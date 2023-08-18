Территория Героев...(107)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Во время несения боевого дежурства по охране склада вооружения старший сержант Александр Фетисов задержал гражданина Украины, у которого в ходе обыска было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Благодаря грамотным и умелым действиям военнослужащего была сорвана попытка украинского режима подорвать готовность российского подразделения к выполнению боевых задач.

https://t.me/mod_russia/29210

Ефрейтор Косенков Сергей Колонна в которой следовал водитель – санитар ефрейтор Сергей Косенков на марше в район выполнения боевой задачи, попала в засаду украинских националистов.

Находясь под плотным огнем противника, Сергей, рискуя жизнью, приступил к оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации. После доставки очередного раненного вблизи санитарного автомобиля, у которого находился Косенков, взорвался минометный снаряд, в результате чего он получил контузию. Несмотря на контузию, Косенков продолжил переноску и погрузку раненых, после чего вывез их из-под обстрела и доставил в медицинский отряд специального назначения.

Благодаря смелым и уверенным действиям ефрейтор Сергей Косенков эвакуировал 13 военнослужащих в медицинский отряд специального назначения, тем самым сохранив им жизни.

https://t.me/rabotaembrat/6558

Младший сержант Татаренко Кирилл Командир отделения младший сержант Кирилл Татаренко в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта.

С целью вернуть утраченные ранее позиции противник после артиллерийской подготовки при поддержке бронетехники перешел в наступление. Татаренко занял оборону в составе подразделения и вступил в бой.

В ходе боя Кирилл лично уничтожил метким выстрелом из ручного гранатомета одну боевую машину пехоты противника с экипажем. При смене огневой позиции в результате минометного обстрела Татаренко получил осколочные ранения, однако несмотря на это, оказав себе первую помощь, продолжил вести бой. Понеся существенные потери в живой силе и технике, враг отступил.

Благодаря личному мужеству и самоотверженности младшего сержанта Кирилла Татаренко удалось сдержать наступление противника и отбросить его на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/6355

Старший сержант Гвоздецкий Роман Старший сержант Роман Гвоздецкий, вместе с вверенной ему саперной группой, выполнял задачи по разминированию позиций, оставленных украинскими боевиками при отступлении.

Продвигаясь по поселку, Роман обнаружил заброшенное здание, используемое ранее боевиками в качестве долговременной огневой точки. Часть помещений и прилегающая к дому территория были заминированы с применением самодельных взрывных устройств и противопехотных мин. Группа Романа приступила к обезвреживанию взрывных устройств. Противник, стремясь вернуть утраченные позиции, предпринял попытки прорваться в поселок и закрепиться в нем и приступил к обстрелу населенного пункта силами ствольной артиллерии. Невзирая на угрозу собственной жизни, Гвоздецкий со своей группой, работая в тяжелых условиях, не прекратили выполнение боевой задачи и разминировали здание жилого дома и всю прилегающую территорию.

Очищенное от взрывных устройств здание, расположенное на выгодном участке местности, в бою было использовано российскими военными как огневая точка. Прицельный огонь пулеметного расчета, развернутого в заброшенном здании, сковал действия противника и заставил его отступить с потерями.

Благодаря грамотным действиям старшего сержанта Романа Гвоздецкого и слаженной работы саперной группы в общей сложности в зоне проведения СВО было обезврежено более 1500 взрывоопасных объектов. Старший сержант Гвоздецкий лично обезвредил более 200 взрывоопасных объектов.

https://t.me/rabotaembrat/6552

Старший сержант Александр Самарин Старший сержант Александр Самарин в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачу по осуществлению аэрозольного противодействия средствам разведки и управления оружием противника в интересах батальонной тактической группы российских войск.

В условиях систематического воздействия огня артиллерии противника проявляя мужество и героизм Александр обеспечил постановку маскирующих аэрозольных завес на открытых участках маршрутов выдвижения, рубежах развёртывания в предбоевые и боевые порядки, переправах через водные преграды, станциях погрузки и на наиболее важных объектах тыла. Проводимые Самариным маскировочные мероприятия обеспечили защиту позиций наших войск.

В один из дней Самарин в составе подразделения выполнял боевую задачу по вытеснению националистов, закрепившихся в стратегически значимом населенном пункте. В ходе продвижения Александр обнаружил опорный пункт противника на подступах к населенному пункту. Скрытно подобравшись к боевикам и заняв выгодную огневую позицию, Александр открыл шквальный огонь по вооруженным боевикам.

Стянув все силы противника на себя, старший сержант Александр Самарин обеспечил условия для захода группы в тыл боевиков, что позволило взять опорный пункт без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/6536

Старший сержант Голдобин Алексей Подразделение старшего сержанта Алексея Голдобина проводило разминирование объектов инфраструктуры освобожденного от украинских боевиков населенного пункта. В условиях, сопряженных с риском для жизни, Алексей вместе с подчиненными выполнял задачи по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению установленных противником взрывных устройств, несущих опасность для мирного населения.

Так, обследуя одно из зданий, используемое ранее боевиками в качестве опорного пункта, Голдобин обнаружил установленные противником взрывные устройства. Оценив тип и количество установленных противником взрывоопасных предметов, Алексей дал команду подчиненным покинуть объект, а сам остался проводить взрывные работы.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Голдобина здание было очищено от опасных объектов.

https://zpobeda.ru/aleksej-goldobin-2/

Рядовой Лычко Николай В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны на рубеже, удерживаемого подразделением в составе, которого находился рядовой Николай Лычко.

Быстро оценив обстановку, Николай скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода бронетехники к рубежу уверенного поражения из штатных противотанковых средств, Лычко несколькими точными выстрелами поджег две единицы бронетехники. Пехота противника, лишившись поддержки бронетехники и находясь под плотным огнем отделения Николая, в спешке отступила.

Благодаря уверенным и грамотным действиям рядового Николая Лычко противник понес значительные потери, а удерживаемые рубежи обороны не были прорваны.

В результате танкового обстрела получил осколочное ранение. Несмотря на это продолжил вести бой и только после отражения атаки был эвакуирован в безопасный район.

https://t.me/rabotaembrat/6356

Гвардии старший сержант Поляков Денис Заместитель командира взвода-командир миномета минометной батареи гвардии старший сержант Денис Поляков выполнял боевую задачу в составе минометного взвода на огневой позиции батареи по взятию под контроль одного из стратегических объектов.

С временной огневой позиции под непрерывным огнем противника, Поляков точным выстрелом лично уничтожил группу пехоты противника, прибывшую на усиление обороняющихся боевиков. Также, в бою расчетом Дениса уничтожены более 10 огневых точек националистов.

Самоотверженные и грамотные действия гвардии старшего сержанта Дениса Полякова позволили успешно выполнить задачу батареи и взять под контроль ВС РФ важный объект противника без потерь в технике и личном составе.

https://t.me/rabotaembrat/6574

Сержант Касимов Анвар Мотострелковый взвод, в составе которого сержант Анвар Касимов выполнял боевые задачи, вел оборонительные бои с многократно превосходящими силами украинских боевиков.

Противник при поддержке артиллерии и авиации предпринял попытку прорыва линии обороны наших войск для захвата важного населённого пункта и атаковал позиции на участке ответственности группы Касимова. После очередного артиллерийского удара Анвар заметил нескольких военнослужащих, получивших тяжелые осколочные ранения и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерией. Рискуя собственной жизнью, Касимов подобрался к раненым, оказал им первую помощь, после чего вынес их в безопасное место, чем спас их жизни.

Убедившись, что пострадавшие военнослужащие находятся вне зоны поражения вражеской артиллерии, сержант Анвар Касимов вернулся на позиции и продолжил вести бой с противником. По итогам боя враг, понеся потери, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/6553

Старший сержант Кукса Никита Расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием старшего сержанта Никиты Куксы в ходе наступления на одном из тактических направлений выполнял боевую задачу по уничтожению танков и бронетехники украинских боевиков и артиллерийским огнем поддерживал российские подразделения, действующие на переднем крае.

Противник в попытке остановить продвижение российских войск оказывал ожесточенное сопротивление, активно применяя при этом ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Несмотря на огневое воздействие противника, Кукса своевременно выявлял выдвижение бронетехники боевиков в направлении российских позиций, в кратчайшие сроки определял цели огневых задач, общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принимал решение на порядок стрельбы и поражение целей, а также подавлял огневые точки противника, получая целеуказания от наблюдательных пунктов.

В ходе продвижения российских войск на заданном рубеже прицельным и эффективным огнем артиллерийского орудия, с минимальным расходом боеприпасов старший сержант Никита Кукса и его расчёт выполнили более тридцати огневых задач, в результате чего была подавлена позиция батареи реактивной системы залпового огня «Град» украинских националистов, уничтожены бронеавтомобиль и гаубица иностранного производства, а также три минометных расчёта.

https://t.me/rabotaembrat/6530

Гвардии главный старшина Воронов Виталий Гвардии главный сержант Устимов Денис Гвардии рядовой Мануйлов Александр Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 под командованием гвардии главного старшины Виталия Воронова, в составе гвардии сержанта Дениса Устимова и гвардии рядового Александра Мануйлова, выполнял боевую задачу по огневой поддержке подразделений российских Вооруженных Сил, ведущих ожесточенные бои с украинскими боевиками на одном из тактических направлений.

Находясь под непрерывным огнем противника, проявляя мужество и героизм, расчет гаубицы Д-30 уничтожал в местах сосредоточения военную технику и живую силу противника, готовящегося перейти в наступление.

Благодаря тому, что Виталий Воронов выбрал выгодную огневую позицию, а его подчиненные обеспечили ее качественную маскировку, расчету удавалось на протяжении долгого времени поражать объекты боевиков и подавлять их огневые точки.

Прицельная стрельба расчета Виталия Воронова позволила уничтожить 1 танк и одну боевую машину пехоты противника, а также большое количество боевиков, что заставило врага отступить.

https://vk.com/wall-159935417_2651500

Лейтенант Морозов Артём Сапёрный взвод под командованием лейтенанта Артема Морозова в составе батальонной тактической группы Вооруженных Сил РФ выполнял задачи по укреплению оборонительных рубежей российских подразделений, а также блокированию действий диверсионно-разведывательных групп и десантов противника.

Выдвинувшись в заданный район, российские сапёры под командованием Морозова произвели рекогносцировку рубежей минирования и путей выдвижения к ним противника, после чего приступили к выполнению задач. Силами вверенного взвода Морозов в кратчайшие сроки произвел минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудовав противотанковые и противопехотные минные поля, установив мины различного типа.

Минные поля и минно-взрывные заграждения, оборудованные подразделением Артема Морозова, смогли остановить продвижение украинских боевиков и их бронетехники в ходе попытки наступления. Противник, потеряв часть бронетехники и живой силы, был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/6535

Прапорщик Карпушенко Артур В ходе специальной военной операции начальник аппаратной взвода связи прапорщик Артур Карпушенко выполнял задачи по организации бесперебойной устойчивой связи и обеспечивал обмен информацией между вышестоящими штабами, командными пунктами и подразделениями российских войск в районах ведения интенсивных боевых действий.

В ходе совершения марша к месту выполнения боевой задачи по сдерживанию противника в районе мостовых переправ, Карпушенко с экипажем находился в машине управления и обеспечивал связь в колонне и с взаимодействующими подразделениями.

Благодаря грамотным действиям Карпушенко и его подчинённых, осуществлялся обмен информации с действующими на переднем крае войсками, поддерживалась связь с авиацией, был организован прием сигналов оповещения и немедленное их доведение до подчиненных частей и подразделений, командование владело оперативной обстановкой в режиме реального времени, а командиры подразделений оперативно передавали в адрес вышестоящих штабов сведения об изменении обстановки. На одном из участков движения колонна техники попала под танковый обстрел противника, в результате чего аппаратная получила осколочные повреждения.

Мгновенно оценив ситуацию, Артур вместе в вверенным ему экипажем, рискуя жизнью, под огнем противника оперативно восстановили работоспособность изделия, тем самым не допустив потери управления подразделениями в ходе отражения атаки украинских националистов. Прибыв в назначенный район, расчет Карпушенко оборудовал позицию, развернул оборудование и обеспечил устойчивую связь подразделений, удерживающих стратегически важный объект.

Находясь под интенсивным артиллерийским обстрелом, прапорщик Артур Карпушенко грамотно выполнил настройку аппаратуры и организовал связь командования с вышестоящими штабами и пунктами управления, обеспечив устойчивое управление подразделениями и корректировку российской артиллерии и авиации.

https://t.me/rabotaembrat/6531

Ефрейтор Быструшкин Данил Действуя в составе артиллерийского дивизиона, ефрейтор Данил Быструшкин в условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела противника выполнял задачу по обнаружению позиций вражеской артиллерии, корректировке огня и контролю стрельбы.

Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными позициями, предпринял попытку наступления, и открыл артиллерийский огонь по нашим войскам. Мгновенно оценив обстановку, Данил приступил к определению координат позиций артиллерии противника. Находясь на господствующей высоте, ефрейтор Данил Быструшкин определил район ведения артиллерийского огня противника, безошибочно рассчитал дальность до вражеских расчетов, после чего незамедлительно передал координаты на пункт управления. На основании переданных координат по позициям вооруженных формирований неонацистов был нанесен групповой артиллерийский удар, в результате которого позиции вражеской артиллерии были подавлены.

Лишенные артиллерийской поддержки боевики, утратили атакующий потенциал и были отброшены российскими войсками на исходные позиции.

https://t.me/rabotaembrat/6541

Рядовой Пилиховский Дмитрий Рядовой Дмитрий Пилиховский находился в составе боевого дозора, выполнявшего патрулирование оборонительных позиций российских войск.

В ходе патрулирования Дмитрий заметил скрытное передвижение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении наших войск. Пилиховский незамедлительно сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, вступил в бой с вражеской ДРГ.

В ходе боя лично уничтожил автомобиль противника с находящимися в нем боевиками. Получив осколочное ранение ноги, не покидая поля боя, Пилиховский продолжил отражать атаку националистов. Группа противника была уничтожена.

После завершения боя рядовому Пилиховскому была оказана необходимая медицинская помощь и организована его эвакуация в безопасный район.

https://t.me/rabotaembrat/6354

Сержант Киселев Павел Командир отделения зенитной ракетной батареи сержант Павел Киселев, действуя в составе батальонной тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по обороне важного стратегического населенного пункта.

Оборонительные позиции, на которых находился Павел, подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Киселев, мгновенно оценив сложившуюся обстановку, занял выгодную огневую позицию. Ведя огонь по противнику, сержант обнаружил группу боевиков, предпринявших попытку окружения обороняющихся российских военнослужащих. Павел, скрытно сменив позицию, открыл огонь по выдвинувшейся группе националистов и полностью уничтожил ее. После боя сержант Киселев оказал помощь медикам в эвакуации раненых военнослужащих в медицинский пункт.

Сержант Павел Киселев грамотно и умело руководил отделением в стрелковом бою, отразил атаку ДРГ противника, а также оказал первую помощь троим боевым товарищам.

https://t.me/rabotaembrat/6559

Гвардии капитан Матыцин Дмитрий Расчет батареи противотанковых управляемых ракет под командованием гвардии капитана Дмитрия Матыцина выполнял боевую задачу по уничтожению противника в укрытиях и полевых укреплениях.

Обеспечивая огневую поддержку и прикрытие на ключевом направлении российской батальонной тактической группы, освобождающей один из населенных пунктов занятых украинскими националистами, Матыцин получил от разведподразделения данные о местонахождении опорных пунктов. Оценив обстановку, Дмитрий приказал механику водителю, не выдавая своего местоположения, выдвинуться в назначенный район, скрытно приблизиться, выбрать место и используя складки местности занять позицию для ведения огня. Получив уточненные координаты, Дмитрий лично произвел настройку параметров для ведения стрельбы и двумя точными пусками противотанковых управляемых ракет уничтожил опорный пункт противника, с находящимся на нем личным составом и техникой.

Грамотные действия гвардии капитана Дмитрия Матыцина позволили мотострелкам быстро и без потерь выполнить поставленные задачи по захвату хорошо укрепленного опорного пункта и уничтожению противника на позициях в населенном пункте.

https://t.me/rabotaembrat/6562

Гвардии младший сержант Сильченко Иван Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии младшего сержанта Ивана Сильченко в ходе наступления выполнял боевую задачу по уничтожению пехоты и бронетехники противника.

Украинские боевики в попытке остановить продвижение российских войск оказывали ожесточенное сопротивление, активно применяя ствольную и реактивную артиллерию. Разведподразделением была обнаружена боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинских националистов, готовящаяся произвести пуск по позициям российских войск. РСЗО боевиков находилась в зоне поражения артиллерийского орудия Сильченко. Счет шел на минуты. Получив целеуказание, Иван лично навел орудие и со второго выстрела уничтожил вражескую установку, не дав ей открыть огонь.

В ходе боевых действий на данном направлении, прицельным и эффективным огнем артиллерийского орудия с минимальным расходом боеприпасов гвардии младшим сержантом Иваном Сильченко и его расчетом также были уничтожены три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий и минометов, двадцать единиц автомобильной и специальной техники, а также более ста солдат противника.

https://t.me/rabotaembrat/6563

Гвардии ефрейтор Тараник Олег Разведчик реактивного дивизиона гвардии ефрейтор Олег Тараник в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи выполнял задачу по прикрытию батальонной тактической группы наших войск в ходе штурма позиций украинских националистов.

Находясь на переднем крае, обеспечивал артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений. Противник, пытаясь остановить продвижение российских военнослужащих, предпринял контратаку силами бронегруппы и пехоты, нанеся удар по нашим позициям с применением артиллерии и минометов. Находясь на наблюдательном пункте и ведя разведку, Тараник своевременно обнаружил сосредоточение живой силы противника и техники, выдвинувшуюся в направлении позиций российских подразделений. Оперативно выявляя огневые точки националистов, своевременно передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и пехоты боевиков, координаты целей, корректировал огонь российской артиллерии, производил объективный контроль поражения живой силы и бронетехники националистов, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы реактивной артиллерийской батареи. В ходе боя, противнику удалось установить позицию, откуда Олег корректировал артиллерийский огонь. Находясь под минометным огнем, Тараник, не теряя самообладания и не ослабляя контроль за ходом боя, дождавшись паузы между выстрелами, быстро сменил наблюдательный пункт, продолжил корректировку огня и выдачу целеуказаний. В результате огня российской реактивной артиллерийской батареи, было уничтожено три боевые бронированные машины, а также более десяти украинских боевиков.

Благодаря грамотным и смелым действиям гвардии ефрейтора Олега Тараника российские войска нанесли значительный урон подразделениям противника, сорвали контратаку боевиков, продвинулись по фронту и вглубь обороны националистов, заняли выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/6569

Ефрейтор Казаков Константин В ходе боя с украинскими националистами боевая машина пехоты, под управлением ефрейтора Константина Казакова, подверглась массированному обстрелу со стороны боевиков.

В результате выстрела противника из гранатомета машина Константина получила серьезные повреждения и загорелась, а военнослужащий получил осколочное ранение ноги и контузию.

Понимая, что эвакуация из машины равносильна гибели всего отделения, Козаков, невзирая на ранение, принял решение вывезти экипаж и мотострелков из-под огня. Разогнавшись, Константин, мастерски маневрируя на полном ходу, вывел свою машину из по артиллерийского огня украинских националистов. Выбравшись из-под огня, мотострелки в пешем порядке вступили в бой с противником, а Казаков приступил к тушению БМП и восстановлению ее работоспособности.

В результате смелых и решительных действий ефрейтора Константина Казакова экипаж боевой машины потерь не понес и продолжил выполнять боевые задачи.

https://t.me/rabotaembrat/6575 Благодаря спецоперации потерял зависимость от гаджетов и от мнения окружающих. О своей работе в зоне СВО и немного о себе рассказывает младший сержант ВДВ, командир отделения полевого водообеспечения Михаил Ильин. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/29145 Дмитрий Тимашев, сержант, инструктор общевойсковой подготовки награжден орденом Мужества за отвагу, проявленную на поле боя. Своих не бросаем! — это про Дмитрия, его боевых товарищей и вообще про ВДВ. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/29236

Полковник Прядкин Виктор Путин наградил воронежского полковника МВД за храбрость во время боевых действий 24 июня

Президент отметил начальника отдела МВД России по Кантемировскому району Виктора Прядкина. Полицейскому вручили медаль «За храбрость» II степени сегодня в Кремле.

Виктор Прядкин проявил себя в день попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер».

https://vk.com/wall-49343992_349502

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб Борис Алёшин из Ивановской области. Стрелок стрелкового отделения Борис Викторович Алёшин служил на территории другого региона. За проявленные в ходе исполнения воинского долга героизм и самоотверженность представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

Источник Шамсуллин Рамиль Азатович

27.12.1989-04.08.2023

4 августа 2023 года во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России погиб.

Уроженец Магнитогорска. Учился в школе № 43, далее 63 училище, помощник машиниста.

Работал в организации «Строй центр».

11 мая 2023 уехал на СВО.

https://zpobeda.ru/ramil-shamsullin/

Сержант Михайлов Дмитрий В Воткинском районе Удмуртии состоялась торжественная церемония прощания с

Михайловым Дмитрием Юрьевичем,

который погиб в ходе специальной военной операции.

За проявленный героизм он был посмертно представлен к ордену Мужества.

Церемония прощания с погибшим героем, уроженцем села Июльское, прошла со всеми воинскими почестями.

https://www.d-kvadrat.ru/novosti/27124

Майор Харьков Александр Администрация Рыбинского района Ярославской области, где военнослужащий обучался в Октябрьской средней школе, сообщила о гибели майора ВС РФ

Александра Вячеславовича Харькова

в ходе СВО.

Профессиональный военный закончил Череповецкий военный университет радиоэлектроники.

После окончания университета Александр был направлен на военную службу. С тех пор он участвовал в операции в Сирии, а в прошлом году был направлен на Украину. За время службы имел 15 наград, был отмечен наградами Министерства обороны России За отличие в военной службе III степени, За воинскую доблесть II степени, За боевое отличие.

Ему было 36 лет.

В Ярославской области у майора остались пожилые родители, жена и двое детей.

https://www.vologda.kp.ru/online/news/5400192/

Военнослужащий Скиба Виталий В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб

Скиба Виталий Анатольевич (позывной "Алтай"), 21.04.1972 года рождения.

Командир роты полка 1441 (мобилизованных Алтайского края), приданных 810 бригаде морской пехоты Погиб 27.07.2023 в Работино, подорвавшись с экипажем на вражеской мине.

Виталий окончил Степноозерскую СОШ. В 1989 году поступил в Ачинское военное авиационно-техническое училище . После его окончания была армия, затем служба в органах внутренних дел, далее работал в военкомате, а затем в районной больнице.

Осенью 2022 года был призван на военную службу по мобилизации для участия в СВО.

У Виталия остались семья, дети и мама.

https://zpobeda.ru/vitalij-skiba/

Старший лейтенант Малафеев Артур В СВО погиб молодой офицер из Вешкаймы Ульяновской области

Артур Александрович Малафеев

В 2015 году молодой человек поступил в Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, после окончания которого был направлен на службу в Центральный военный округ.

Артур в числе самых первых отправился защищать интересы Родины в зону проведения специальной военной операции. В одном из боёв в конце июля 2023 года командир роты первого мотострелкового батальона старший лейтенант Артур Малафеев был смертельно ранен.

Ему было 26 лет.

Награждён медалью "За боевые заслуги" и орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-119215127_116395

Лейтенант Граф Иван В ходе выполнения воинского долга в зоне проведения СВО погиб лейтенант

Граф Иван Иванович,

выпускник школы 2018 г., выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища им. Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского 2022 г.

Добрый, простой и открытый, душа компании, заботливый командир и настоящий семьянин.

https://zpobeda.ru/ivan-graf/

Гвардии сержант Оскорбин Роман Оскорбин Роман Сергеевич

Роман Сергеевич родился 21 июня 1997 года в г. Кяхта. Вырос в многодетной семье.

С 1 по 9 класс обучался в Кяхтинской общеобразовательной школе №2, которую окончил в 2013 году. В школьные годы принимал самое активное участие в общественной и спортивной жизни школы и района. Отличался веселым, дружелюбным и целеустремленным характером.

С первых дней специальной военной операции принимал участие в качестве командира боевой машины ПВО, командира отделения зенитного ракетного дивизиона , позже стал заместителем начальника первой расчетной зенитной ракетной батареи. В июне 2023 года после отпуска вновь вернулся в зону СВО, продолжать защищать мирных жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

28 июля 2023 года, выполняя поставленные задачи, Роман Сергеевич погиб, до конца выполнив свой воинский долг, оставаясь верным данной Присяге.

За проявленное мужество и стойкость награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/roman-oskorbin/

Военнослужащий Пронькин Денис В ходе выполнения задач специальной военной операции героически погиб

Денис Пронькин.

Денис родился и вырос в посёлке Лиственичный, учился в Леушинской школе, успешно окончил обучение в Урайском политехническом колледже по специальности «электрогазосварщик».

В 2016–2017 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. До призыва на службу по частичной мобилизации Денис работал оператором котельных установок в КФХ Чурилович.

Денис был надежным и верным другом, добрым и отзывчивым человеком, всегда был готов прийти на помощь.

https://zpobeda.ru/denis-pronkin/

Рядовой Боков Александр В зоне проведения спецоперации погиб

Боков Александр Александрович, 1989 года рождения.

Александр Александрович вместе с семьей проживал в пгт. Давыдовка Лискинского района. По словам товарищей, всегда отличался смелостью и решительностью, был примерным семьянином и надежным другом.

Указом Верховного Главнокомандующего награжден орденом Мужества посмертно.

https://m.ok.ru/liskirus/topic/155311068957981

Военнослужащий Каталевский Дмитрий В зоне СВО погиб наш выпускник, Дмитрий Каталевский

https://zpobeda.ru/dmitrij-katalevskij/

Военнослужащий Ковалёв Сергей Проводили в последний путь

Ковалёва Сергея Викторовича,

погибшего 26 июля при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/sergej-kovaljov/

Доброволец Векшин Алексей Алексей Викторович Векшин.

В Полярном простились с Алексеем Векшиным, он погиб в ходе военных действий в зоне СВО.

Алексей Викторович отправился на фронт в апреле 2023 года.

Ему было 36 лет.

У Алексея осталась семья, сыну 11 лет.

https://vk.com/wall-150134449_39018

Военнослужащий Бокий Николай 25 июля 2023 г. в ходе проведения специальной военной операции Российской Федерации погиб

Бокий Николай Николаевич.

Родился 10.06.1979 в городе Славгороде Алтайского края. Закончил Славгородскую среднюю школу номер 1.

После прохождения срочной военной службы в рядах Российской армии трудился слесарем на Славгородском заводе радиоаппаратуры.

Защищая мирное население от жестокости армии ВСУ, показал настоящий пример отваги и стойкости.

https://zpobeda.ru/nikolaj-bokij/

Военнослужащий Лукин Михаил 25 июля 2023 года в ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач на территории Украины погиб

Лукин Михаил Михайлович,

родные Михаила проживают в с. Июс, Хакасия.

https://zpobeda.ru/mihail-lukin/

Рядовой Игнатьев Алексей В Можге простились с рядовым

Игнатьевым Алексеем, погибшим в ходе СВО.

За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга его наградили Орденом Мужества посмертно.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

https://vk.com/wall-39444300_444111

Военнослужащий Батуев Алексей Трехгорный простился с

Алексеем Батуевым

(05.10.1985-27.07.2023).

Алексей погиб в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/aleksej-batuev/

Рядовой Машин Максим В зоне СВО погиб 24-летний рядовой

Максим Машин из Воронежской области

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://t.me/vestivrnru/29045

Военнослужащий Никуличев Александр В деревне Мокшино Конаковского района Тверской области простились с

Александром Никуличевым.

Он был призван для участия в специальной военной операции в ходе мобилизации.

Александру был 31 год.

https://zpobeda.ru/aleksandr-nikulichev/

Военнослужащий Зима Сергей В ходе специальной военной операции, выполняя боевые задачи, геройски погиб

Зима Сергей Юрьевич.

https://zpobeda.ru/sergej-zima/

Военнослужащий Подкорытов Александр 2 декабря 2022 года погиб житель Кавалеровского района

Александр Подкорытов.

Ему было 34 года.

Александр учился в школе п. Горнореченский. Несколько лет назад Александр Леонидович уехал в Москву, там у него появилась семья. Там он и был мобилизован.

2 декабря при передислокации войск под Мелитополем Запорожской области колонна, в которой находился Александр, попала под массированный обстрел противника.

https://zpobeda.ru/aleksandr-podkorytov/

Военнослужащий Зрожовец Дмитрий В ходе специальной военной операции,при выполнение боевых задач 22.07.2023 г погиб

Зрожовец Дмитрий Павлович

1991 г. рождения

https://zpobeda.ru/dmitrij-zrozhovec/

Военнослужащий Кузьменков Виталий Кузьменков Виталий Васильевич

«Кузьма»

г. Санкт-Петербург

https://zpobeda.ru/vitalij-kuzmenkov/

Военнослужащий Комбаров Семён Забайкалец погиб во время специальной военной операции

Семён Комбаров погиб 25 мая 2023 года в возрасте 22-х лет.

Он служил в разведывательном батальоне в должности разведчика-телефониста.

За подвиги ему был посмертно присужден «Орден Мужества».

https://zpobeda.ru/semjon-kombarov/

Военнослужащий Тихов Виктор При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции

Тихов Виктор Олегович,

проявив мужество и героизм, погиб.

Виктор Тихов — Мастер спорта России по каратэ, член сборной команды Новосибирской области, многократный призер чемпионатов России, всероссийских соревнований, призер международных соревнований, победитель чемпионата Новосибирской области и Сибирского федерального округа.

https://zpobeda.ru/viktor-tihov/

Военнослужащий Кишлян Дмитрий Кишлян Дмитрий Витальевич

Оптовик

15.04.1993-01.03.2023

Любимый муж, папа, сын и друг

https://zpobeda.ru/dmitrij-kishlyan/

Ефрейтор Шихов Руслан Проводили в последний путь

Руслана Нурлановича Шихова

Погиб 31 июля 2023 года, защищая Родину и до конца выполнив свой воинский долг.

https://zpobeda.ru/ruslan-shihov/

Доброволец Шарафутдинов Руслан Шарафутдинов Руслан,

при крещении нареченный Фёдор в честь Фёдора Ушакова, погиб на СВО, в городе Попасная 9 июня 2022 года,как и другие ребята из Удмуртии.

Он был в составе группы Вагнера, его имени и фамилии нет в официальных списках, несмотря на то что он отдал армии 9 лет, имел статус ВБД, участвовал в военных действиях в Сирийской республике.

Указом Президента награждён медалью За отвагу.

https://zpobeda.ru/ruslan-sharafutdinov/

Доброволец Мамаев Александр Александр Мамаев, 44 года.

Родился и всю жизнь прожил в Кировске. Был ди-джеем.

На СВО отправился добровольно, ЧВК Вагнер.

Погиб 10 апреля 2023.

https://zpobeda.ru/aleksandr-mamaev/

Доброволец Конаев Евгений Евгений Максимович Конаев

родился 17 июня 1998 года в городе Серове.

Закончил 9 классов школы № 10. После школы обучался в профессиональном училище №54, где получил профессию сварщик.

Работал на Механическом заводе токарем.

В апреле 2023 года ушёл добровольцем в зону проведения специальной военной операции, где добросовестно выполнял свой воинский долг.

Погиб 29 мая 2023 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике.

https://zpobeda.ru/evgenij-konaev/

Военнослужащий Сихварт Роман В ходе специальной военной операции погиб камышанин

Роман Сихварт.

Роман Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг.

https://zpobeda.ru/roman-sihvart/

Военнослужащий Таныгин Гордей В ходе проведения спецоперации погиб 20-летний боец из Сальска Ростовской области.

Гордей Таныгин получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу. Детали его кончины не раскрываются.

Гордей был выпускником Сальского экономико-правового техникума.

https://zpobeda.ru/gordej-tanygin/

Военнослужащий Поляков Евгений В зоне СВО погиб

Поляков Евгений Андреевич.

Он родился 1991 году в Казахстане. Окончив среднюю школу, школу ДОСААФ, был призван в армию в воздушно-десантные войска.

27 сентября 2022 года Евгений был мобилизован на службу и зачислен в 810 бригаду Морской пехоты. В Зоне СВО пробыл десять месяцев.

27 июля перевозил ребят на передовую в районе Роботино в Запорожье, где неонацисты вели наступление, используя разные виды оружия. Нашим ребятам пришлось ехать по заминированному полю, на котором и подорвались. Погибли практически все. У Евгения (он был за рулём) и командира шансов выжить не было.

У Евгения остались жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/evgenij-polyakov/

Военнослужащий Андреев Александр В ходе проведения специальной военной операции погиб

Андреев Александр Юрьевич, 14.12.1985 г. рождения.

В 2022 году добровольцем направился в зону проведения специальной военной операции, до подписания контракта о военной службе работал в ГП «БурятФармация». Всегда поддерживал отличную спортивную форму и самостоятельно выбрал службу в разведывательном подразделении.

С честью и доблестью выполнял поставленные задачи и после ранения — в мае 2023 вновь направился в зону проведения СВО.

Героически погиб в бою, выполняя свой воинский долг.

За проявленные смелость и отвагу представлен к награждению «Орденом Мужества».

https://zpobeda.ru/aleksandr-andreev/

Военнослужащий Курило Виталий Геройски погиб выполняя специальное задание в зоне СВО

Курило Виталий,

уроженец п.Белая Березка Трубчевского р-на.

Был дважды ранен, контужен, но продолжал защищать всех нас.

https://zpobeda.ru/vitalij-kurilo/

Военнослужащий Мальцев Игорь В д. Ялым пройдет прощание с

Мальцевым Игорем Анатольевичем,

погибшим 10.07.2023 в зоне боевых действий специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/igor-malcev/

Военнослужащий Скрипкин Александр В ходе СВО погиб курянин Александр Скрипкин

Боец родился 30 мая 1997 года в Рыльском районе, окончил Студенокскую СОШ. Работал в ОАО «Глобус».

Александр Николаевич был мобилизован осенью 2022 года, служил старшим стрелком мотострелкового батальона.

https://zpobeda.ru/aleksandr-skripkin/

Военнослужащий Тухбатуллин Николай Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб житель города Березники

Тухбатуллин Николай Тимиргалеевич.

https://zpobeda.ru/nikolaj-tuhbatullin/

Военнослужащий Никитенко Илья Простились с

Никитенко Ильёй Игоревичем,

погибшим при выполнении спецоперации в Украине

https://zpobeda.ru/ilya-nikitenko/

Военнослужащий Михайлов Михаил 19 июля 2023 года в ходе СВО погиб уроженец д. Нижняя Моркинского района,

Михаил Михайлов,12.08.1981г.р.

Любимый муж, замечательный отец, хороший друг, товарищ, брат, горячо любимый сын.

https://zpobeda.ru/mihail-mihajlov/

Младший сержант Иванов Александр Александр Александрович Иванов

погиб в специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ivanov/

Военнослужащий Усманов Рустам При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб

Усманов Рустам Артурович,

уроженец деревни Кусепеево Салаватского района.

Он проявил себя мужественным воином, настоящим героем.

https://zpobeda.ru/rustam-usmanov/

Военнослужащий Вахитов Никита Вахитов Никита Петрович

из Копейска

героически погиб на специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/nikita-vahitov/

Гвардии рядовой Сороков Денис Прошла траурная церемония прощания с Денисом Сороковым.

Денис погиб в зоне спецоперации при выполнении боевого задания 20 июля 2023 г.

Гвардии-рядового Дениса Сорокова похоронили с воинскими почестями.

Указом президента РФ за проявленные доблесть и героизм он посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/denis-sorokov/

Военнослужащий Неретин Денис В ходе специальной военной операции погиб уроженец села Беловка

Денис Александрович Неретин.

Денис погиб, выполняя боевые задачи и защищая интересы России и своего народа.

Спокойный, доброжелательный и общительный. Проводить в последний путь земляка пришли всем селом.

В последний путь павшего бойца проводили со всеми воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/denis-belovka/

Военнослужащий Хатмолин Виктор Погиб 5 июня 2023 года геройской смертью сын, брат и дядя, при исполнении военнского долга в зоне СВО

Хатмолин Виктор Анатольевич 24.08.1982г.р.

Виктор учился и проживал в с.Знаменское, окончил Сухоложский многопрофильный техникум. Последнее место работы было в подрядной организации на заводе «Сухоложскцемент».

Виктор находился в зоне боевых действий с апреля этого года, служил по контракту в отряде «Шторм Z».

У него остались родители и две сестры.

https://vk.com/wall-83631337_301157

Военнослужащий Сиротин Роман Проводили в последний путь Сиротина Романа,

который погиб при выполнении воинского долга.

Он был мобилизован в 2022 году и с честью защищал нашу родину от неонацистов.

Его вспоминают его как доброго и отзывчивого парня, ответственного и добросовестного.

https://zpobeda.ru/roman-sirotin/

Военнослужащий Калинин Виталий Простились с погибшим под Кременной

Калининым Виталием Александровичем

– участником специальной военной операции

Ему было 37 лет,

служил в Чечне и Сирии.

https://vk.com/wall-73012148_278993

Военнослужащий Штомпель Дмитрий Штомпель Дмитрий Юрьевич

(14.06.1978 – 12.03.2022)

Дмитрий стал участником специальной военной операции по спасению мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Погиб под Харьковом при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/dmitrij-shtompel/

Рядовой Калашников Александр В Солнцевском районе простились с рядовым контрактной службы

Калашниковым Александром Сергеевичем.

Александр родился 10 марта 1999 года в селе Воробьевка Солнцевского района. После окончания 9 классов Шумаковской средней школы продолжил обучение в ПУ-34 в поселке Солнцево.

Прошел срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ в Воздушно-десантных войсках. В мае 2023 года добровольно заключил контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. Службу проходил в 51-ом парашютно-десантном полку.

Александр отличался смелостью и решительностью. Он рвался в бой, чтобы защитить своих родных, свою Родину. Стремился служить именно в ВДВ.

Александр героически погиб в бою в ДНР 31 июля 2023 г.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kalashnikov-2/

Военнослужащий Егоров Сергей Егоров Сергей М.

г. Новоульяновск, Ульяновская область

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада

https://zpobeda.ru/sergej-egorov/

Военнослужащий Асетов Аян В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Республики Алтай

Аян Асетович Асетов (Томпык Черубаев).

Он родился 6 сентября 1987 года в селе Курай Кош-Агачского района. Окончил школу, отслужил в армии, женился, получил специальность автокрановщика и много лет работал по ней.

Весной 2023 года заключил контракт с вооружёнными силами, участвовал в спецоперации.

Погиб 27 июля при выполнении поставленной боевой задачи.

Был открытым, жизнерадостным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Был любящим отцом, мужем, сыном и братом.

https://zpobeda.ru/ayan-asetov/

Военнослужащий Гнеушев Николай 28 июля 2023 года при выполнении воинского долга героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, защищая мирных жителей, житель Мухоршибирского района

Гнеушев Николай Васильевич.

Николай родился в селе Новый Заган 8 февраля 1999 года.

В октябре 2021 года он отправился в ряды Российской Армии для прохождения срочной службы. Будучи в Армии заключил контракт и продолжил службу на контрактной основе.

С января 2022 года находился на территории Украины.

У Николая остались тётя и сестра.

https://zpobeda.ru/nikolaj-gneushev/

Военнослужащий Ткачук Алексей Простились с

Ткачук Алексеем Владимировичем,

1999 г.р., погибшем в зоне СВО.

В 2017 году Алесей закончил Полесскую школу, поступил в Балтийский военно-морской институт. После окончания института продолжил службу в Мурманске.

Родные и друзья запомнили Алексея как очень позитивного человека, добродушного и отзывчивого.

На СВО Алексей был офицером, командиром взвода разведки морской пехоты.

https://zpobeda.ru/aleksej-tkachuk/

Главный старшина Тростин Анатолий Тростин Анатолий Николаевич - участник СВО на Украине.

Родился 24.10.1981 года в деревне Шестуниха Савинского района Ивановской области.

Проходил военную службу в подразделениях Военно-морского флота РФ.

В составе подразделения выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

Погиб при выполнении боевой задачи под Артемовском 02.08.2023 года.

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.

https://37kp.ru/тростин-анатолий-николаевич/

Рядовой Иващенко Сергей Уроженец поселка Забайкальск 30-летний рядовой Сергей Иващенко погиб в ходе специальной военной операции.

Сергей Иващенко родился и вырос в поселке Забайкальск. Учился в местной средней школе № 2. После окончания 11 классов отправился на срочную службу в армию в Улан-Удэ в десантно-штурмовые войска. По возвращении некоторое время работал на заправке. Сергей с детства мечтал быть военным и поэтому позже, в 2019 году, подписал контракт и отправился служить на остров Итуруп в войсках радиоэлектронной борьбы.

В Тамбове он обучился на оператора дрона. Сергея призвали на СВО в декабре 2022 года, однако из-за сильной непогоды он месяц не мог покинуть остров Итуруп и отправиться в зону боевых действий. На Украине военный оказался в январе 2023 года.

Сергей погиб 30 июля, спустя полгода после прибытия на СВО. Его подразделение заняло новую позицию и находилось на ней около двух дней, однако их вычислили и нанесли удар с воздуха.

У Сергея остался 7-летний сын

https://www.chita.ru/text/society/2023/08/11/72587828/

Военнослужащий Федулов Юрий Федулов Юрий Юрьевич

(03.08.1981-16.02.2023 гг.)

Родился и вырос в п. Козыревск Усть-Камчатского района.

По окончанию университета в 2005 году был призван на срочную службу, после чего решил остаться в армии по контракту. Служил в войсковых частях г. Петропавловска-Камчатского. Общий стаж службы на Камчатке составил 17 лет. В сентябре 2022 года Юрий был уволен в запас. Первое воинское звание Юрия мичман, закончил службу в звании старший прапорщик.

В ноябре 2022 года призван по мобилизации на специальную военную операцию в 155 приморскую бригаду, морской пехоты. Героически погиб при выполнении боевых задач в г. Угледар Донецкой народной республики.

Был командиром взвода. При выполнении боевой задачи спас взвод, а сам погиб.

Имеет ряд наград за отличие в военной службе и за отличие в учениях.

За проявленный героизм, мужство и отвагу награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/jurij-fedulov/

Военнослужащий Жамалов Юнус Юнус Жамалов, действуя в составе 6-й роты в населённом пункте Работино, получил задачу зачистить и удержать указанный рубеж вблизи расположения сил противника. Боец Жамалов поднял боевой дух роты и вечером выдвинулся на указанный рубеж.

Незаметно пробравшись к лесополосе, бойцы застали противника врасплох. Отряд бойцов СВО вступил в бой с превосходящими силами бандеровцев. Благодаря слаженным действиям роты и координации, им удалось заставить боевиков ВСУ отступить. При этом Жамалов, ведя огонь из пулемёта по боевикам ВСУ, смог уничтожить до 15 украинских неонацистов. Закрепившись на захваченных рубежах, отряд Юнуса Жамалова приготовился к отражению контратаки ВСУ.

Также Жамалов на поле боя оказал первую медицинскую помощь трём раненым товарищам. Сам Юнус остался на первой линии и смог обнаружить и уничтожить атаковавшую ДРГ противника.

Жамалов понял, что украинские националисты любой ценой попытаются снова занять посёлок, но решил не отступать. В 23:43 противник, пользуясь приборами ночного видения, взял в окружение лесополосу. Старшина Жамалов, понимая сложившуюся ситуацию, дал команду роте приготовиться к отходу на заранее подготовленные рубежи и вызвал огонь на себя. В ходе продолжительного боя благодаря боевой подготовке ему удалось уничтожить не менее 20 бандеровцев и спасти жизнь товарищам. В ходе боя старшина Юнус Жамалов погиб.

Боец СВО Юнус Жамалов представлен к присвоению звания Героя России.

с.Ленинаул, Республика Дагестан

https://news.myseldon.com/ru/news/index/290262917

Военнослужащий Ишемьетов Джамиль В ходе проведения СВО погиб житель с.Кулуево.

Джамиль Ишембетов погиб от осколочного ранения в голову. Он был командиром роты, вел ребят в атаку. Шел первым. Роту закидали гранатами.

Джамиль служил в спецназе с самого основания отряда с 2002 года верой и правдой.

Первый орден Мужества получил в январе 2012 года, участвуя в спецоперации по уничтожению "кизлярской бандгруппы" на Кавказе. В этом бою погибли четверо бойцов 23-го отряда специального назначения внутренних войск МВД РФ. Еще четверо спецназовцев, среди них наш земляк Джамиль Ишембетов, получили тяжелые ранения и чуть не погибли.

Супруге вручили орден Мужества, которым Джамиль награжден посмертно.

Ему было 44 года.

https://vk.com/wall-216034342_12667

Капитан Дебелов Роман 28 июля в зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец поселка Оленино Тверской области 43-летний

Роман Петрович Дебелов.

Роман Дебелов, позывной «Дукат», - капитан ФСБ РФ, награжден двумя Орденами мужества.

Роман Петрович был мобилизован 7 октября 2022 года. В зоне СВО командовал пятой мотострелковой ротой.

28 июля погиб под Работино на Запорожском направлении.

Со своим подразделением удерживал позиции с целью недопущения прорыва противника. Роман и его бойцы решили не отступать с позиций и дали достойный бой, был смертельно ранен.

У Романа остались жена и дочь.

Роман Петрович Дебелов жил и работал в Москве, был похоронен на военном кладбище «Пантеон защитников Отечества Министерства обороны Российской Федерации»

https://t.me/tvernewsru/9680

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !