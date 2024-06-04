Территория Героев...(137)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Максим Анатольевич Стефанов родился 19 декабря в 1968-ом году в городе Моздоке (Моздокский муниципальный район) Республики Северная Осетия - Алания. Там же поступил в среднюю общеобразовательную школу №2, которую окончил в 1985-ом году. С детства его завораживали летательные аппараты, и уже в старших классах Максим Анатольевич стал ходить в секцию авиамоделизма.

После школы сразу поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов, которое окончил с отличием в 1989-ом году. Стефанов продолжил военную службу по распределению в 265-м истребительном авиационном полку противовоздушной обороны 23-й дивизии ПВО на аэродроме Подужемье Кемского района в Республике Карелия. Там он эксплуатировал сверхзвуковой истребитель-перехватчик Су-15.

В 1994-ом году 265-й полк был расформирован, а Стефанова перевели в 518-й истребительный авиационный полк на аэродром Талаги в город Архангельск. Первые два года на новом месте Максим Анатольевич служил на должности штурмана истребителя-перехватчика МиГ-31, после чего стал командиром воздушного судна.

С 1998-го года 518-й полк тоже оказался расформирован, в результате чего Максим Стефанов был переведен в 174-ый гвардейский истребительный авиационный полк на аэродром Мончегорск в Мурманскую область. Для обеспечения необходимого количества часов налёта Стефанову приходилось ездить на другие аэродромы, где он эксплуатировал такие самолёты как, МиГ-25.

С 2000-го года является лётчиком-испытателем в 929-м Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Министра обороны Российской Федерации В. П. Чкалова. За время службы Стефанов помог провести испытания и освоил большой арсенал образцов авиационной техники, в том числе самый современный многоцелевой истребитель-невидимку пятого поколения Су-57 (Т-50) проекта комплексной целевой программы ПАК ФА. Также испытания проводил в условиях реальных боевых действий, участвуя в спецоперации на территории Сирийской Арабской Республике, выполняя боевые задачи против международных террористических формирований. За что имеет награды - ордена и медали.

С начала военной спецоперации России по защите ДНР и ЛНР от ВСУ принимает участие, эксплуатируя многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35.

Во время выполнения очередного боевого задания полковник Максим Стефанов производил нанесение авиаудара по скоплению вражеской живой силы и военной технике. Выйдя на боевой курс, офицером была замечена яркая вспышка с земли, по всем признакам характеризующаяся как применение ПЗРК противником. Не пренебрегая всеми рисками и руководствуясь своим обширным боевым опытом, лётчик принял решение совершить манёвр, уходя от противозенитной ракеты. Позади хвоста самолёта раздался мощный взрыв. Благодаря предельной бдительности и грамотным действиям полковника Стефанова, ему удалось сохранить технику, а также вернуться на аэродром базирования. После осмотра истребителя были выявлены 28 пробоин.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Максиму Анатольевичу Стефанову присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда». Награждение состоялось в Кремле в декабре 2022-го года. Высшую государственную награду Максиму Анатольевичу вручил президент России.

https://kontingent.press/post/geroi-z-maksim-stefanov Сергей Вячеславович Иштуганов родился 22 сентября в 1986-ом году в Республике Марий Эл (Оршанский район). Поступил в основную общеобразовательную школу в селе Арборе Балтасинского района Республики Татарстан. Позже вместе с семьей переехал в деревню Кукрем Республики Марий Эл. Годом окончания школы является 2004-ый.

В то же году Сергей Вячеславович поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова, которое успешно окончил в 2009-ом году. После обучения отправился в город Кубинка (Московская область), где продолжил военную службу в 45-м отдельном гвардейском орденов Кутузова и Александра Невского полку спецназа ВДВ. В 2014-ом году полк был расформирован, а на его базе была сформирована 45-ая отдельная гвардейская бригада спецназа ВДВ. Участвовал в КТО в Чеченской Республике против террористических формирований, выполнял специальные задачи в Киргизии, также принял участие в операции России по защите Сирийской Арабской Республики от международных террористов. Получил боевые ранения в ходе выполнения специальных боевых задач.

Поступил в Военную академию ГШ ВС РФ в городе Москва, которую успешно окончил в 2021-ом году. После чего был направлен в город Ульяновск для дальнейшего прохождения военной службы в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады на должности заместителя командира бригады.

С первых дней принимает участие в военной спецоперации России по защите ДНРи ЛНР от ВСУ. Успешно и грамотно командуя своим подразделением. Гвардии подполковник Иштуганов ни раз проявил верность своей родине, с мужеством и отвагой выполняя все поставленные боевые задачи. Защитил все вверенные ему стратегически важные участки своей ответственности, а также сохранил жизни и здоровье личного состава.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Сергею Вячеславовичу Иштуганову присвоили звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». В декабре 2022-го года награду герою в торжественной обстановке вручил Президент Российской Федерации.

https://kontingent.press/post/geroi-z-sergej-ishtuganov Сергей Иванович Демьяненко родился 15 ноября в 1964-ом году в административном центре Саратовской области - городе Саратове. В школе любил играть в футбол. И даже попал в городскую юношескую сборную.

В 1981-ом году поступил в Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков (ВВАУЛ), которое окончил в 1986-ом году с отличием. После обучения пытался попасть в палубную авиацию ВМФ, на что получил отказ от министра обороны из-за несоответствия обученному профилю управления воздушным судном. По распределению продолжил служить в вертолётном полку ВВС в городе Ахтубинске в Астраханской области.

В 1992-ом году стал летчиком-испытателем, поступив в Центр подготовки летчиков-испытателей 929-го Государственного лётно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени В.П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в городе Ахтубинске. Отучившись, попал в Испытательный центр в городе Щёлково. Там дослужился до начальника центра.

В начале службы принимал участие в испытаниях по внедрению очков ночного видения на многоцелевых вертолетах Ми-8. Это позволило обеспечить пилотирование вертолётов и выполнение всех поставленных задач в тёмное время суток.

В 2000-ом году Демьяненко удалось воспользоваться очками ночного видения в реальном бою, пилотируя вертолёт Ми-8 на Северном Кавказе. В течение трёх месяцев, находясь в зоне ККТО, он вместе с сослуживцами ни раз применял оборудование ночного видения для выполнения поставленных боевых задач в тёмное время суток, в том числе в экстремальных условиях, при полётах в Аргунском ущелье, имевшем стратегически важно значение для террористов. Лётчикам удалось доказать высокую действенность результатов использования приборов ночного видения. За свои заслуги в ходе операции на Северном Кавказе Демьяненко был награждён орденом Мужества.

Второй Орден Мужества Сергей Иванович получил за свои отважные действия в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике, которую Российская Федерация проводит с 2015-го года, защищая сирийский народ от международных террористических формирований.

1338-й испытательный центр под руководством полковника Демьяненко планомерно проводит все необходимые испытания, давая необходимую оценку для всех военных образцов вертолётной авиационной техники, учебных самолётов, военно-транспортной авиации, а также оборудования и их вооружения. В стенах испытательного центра проходят проверку такие самолеты, как: Ил-76, Ан-124 «Руслан», всевозможные типы вертолётов, в том числе новые разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». Большой вклад Сергея Ивановича в развитие военно- авиационной отрасли позволил Вооружённым силам Российской Федерации продолжить эффективно выполнять все поставленные боевые задачи.

Сергей Иванович Демьяненко является участником военной спецоперации Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ходе операции полковник Демьяненко совершил свыше 90 боевых вылетов, в результате которых были уничтожены опорные и командные пункты, военная бронированная техника, пункты временной и постоянной дислокации, хранилища материально-технического обеспечения. В их числе - склады боеприпасов, вооружения, а также военной техники противника.

Во время выполнения боевой задачи по уничтожению понтонной переправы через реку один из двигателей вертолёта, командиром которого являлся российский летчик-испытатель, стал неисправно работать. Воздушное судно стало терять высоту, но командир экипажа продолжил выполнение приказа. Пуск ракеты в нужный момент уничтожил вражескую понтонную переправу. Из-за перегрева правого двигателя силовой установки летательного аппарата полковник Демьяненко, благодаря своему огромному опыту, понял, что необходимо отключить неисправное оборудование. Благодаря его мужеству и самоотверженности экипаж вертолёта успешно выполнил боевую задачу и благополучно вернулся в пункт временной дислокации.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, полковнику Сергею Ивановичу Демьяненко присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».

https://kontingent.press/post/geroi-z-sergej-demyanenko Александр Алексеевич Волков родился 20 сентября в 1988-ом году в Молдавии (ранее - Молдавская ССР).

В 94-ом переехал вместе с семьей в Российскую Федерацию - на Дальний Восток, в город Петропавловск- Камчатский. В 2002-ом году поступил в Суворовское военное училище в городе Уссурийске Приморского края.

В 2005-ом году продолжил обучаться в Новосибирском высшем военном командном училище, окончив его в 2010-ом году. Продолжил военную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, попав по распределению в войсковую часть спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, расположенную в одном из населенных пунктов Чеченской Республики. С 2010-го по 2017-ый годы участвовал в КТО на территории Чечни и Дагестана.

С 2017-го года проходит службу в составе 785-го отдельного отряда спецназа 10-й отдельной бригады спецназа в поселке Молькино Краснодарского края, где получил должность командира роты специального назначения.

В 2021-ом году принял участие в военной операции России по защите народа и суверенитета Сирийской Арабской Республики от международных террористических организаций. В результате чего - за самоотверженность, отважные и мужественные действия во время выполнения боевых задач - был награжден медалью Жукова.

С первых дней участвует в спецоперации России по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных Сил Украины (ВСУ), успешно выполняя все поставленные боевые задачи. На протяжении всей операции майор Александр Волков грамотно и профессионально руководит подразделением. Его самоотверженные и отважные действия неоднократно спасали жизни личного состава. Во время разведывательных мероприятий командиру спецназа удавалось обнаружить и разбить войска противника в вверенной ему зоне ответственности. За что был удостоен награды - медаль «За отвагу».

В одном из подвигов Александр Алексеевич вместе со своим подразделением обнаружил замаскированные вражеские позиции. Проведя разведку и оценив силы ВСУ, офицер отдал приказ атаковать. Опорный пункт был успешно захвачен. Также была уничтожена вражеская военная техника в количестве 4 бронированных машины пехоты и значительная часть личного состава националистов.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Александру Алексеевичу Волкову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особоготличия - медали «Золотая Звезда».

https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksandr-volkov

Гвардии капитан Шмидт Фёдор Позиции бригады, которую обеспечивал связью гвардии капитан Федор Шмидт, подверглись атаке украинских боевиков. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.

От близкого разрыва вражеского снаряда антенна спутниковой связи, расположенная на аппаратной машине, получила повреждения.

Понимая, что утрата связи в бою лишает группу четкого и координированного управления, начальник связи бригады капитан Шмидт лично, не взирая на продолжающийся обстрел, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию, в результате чего была связь была восстановлена.

По восстановленному каналу связи оперативно были переданы координаты занятых украинскими боевиками позиций, что способствовало уничтожению вражеской военной техники и живой силы противника.

Самоотверженные действия гвардии капитана Федора Шмидта на поле боя позволили восстановить управление бригады и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки, а также лишить наступающего противника атакующего потенциала, что позволило создать условия для перехода к наступлению российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8235

Рядовой Кара-Сал Херел Рядовой Херел Кара-Сал действовал в составе расчета зенитного орудия, проявляя смелость и профессионализм. Он осуществлял прикрытие позиций наших подразделений и колонн автомобильной техники от ударов БПЛА противника.

За короткий промежуток времени его расчетом было уничтожено 4 беспилотника типа «Баба-Яга», которых противник использовал как ретранслятор для наведения дронов, что позволило обеспечить оперативную доставку грузов до ведущих наступательные действия подразделений.

При смене позиции расчет, в котором действовал рядовой Херел Кара-Сал подвергся атаке диверсионной группы противника. Сохраняя самообладание и быстро оценив обстановку рядовой Кара-Сал определил положение пулеметного расчета противника и занял выгодную огневую позицию. Скрытно переместившись на огневой рубеж точным огнем уничтожил пулеметный расчет врага. Лишившись огневой поддержки диверсионно-разведывательная группа противника отступила понеся потери.

Не растерявшись в экстренной ситуации, прицельным огнем расчет уничтожил пулеметную позицию и живую силу противника.

Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Херела Кара-Сала была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника а расчет продолжил выполнение боевых задач не понеся потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8236

Гвардии лейтенант Сагарь Максим В ходе несения боевого дежурства гвардии лейтенант Максим Сагарь обнаружил приближающуюся воздушную цель. По разведпризнакам Максим классифицировал объект как беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Мгновенно оценив ситуацию, Сагарь принял решение на поражение цели и прицельными выстрелами из стрелкового оружия подбил БПЛА противника.

Благодаря профессионализму и мужеству Максима вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по нашим подразделениям, получил повреждения и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8225

Прапорщик Андреенко Олег Прапорщик Олег Андреенко, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

В ходе боя группа подверглась атаке с замаскированной позиции противника. Несмотря на это, штурмовая группа оперативно сориентировалась и подавила замаскированную огневую точку врага, продолжив наступление.

При поддержке артиллерии противник перешел в контратаку. Андреенко, прикрывая группу, занял выгодную позицию в одном из разрушенных зданий и прикрывал выход российских военнослужащих из-под огня противника.

В ходе боя ранения получили командир группы и еще один военнослужащий. Отбив контратаку противника, прапорщик Андреенко по очереди вынес к медицинским подразделениям раненых товарищей и вернулся на огневую позицию.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям прапорщика Олега Андреенко контратака противника была отбита, и спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8226

Гвардии капитан Туйгунов Вадим Заместитель командира батареи-начальник зенитного ракетного расчета гвардии капитан Вадим Туйгунов в составе расчета нес боевое дежурство по обороне района.

Во время наблюдения за воздушной обстановкой его расчетом были обнаружены пуски ракет противника. По скоростям и азимутальному направлению Туйгунов определил, откуда противник открыл огонь крылатыми ракетами и, получив подтверждение от пункта боевого управления, открыл прицельный огонь. Все цели были точно поражены.

Грамотные и оперативные действия гвардии капитана Вадима Туйгунова позволили не допустить поражения вооружения, военной техники и складов боеприпасов в районе обороны, что позволило российским войскам вести успешные наступательные действия.

https://t.me/rabotaembrat/8243

Рядовой Смирнов Антон Линейный надсмотрщик взвода связи мотострелкового подразделения рядовой Антон Смирнов выполнял задачу по организации и ремонту узлов и соединительных линий проводной связи.

Находясь на обходе на позициях российских подразделений, Антон попал под вражеский артиллерийский обстрел.

В ходе обстрела противнику удалось повредить коммутационное оборудование и несколько линий проводной связи между пунктами управления рот и батальона.

Находясь в эпицентре обстрела, Смирнов, рискуя собственной жизнью, продвигаясь по пути прокладки линий связи, обнаружил места обрыва. Сохраняя самообладание и выдержку, в кратчайшее время с момента начала обстрела, рядовой Антон Смирнов восстановил поврежденные каналы связи, что позволило сохранить устойчивое управление подразделениями.

https://t.me/rabotaembrat/8229

Младший сержант Баранцев Степан Командир саперного отделения младший сержант Степан Баранцев в составе инженерного подразделения выполнял задачи по удалению мин, мин-ловушек, самодельных взрывчатых устройств, неразорвавшихся взрывчатых предметов на территории, оставленной противником.

Украинские боевики с разной степенью интенсивности проводили атаки позиций, удерживаемых российскими войсками с применением дронов-камикадзе.

В ходе очередного налета вражеский дрон-камикадзе спикировал на охраняемый объект, но не сдетонировал.

Баранцев, как наиболее опытный сапер, получил задачу на снятие и уничтожение дрона-камикадзе с неразорвавшимся снарядом.

Сохраняя выдержку и самообладание, своими уверенными, точными и профессиональными действиями Степан Баранцев выполнил задачу, не допустив подрыва боеприпаса и повреждения объекта.

https://t.me/rabotaembrat/8230

Младший сержант Кочешов Николай В ходе боя младший сержант Николай Кочешов обеспечивал обнаружение и точное наведение огневых средств, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Выдвинувшись в ночное время на передовые позиции, занял выгодный наблюдательный пункт. Не обнаруживая себя, стал вести наблюдение за действиями противника.

С помощью тепловизионного монокуляра Кочешов обнаружил, что противник проводит ротацию подразделений в непосредственной близости от занимаемой им позиции. После выхода из укрытий большей части украинских боевиков младший сержант вызвал огонь артиллерии. Несмотря на близость к позиции противника корректировал огонь артиллерии. В течении короткого времени пехота противника была уничтожена.

Благодаря смелым и грамотным действиям младшего сержанта Николая Кочешова ротация подразделений противника была сорвана и он понес значительные потери в живой силе.

https://t.me/rabotaembrat/8244

Матрос Буторин Андрей Номер расчета зенитного артиллерийского взвода матрос Буторин действовал в составе батальонно-тактической группы, осуществлял радиоэлектронную разведку и прикрытие наших позиций.

Применяя средства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие уничтожил шесть ударных беспилотников противника.

При выполнении боевой задачи, находясь под минометным обстрелом и подвергаясь атакам дронов-камикадзе, после разрядки аккумуляторов противодронного ружья, уничтожил два вражеских дрона противника из личного оружия.

В результате умелых и грамотных действий матроса Андрея Буторина были сохранены жизни военнослужащих, боевая техника и личный состав группы.

https://t.me/rabotaembrat/8246

Младший сержант Филин Михаил Командир отделения разведывательного батальона младший сержант Михаил Филин выполнял задачу по ведению наблюдений за действиями противника с замаскированного наблюдательного пункта.

В ходе наблюдения Филин фиксировал перемещение противника и обнаружив штурмовую группу пехоты, прибывшую на передовой опорный пункт, незамедлительно вышел на связь с минометным расчетом.

Продолжая вести наблюдение, младший сержант вовремя отдал команду на открытие огня по заранее переданным координатам, что позволило уничтожить группу пехоты противника, покинувшую укрытие, а также уничтожить замаскированный опорный пункт противника.

Благодаря грамотным и оперативным действиям младшего сержанта Михаила Филина противник понес значительные потери в живой силе и утратил важный опорный пункт, что позволило российским войскам улучшить тактическое положение по переднему краю в ходе ведения атакующих действий.

https://t.me/rabotaembrat/8247

Ефрейтор Рубцов Анатолий В ходе проведения специальной военной операции ефрейтор Анатолий Рубцов выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту военной и специальной техники. За время участия в операции благодаря отточенным навыкам и профессионализму Рубцов оперативно восстановил и вернул в строй более 20 единиц техники, получивших повреждения на поле боя.

Также в один из дней при организации эвакуации боевой машины зенитно-ракетного дивизиона Анатолий попал под артиллерийский обстрел и атаку беспилотных летательных аппаратов – камикадзе. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, Рубцов проявив стойкость и мужество не покинул свою машину и выехал на другую дорогу чтобы не привести за собой беспилотник к ремонтному подразделению.

Добравшись до укрытия, Рубцов принял решение временно укрыться в лесополосе, переждать опасность и после продолжить эвакуацию боевой машины к ремонтному подразделению.

После того, как опасность атаки БПЛА миновала, Рубцов выполнил задачу и доставил боевую машину для восстановления.

Мужественные и профессиональные действия ефрейтора Анатолия Рубцова позволили сохранить российскую военную технику и после проведения ремонта вернуть ее в подразделение.

https://t.me/rabotaembrat/8261

Сержант Речкин Руслан Старший стрелок сержант Руслан Речкин, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

В ходе боя группа подверглась атаке с замаскированной позиции противника. Несмотря на это, штурмовая группа оперативно быстро подавила замаскированную огневую точку врага, продолжив наступление.

Когда при поддержке артиллерии противник перешел в контратаку, Речкин, прикрывая группу, занял выгодную позицию в одном из разрушенных зданий. Он стал прикрывать отход сослуживцев из-под огня противника на запасные позиции.

В ходе боя был ранен один из сослуживцев Руслана. Отбив контратаку противника, Речкин вынес товарища к медицинским подразделениям и вернулся на огневую позицию.

Грамотные и самоотверженные действиям сержанта Руслана Речкина позволили отразить контратаку противника, сохранив при этом жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8260 Майор Дмитрий Шнур действовал в составе расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

В ходе наступления украинские боевики вели интенсивный обстрел позиций российских подразделений. Расчет майора Шнура, применяя технические средства комплекса, обнаружил БПЛА противника, который вел разведку позиций обороняющихся российских подразделений. Прицельным огнем расчета, БПЛА был сбит.

Оперативно сменив позицию расчет под командованием Дмитрия продолжил нести боевое дежурство в указанном районе. Вскоре был обнаружен еще один разведывательный БПЛА, который также оперативно был сбит. Не теряя ни минуты майор Шнур скомандовал расчету сменить позицию. Через несколько минут по позиции зенитчиков был нанес артиллерийский удар. Грамотные и оперативные действия Дмитрия не позволили противнику уничтожить российский ЗРК.

За время проведения специальной военной операции, расчётом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под командованием майора Дмитрия Шнура было уничтожено более 20 БПЛА самолетного типа и более 70 ракетных комплексов реактивной системы залпового огня.

https://t.me/rabotaembrat/8250 Ефрейтор Артём Гаев действовал в составе выездной ремонтной бригады, которая выполняла задачи по установке дополнительной брони на спецтехнику.

При выполнении работ ефрейтором Гаевым был замечен беспилотный летательный аппарат. Артём незамедлительно оповестил личный состав подразделения и оперативно, с помощью подручных средств, замаскировал специализированную технику от БПЛА.

За время действий в районе ремонтным подразделением, несмотря на было восстановлено более 20 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и была возвращена в строй автомобильная и специальная гусеничная техника.

Благодаря действиям ефрейтора Гаева удалость сохранить незамеченной позицию, а также предотвратить раскрытие местоположения ремонтной базы.

https://t.me/rabotaembrat/8251 В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими группировки войск «Восток» и их родственниками из Сахалинской области

Родственники наших бойцов смогли пообщаться с ними по видеосвязи, а сами военнослужащие получили множество позитивных эмоций от разговора с родными. Все участники с нетерпением ждали этого телемоста и были в восторге от долгожданного мероприятия.

Об этом рассказывает заместитель командира мотострелкового батальона по военно-политической работе. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/39118 Рядовой Артем Галактионов — разведчик-санитар. Он проходил срочную службу в спецназе ГРУ, поэтому после мобилизации был распределен в разведку. Позже прошел медицинскую подготовку и стажировку в госпитале, и теперь занимается эвакуацией раненых. Уже награжден медалью «За отвагу».

«Отец у меня пограничник, брат — десантник. Защищать Родину для меня — это честь», — говорит Артем.

Вот такие парни шли 9 мая по Красной площади в колонне участников специальной военной операции. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/39252 Старший лейтенант Илья Наседкин с первого дня участвовал в СВО на ТОС-1А «Солнцепёк». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, но говорит, что не за «подвиг» — просто качественно выполнял свою работу. Сегодня Илья делится боевым опытом с курсантами родной Военной академии РХБ защиты, которую и сам когда-то окончил с красным дипломом. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/39360

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Военнослужащий Куулар Адыгжи В ходе спецоперации на Украине героически погиб, исполняя свой служебный долг, верный сын своего народа Куулар Адыгжы Хулер-оолович, 16.11.1994 года рождения, уроженец села Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна. Родился старшим сыном семьи. Свою сознательную жизнь он посвятил служению Отечеству в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. У него остались супруга и двое детей. https://vk.com/wall-104541079_28392 Военнослужащий Агашин Артур В ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб 19-летний Артур Агашин. Он - выпускник школы №5 г. Батайск. Источник Военнослужащий Казанцев Дмитрий 24 марта 2023 года в ходе участия в специальной военной операции погиб Дмитрий Казанцев. Родился и вырос Дмитрий в селе Шадруха, Угловского района, Алтайского края. Ему было 26 лет. У Дмитрия остался сын Алексей, 2021 года рождения. В конце сентября 2022 года Дмитрий был мобилизован для участия в специальный военной операции. Работал и проживал Дмитрий после учебы, в г. Рубцовск, с марта 2021 года был принят на терапевтический участок фельдшером в поликлинику КГБУЗ «Городская больница №3, г. Рубцовск», а через год переведен фельдшером в кабинет неотложной медицинской помощи, откуда и был мобилизован. https://ok.ru/group52750913241200/topic/156066663840624 Гвардии майор Бекетов Евгений Евгений Бекетов из Елизово, в Камчатском крае. Гвардии майор участвовал в СВО на Украине с июля в 2022 году, возглавлял штурмовые группы.

Евгений Бекетов с позывным «Камчатка» погиб 24 декабря 2022 года. Огнем противника майора ранило, он получил ранения осколками снаряда в висок и в шею. За свою жизнь Евгений Бекетов имеет немало наград. Офицер стал Кавалером «Ордена Мужества». На фасаде ЕСШ №9 им. Р. В. Федины установят мемориальную доску в честь Евгения Бекетова. В школе будет и «Парта Героя». В этом образовательном учреждении с 1994-го до 2002-го года обучался гвардии майор Евгений Бекетов. Источник Капитан Уваров Сергей Сергей Уваров из Мысков, в Кемеровской области. Он служил капитаном инженерно-саперной роты. Позывной «Шахтер». 22 марта Сергей Уваров «Шахтер» погиб около Бахмута. Тогда капитан вел свой отряд на разминирование местности. Сергей Уваров награжден «Орденом Мужества» посмертно. https://vk.com/wall-217758624_2682 Военнослужащий Новиков Дмитрий Дмитрий Новиков - уроженец поселка Сенной, в Саратовской области. Срочную службу россиянин прошел в Калининграде. Далее Дмитрий Новиков решил связать жизнь с военной службой. Россиянин заключил контракт. Участник спецоперации Дмитрий Новиков погиб. 14 марта в родном поселке состоялась церемония прощания с погибшим. Источник Военнослужащий Невзоров Павел 18 марта 2023 года в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО погиб уроженец д.Подгорная Устьянского района Невзоров Павел Дмитриевич, 1974 г.р. Павел Дмитриевич награжден орденом "Мужества" посмертно. https://vk.com/wall-133006833_5511 Доброволец Смирнов Сергей Сергей Смирнов родился в 1998 году. Учился в школе россиянин в селе Рудянское, на Урале. Во время специальной военной операции Сергей Смирнов не остался в стороне, а решил стать добровольцем. Россиянин вступил в ряды ЧВК «Вагнер» в ноябре в 2022 году. Сергей Смирнов участвовал в ходе специальной военной операции. Погиб 8 января 2023 года под Бахмутом. У погибшего добровольца остался семилетний сын. Источник Военнослужащий Кукуев Алексей Кукуев Алексей Михайлович погиб в ходе СВО. Погиб 4 марта 2023 года при выполнении служебно-боевых задач в зоне СВО. Алексею было 22 года. В родном селе Митрофановка Кантемировского района у него остались отец, мать и брат. https://vk.com/kantem_vrn36?w=wall-216902144_157 Военнослужащие Цыплухин Владимир и Щеглов Иван Мобилизованы Владимир Цыплухин и Иван Щеглов были из Самарской области. Товарищи участвовали в СВО бок о бок. Погибли 30 марта в 2023 году. Родные, друзья, сослуживцы и земляки запомнят бойцов навечно. Владимир останется тем же позитивным и жизнерадостным, улыбающимся «Барсиком». А Иван «Сварщик» будет вспоминаться как голубоглазый, добрый мальчишка, у которого были золотые руки. Источник Доброволец Ваганов Александр На Украине геройски погиб выпускник СК "Суворовец"- Александр Ваганов. Он ушёл на СВО добровольцем. Совсем недавно его наградили медалью. Александр погиб от рук укрофашистов. https://vk.com/wall-6953355_13535 Военнослужащий Андриянов Григорий Григорий Павлович Андриянов 18.03 1991- 19.03.2023 из поселка Промышленная, в Кемеровской области. Григорий Андриянов участвовал в специальной военной операции. Источник Доброволец Десятов Антон 8 апреля 2023 года в районном Доме культуры с. Богородское в сопровождении участников движения Юнармия состоялось прощание с

Десятовым Антоном, добровольцем ЧВК «Вагнер», погибшим под г. Артемовск. За недолгий период военной службы, Антон проявил максимум доблести и отваги, за что был награждён орденом Мужества, медалью «За Отвагу» и тремя наградами ЧВК «Вагнер». В Богородской средней школе, которую закончил Антон, будет установлена Парта Героя, так же будет установлена мемориальная доска. https://ok.ru/group55146186145912/topic/155566358888568 Доброволец Писарев Дмитрий Простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Писаревым Дмитрий из Борзи, в Забайкальском крае. Он родился в 1977-м году. Участвовал в ходе СВО на Украине, героически погиб 20 марта 2023 года. Источник Доброволец Шипулин Иван 5 октября 2022 года в боях под Артемовском в составе ЧВК "Вагнер" героически погиб пограничник Иван Иванович Шипулин. Иван родился 23 мая 1988 года. https://vk.com/public181073932?w=wall-181073932_3083 Доброволец Абалин Александр 6 марта 2023 года в ходе специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» Абалин Александр Юрьевич. https://vk.com/wall-216665131_541 Военнослужащий Рахмангулов Ильнар Ильнар Рахмангулов - уроженец села Аклуши, в Пермском крае. Мобилизовали россиянина осенью 2022-го года. После этого Ильнар был отправлен в учебный центр, который расположен в Еланском гарнизоне, в Свердловской области. Ильнар Рахмангулов стал непосредственным участником СВО уже с января в 2023 году. Погиб 23-летний Ильнар Рахмангулов 23 марта во время выполнения боевого задания. Ильнар Рахмангулов награжден «Орденом Мужества» посмертно. Источник Сержант Дягай Антон Состоялось прощание с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Антоном Дягай. Антон родился 28 июня в 1987 году в Батайске. В 2008 году коренной батайчанин закончил школу №9. Позже он отправился на срочную службу. А после дембеля некоторое время работал в правоохранительных органах. В 2014 году Антон решил служить по контракту. Последним местом службы батайчанина была Абхазия, но после объявления военной спецоперации его часть перебросили в зону боевых действий. Антон был грамотным специалистом: владел всеми видами оружия и умел грамотно и четко разрабатывать военные тактики. Его возвращения домой ждали мать и старший брат. Сержант Антон Дягай погиб под Мариуполем, исполняя свой воинский долг. Источник Доброволец Шайхлисламов Геннадий В ходе специальной военной операции погиб Шайхлисламов Геннадий Рафаилович. Геннадий Рафаилович родился 13 февраля 1989 года. В семье их было трое детей, Геннадий был младшим сыном. Обучался в Барун-Хасуртайской школе до 7 класса. После смерти матери был направлен в реабилитационный центр, где находился в течении 2 лет. В 2003 году приехал к сестре в с. Верхние Тальцы, работал рабочим в лесу. Состоял в гражданском браке, имел 2 детей. 28 ноября 2022 года добровольно встал на защиту Родины в составе штурмового отряда. Погиб 10 марта 2023 года. https://vk.com/wall-129186192_14883 Военнослужащий Маркин Денис Героически погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции Денис Маркин, позывной "Гранит". Денис родился 11 июля 1979 года рождения в селе Бавлены Кольчугинского района Владимирской области. Был участником Чеченской войны. За отвагу и личное мужество, проявленные в боевых действиях был награжден орденом Суворова и медалью "За отвагу". 28 сентября 2022 года Денис был мобилизован. В зоне СВО служил сержантом 3-ей гаубичной артиллерийской батареи 252 МСП. Героически погиб 30 октября 2022 года. Долгое время числился пропавшим без вести. О судьбе Дениса не было ничего известно, шли долгие поиски. 23 апреля 2024 года с Денисом Маркиным простились в селе Бавлены Кольчугинского района. Похоронен со всеми воинскими почестями. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, Денис Александрович Маркин награжден орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-17315087_121984 Рядовой Дудин Андрей Погиб Андрей Дудин из поселка Жешарт, в Республике Коми, участник специальной военной операции, рядовой. Похороны со всеми воинскими почестями для погибшего россиянина состоялись в родном селе участника специальной военной операции Источник Доброволец Плюхин Николай Николай Плюхин, несмотря на возраст - 61 год, не смог оставаться в стороне от событий спецоперации. Россиянин с Урала решил записаться на участие в СВО на добровольной основе. Плюхин - человек с боевым опытом, который участвовал в первой чеченской компании. На СВО же он хотел попасть еще с объявления о специальной военной операции. 61-летний Николай в Верхотурье собирал грибы и ягоды, которыми потом торговал на рынке либо около церкви. Николай Плюхин смог добиться своего и добровольцем отправился в зону СВО. Пробыл на спецоперации 61-летний россиянин два с половиной месяца. Погиб при исполнении воинского долга. Супруга россиянина Николая Плюхина умерла несколько лет назад. Николая Плюхина похоронили рядом с могилой супруги. Источник Военнослужащий Надыко Григорий Жители с. Баклань (Почепский район, Брянская область) простились с Надыко Григорием Алексеевичем, погибшем в СВО на Донбассе. Григорию исполнилось 22 года. Он был тяжело ранен. После лечения был в отпуске в родном селе, а потом вернулся на Донбасс, чтобы противостоять бандеровскому фашизму... Григорий награждён боевыми государственными наградами Российской Федерации: медалю "За отвагу" и Орденом Мужества. https://ok.ru/group/54918808797378/topic/154988304053698 Подполковник Абоносимов Дмитрий Дмитрий Абоносимов из Тамбова. Родился 21 декабря в 1978 году. В 2018 году военнослужащий участвовал в выполнении боевых задач на территории Сирии. В СВО подполковник Дмитрий Абоносимов участвовал с первых дней ее начала. Глава администрации Тамбова передал «Орден Мужества», которым был награжден Дмитрий Абоносимов, семье погибшего офицера. https://vk.com/wall-109925156_6709 Антон Олегович Елизаров родился в 1981 году в Ростовской области. В 1998 году окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище. В 1998 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Окончил училище в 2003 году. После продолжил службу в 7-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Кутузова дивизии ВДВ в городе Новороссийске. Стал командиром парашютно-десантного взвода, а после - ротным в 108-м гвардейском десантно-штурмовом Кубанском казачьем ордена Красной Звезды полку. Командовал группой спецназа в 10-й отдельной бригаде спецназа ГРУ ГШ РФ в поселке Молькино. Участвовал в операциях на Северном Кавказе. В 2016 году уволен из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации по решению Краснодарского гарнизонного военного суда. После чего подписал контракт с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Участвовал в военных компаниях в ЦАР, Сирии, Ливии. Является командиром штурмового отряда. Участвует в спецоперации по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных Сил Украины с 24 февраля 2022 года. Подразделения «Вагнера» под командованием Елизарова - позывной «Лотос» - часто сражаются на самых сложных участках фронта, успешно выполняя боевые задачи по охране населенных пунктов, освобождению территории Донбасса от ВСУ. Они сыграли ключевую роль в освобождение таких населенных пунктов, как: Попасная, Лисичанск, Северодонецк. А также - Углегорской ТЭС. Зимой 2023 года «Лотос» сражался вместе со своим личным составом за город Соледар. После взятия города Евгений Пригожин (основатель ЧВК «Вагнер») отметил роль Антона Олеговича, который руководил операцией, подчеркнув, что потребовалось 2 недели для ее выполнения. Руководитель Вагнера выделил характер настоящего бойца командира штурмового отряда. «Большее количество информации о полевом командире «оркестра» является конфиденциальной и раскрытию не подлежит», - сообщает пресс-служба «Вагнера». За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Антону Олеговичу Елизарову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». https://kontingent.press/post/geroi-z-anton-elizarov Александр Александрович Аксёнов родился 24 июня 1984 года в Саратове. Пошел по стопам своего отца, ветерана Второй чеченской компании и военного летчика (погибшего в 2003 году на Северном Кавказе), став авиатором. В 2001 году Александр поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Окончив учебное заведение в 2006-ом, был назначен на должность лётчика-оператора вертолета Ми-24. В дальнейшем стал заместителем командира 18-й бригады армейской авиации по военно-политической работе в Хабаровске. Имел допуск на разные типы вертолетов, как на Ми-8, так и на новейшие Ка-52. Подполковник Александр Аксёнов получил звание ветерана боевых действий еще в 2000-х годах, продолжая дело своего отца, участвуя в контртеррористической операции на Кавказе. Также участвовал в вооруженном конфликте между Грузией и Абхазией с Южной Осетией. Также Аксёнов является участником Военной операции в Сирии. Награжден медалями и орденом Мужества. С первых дней участвовал в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Лично руководил подготовкой и слаженностью специальных боевых экипажей вертолётов. Личный состав под командованием Александра успешно выполнял поставленные перед ними боевые задачи. Он был грамотным летчиком и умело пользовался нестандартными приемами полётов авиации, тем самым приводя противника в замешательство, не давая ему времени сориентироваться в своих действиях без какой-либо возможности спастись. Благодаря этому все особо важные им цели поражались успешно. Будучи командиром вертолета Ка-52, невзирая на огромный риск для жизни, не страшась быть сбитым противовоздушной обороной (ПВО) Вооруженный Сил Украины (ВСУ), Аксёнов всегда исполнял полученные приказы на опасные вылеты вглубь обороны врага. Александр Александрович выполнил 317 полетов в зону боевых действий на Украине, уничтожив 139 опорных пунктов, 27 танков, 15 БМП, 18 БТР и более 500 единиц живой силы противника. 17 сентября 2022 года подполковник Аксёнов выполнял боевой вылет над Пологовским районом Запорожской области, являясь «ведущим» своей авиационной группы. В ходе полёта им было уничтожено скопление бронированной техники ВСУ, между тем, маневрируя на сверхмалой высоте в районе села Балочки врагом было сбито воздушное судно Александра при помощи ЗРК «БУК». Вертолет моментально взорвался, а экипаж без шансов на спасение погиб в воздухе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковник Аксёнов Александр Александрович удостоен звания Герой Российской Федерации (посмертно). В честь Александра названа средняя образовательная школа в селе Восточное Хабаровского края. Подполковник Аксёнов своими действиями множество раз спасал жизни своих товарищей, прикрывая их на подступах к стану врага. Хладнокровно и самоотверженно, не щадя своей жизни, исполнял воинский долг. Храбрость, честь и отвага следовали за ним до конца. https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksandr-aksenov



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