Москва. Было — стало - 29

Продолжаем путешествие...

Улица Мясницкая. Храм Гребневской иконы Божией Матери. 1881 год. С этой церквушки Мясницкая когда-то начиналась. Возведённая Иваном III в честь присоединения Новгородской республики, она была неказиста, но ценилась за древность. В Гребневской была усыпальница знаменитых русских людей. Например, здесь был похоронен поэт Василий Кириллович Тредиаковский, учитель Петра Великого Никита Моисеевич Зотов, математик Леонтий Филиппович Магницкий.

Храм был приговорён к сносу в 1920-е — в первые годы Советской власти. Но первая попытка не удалась. В 1933 году бывший Гребневский храм был передан на баланс Метростроя. Под храмовым фундаментом обнаружат большие тайные каменные ходы, но археологам не дадут их изучить; церковь спешно снесут при строительстве станции «Дзержинская» (ныне «Лубянка»).

На месте храма ныне стоит корпус Вычислительного центра КГБ СССР, что рядом с «Библио-глобусом».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 141 год. Пятницкая. Дом Великолеповых. Примерно 1922 год. Нижний снимок сделан с той же точки спустя 100 лет. Сегодня дом известен как офис Мосгорнаследия. Старинная фотография запечатлела Москву времен НЭПа. На первом этаже — рекламные вывески: Ремонт часов, Парикмахерская, Моссельпром, Булочная.

До Пожара 1812 года здесь стояла деревянная усадьба. После участок выкупила некая Фёкла Великолепова. Она выстроила каменный дом, который в течение следующих ста лет неоднократно перестраивался. Последняя перестройка дома была затеяна в 1914 году архитектором Михаилом Алексеевичем Аладьиным. Он же проектировал Дом правления Московско-Курской железной дороги на Старой Басманной.

В советские времена дом Великолеповых был разбит на коммунальное жильё. С 1970-х передан на баланс Главного управления охраны памятников Москвы. Перед его крыльцом с 1980-х лежат каменные львы, что некогда украшали дом Анны Монс. Якиманская набережная. На чёрно-белой фотографии клуб фабрики «Красные текстильщики» (бывшая Голутвинская мануфактура). Нижний снимок сделан с той же точки спустя 93 или 94 года.

Клуб построен по заказу профсоюза текстильщиков в 1928 году. Фабрика «Красные текстильщики» треста «Пестроткань» находилась в соседнем здании. Тогда было удобно — со смены прямо в клуб на политзанятия. Проектировал инженер фабрики Розанов, но возможно, что архитектор Владимир Михайлович Владимиров приложил руку к проекту.

Здание сильно критиковали за отсутствие физкультурного и читального залов, маленький гардероб, зал и так далее. Здесь работал кинотеатр повторного фильма, а в 1980-е проходили дискотеки. Может, кто из наших читателей помнит. Клуб был снесён в конце 1990-х. На этом месте ныне бизнес-центр в стиле капромантизма. Пречистенский бульвар. Конец зимы или начало весны. Примерно 1898 год. За минувшие 125 лет был разрушен и восстановлен храм Христа Спасителя; проложен метрополитен. На втором плане надземный вестибюль станции «Кропоткинская» (бывшая «Дворец Советов»). При постройке станции был снесен храм Сошествия Святого Духа у Пречистенских ворот.

По бульвару гуляет типичная московская нянька с маленькой девочкой. Нянька одета по-простому. Чувствуется сильный контраст, особенно на фоне роскошно одетой дамы, что идёт позади них.

Большая Алексеевская (ныне Александра Солженицына). В январе 1863 года у фабриканта Сергея Владимировича Алексеева родился сын Константин, прославившийся на весь мир как великий режиссёр Станиславский. Он родился в этом доме, в правом флигеле, 160 лет назад. Обе фотографии сделаны с одной точкиБольшая Алексеевская (ныне Александра Солженицына). В январе 1863 года у фабриканта Сергея Владимировича Алексеева родился сын Константин, прославившийся на весь мир как великий режиссёр Станиславский. Он родился в этом доме, в правом флигеле, 160 лет назад.

Дом возведён в 1767 году. Но в 1790-х перестроен архитектором Родионом Родионовичем Казаковым по заказу чаеторговца Василия Яковлевича Жигарева. В 1795 году Василий Яковлевич занял высокий пост московского городского головы. Кстати, он заказал всё тому же Казакову постройку храма Святого Мартина Исповедника.

В 1907 году дом перестроен ещё раз. По проекту Владимира Владимировича Шервуда. Он пристроил оба флигеля и сделал мансарды. В советские годы дом был превращён в коммунальное жильё.

Чёрно-белая фотография сделана в 1898 году. Нижний снимок — 125 лет спустя. Советская Москва. 1-й Переведеновский переулок (ныне просто Переведеновский). 1958 год. На дальнем плане справа выделяется красивое здание — склады Центросоюза. В этом году исполняется 100 лет, как оно было возведено.

Это один из сохранившихся уголков старой Москвы. На первом плане слева — бывший дом причта Покровской общины сестёр милосердия. Дому уже 125 лет. Центром общины был храм Покрова Пресвятой Богородицы, что стоит на улице Бакунинской.

Если увеличить старую фотокарточку, на втором плане справа можно разглядеть проходную типографии, которая в советские годы печатала этикетки для банок с соленьями, консервов и т.д.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 60 лет. Тверская. Постниковский пассаж. 1904 год. Это был доходный дом (квартиры здесь сдавались внаём) и торговый центр. Лидия Аркадьевна Постникова, жена купца по 1-й гильдии Дмитрия Андреевича Постникова, приобрела здание в 1886 году и задумала кардинальное переустройство. Архитектор Семён Семёнович Эйбушиц надстроил третий этаж и переделал фасад. Пассаж открылся в ноябре 1887 года, то есть почти 136 лет назад.

В историю Москвы пассаж вошёл как первый регулярный потребитель электроэнергии. Электричество в пассаж проводило «Общество электрического освещения 1886 года» Карла Фёдоровича Сименса.

Предприимчивая Постникова ещё не раз пристраивала и перестраивала свою недвижимость, пока не продала в 1909 году пассаж компаньонам Михаилу Тимофеевичу Гонцову и Ивану Ильичу Силуанову. После революции дом был национализирован. Какое-то время здесь заседал Высший совет народного хозяйства РСФСР. С 1929 года в пассаже началась театральная жизнь. Сюда переехал Государственный театр имени Мейерхольда (ГосТИМ). С 1946 года и по сей день здесь драматический театр имени Марии Николаевны Ермоловой.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 120 лет. Коломенское. Храм Вознесения Господня.

Храм в лесах. 1914 год. Идёт самая первая реставрация под руководством архитектора Бориса Николаевича Засыпкина.

Это первый каменный шатровый храм на Руси, возведённый при отце Ивана Грозного, Великом князе Василии III. Строил церковь предположительно итальянский архитектор Петрок Малой, знакомый нам по Китайгородской стене.

Вознесенской церкви без малого пять веков. В 2022-м исполнилось 490 лет, если считать от года завершения строительства. Каретный Ряд. Сад и театр «Эрмитаж». 1900-е годы.

В минувшем году исполнилось ровно 130 лет, как купец по 1-й гильдии Яков Васильевич Щукин открыл в Москве свой театр — «Новый Эрмитаж». В июле 1894 года театр перебрался в летний сад на Каретном Ряду.

Щукин выкупил заброшенный участок с домом, где ранее располагался частный театр Мошнина. Участок был превращен в парк. Там сначала был построен летний (то есть неотапливаемый) театр. Затем, в декабре 1894 года, открыт зимний. К строительству зимнего театра приложил руку Василий Петрович Загорский (он же построил здание Московской консерватории).

В «Эрмитаже» в 1903 году выступал Гарри Гудини. Здесь же начался Московский художественный театр.

В мае 1896 года Щукин организовал в саду первый общедоступный показ синематографа братьев Люмьер.

Здание зимнего театра было сильно перестроено в 1940-е годы по проекту двух известных совархитекторов Михаила Васильевича Посохина и Ашота Ашотовича Мндоянца. Сегодня здание театра «Эрмитаж» на реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Автозаводская улица. Баня-купальня Рогожско-Симоновского района. 1930 год. Современная фотография сделана с той же точки почти 93 года спустя. Теперь здесь физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». Проектировал здание архитектор Сергей Васильевич Панин.

Купальня, так по-старомодному называли бассейн. Это масштабное здание (10 000 кв. м) в конструктивистском стиле было заложено 95 лет назад, в 1928 году. На его фасаде одно время красовалась надпись, что построена купальня-баня на средства займа Моссовета.

Предназначалась баня для рабочих близлежащих заводов «Динамо» и АМО (он же Завод имени Сталина, он же ЗиЛ). Пользовались баней не только заводские рабочие. Например, в 1940-е сюда водили каждую неделю на помывку курсантов соседнего 2-го Московского артиллерийского подготовительного училища.

Сверху здание напоминало огромный самолёт. К сожалению, северное крыло было снесено при строительстве Третьего транспортного кольца. Ныне это физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». Памятник архитектуры, между прочим.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Площадь Кировские Ворота (ныне Мясницкие). 1938 год. Нижняя фотография сделана с той же точки 84 года спустя.

Справа на двух снимках вестибюль станции метро «Кировская» (с 1990 года — «Чистые пруды», а её проектное название и вовсе было «Мясницкие ворота»). Почти близнец вестибюля был на станции «Смоленская», но его снесли ещё в конце 1930-х. У той и у другой станции одни и те же архитекторы — Николай Джеймсович Колли, Сергей Григорьевич Андриевский.

По площади идёт трамвай «Аннушка». В 1971 году движение здесь будет ограничено. Вагоны трамвая вот уже половину века, не доходя до площади, разворачиваются за вестибюлем. На втором плане виден угловой дом купеческой семьи Гусятниковых. По их имени назван соседний Гусятников переулок (в советскую пору он назывался Большевистским). Пятницкая улица. Пятницкий полицейский дом с пожарной частью. Чёрно-белый снимок сделан в середине 1920-х. Современная фотография — с той же точки почти 100 лет спустя.

Дом когда-то был частным. Принадлежал семье купца Козьмы Матвеевича Матвеева. Чтобы вы понимали, какое место занимает Матвеев в истории Москвы, скажу, что на его деньги была построена красивейшая церковь Климента Папы Римского — крупнейший храм Замоскворечья.

Дом Матвеева неоднократно перестраивался, был надстроен третьим этажом. В 1818 году выкуплен казной для нужд полиции. Спустя 10 лет над кровлей взмыла деревянная каланча. В 1920-е она была разобрана. Чёрно-белая фотография сделана уже после того, как каланча была убрана.

Ныне здесь штаб-квартира партии «Яблоко» Остаповское шоссе (ныне Волгоградский проспект). Корпус заводоуправления МЗМА (Московского завода малолитражных автомобилей). 1958 год.

Сделать современную фотографию с того же места, к сожалению, уже нельзя. Нижний снимок сделан с небольшим отступлением от прежней точки, потому что за прошедшие годы здесь был построен путепровод над железнодорожной веткой и насыпь. Прежняя точка просто исчезла.

Перед вами один и тот же заводской корпус. В 1971 году на заводе (он уже назывался АЗЛК) была проведена масштабная модернизация при участии французской Renault. Тогда же был кардинально перестроен корпус заводоуправления. Исчезла арка, а большая ниша закрыта новыми перекрытиями. Ныне здание занимают МИТУ-МАСИ и МФЮА. Уничтожение Собачьей площадки. Ныне здесь проходит Новый Арбат. 1962 год. Современная фотография сделана с той же точки 61 год спустя. Кажется, что от прежней жизни не осталось даже намёка (это действительно так). Но на дальнем плане чёрно-белого и современного снимков видна башня дома Военно-Морского флота, что стоит на углу Новинского бульвара и Нового Арбата.

На старой фотографии чернеет корпус бывшей поликлиники имени князя Владимира Андреевича Долгорукова, генерал-губернатора Москвы. Поликлиника образовывала стрелку: по правую руку лежал Кречетниковский переулок, по левую — Дурновский (он же Композиторская улица).

При советской власти поликлиника стала туберкулёзной больницей имени Снегирёва. До закрытия в 1962 году — больница №15 Фрунзенского района. Перед ней ещё виден сквер. Слева — старинный дом с мезонином. Некогда принадлежал князьям Лобановым-Ростовским. Впоследствии был выкуплен Алексеем Степановичем Хомяковым, известным поэтом и славянофилом. В советские года в доме был открыт прекрасный Музей сороковых годов. Окраины Москвы. Село Черкизово. Это надпись на старинной открытке 1905 года выпуска издательства Шерер, Набгольц и Ко. Современная фотография сделана почти с той же точки 118 лет спустя.

Вдали на двух фотоснимках отчётливо видна колокольня храма Илии Пророка. Бывшая сельская церковь сохранилась и действует до сих пор. Храм не закрывался даже в годы Советской власти.

Село Черкизово вошло в состав Москвы незадолго до революции. В 1908 году была открыта Московская окружная железная дорога. Черкизово было одной из 14 станций этой дороги. В 1917 году линия МОЖД стала новой границей Москвы. Пречистенская набережная. Храм Христа Спасителя и церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, что в Башмаках. 1925 год.

Храм Похвалы старинной готической архитектуры высился на углу набережной и Всехсвятского проезда. Единственная московская церковь, освящённая во имя праздника прославления Девы Марии. Между двумя храмами стоял памятник императору Александру III. На чёрно-белой фотографии памятник уже отсутствует — после революции он был снесён. Остался только пьедестал.

Этот уголок Москвы назывался Башмаки по имени думного дьяка Дементия Минича Башмакова. На его деньги храм был построен. В нём была чудотворная икона Николая Чудотворца, из-за чего московский люд называл храм Николой в Башмаках. Относительно недалеко стоял храм, в народе прозванный Николой в Сапожке.

Церковь Похвалы была снесена осенью 1932 года. За несколько месяцев до уничтожения храма Христа Спасителя. При расчистке территории были проведены археологические исследования, во время которых найдена могильная плита Малюты Скуратова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 98 лет. Советская площадь (она же Тверская). 1920 год. Современная фотография сделана примерно с той же точки 102 года спустя.

На том месте, где ныне конная статуя князя Юрия Долгорукого, до весны 1941 года высился памятник первой в истории России Конституции. Дело было так. На Тверской площади незадолго до революции была установлена бронзовая фигура генерала Скобелева на коне. В майские праздники революционного 1918 года памятник Белому генералу оказался снесён. В первую годовщину Октябрьского переворота — 7 ноября 1918 года на этом месте водружена 24-метровая трёхгранная стела архитектора Дмитрия Петровича Осипова. В июле 1919 года скульптор Николай Андреевич Андреев приладил к стеле женскую фигуру — стилизованную богиню Нику. Много десятилетий спустя скульптор Зураб Константинович Церетели позаимствовал идею со штыком и богиней Никой для своего монумента на Поклонной горе.

Новатор Андреев впервые использовал бетон для создания фигуры. У обелиска было второе название: монумент Свободы. Под фигурой богини был небольшой полукруглый балкон — трибуна, с которой выступали ораторы. Например, Маяковский читал с неё свои стихи. Монумент быстро пришёл в негодность и перед войной был снесён. Впрочем, сохранилась голова богини. Хранится в Третьяковке. 2-й Сельскохозяйственный проезд. Станция технического обслуживания автомобилей, или СТОА №7. 1955-й или 1956 год. Нижняя фотография сделана почти с той же точки с разницей около 70 лет.

Это одна из старейших московских станций техобслуживания. Она работала с 1950-х, а с 1975 года обслуживала иномарки: Mercedes, Volkswagen, BMW. В справочнике автотуриста 1974 года выпуска так и написано: «обслуживаются автомобили иностранных фирм и Горьковского автозавода». Старое круглое здание СТОА не исчезло, а было со временем застроено и пристроено новыми корпусами. Здесь до сих пор обслуживают автомобили.

Справа на чёрно-белом снимке видны три башенных крана. Идёт строительство корпусов жилых домов №11 и 13. Они будут сданы в 1957-м и 1958 годах. То есть верхний снимок сделан не позднее 1956 года. Пушкинская площадь. Храм Великомученика Димитрия Солунского. 1933 год. Нижняя фотография сделана с той же точки с разницей 89 лет.

Храм у Тверских ворот Белого города был возведён ещё при Иване Грозном. В 1625 году перестроен в камне. При императоре Николае Павловиче ветхая церковь была перестроена, однако старую звонницу, возведённую ещё при царе Алексее Михайловиче, трогать не стали, уж больно красивой была.

В 1934 году храм был уничтожен. Тверская улица расширялась, церковь мешала проезду транспорта; её снесли с оговоркой: исторической ценности не имеет. В 1940-е годы Аркадий Григорьевич Мордвинов поставил на новой красной линии Тверской улицы жилой дом с ротондой, который острословы прозвали «домом под юбкой» из-за гигантской статуи балерины работы скульптора Георгия Ивановича Мотовилова. Тверская улица. Колокольня храма Великомученика Димитрия Солунского. 1890-е годы.

Звонница стояла на том месте, где сейчас лежит проезжая часть Тверской. Колокольня была возведена в 1640-х годах, в царствование Алексея Михайловича. Храм неоднократно перестраивался, однако колокольню не трогали — из-за её необычной формы и красоты. Она немного не дотянула до 300-летнего юбилея и была снесена в 1934 году вместе с храмом из-за расширения улицы. Красная линия Тверской (в советские годы — улица Горького) отодвинулась на несколько метров. Спустя три года был также сломан Страстной монастырь. Димитриевская церковь и обитель стояли рядом друг с другом. Ныне в Москве остался только один храм Дмитрия Солунского — на Благуше.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Большая Ордынка. Александро-Мариинское училище. 1913 год. Современная фотография сделана с той же точки 109 лет спустя.

Здание проектировал Александр Степанович Каминский. Работы закончились в 1880 году. Училище было учреждено чаяниями бывшего московского городского головы и купца по первой гильдии Михаила Леонтьевича Королёва. Он решил открыть училище после визита императора Александра II в дом Королёва на Большой Ордынке в декабре 1862 года.

Здесь учились дети всех сословий, беднейшие — бесплатно. Учителя жили тут же — во флигеле. В 1888 году у преподавателя начальных классов Ивана Гавриловича Бухарина и учительницы Любови Ивановны Измайловой родился сын Николай. Он жил здесь первые годы.

После революции училище было преобразовано в школу №17 имени Бухарина. С 1930 года здесь уже индустриально-педагогический техникум. Затем педагогическое училище №1. В 1945 году училищу было присвоено имя Ушинского. Нынче здесь факультет ВШЭ. Преображенская улица. Храм Спаса Преображения. 1882 год. Современная фотография сделана с той же точки 140 лет спустя.

В Преображенском селе царевич Пётр держал потешные войска, из которых потом выросли знаменитые Преображенский и Семёновский полки. Каменный храм взамен старой деревянной полковой церкви был возведён в 1768 году. Колокольню справили 13 лет спустя.

Что удивительно, храм не пострадал от французов в 1812 году и Великий пожар его не тронул. В годы советской власти он не был закрыт, и службы здесь не останавливались. Внезапно храм был снесён 18 июля 1964-го. Страной тогда рулил Хрущёв. Он был инициатором усиления борьбы советского государства с церковью. Доживи Преображенская до октября 1964-го, когда пленум ЦК турнул «дорогого Никиту Сергеевича» на пенсию, кто знает, может, удалось бы спасти её от уничтожения.

Отстроен заново на том же месте уже в 2015 году. Ныне это главный храм Сухопутных войск. Не точная копия прежнего, но очень похож. Воссоздавали по старым чертежам и старинным фотографиям. Он возведён на высоком цоколе (выше четырёх метров от уровня земли). Советская Москва. Цветной бульвар. Здание Первого государственного цирка. 1937 год. Нижняя фотография сделана с того же места 85 лет спустя.

Цирк на Цветном построил архитектор Август Егорович Вебер по заказу Альберта Вильгельмовича Саламонского. Он открылся осенью 1880-го. Саламонский управлял вплоть до кончины в 1913-м. В 1919 году цирк был национализирован и стал 1-м государственным. В 1932 году здание Вебера было до неузнаваемости перестроено.

Когда в 1980-х директором цирка стал Юрий Владимирович Никулин, появился проект реконструкции старого здания с увеличением площади и даже с сохранением старого фасада. Большинство москвичей помнили фасад 1930-х годов, потому было решено при реконструкции его сохранить. Но не получилось, цирк горел, здание было снесено полностью зимой 1986 года. На его месте выстроили новый корпус, в центре которого была почти что копия старого фасада. Почти.

На втором плане, сразу за цирком — манеж. Он возведён в 1886 году как выставка-панорама «Штурм Плевны». В 1886 году в Манеже открылся цирк братьев Никитиных. Саламонскому появление талантливых конкурентов жутко не понравилось. Он выкупил Манеж и взял с одного из братьев расписку — покинуть Москву. В войну здание горело, и долго торчали на Цветном развалины. В 1958-м на основе манежа был построен панорамный кинотеатр «Мир». Он открылся 28 февраля 1958 года, то есть ровно 65 лет назад. Варварка. Справа на углу с Ипатьевским переулком — главная контора Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий семьи Морозовых. Спроектировал и построил в 1896 году Александр Васильевич Иванов. Примечательно, что в том же году по проекту того же Иванова буквально напротив было возведено другое морозовское здание на Варварке: Торговый дом Товарищества Никольской мануфактуры Викулы Елисеевича Морозова.

В первые советские годы, когда проблему нехватки площадей решали надстройкой, бывшую морозовскую контору надстроили на два этажа. Ныне здесь Управление делами президента РФ.

На дальнем плане черно-белого снимка виден шатёр Варварских ворот Китайгородской стены.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Фонтан у восточного вестибюля станции метро «Сокол». 1938 год. Нижний снимок с той же точки — 84 года спустя. Если увеличить чёрно-белую фотографию, можно увидеть надпись на фризе колоннады: «МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ КАГАНОВИЧА». Станция была открыта 11 сентября 1938-го. В этом году у неё юбилей — 85 лет. Архитекторы станции братья Яковлевы — Юрий Николаевич и Константин Николаевич. Они же проектировали Смоленский метромост через Москву-реку.

«Сокол» строился на вырост. В конце 1930-х на Ленинградском шоссе стояли одноэтажные каменные и деревянные частные дома бывшего села Всехсвятское. Это был пригород по сути.

Вестибюль неплохо сохранился, но с 2000-х годов придавлен громадным жилым комплексом «Соколиное гнездо». Шесть лет назад фонтан был реставрирован и запущен заново. Реставраторы использовали тот же красный емельяновский гранит, что выбрали братья Яковлевы. Площадь Тверской заставы. Триумфальная арка (вид сбоку). Начало 1900-х годов. Современная фотография сделана 120 лет спустя.

О том, что мы находимся в одной и той же точке, напоминает лишь белый фасад с башенкой на втором плане — дом купца 2-й гильдии Николая Михайловича Шерупенкова. Здесь располагались меблированные комнаты «Тверь» и 1-е Миусское мужское начальное городское училище, где преподавал младший брат Чехова, Иван Павлович. Навещая в Москве брата, Антон Павлович часто снимал комнату в «Твери» на третьем этаже.

На старинном снимке у дома Шерупенкова справа от арки — красивое приземистое здание с фронтоном и колоннадой: кордегардия у Тверской заставы.

Площадь Тверской заставы называлась ещё площадью Новых Триумфальных ворот. Была также площадь Старых Триумфальных ворот (ныне просто Триумфальная). Дело в том, что первая Триумфальная арка, деревянная, была поставлена в мае 1814 года, как только генерал-губернатор Фёдор Васильевич Ростопчин узнал о заключённом мире. Место выбрали особенное. Здесь императора Александра I, победителя Наполеона, вернувшегося с триумфом из Парижа, встречала вся Москва.

Каменную арку строили уже чуть дальше при Николае I, в 1829−1834-м. Проект Осипа Ивановича Бове царь утверждал лично. Спустя 100 лет, в 1936-м, во время сталинской реконструкции Москвы ворота были разобраны с намерением собрать их заново перед Белорусским вокзалом. Помешала война. Декор и архитектурные детали были сохранены. Правда, чугунные колонны пошли на переплавку. Железобетонную копию арки воздвигли на Кутузовском проспекте уже при Брежневе, в 1966−1968-м, по проекту Владимира Яковлевича Либсона. Вестибюль станции метро «Курская» кольцевой линии. В центре зала памятник в полный рост работы скульптора Николая Васильевича Томского. Сегодня ровно 70 лет, как стране объявили о смерти председателя Совета Министров СССР и секретаря ЦК КПСС товарища И.В. Сталина. 9 марта состоялись государственные похороны. Через девять лет по всему Союзу началась тотальная кампания десталинизации.

Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, вскоре после открытия станции в январе 1950 года. В центре вестибюля — купол, опирающийся на балки. На балках строчка из гимна СССР:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

И Ленин великий нам путь озарил.

Нас вырастил Сталин — на верность народу,

На труд и на подвиги нас вдохновил.

Статуя Томского была демонтирована, как и десятки других сталинских статуй, картин и мозаичных панно в Московском метрополитене. Строчка из гимна была снята наполовину. В 2008 году во время реставрации всё было восстановлено, за исключением памятника Сталину. Хотя стояли близко к тому, чтобы статую вернуть. С тех пор это самая известная и скандальная станция метрополитена.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 72 года. Вестибюль станции метро «Арбатская». Чёрно-белая фотография — 1953 год. Снимок справа — 70 лет спустя.

Мозаику с портретом Сталина в эскалаторном зале «Арбатской» выполнил художник Григорий Иванович Опрышко. Мозаике очень не повезло. Станция была открыта 5 апреля 1953 года, ровно через месяц после смерти вождя. В 1955-м сталинское панно стало одним из первых объектов хрущёвской десталинизации. Оно было разбито ещё до приснопамятного XX съезда КПСС. Говорят, что Опрышко просил сохранить и отдать ему фрагмент мозаики со сталинской головой, но получил отказ. От панно осталась большая величественная рамка. Пустое белое пространство давно не вызывает вопросов. Как будто так было всегда.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Котельническая набережная. Чёрно-белая фотография сделана с Космодамианской набережной в 1931 году. Нижний снимок — с той же точки 91 год спустя.

На этой части Котельнической всё так сильно изменилось за последние 30 лет. Только храм Святителя Николая в Котельниках напоминает, что смотрим на одно и то же место.

На чёрно-белой фотографии — новый корпус общежития для учащихся Московского политехнологического института кожевенной промышленности имени Кагановича (будущий МТИЛП, или Московский технологический институт лёгкой промышленности). Здание проектировал архитектор Иван Сергеевич Николаев. Практически одновременно с общежитием Николаев проектировал свою самую знаменитую постройку — дом-коммуну Текстильного института.

Общежитие МТИЛП было снесено в начале 2000-х. Теперь это место занимает ЖК «Симфония набережных». Садовая-Спасская, вид на Красные ворота и храм Трех Святителей Вселенских. 1912 год. Нижняя фотография сделана с той же точки 110 лет спустя.

О прежней жизни ныне несомненно лишь жёлтый торец бывшего III-го городского казённого училища (на дальнем плане современной фотографии справа) и сильно перестроенный бывший Запасный дворец (слева, ныне главное здание РЖД).