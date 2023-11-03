Пост Памяти художника Вадима Окладникова

Геннадий Кунявский написал вчера такие стихи о Вадиме Окладникове:

Десантник и художник вместе,

Он в жизни знает цену чести.

И жертвовать готов собою

За нашу память о Героях!

Портреты он ребят погибших

Для их родных сегодня пишет.

И матери со всей России

Вадиму стали, как родные!

Девчата, милые, поверьте,

Любовь всегда сильнее смерти!

Она косой махнула мимо,

И вместе мы спасем Вадима!

И снова будет, как свой долг,

Он продолжать Бессмертный полк!

Искрой таланта своего

Он обессмертил СВО!



Ну вот как-то так... Поправляйся, брат! Мы все здесь молимся за твое здоровье и держим за тебя кулаки!!! Прорвемся! Никто, кроме нас!!!

Дело в том, что Вадим попал в больницу. Оторвался тромб и ему отрезали ногу.

А сегодня пришло известие, что Вадим УШЕЛ от нас!

СГОРЕЛ!

Сгорел на своем посту!

Он сделал больше 2 000 (ДВУХ ТЫСЯЧ!!!) портретов, плакатов, эскизов памятников. мемориальных табличек, стендов, парт...

Еще утром был на связи... Еще утром он как напутствие всем выложил у себя на странице Это был Святой человек. Он всем родным делал портреты... никому не отказывал... в сети создал для мам погибших героев чат, который их объединил.

И вот он ушел...

Туда...

К ребятам. Я сейчас не могу найти слов, чтоб что-то сказать. Все они мне кажутся мелкими

Царствия небесного нашему Воину, который тут, в тылу, сражался своим оружием.

