Как в 22 года стать майором - история Александра Пыльцына

Не надо думать, что штрафбаты состояли сплошь из трусов и предателей родины. В штрафбатах на командных должностях служили, чуть ли не лучшие офицеры.

Власти и полномочий у таких офицеров было больше, чем предостаточно. Так у комбата была власть командира дивизии. Представляете, какая сила?

Срок выслуги таким офицерам сокращался ровно наполовину, что позволяло им довольно быстро получать очередные воинские звания. Да и каждый месяц выслуги в штрафных батальонах при начислении пенсии засчитывался за полгода.

Это отнюдь не говорит о том, что командовали штрафбатами исключительно карьеристы, пусть даже лучшие. Это говорит о том, что командирам штрафбатов было в шесть, а то и больше раз тяжелее и опаснее.

Одним из таких офицеров был старший лейтенант Александр Пыльцын.

Александр Пыльцын

До того, как попасть в штрафбат на командную должность, Александр служил в разведке 198-го стрелкового полка 12 стрелковой дивизии 2-й армии Дальневосточного фронта. И служил, надо сказать, хорошо.

По комсомольской путевке был направлен в пехотное училище, которое находилось в Комсомольске-на-Амуре, а по его окончании на Белорусский фронт, в полк резерва офицерского состава.

Там и произошло событие, которое круто изменило его жизнь. Вот что рассказывал об этом Александр:

«И вот однажды, в начале декабря 1943 года, меня вызвали в штаб полка на очередную беседу. Беседовавший со мной майор, посмотрев мое тощее личное дело и задав несколько вопросов о семье, об училище и о здоровье, вдруг сказал: «Пойдешь, лейтенант, к нам в штрафбат!» Кажется, заикаясь от неожиданности, я спросил: «З-з-за что?» И в ответ услышал: «Неправильно задаешь вопрос, лейтенант. Не за что, а зачем. Будешь командовать штрафниками, помогать им искупать их вину перед Родиной. А твои знания и хорошая сибирско-дальневосточная закалка для этого пригодятся. На сборы тебе полчаса».

Приказ есть приказ!

Из воспоминаний А. В. Пыльцына, в 1943-м — старшего лейтенанта и комвзвода в 8-м отдельном штрафном батальоне:

«Что же касается „трудных участков“, то на войне легких и неопасных боевых задач не бывает… Когда наш штрафбат на заключительном этапе операции „Багратион“ совместно с другими соединениями замыкал клещи окружения немецких войск в районе Бреста, то и штрафники, и гвардейцы бок о бок стояли насмерть. И кому здесь было труднее, кто больше положил жизней во имя грядущей Победы, ответить, пожалуй, никто не возьмется. Провоевав в штрафном батальоне с 1943 года до конца войны, я смею утверждать, что никогда за нашим штрафбатом не было заградотрядов или других устрашающих сил. По приказу № 227 заградотряды создавались для того, чтобы выставлять их в тылу „неустойчивых дивизий“. А штрафбаты оказались исключительно стойкими и боеспособными, и заградотряды в тылу этих частей были просто не нужны. Конечно, я не могу говорить обо всех штрафных подразделениях, однако после войны я встречался со многими воевавшими в штрафбатах и в штрафных ротах и ни разу не слышал о заградотрядах, стоящих за ними».

Были, конечно, у офицерского состава штрафбатов и свои привилегии.

Так же, как и рядовые, они могли подавать после ранений рапорт о переводе их в регулярные войсковые части. Ну и звания, зарплаты и награды тоже были.

Александр Пыльцы, как и многие его товарищи, прослужил в штрафбате до самого окончания войны, встретив Победу в звании майора. Было ему на тот момент 22 года.

После войны - Военная академия тыла и транспорта и служба в воздушно-десантных войсках.

В 1981 году Александр Васильевич уволился из армии по болезни в звании генерал-майора.

Скончался он совсем недавно, 30 марта 2018 года в Санкт-Петербурге.

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