Пост Памяти художника Вадима Окладникова

Геннадий Кунявский написал вчера такие стихи о Вадиме Окладникове:
Десантник и художник вместе,
Он в жизни знает цену чести.
И жертвовать готов собою
За нашу память о Героях!
Портреты он ребят погибших
Для их родных сегодня пишет.
И матери со всей России
Вадиму стали, как родные!
Девчата, милые, поверьте,
Любовь всегда сильнее смерти!
Она косой махнула мимо,
И вместе мы спасем Вадима!
И снова будет, как свой долг,
Он продолжать Бессмертный полк!
Искрой таланта своего
Он обессмертил СВО!
Ну вот как-то так... Поправляйся, брат! Мы все здесь молимся за твое здоровье и держим за тебя кулаки!!! Прорвемся! Никто, кроме нас!!!
Дело в том, что Вадим попал в больницу. Оторвался тромб и ему отрезали ногу.
А сегодня пришло известие, что Вадим УШЕЛ от нас!
СГОРЕЛ!
Сгорел на своем посту!
Он сделал больше 2 000 (ДВУХ ТЫСЯЧ!!!) портретов, плакатов, эскизов памятников. мемориальных табличек, стендов, парт...
Еще утром был на связи...Еще утром он как напутствие всем выложил у себя на страницеЭто был Святой человек. Он всем родным делал портреты... никому не отказывал... в сети создал для мам погибших героев чат, который их объединил.
И вот он ушел...
Туда...
К ребятам.Я сейчас не могу найти слов, чтоб что-то сказать. Все они мне кажутся мелкими
Царствия небесного нашему Воину, который тут, в тылу, сражался своим оружием.
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