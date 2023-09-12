Генерал новой Победы - заткнул Британию

Биографии генерал-полковника хватило бы на несколько жизней. Причём про каждую можно было бы снимать кино. Он выходец из многодетной ингушской семьи — у него шесть братьев и пять сестёр. Был военачальником, политиком, пережил покушение, опалу, потом снова надел погоны. Сейчас он в должности заместителя министра обороны командует русским войском на фронтах СВО. О жизненном пути Юнус-Бека Евкурова и качествах характера, сделавшими его одним из наиболее авторитетных военных в России, читайте в нашей рубрике "Будущие маршалы Победы".

Раннее детство Юнус-Бека Евкурова прошло в селе Тарское на территории современной Северной Осетии. Семья была огромная: 12 детей. В таких условиях хочешь не хочешь, но с младых ногтей начнешь проявлять качества дипломата, переговорщика, научишься работать в команде. Команда расширилась, когда Евкуров в третьем классе отправился в школу-интернат в Беслане. Отличником не был, учился на тройки.

Я учился на твёрдые тройки, потому что я больше практик, чем теоретик. Ещё в школе стал интересоваться военным делом, но мечтал стать егерем, — говорил о себе Евкуров.

Окончил школу, служил в морской пехоте Тихоокеанского флота, где проявил себя с лучшей стороны. Командиры посоветовали после дембеля идти в элитное Рязанское воздушно-десантное училище. Правда, у Евкурова получилось поступить не сразу. Пришлось какое-то время поработать на гражданке. Грузчиком и даже сапожником. В свободное время крепкий, уверенный в себе парень занимался борьбой, боксом, подтягивался на турниках и всё-таки сумел поступить в Рязань.

Освободил солдат из плена

Голубой берет Евкуров надел в разгар перестройки – в 1989 году и был зачислен в состав разведроты 350-го парашютно-десантного полка, который дислоцировался в Белоруссии. ЕВКУРОВ ОСМАТРИВАЕТ АВИАСИМУЛЯТОР ДЛЯ КУРСАНТОВ УЧИЛИЩА ВДВ. ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

После падения Советского Союза офицер-десантник приложил все усилия, чтобы остановить дальнейший развал страны. Будучи уроженцем Кавказа с его многочисленными народами, Евкуров прекрасно понимал, как важно для страны сохранить единство и как тяжело потом заново собирать земли.

Множество боевых операций с участием Евкурова до сих пор засекречены. Однако кое-что известно. Например, во Вторую Чеченскую кампанию подполковник возглавлял разведывательную десантную группу, сумевшую освободить из плена боевиков 12 русских солдат.

Аэропорт Слатина

С именем Евкурова связана одна из наиболее дерзких операций ГРУ, которая напомнила Западу, кто такие русские. Летом 1999 года страна трещала по швам. Горел Кавказ, национальные республики все больше и больше дрейфовали в сторону сепаратизма, олигархи-компрадоры распиливали заводы и продавали их по цене лома, а журналисты НТВ называли боевиков "повстанцами" и записывали стендапы на фоне горящей техники "федералов".

Казалось бы, с Россией всё кончено, никто в неё не верил, Запад готовился окончательно разорвать нас на куски, как только покончит с Сербией. Летом 1999 года НАТО бомбил бывшую Югославию. И тут происходит нечто из ряда вон выходящее. В ночь с 11 на 12 июня передовой отряд ВДВ из состава миротворческого контингента под командованием майора Евкурова выдвинулся из Боснии и Герцеговины в направлении Косова, чтобы занять аэропорт Слатина недалеко от Приштины.

Сам исторический "бросок" был проведён в ночь на 12 июня. Но нам, группе, которая эту операцию готовила, задача была поставлена ещё раньше. Нет, не захватить аэропорт, а взять его под наблюдение, проверить, какие у него возможности, какая взлётно-посадочная полоса, коммуникации, "под кем" находится объект, кто его контролирует, — вспоминал Евкуров в интервью ТАСС в 2019 году, посвящённом 20-летию операции.

В те дни угроза столкновения наших десантников с натовскими солдатами была критической, но русские не дрогнули, а Запад дрогнул. Участники этих событий вспоминают: когда десантники уже взяли аэродром, к ним выдвинулась британская танковая колонна под командованием генерала Майкла Джексона.

Приблизившись к нашему блокпосту, английский офицер стал жестами отдавать приказы, чтобы танки въехали на территорию аэродрома. Его вместе с танками тут же взяли под прицел гранатомётов и на английском попросили не махать руками. В итоге натовцы ретировались. За эту операцию Евкуров был награждён золотой звездой Героя России.

Политическая карьера и покушение

В 2008 году Родина поручила генералу Юнус-Беку Евкурову выполнить ещё более сложную задачу — решать проблемы родной Ингушетии на политическом поприще. После Второй Чеченской кампании на Северном Кавказе оставались очаги ваххабитской заразы, а политическая обстановка была невероятно сложной. Евкурову, как пожарному, приходилось тушить многочисленные конфликты, вспыхивающие в республике. Далеко не всем это нравилось. ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ В ГОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ЕВКУРОВА В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ИНГУШЕНИИ. ФОТО: KREMLIN.RU

22 июня 2009 года он ехал с кортежем в микрорайоне Назрани "Центр-КамАЗ". Внезапно на пути следования появилась легковушка Toyota Camry с московскими номерами, выехавшая на обочину. Одна машина сопровождения главы республики попыталась оттеснить автомобиль, но водитель сделал резкий манёвр, выехал в середину кортежа и поравнялся с машиной, в которой находился Евкуров.

За рулём Toyota сидел террорист-смертник. Он привёл в действие бомбу, прогремел взрыв, в разные стороны разлетелись куски железной арматуры, которой под завязку загрузили машину. Один из охранников главы республики погиб на месте, сам Евкуров получил тяжёлые ранения, его доставили спецбортом МЧС в Москву и провели операцию на печени.

Восстановление заняло несколько месяцев, но крепкий и ещё относительно молодой Юнус-Бек сумел вернуться к исполнению обязанностей. Надо отметить, что лидеры бандподполья, взявшие ответственность за теракт, были в течение нескольких лет ликвидированы.

Сумел вовремя уйти с поста

Не менее тяжёлым испытанием стали события 2018-2019 годов, когда в республике начались брожения. Частично они были вызваны спорами с соседней Чечнёй из-за территории. Согласно документам соглашения о границах между регионами, Ингушетия передала Чечне 17 тыс. га земель.

Вспыхнули многочисленные уличные протесты, существенно осложнились и без того непростые отношения с чеченцами. Евкуров знал, чем чреваты конфликты на Северном Кавказе, в какие крепкие узлы они завязываются, поэтому принял непростое решение подать в отставку спустя 11 лет руководства республикой. В своём обращении, которое транслировали на национальном телевидении Ингушетии, Евкуров сказал:

- Я не слепой. Власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации — ответственны за то, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы родной республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал.

Снова надел погоны

Указом президента России от 8 июля 2019 года Юнус-Бек Евкуров был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В ходе СВО он дал поручение создать противотанковые группы, которые специализировались на уничтожении западной техники. Возможно, поэтому многочисленные "Леопарды", "Бредли" и "Страйкеры" с завидной регулярностью горят в донбасских степях, а украинский "контрнаступ" не прошёл даже линию обеспечения и теперь западные кураторы ВСУ начинают аккуратно зондировать почву на предмет перемирия. НАГРАЖДЕНИЕ ДЕСАНТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ. ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

Большую роль Евкуров сыграл и во время июньских событий, связанных с ЧВК "Вагнер". Именно он, а ещё генерал ГРУ Владимир Алексеев беседовали с лидером "Вагнера" Евгением Пригожиным в Ростове-на-Дону. Это общение попало на видео.

- Он на протяжении длительного времени был вместе с Пригожиным в штабе Южного военного округа. Естественно, проводил серьёзные профилактические беседы, потому что он имеет право это делать: он боевой офицер с большим опытом работы, невероятно авторитетен, в том числе даже для основателя "Вагнера". Поэтому Евкуров является личностью, которая вполне имела возможность повлиять на развитие ситуации" — рассказал Царьграду генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Нет сомнений, что талантливый авторитетный военачальник станет одним из маршалов будущей Победы.

https://tsargrad.tv/articles/junus-bek-evkurov-pokazal-velic...