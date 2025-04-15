Судьбы у людей разные. Это на самом деле так. И не всем удаётся пройти отведённый путь с достоинством. Для некоторых испытаний нужен невероятно сильный характер. Таким обладал Шмелёв Минай Филиппович – лидер партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Чего стоило ему проявить силу характера знает лишь он.

Иногда кажется, что знал бы человек какая судьба ему уготована, то вообще попросил бы ангелов не отправлять его на землю. Но человеку не суждено это ведать заранее и поэтому с уготовленными трудностями он встречается без выбора и подготовки.

Знал ли обычный трудовой человек, когда жил в мирное время, рожал и растил детей, что придёт на его землю враг, такой, что не будет щадить ни стариков, ни малышей?

Знал ли Минай, что придётся, однажды встав на защиту Родины, сделать выбор между ней и своими детьми?



Этот человек известен больше не под своей фамилией, а прозвищем Батько Минай. Батько – отец, словно и здесь злой рок сделал его отцом для всех солдат, которые оказывались под его командованием, которыми он дорожил, но не смог уберечь своих собственных детей.

Родился герой рассказа в многодетной семье и с раннего детства узнал, что такое голод и тяжёлый труд, повзрослев, участвовал в Первой мировой войне, получил за мужество три Георгиевских креста.

Минай никогда не гнался за наградами, поэтому встречал такие почести равнодушно, но однажды получилось так, что и они пригодились. Вернувшись после войны к мирной жизни, оказался молодой человек снова в зависимости от прихоти дворян. Один из офицеров позволил себе бить по лицу солдат, но он не ожидал, что столкнувшись с Минаем получит ответный удар. За это следовал расстрел, но не могли так просто лишить жизни того, кто носил Георгиевские кресты, для начала необходимо было их снять, но снять законным путём, то есть с позволения государя. Но никто из причастных к данному делу так и не решился раздувать конфликт, и «наглеца» пришлось помиловать.

Можно было бы сказать, что судьба хранила Миная и от пули и от офицерских замашек, но как бы не так. В самом деле правду говорят – кому многое дано, с того много и спросится.



Во время гражданской войны не смог стоять он в стороне, руководил

партизан

ским отрядом и сражался с бандитизмом. За это и был наказан – отомстили, убив отца и брата. Из-за угла, как это и присуще бандитам.



Придя с Первой мировой в январе 1918-го, Минай пошел в Красную армию осенью, "был на Польском фронте, потом на петлюровском", а в 1920 г. заболел тифом и получил двухмесячный отпуск. Дома его и братьев пытались пригласить к себе бандиты во главе с Григорием Емельяновым:

Бандитов не смущало ни членство Шмырева в партии большевиков, ни то, что они незадолго до этого убили его отца. Он выбрал отряд по борьбе с бандитизмом и принялся решительно мстить. Бандиты схватили и убили его брата Михаила, прожившего с молодой женой всего три недели после свадьбы.

Самого Миная в 1921 г. многочисленная банда окружила в его родном доме. С чердака он бросил гранату и отстреливался, напугав нападавших, но тут заклинило винтовку.

Бандиты после этого оценили его голову в 800 рублей золотом, но Шмырев уцелел.

Вскоре стряслось и ещё одно несчастье – умерла жена и на руках у Миная осталось четверо детей. Но не такой он был человек, чтобы сдаваться или искать утешение на дне гранёного стакана. Своим примером показывал, что с трудностями можно и нужно бороться. Минай был назначен директором картонной фабрики, он успевал и на работе, и по хозяйству, и уже в то время стал известен как Батько. Отличался житейской мудростью, надёжностью, уверенностью.

А когда пришла война не захотел отсиживаться, хотя по возрасту имел возможность не принимать участие в военных действиях. Детей Минай хотел отправить в эвакуацию вместе с работницами картонной фабрики, но автоколонне, на которой они уезжали, перекрыл дорогу вражеский десант. Пришлось возвращаться назад. Тогда Минай отправил детей в родную деревню Пуничи, расположенную в глуши. Там проживала и его мама, которой к тому времени было уже около 100 лет, а также сестра и теща Шмырёва.

А сам Батько организовал

партизан

ские отряды, которые с первых же дней стали доставлять фашистам много неприятностей. Они пускали под откос поезда, взрывали боеприпасы, грузовики с немецкими солдатами. Но самое главное под руководством Миная у

партизан

получилось освободить территорию, которая соединяла оккупированную землю с большой землёй.

«Суражские ворота» и в самом деле были спасением, через них поддерживали связь, гнали скот, снабжали продуктами питания. Не удивительно, что за голову Батьки фашисты объявили большое вознаграждение, вот только руки у них оказались коротки, чтобы поймать такого матёрого волка. Против отряда «батьки Миная» провели карательную экспедицию, но разбить его не удалось. И тогда фашисты решили ударить с другой стороны. Они стали искать близких партизанского командира. Нелюди пошли на шаг, который преступен даже в мире зверей – они решили выманить Миная, взяв в плен его детей.



В Пуничи из отряда была послана партизанская связная с приказом забрать родных Миная Шмырёва в лес. Но мама и теща категорически отказались. У женщин были свои резоны — на дворе стоял октябрь, наступали холода, перенести которые в лесных землянках трудно взрослым людям, а что уж говорить о маленьких детях и стариках? К тому же бабушки переживали о самом младшем, 3-летнем Мише, — в лес ведь не возьмёшь с собою корову, и малыш останется без молока.

Сейчас эти рассуждения кажутся наивными, но не верили женщины в то, что кто-то станет воевать с ними и с детьми.

19 октября 1941 года гитлеровцы арестовали мать, сестру и четверых детей Миная Шмырёва — 14-летнюю Лизу, 10-летнего Серёжу, 7-летнюю Зину и 3-летнего Мишу. Тещу партизана забирать не хотели, но она не оставила внуков.

Родных «батьки Миная» доставили в Сураж. Был объявлен ультиматум — если Минай Шмырёв не сдастся немецкому командованию, его семья будет расстреляна.

Сколько подлости и жестокости в такой попытке, невозможно представить человеку у которого есть душа. Как и невозможно представить, что чувствовал отец, который знал, что его маленькие ребятишки, а младшему едва исполнилось три года, находятся в лапах у фашистских захватчиков.

Он знал, что в случае сдачи в плен его ждёт неминуемая смерть и сослуживцам приходилось практически силой удерживать отца от того, чтобы он оставался в

партизан

ском отряде. Минай хотел разделить тяжёлые минуты со своей семьёй, но осознавал, что его шаг будет на руку немцам, а отряд останется без руководителя и пострадает много-много людей.



Партизаны готовы были умереть за своего «батьку» и призывали идти на штурм Суража. Но немцы, ожидая подобной атаки, укрепили населённый пункт, подтянув дополнительные подразделения и танки. Атака Суража неизбежно привела бы к большим потерям среди партизан без всяких шансов на успех. А ведь у каждого из бойцов «батьки Миная» тоже были родные, и имел ли он право жертвовать их жизнями из-за собственной беды? Минай Шмырёв решил, что такого права у него нет.

Он был готов сдаться немцам, но Миная остановили партизаны. Не было никаких сомнений в том, что командира ждёт публичная казнь, а в то, что его родных освободят, никто не верил — фашисты не считали нужным держать слово, когда речь шла о «недочеловеках»

Вот какой тяжёлый выбор висел над Батьком. Партизаны-товарищи и сами готовы были ради Миная пойти на смерть, штурмовать тех, кто взял в плен семью их командира, но этого лидер не мог позволить. Он поставил общую победу выше над своими личными переживаниями.

То, что переживал в эти дни Минай Шмырёв, знал только он один. А в Сураже семью держали в холодной тюремной камере на хлебе и воде. Детей били и запугивали. Трёхлетнего Мишу немцы таскали на «очные ставки» — если задерживали кого-то, по описанию похожего на Миная Шмырёва, ребёнка приводили к арестанту, надеясь, что мальчик, соскучившийся по отцу, выдаст его своими эмоциями.

Такие муки длились четыре месяца!

Как это выдерживало сердце Батька? И вдруг он получил письмо от старшей дочери. Девочке исполнилось 14 лет, но по характеру она была такой же стойкой, как и отец, находясь в руках палачей она не молила о помощи и пощаде.

Это нечеловеческая жестокость разрывала сердце даже некоторым из тех, кто поступил на службу немцам. Благодаря одному из охранников тюрьмы, пожалевшему детей, в партизанский отряд была передана записка 14-летней Лизы Шмырёвой.

Записка пришла в тот момент, когда отчаявшийся отец подумывал о том, чтобы покончить с собой, — он надеялся, что после этого фашисты отпустят его родных.

Старшая дочь прекрасно понимала, что их ждёт. И совершенно естественным было бы, если бы в записке была мольба о помощи. Но там оказалось совершенно другое.

— писала 14-летняя Лиза. Сколько же мужества и стойкости было в этой девочке, не сломавшейся перед лицом смерти.

На сколько это послание могло облегчить муки Батька, но этот листок он носил на груди всю свою жизнь.

Детей расстреляли и 100-летнюю мать тоже. Партизанский отряд яростнее и беспощаднее мстил врагам, а свою боль Минай пронёс сквозь годы войны и через мирную жизнь.



В апреле 1942 года была создана 1-я Белорусская партизанская бригада, командиром которой стал Минай Шмырёв. В течение полугода бригада удерживала так называемые «Суражские ворота» — 40-километровый разрыв линии фронта, через который на «Большую землю» уходили мирные жители, перегоняли скот и вывозили зерно. В обратном направлении везли оружие и боеприпасы для партизан, уходили в немецкий тыл разведывательно-диверсионные группы Красной армии.

Бригада «батьки Миная» контролировала целый партизанский край, где фактически была восстановлена советская власть.

После гибели родных Минай Шмырёв не жалел себя, бросался вперёд в самых горячих схватках, словно ища смерти. Но пули обходили его стороной.

Осенью 1942 года командование решило, что «батька Минай» принёс достаточно личных жертв в этой войне и рисковать командиром, ставшим легендой, не стоит. Миная Шмырёва отозвали в тыл, в распоряжение Белорусского штаба партизанского движения.

Он женился во второй раз, его супругой стала женщина

партизан

ка, у них родилось двое детей. Но горе никогда не покидало Миная, он корил себя за то, что не смог уберечь детей.



В роду Шмырёвых было много долгожителей, и крепкий Минай Филиппович тоже мог бы дожить до 100 лет. Но война отняла у него часть жизни. В последние годы он часто болел, перенёс тяжёлую операцию. 3 сентября 1964 года «батьки Миная» не стало.

На похороны героя в Витебске, первым почётным гражданином которого стал партизан, собрался почти весь город.

А в 1985 году в Сураже во дворе средней школы был открыт небольшой памятник Мише, Зине, Серёже и Лизе Шмырёвым.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Шмырёву Минаю Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Минай был награждён платиновым кортиком от самого Сталина.

Таких людей воспитывала наша земля. Честь им и вечная память. И чтобы никогда на свете не было войн и никому не приходилось делать подобный выбор.

"Ты дома не скоро поправишься, потому что у тебя питания нет, а у нас есть все что угодно, и масло, и сало, и хлеб, и водка, а у тебя дома ничего этого нет"."Сосед наш, бандит, выскочил из дома с бутылкой в руках и стал ругать всю эту группу матерно, такие-то сволочи, 60 человек, одного испугались, давай дом зажжем! Я уже справился с винтовкой, выстрелил и попал ему в пах. Пуля около мочевого пузыря проскочила на сантиметр. Его бандиты подхватили и утащили с собой. Они рассеялись..."«Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь»,