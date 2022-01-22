Перспективный порт Индига - зачем России новое «окно в Арктику»

На севере нашей страны затевается очередной инфраструктурный мегапроект. Президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по строительству в устье реки Индига нового глубоководного порта и железной дороги, которая соединит Баренцево море с Уралом. Что даст России это новое «окно в Арктику»? Последние десятилетия отмечены повышенным вниманием российских властей к развитию инфраструктурных проектов на нашем Крайнем Севере. За бюджетное финансирование одновременно борются сразу несколько.



Баренцкомур

Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги.

В районе поселка Индига, расположенном на берегу одноименной реки, впадающей в Баренцево море, в 2024 году может начаться строительство нового морского порта, что прямо следует из поручения президента Путину кабинету министров:Индига находится в очень удачном месте прямо на трассе Северного морского пути. Устье реки Индига практически не замерзает, для строительства не требуется дополнительных серьезных дноуглубительных работ. Свободное движение судов даже без сопровождения ледоколов в восточном направлении возможно 4-5 месяцев в году, в западном – все 7-8 месяцев.Соответственно, будущий порт необходимо соединить с уже существующей железнодорожной инфраструктурой страны. Мощность порта может составить 80 миллионов тонн в год. Стоимость строительства порта оценивается в 100 миллиардов рублей, а всего проекта вместе с железной дорогой – в 300 миллиардов.Предполагается, что с его появлением резко сократится длина транспортного плеча для экспорта насыпных грузов, в частности, угля. Однако не углем единым будет прирастать богатство этих перспективных торговых ворот. В незамерзающем порту Индиги может быть построен нефтеналивной терминал, которым смогут пользоваться суда дедвейтом от 150 до 300 тысяч тонн. Железная дорога от Сургута до Индиги пройдет через богатые нефтью территории. Нефтяные компании смогут использовать ее для доставки бурильного оборудования и строительной техники , а также для экспорта добытых углеводородов, сократив транспортные издержки за счет нивелирования фактора сезонности. Традиционно заполярные месторождения осваиваются с массой логистических трудностей, поскольку все необходимое приходится доставлять грузовиками по зимникам. Железная дорога кардинально упростит задачу и снизит транспортные издержки.Кроме того, огромным преимуществом данного проекта является то, что промышленные предприятия Урала, Сибири и даже Дальнего Востока получат новые торговые ворота, избавившись от необходимости транзитировать свою продукцию через ту же Прибалтику. Баренцкомур – это аббревиатура от слов Баренцево море – Коми и Урал. Через Баренцево море и Северный морской путь российские товары пойдут на экспорт в Европу или Юго-Восточную Азию напрямую. Логистическое плечо до Индиги сократится на 350-400 километров по сравнению с доставкой в порт Архангельска.

Белкомур

Как мы уже отмечали, за те же грузопотоки внутри самой России конкурирует еще один проект, Белкомур (Белое море – Коми – Урал), также называемый Заполярным Транссибом. Предполагается, что его реализация позволит Архангельску вернуть себе статус главных северных торговых ворот, утраченных после появления и развития Мурманска.В планах соединить порт Архангельска с богатыми природными ресурсами регионами Западной Сибири, а также продлить железную дорогу дальше, в сторону Средней Азии, Монголии и Китая. Строительство и запуск новой железнодорожной трассы приведет к сокращению логистического плеча и удешевлению стоимости транспортировки на 20-40%, в зависимости от региона. На экспорт пойдут нефть, уголь, газ, бокситы, марганцевые и хромитовые руды, лес.При этом ожидается эффект повышения конкурентоспособности отечественной промышленности, поскольку, например, уральские предприятия получат доступ к более дешевому сырью и энергоресурсам. В цифрах это выглядит следующим образом: уголь с Воркуты будет стоить для них в 2,5 раза дешевле, чем с Кузбасса. Доставка бокситов из Сыктывкара обходится в 3 доллара за 1 тонну, а из Туниса или Греции – в 65-75 долларов за тонну. Заметная разница.Кроме того, реализация Белкомура повысить транспортную связность нашей огромной страны, сделав Крайний Север более доступным в транспортном отношении. Большой интерес к данному проекту проявили Казахстан и Китай, поскольку он может дать им прямой выход через Россию в Арктику и на Северный морской путь.Баренцкомур и Белкомур являются конкурирующими инфраструктурными проектами, но они могут быть реализованы оба, повысив привлекательность и значимость Российской Федерации как мощной логистической державы.