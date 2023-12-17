И снова парадные Питера

Думала все. С парадными разделалась. Да не тут-то было. Вот еще добавка. Необыкновенная парадная лестница во дворце Елисеевых, Санкт-Петербург

Красивая парадная в Санкт-Петербурге по адресу: Набережная Мойки, 67-69. Красивая парадная в доме на Мойке

Парадная в особняке Кочубея Дом №24 — редкий для респектабельной петербургской улицы образец модерна. Особняк был построен в начале 20 в. для последнего представителя рода Кочубеев. В парадных комнатах сохранились изразцовые камины и печи, лепные украшения. Ряд помещений, включая вестибюль, отделан дубом. Фурштатская улица, 24

Парадная в греческом стиле Колонны, вазы, лестницы с разным оформлением пролетов - с вазами и фигурная, на стенах и потолке - изображения, на деревянных красных дверях - львы, отделка мрамором- все это можно увидеть в этой парадной. ул. Чайковского, 31

Красивая парадная в Доме Хренова. В парадной дома сохранился узор из лилий на стенах, а также тут сохранилась изысканная лестница и лепнина на потолках. Установленный лифт стал известен широкой публике благодаря кинокомедии Эльдара Рязанова "Ключ от спальни", где вся эта прелесть попала в кадры фильма, снятого в 2003 году к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга по одноимённому фарсу Жоржа Фейдо. Таврическая ул., 7

Изысканная парадная «Ромашка» Название «Ромашка» возникло из-за сочетания желтого цвета стен и белой лепнины. В парадной сохранилось много оригинальных элементов - лепнина, мозаичный пол в центральном холле и на всех этажах, витражные желтые стекла, деревянные двери. Однако оригинальный лифт до наших дней не дожил. Вместо него работает стандартный советский с пластиковыми коричневыми дверьми. Но сохранилась изящная шахта лифта. И ради нее точно стоит заглянуть в эту парадную! Окна в «Ромашке» частично имеют застекление желтого цвета. По задумке архитектора желтый цвет в унылые питерские дни должен излучать тепло и дарить позитивные эмоции! Ул. Ломоносова, 14

Арт-парадная в Петербурге Это коворкинг «Ясная Поляна». Его парадная украшена витражами и различными рисунками. Местами на окнах сохранилась историческая фурнитура: интересные ручки, петли, задвижки. Вход в парадную абсолютно свободный, так как в этом доме находится коворкинг «Ясная поляна». А на верхних этажах располагается уютное кафе. ул. Льва Толстого, 1-3

Красивая парадная в Санкт-Петербурге. Расположена по адресу: Английская набережная, 52.

Парадная особняка Чаева Раньше это был особняк инженера путей сообщения Сергея Николаевича Чаева. А сейчас - стоматологическая поликлиника. В парадной есть круглый холл, который был устроен архитектором по требованию владельцев, желавших избежать темных («и даже полутемных») коридоров. Он служил соединительным звеном для разных групп помещений. Наверху холл завершается зеркальным потолком, умножающим пространство. В интерьерах особняка сохранилась лепнина, несколько антикварных люстр и каминов, а также искусственный мрамор, использованный для облицовки центрального холла на первом этаже.

ул, Рентгена 9

Изысканная парадная в Доме товарищества «Григорий Бенингсон» В декоре парадной прослеживаются элементы византийской и древнерусской архитектуры. Изначально парадная имела более богатый лепной декор и металлический навес перед входом, которые теперь утрачены. Парадную сможет посетить абсолютно каждый, ведь её двери всегда открыты! Невский проспект, 100