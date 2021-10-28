Зелёные страшилки и реальные угрозы

Картинки с пужалками они умеют рисовать... но и только

В ООН есть такой чиновник как исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза. Должность «пятое колесо у телеги». Ей нужно как-то оправдывать своё существование и что она якобы не зря получает свою зарплату. А если точнее, то «кризис продовольственной безопасности» и «массовые потоки перемещённых лиц».

Я тоже побуду Предсказамусом и сразу скажу, что не договорятся. Потому что Путина и Си там изначально не будет, а без них всё это сборище бессмысленно.

Более того, существование глобального потепления никто не доказал. Есть данные, что площадь полярных льдов за последний год только выросла. Да и синоптики обещают нам в этом году очень холодную зиму. И тем более нет доказательств, будто бы человечество способно эффективно влиять на климат. Есть куча более значимых факторов, типа извержений вулканов.

Плюс, конечно же, климат регулярно менялся всю известную нам историю. То наступали ледниковые периоды, большие или малые, то начинались оттепели. Это чётко видно и по годовым кольцам старых деревьев, и по срезам льда в горах и ледниках.

В общем, вся тема с «глобальным потеплением» начинает стремительно за-/протухать. Поэтому нет времени объяснять, срочно начинайте платить и каяться. Те, у кого есть энергоресурсы и промышленность, должны платить тем, у кого их нет (ну мам!

).

Откровенно издеваясь, Китай заявляет, что добьётся углеродной нейтральности к 2050-му году. Может быть. Если вся эта повесточка не прикажет долго жить гораздо раньше (на что и расчёт). Опять же, через тридцать лет там, скорее всего, будет уже другой руководитель, который всегда сможет отморозиться в стиле «Кто обещал – с того и спрашивайте».

Что же касается апокалиптических предсказаний, то я совершенно точно знаю, когда они сбываются. Например, большие потоки беженцев (перемещённых лиц) бывают, если вторгаться в другие страны и устраивать там ковровые бомбардировки – как в Ираке, Афганистане или Ливии. Но что-то американцев и европейцев это не остановило от вооружённой агрессии, хотя последствия были вполне предсказуемы. Результат мы видим сегодня в пригородах Парижа, Лондона и Кёльна, а также на границах Польши и Литвы.

Голод же может быть в результате энергетического кризиса и остановки работы заводов по производству удобрений и тепличных хозяйств. Остановленные теплицы (в частности, в Голландии) не производят овощей уже сейчас, а остановка производства удобрений скажется в ближайшие годы – в виде снижения урожайности.

Равно как и под сказочки о глобальном потеплении люди в Европе будут замерзать от холода зимой, потому что вместо постройки АЭС и закупки природного газа им впаривали необходимость постройки обледеневших ветряков и солнечных батарей в пасмурных и туманных местах.

Каждый следующий технологический уклад потребляет всё больше энергии. И если сокращать энергогенерацию, то это неизбежно вызовет упадок технологий. При этом количество населения прямо зависит от уровня технологий, обеспечивающих высокую по сравнению с предыдущими технологическими укладами урожайность. Проседание технологий – начиная с удобрений и заканчивая комбайнами и грузовиками – вызовет и снижение урожая. И вот тогда точно будет голод.

Поэтому любые изменения в структуре энергогенерации должны быть тщательно просчитываемы, чтобы не допустить сценария, при котором генерация сократится. Частичный отказ от использования угля возможен только при росте числа АЭС. Отказ от АЭС будет возможен только при появления нового, более мощного источника энергии. И никак иначе.

Отступление от этого правила приводит к катастрофам – как мы уже видели в Техасе, и как, скорее всего, увидим скоро в Британии.

Впрочем, тех, кто заявляет, что «нужно скормить людей животным для возобновления экологии», это не останавливает.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1526972.html