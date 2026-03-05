Как Хрущёв боролся с уже мёртвым Сталиным

Н.С. Хрущёв. Фото взято из открытых источников.

Почему у Никиты Хрущёва была такая ненависть к Сталину? Как он боролся с уже мёртвым Сталиным? Давайте разбираться...

Хочу всем напомнить, что Хрущёв стоял во главе СССР 11 лет (как первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 гг.) из почти 74-летнего существования советской власти в нашей стране.

Для начала вспомним, как Хрущёв вёл себя в годы массовых репрессий 1937- 1938 гг. Приведу лишь несколько фактов.

В 1937 году Хрущёв, будучи первым секретарём Московского городского комитета ВКП(б) непрестанно призывал к расправе с разоблачёнными "врагами" и "нажимал" на работников НКВД, чтобы те были активнее в осуществлении репрессий. Практически ежедневно Хрущёв звонил в Московское управление НКВД и спрашивал, как идут аресты.

Впоследствии в записке Политбюро ЦК КПСС о сталинских репрессиях от 1988 года говорилось: "...работая в 1936—1937 годах первым секретарем МК и МГК ВКП(б), а с 1938 года — первым секретарем ЦК КП(б)У, лично давал согласие на аресты значительного числа партийных и советских работников... Всего за 1936—1937 годы органами НКВД Москвы и Московской области было репрессировано 55 тысяч 741 человек..."

Дальше из данной Записки следует: "...С января 1938 года Хрущев возглавлял партийную организацию Украины. В 1938 году на Украине было арестовано 106 тысяч 119 человек.

Сталина не стало 5 марта 1953 года... Хрущёв считал своим "звёздным часом" XX съезд КПСС в феврале 1956 года. Незадолго до съезда Хрущёв поручил секретарю ЦК КПСС Петру Поспелову подготовить доклад о культе личности Сталина. Хрущёв лично следил за работой комиссии Поспелова и за подбором материалов, делал личные надиктовки. Всякую попытку Поспелова вставить что-то положительное о Сталине, Хрущёв сразу же пресекал.

Готовясь к выступлению о культе личности Сталина, Хрущёв вызвал к себе тогдашнего председателя КГБ генерал-полковника Ивана Александровича Серова и приказал найти и извлечь из архивов все документы за его подписью. После нескольких месяцев кропотливой работы ведомству Серова удалось собрать десять бумажных мешков с документами, свидетельствующими о хрущёвском терроре в годы жизни Сталина. Хрущёв приказал всё сжечь. Так он "заметал" следы расстрельных списков под своей подписью .

Из речи Хрущёва на XX съезде вырисовывался образ Сталина диктатора, тирана и кровавого убийцы, который одновременно был бездарным руководителем и верховным главнокомандующим, возомнившего себя великим полководцем. Все присутствующие в зале были растеряны от наглости и клеветы Хрущёва. По логике доклад следовало бы обсудить, Однако Хрущёв этого очень боялся: он знал, что если делегаты съезда поднимутся на трибуну, то ему несдобровать. Поэтому сразу после доклада Никита Сергеевич объявил XX съезд партии закрытым... Делегаты в недоумении расходились с тяжёлым чувством от того, что они услышали. Это был настоящая и откровенная ложь на товарища Сталина...

Уже после съезда, а именно 30 июня 1956 года было принято постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий" и в стране разворачивается широкая антисталинская компания.

Если в феврале 1956 года Хрущёв выступил с докладом о культе личности на закрытом заседании, то уже в октябре 1961 года на XXII съезде партии он уже открыто поднял вопрос о культе личности Сталина. Текст его выступления появился в печати, и в стране с новой силой развернулась широкая антисталинская компания.

Фактически данный съезд партии закончился выносом тела Сталина из мавзолея в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года. Из воспоминаний командира отдельного полка КГБ при Совете министров СССР (ныне Президентский полк) Фёдора Тимофеевича Конева:"...с пиджака сняли золотые расшитые погоны генералиссимуса и забрали Звезду Героя СССР. Они до сих пор сохранились. А еще в мундире заменили пуговицы..." Естественно это было сделано по указанию Хрущёва.

Для ещё большей дискредитации в глазах советских граждан Сталина было решено использовать версию о его связях с царской охранкой. Вброс этой версии в печать доверено было писателю Александру Солженицыну, который спешно готовил к изданию свой роман "В Круге первом" с этой версией о Сталине.

Кстати, именно Никита Хрущев, можно сказать, "открыл" советской общественности Солженицына. Именно с подачи Хрущёва в ноябре 1962 года в журнале "Новый мир" был впервые опубликован рассказ Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Произведение было антисталинским и в духе борьбы с культом личности, поэтому очень понравилось Хрущёву. Более того, в своём интервью, данном на радио "Комсомольская правда" в 2018 году, Сергей Хрущёв (сын Н.С. Хрущёва) заявил: "..Именно Солженицына Никита Сергеевич хотел выдвинуть тогда и на Ленинскую премию,..."

Сразу после выноса тела Сталина из мавзолея Хрущёв даёт указание убрать имя Сталина из всех названий сёл, городов , областей, предприятий, колхозов и институтов. Также Хрущёв дал указание запретить издание уже подготовленных к печати 14-ого и 15-ого томов из сочинений И.В. Сталина. Никита Сергеевич также распорядился никогда впредь не издавать работы Сталина.

Как видите, уважаемые читатели, даже после смерти Сталина Хрущёв вёл с ним борьбу, стремясь окончательно "замести" следы собственных преступлений в годы массовых репрессий.