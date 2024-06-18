Некоторые моменты из фильма о трех мушкетерах

Изначально режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел только Александра Абдулова в роли Д’Артаньяна.Однако пробы заставили Хилькевича усомниться в своём выборе:
«Мне так не нравились пробы Абдулова, что у меня даже запой был. Это было как-то слишком легко и очень театрально. В нём не было мушкетёрской тяжести.
Он всё делал хорошо, но совсем не так, как я хотел. А лучше него не было никого...
А однажды я прилетел в Петербург сниматься в передаче «Кинопанорама». Её руководитель сказала мне:
«Я очень люблю Абдулова и понимаю, что сделаю ему большую гадость, но я вас хочу познакомить с Д’Артаньяном. С Мишей Боярским».
Я запротестовал:
«Он какого-то слишком армянского вида». И вдруг… В павильон заходит Д’Артаньян: глаза горят, волосы летят. Я познакомился и сказал, что хочу его снимать в «Трёх мушкетерах», сначала предложив ему роль Рошфора.А потом, когда Боярский прилетел в Одессу, надел костюм, зашёл в павильон, я изменил свое решение:
«Знаете, Михаил Сергеич, я не буду вас пробовать на Рошфора, а буду снимать вас в роли Д’Артаньяна».
Но есть и такие, которым фильм не при шелся по вкусу. Почему?
У советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" огромная армия поклоннииков. Но тем не менее большому количеству зрителей этот фильм не нравится. Говорю это обосновано, так как сужу по комментариям к тем самым статьям. Вот некоторые из них:
- Наверно весь фильм ошибка! Смотреть невозможно. Этакий музыкальный балаган , где все очень плохо играют, от книги максимально далеко...
- Французский фильм 60-х классика, наш какая-то опереточная поделка.
- Пусть меня простят поклонники фильма Юнгвальд-Хилькевича, но я не люблю этот фильм.
- А мне вообще фильм не нравится! Я с удовольствием смотрю французский 2-ух серийный фильм в роли миледи блестящая и не повторимая Милен Демонжо! И Д"Артаньян молодой и красивый.ни то что престарелый Боярский!Терехова мне нравится. Но эта роль, где я считаю, она переигрывает.не для нее.
- А по моему весь фильм сплошная мура,никакой серьёзности
Продолжать можно долго, таких комментов наберётся огромное количество.
Чем же он не нравится этим зрителям?
Причин на самом деле много. Кому-то не нравится кастинг, кому-то сама режиссура и актёрская игра. Кого-то не устраивает сама форма подачи - мюзикл, и песни, несоответствующие снимаемой эпохе. Но большинство, как я заметил, считают, что режиссёр Юнгвальд Хилькевич слишком далеко ушёл от превоисточника. Что фильм слаб именно как экранизация романа Дюма. Мюзикл, водевиль по мотивам. Но не экранизация.
Возможно они и правы. Но в защиту режиссёр я скажу, что он не снимал экранизацию Дюма. Сценарий фильма был написан вообще не по Дюма. Хилькевич экранизировал пьесу - мюзикл Марка Розовского и Юрия Ряшенцева, написанный по мотивам известной книги.
То есть ему изначально была навязана эта форма и это содержание. Вот только режиссёра это всё категорически не устраивало. Лёгкий мюзикл очень сильно по мотивам, в котором поют все, вплоть до кармелиток бетюнского монастыря.
Прочитав выданный ему сценарий и прослушав этот музыкальный материал, режиссёр решил, что историю надо переписать, а песни... Музыкальный материал нужно было менять. Написать новые песни, а старые нужно преписать, придать новую современную интерпретацию, а от каких-то отказаться полностью. Как, например песня Миледи, про которую Маргарита Терехова отозвалась так: "Когда же я услышала песни, то пришла в ужас. Встала и сказала, что я в этом участвовать не буду. По-моему, то, что там написано, очень пошло. Я — не певица из мюзик-холла"
"Я с самого детства обожаю злодейства! Нет выше призванья, чем творить злодеянья!" Это, простите, не Миледи, это какая-то старуха Шапокляк.
Так что на самом деле режиссёр как раз яростно боролся с тем, в чем его упорно обвиняет часть зрителей. Если бы Хилькевич не переписал сценарий, то от первоисточника все было бы действительно очень далеко.
Советский фильм, в котором мало кто говорит своими голосами
Ни для кого не секрет, что в многих фильмах герои говорят не голосами актёров, которые их сыграли, а совершенно другими, переозвучены по воле режиссёра. Причины у этого могут быть разные – от занятости оригинального актёра на других проектах, до банальной мести режиссёра за какой-нибудь проступок актёра. За примерами далеко ходить не надо. Все вы прекрасно знаете про Нину из «Кавказской пленницы» или Надю из «Иронию судьбы». Но знаете какой советский фильм был рекордсменом по переозвучке голосов? «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича!
Судите сами.
Прекрасную Констанцию Бонасье в фильме играла очаровательная Ирина Алфёрова.
Но вот голос у Констанции не Алфёровой – озвучивала роль за неё не менее очаровательная Анастасия Вертинская. Почему? Всем известно, что Хилькевич видел в этой роли другую актрису – Евгению Симонову, а Алфёрова была навязана ему «сверху». Режиссёр был вынужден согласиться. Но он оставил в фильме только лицо Алфёровой. Её голос он посчитал слишком низким для Констанции. И пригласил озвучить роль Вертинскую. Тембр её голоса "такой высокий, звенящий", по его мнению, подходил к образу Бонасье гораздо точнее.
Кстати, вокал Констанции – третья актриса, пела за неё - Елена Дриацкая
Другой пример «актёрского трио» в одном персонаже этого фильма – Арамис. Сыграл его Игорь Старыгин.
Но голос у самого красивого и утончённого мушкетёра не его. Хилькевич рассказывал, что его не устраивал небольшой дефект речи Старыгина, ведь Арамис должен быть совершенством. И он, с позволения актёра, пригласил на озвучку Игоря Ясуловича, который идеально подобрал тембр голоса «под Старыгина».
А пел за Арамиса солист группы "Коробейники" Владимир Чуйкин.
Главный противник мушкетёров – кардинал Ришелье. Изначально режиссёр видел его в Михаиле Козакове. Но на пробах ему очень понравился образ, который создал Александр Трофимов.
Вот только его не устроила тягучая манера говорить и лёгкое заикание. Поэтому на озвучку этого великого человека Хилькевич позвал всё же Козакова, который мог говорить раздражительно, самодостаточно, играя интонациями.
А вот пел за Ришелье Трофимов сам.
Так же была переозвучена Виолетта Клименко, которая играла Аббатису Бетюнского монастыря. Помните, ту самую, которую очаровывала Миледи, выведывая тайну Констанции.
Говорит она голосом Лии Ахеджаковой. «В голосе у Ахеджаковой есть наивность, которая и была нужна. Это есть во всех ее ролях. И именно это придало ее персонажу столько очарования», - вспоминал позже режиссёр.
Это далеко не полный список. Множество маленьких ролей в фильме озвучены другими актёрами. В начале фильма, когда отец главного героя провожает его в дорогу, мы видим на экране Валерия Мышастого,
а слышим голос дирижёра и композитора Дмитрия Атовмяна.
Одного из шпионов кардинала, которые были оставлены в доме Бонасье в ожидании Констанции играл Владимир Долинский.
Но голос с экрана тоже узнаваем – озвучивал его Георгий Вицин.
Уже упомянутая сегодня утром маркиза, которую соблазняет Людовик XIII, сыграна Марией Ярыгиной.
Но озвучена она была Ниной Масловой.
У некоторых героев были переозвучены только некоторые вокальные партии. К примеру де Тревиль, сыгранный Львом Дуровым.
В дуэте с Боярским поёт сам актёр, а вот как он исполнил «Шпаги наголо, дворяне», режиссёру не понравилось. И для фильма эту песню перепел ещё один из солистов «Коробейников» - Александр Левшин.
Ещё один из участников «Коробейников», Вячеслав Назаров, исполнил знаменитую балладу Атоса «Есть в графском парке чёрный пруд», хотя песню «На волоске судьба твоя» Вениамин Смехов поёт сам.
За трёх героинь пела Елена Дриацкая. Про Констанцию уже говорилось. Но кроме неё голосом Дриацкой поёт Миледи куплеты в дуэте с Рошфором (помните, «Лилон ли ла, лилон ли ла, лилон ли ла ли ле»).
А также её служанка Кэт («Святая Катерина, пошли мне дворянина»)
Славный список, не правда ли? Но это ещё не всё. Режиссёр в этом фильме переозвучил даже самого себя. Юнгвальд-Хилькевич сыграл крошечную роль шкипера шхуны, на которой д’Артаньян добирался до Англии за подвесками к Бекингему.
Но голос у этого шкипера не Хилькевича, а Алексея Булдакова.
Кардинал Ришелье из "Д'Артаньян и три мушкетёра"
Кардинал Ришелье, как персонаж многочисленных экранизаций "Трёх мушкетёров", главный злодей и интриган. В своём романе, Дюма, хоть и сделал его главным антогонистом, тем не менее не забывал постоянно делать ему комплименты, помня, что это был великий человек и умнейший политик.
В подавляющем же большинстве фильмов, Ришелье просто плетёт интриги против Анны Австийской, отвргшей его ухаживания, да отмахивается от мушкетёров, постоянно вставляющих ему в колёса палки. Иногда встречаются рецензии, где его называют главным противником д'Артаньяна. Но нет, это игроки разных лиг. При желании Ришелье размазал бы нашего гасконца одним росчерком пера.
Не исключение и фильм Хилькевича. В нём кардинал если и занимается политикой, то исключительно с целью насолить Бекингему, к которому благосклонна королева. Все его мысли только об Анне Австрийской ("Ах разрешите, звать вас просто Анной"). И как бы её покрепче насолить, используя всё мощь государственного аппарата первого министра страны.
Роль всесильного кардинала в нашем фильме сыграл Александр Трофимов. Надо отметить, сыграл замечательно. Как писал Вениамин Смехов, его коллега по сцене в любимовском Театре на Таганке: "сыграл и остро, и умно, и иронично". А ведь актёру было всего 26 лет и для него это была первая роль в кино.
На Таганке его и заметили (Трофимов играл Иешуа в любимовской постановке "Мастера и Маргариты" Булгакова), и пригласили на пробы для фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". Но не на роль Ришелье. Ему предложили попробоваться на роль Рошфора, доверенного лица кардинала (вот он-то, да ещё Миледи, и были главными противниками гасконца).
Пробы проходили зимой в Одессе, и из-за погодных условий Трофимов, ну скажем так - задержался. Когда он добрался до Одесской киностудии, на роль Рошфора уже был практически утверждён Борис Клюев, остались формальности. И молодому актёру предложили поучаствовать в других пробах, на роль Фельтона. Его проводили в студию и дали текст. В это время там как раз проходили кинопробы Клюева, обыгрывался диалог Рошфора и кардинала. Ну и для того, чтобы Клюев не обращался к пустому месту, режиссёр попросил ждущего своей очереди Трофимова, подыграть актёру в кадре. Трофимов согласился. На него накинули мантию, усадили в кресло и съёмка началась. Клюев говорил роль, а Трофимов, не глядя на партнёра отвечал ему по-бумажке.
Когда сцена была почти сыграна, Александр Алексеевич заметил боковым зрением, что все вокруг перешёптываются. А в конце, после небольшой паузы, к нему подошёл Юнгвальд-Хилькевич и сказал:
"Знаете, мы завтра для вас сделаем отдельные пробы на роль кардинала Ришелье. А сейчас мы вам подберём грим, попробуем разные варианты костюмов"
Режиссёр изначально на роль Кардинала искал более возрастного актёра, ведь Ришелье должно было быть около сорока, и в его роли Хилькевич видел Михаила Козакова. Но после увиденного, он поменял своё мнение. Его настолько зацепило исполнение роли Трофимовым, что он остановил свой выбор на его кандидатуре. Но за это ему ещё пришлось побороться, худсовет не хотел отдавать столь значимую роль никому неизвестному актёру, который вообще до этого нигде не снимался.
А Михаил Козаков всё же принял участие в филье - он озвучил роль кардинала Ришелье. Режиссёру показалось, что трофимовская тягучая манера говорить не подходит к роли Ришелье. К тому же он немного заикался. А вот Козаков умел говориm, раздражительно, самодостаочно. И режиссёру было важно, чтобы эта мрачная высокая фигура разговаривала именно так.
Кэтти из "Д'Артаньян и три мушкетера"
Помните красотку Кэтти, служанку Миледи? В советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" её сыграла актриса Елена Цыплакова. В сравнении с романом, в фильме её роль сильно сократили, превратив образ самозабвенно и безответно влюблённой в гасконца самоотверженной барышни до весёлой глуповатой милашки, влюбившейся в д'Артаньяна с одного случайного поцелуя. Сама актриса Елена Цыплакова не любит эту свою роль.
"С этих съемок я приехала такая расстроенная! - вспоминает актриса. - Они проходили в Одессе, и я так обрадовалась! Первый раз на море, какое счастье... Но мне сказали: "Какое море? У тебя будет красная рожа!"
Специально для своей роли Елена репетировала в театре танец, который ставил балетмейстер. Но по приезду на съемки, её одевают в два платья, чтобы сделать "пышные формы". А режиссёр говорит: "Не надо танцевать! Просто попрыгай!" "Потом Миша Боярский наступил мне на юбку. И одна - верхняя - оторвалась. Пришлось поддерживать нижнюю двумя руками. Уехала в слезах", - продолжает рассказ Елена Октябревна.
"Я первый раз снималась в комедии, и мне казалось, что веду себя слишком наигранно. Зато картину часто показывают, и все зрители на мое появление в кадре хорошо реагируют. А я не могу. Потому что все 40 лет людей интересует только мой поцелуй с Боярским".
Фото Георгия Цивилько из архива Александра Якимчука
Именно этот поцелуй Цыплакова больше всего не любит обсуждать. Когда журналисты спрашивают ее о поцелуе с Боярским, то она реагирует резко и даже с неким отвращением:
"Меня настолько замучили идиотскими вопросами! Когда тебе 60 лет, а тебя спрашивают: "Как вы целовались с Боярским в фильме про Д'Артаньяна?" - у меня внутри все вскипает".
Кстати, сам Боярский тоже этот поцелуй вспоминает не очень привлекательно:
"Осталось единственное ощущение, которое я пронес через всю жизнь — это страшный длинный поцелуй с человеком, которого я совершенно не знаю".
Кстати, а Кэтти играла не только Цыплакова. В фильме "Мушкетёры 20 лет спустя", который Юнгвальд-Хилькевич снял в начале 90-х, есть сцена, где граф де Ла Фер рассказывает герцогине де Шеврез одну пикантную сцену из жизни Мари Мишон, в результате которой появился на свет Рауль, виконт де Бражелон. Атос узнал с кем провёл ночь по служанке, которую по просьбе Арамиса взяла к себе его "кузина-белошвейка". Так как фильм снимался почти 15 лет спустя, на роль этой служанки брать Цыплакову уже было нельзя, в продолжении истории мушкетёров эту роль сыграла Инга Ильм, которую все советские дети знают как Машу Старцеву из "Приключений Петрова и Васечкина"
Использованы кадры из т/ф "Д'Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Одесская киностудия, 1979 год
Фотографии из архивов Натальи Юнгвальд-Хилькевич и Александра Носовского
Кадры из телевизионных фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Мушкетёры 20 лет спустя", реж. Г. Юнгвальд-Хилькевич, Одесская киностудия.
Воспоминания Александра Трофимова
www.gosti.retroportal.ru/aleksandr_trofimov_o_roli_kardinala...
www.rabochy-put.ru/culture/108608-elena-tsyplakova-uzhe-40-l...
www.starhit.ru/novosti/mihail-boyarskiy-s-elenoy-tsyiplakovo...
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https://dubikvit.livejournal.com/955987.html
https://dubikvit.livejournal.com/944693.html
https://dubikvit.livejournal.com/918388.html
https://dubikvit.livejournal.com/888830.html
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