярским поёт сам актёр, а вот как он исполнил «Шпаги наголо, дворяне», режиссёру не понравилось. И для фильма эту песню перепел ещё один из солистов «Коробейников» - Александр Левшин.

Ещё один из участников «Коробейников», Вячеслав Назаров, исполнил знаменитую балладу Атоса «Есть в графском парке чёрный пруд», хотя песню «На волоске судьба твоя» Вениамин Смехов поёт сам.



За трёх героинь пела Елена Дриацкая. Про Констанцию уже говорилось. Но кроме неё голосом Дриацкой поёт Миледи куплеты в дуэте с Рошфором (помните, «Лилон ли ла, лилон ли ла, лилон ли ла ли ле»).



А также её служанка Кэт («Святая Катерина, пошли мне дворянина»)



Славный список, не правда ли? Но это ещё не всё. Режиссёр в этом фильме переозвучил даже самого себя. Юнгвальд-Хилькевич сыграл крошечную роль шкипера шхуны, на которой д’Артаньян добирался до Англии за подвесками к Бекингему.



Но голос у этого шкипера не Хилькевича, а Алексея Булдакова.

